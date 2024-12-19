10 Mẫu CV Content Marketing bách phát bách trúng

CV Content Marketing hiện đang là một trong số những mẫu CV “làm mưa làm gió” trên internet, được đông đảo bạn trẻ tìm kiếm. Ngành nghề này có sức hút rất lớn với những người năng động, đam mê sáng tạo và có sự ứng biến với thay đổi của thị trường. Trong bài viết hôm nay, Job3s chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn những mẫu CV Content Marketing “mãn nhãn” nộp đâu trúng đó.

1. Mẫu CV Content Marketing theo từng cấp bậc

Content Marketing là một ngành rất rộng. Do vậy, CV nhân viên Content Marketing cũng sẽ bao gồm nhiều cấp bậc để phân biệt giữa những ứng viên chưa có kinh nghiệm và có kinh nghiệm lâu năm.

1.1. CV Content Marketing vị trí Intern

Chức vụ Intern trong lĩnh vực Content Marketing là một cơ hội tuyệt vời để bạn bắt đầu sự nghiệp trong ngành tiếp thị nội dung và xây dựng bộ kỹ năng quan trọng. Mẫu CV xin việc cho vị trí Content Marketing cấp độ Intern khá cơ bản, ngắn gọn của một ứng viên chưa có kinh nghiệm.

Mẫu CV có font chữ dễ đọc và không có hình ảnh minh họa phức tạp (Nguồn: Internet)

Mẫu CV màu sắc trung tính, nội dung đơn giản cho vị trí thực tập sinh (Nguồn: Internet)

1.2. CV Content Marketing vị trí Fresher

Vị trí Content Marketing Fresher là một cơ hội công việc dành cho người mới tốt nghiệp hoặc có ít kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing. Mẫu CV Content Marketing cấp độ Fresher đã được trình bày thêm nhiều mục và mô tả chi tiết về công việc tạo, quản lý và thực hiện chiến lược nội dung để thu hút và tiếp cận khách hàng.

Mẫu CV sáng tạo theo phong cách riêng của ứng viên (Nguồn: Internet)

Cấu trúc cơ bản của một bản CV dành cho ứng viên đã có chút kinh nghiệm (Nguồn: Internet)

1.3. CV Content Marketing vị trí Junior

Người làm việc tại vị trí Content Marketing Junior đã có ít kinh nghiệm và kiến thức cơ bản về Content Marketing và họ đang tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình. Mẫu CV Content Marketing cấp độ Junior được mô tả những kiến thức và kỹ năng nâng cao hơn so với vị trí Intern và Fresher.

Mẫu CV đơn giản, không cầu kỳ, giãn dòng vừa phải và thông tin logic (Nguồn: Internet)

CV màu hồng nhẹ nhàng, nữ tính dành cho ứng viên nữ thích content (Nguồn: Internet)

1.4. CV Content Marketing vị trí Senior

Người làm việc ở vị trí Senior có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về cách tạo, quản lý và triển khai chiến lược Content Marketing. CV Content Marketing cấp độ Senior yêu cầu trình bày kỹ năng lãnh đạo, quản lý dự án, phân tích dữ liệu và khả năng sáng tạo trong việc tạo ra nội dung hấp dẫn và hiệu quả.

Mẫu CV trình bày bảng thành tích đáng nể của ứng viên nhiều kinh nghiệm (Nguồn: Internet)

Mẫu CV của một người làm công việc sáng tạo nội dung lâu năm (Nguồn: Internet)

2. Cách viết CV Content Marketing

Một Content Marketing giỏi đòi hỏi bạn phải thể hiện được kỹ năng viết và trình bày sáng tạo của mình, thể hiện rõ ở tất cả các mục trong CV. Tuy nhiên, bạn cần phải đảm bảo bố cục logic, font chữ dễ đọc và tư duy ngôn ngữ, hình ảnh rõ ràng.

2.1. Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân trong CV Content Marketing nên được viết ở phần đầu của CV và cung cấp một cái nhìn tổng quan về bạn. Bao gồm tên của bạn, địa chỉ email, số điện thoại di động, địa chỉ thường trú,... Bạn cần đảm bảo rằng các thông tin này đều còn hiệu lực.

Trình bày thông tin cá nhân chi tiết và chuẩn nhất trong CV Content Marketing (Nguồn: Internet)

2.2. Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu của bạn cần phản ánh sự liên quan Content Marketing. Đưa ra lý do bạn đam mê Content Marketing và cam kết theo đuổi lĩnh vực này đến cùng. Bạn có thể chia sẻ mục tiêu dài hạn của mình và cách bạn muốn đóng góp cho sự phát triển của tổ chức.

2.3. Kinh nghiệm làm việc

Liệt kê kinh nghiệm làm việc của bạn theo thứ tự ngược, từ vị trí hiện tại hoặc mới nhất đến các vị trí trước đó. Mỗi mục nên bao gồm tên công ty, vị trí, thời gian làm việc và mô tả công việc. Trong mô tả công việc, nhấn mạnh những thành tựu quan trọng và kỹ năng mà bạn đã áp dụng trong việc tạo nội dung và quản lý chiến dịch Content Marketing.

Viết kinh nghiệm làm việc ngắn gọn theo trình tự thời gian ngược (Nguồn: Internet)

2.4. Kỹ năng

Tạo một phần riêng biệt để liệt kê các kỹ năng chuyên môn của bạn như SEO, quảng cáo, phân tích dữ liệu và các công cụ và ngôn ngữ lập trình liên quan đến Content Marketing (ví dụ: WordPress). Đối với mỗi kỹ năng, bạn nên cung cấp một ví dụ cụ thể về cách bạn đã áp dụng nó trong công việc của mình và đạt được những kết quả gì.

2.5. Học vấn

Liệt kê thông tin về bằng cấp và khóa học liên quan đến Content Marketing. Những thông tin về học vấn bao gồm: tên trường, thời gian học, chứng chỉ hoặc bằng cấp đã đạt được.

2.6. Khác

Nếu có, bạn có thể thêm một phần về các dự án và ví dụ công việc đã làm trong lĩnh vực Content Marketing. Đây có thể là các chiến dịch cụ thể, bài viết nổi bật hoặc bất kỳ nội dung nào bạn tự hào.

3. Mẹo viết CV Content Marketing thu hút nhà tuyển dụng

Viết một CV Content Marketing thu hút là một cách để làm nổi bật bản thân, tăng sức cạnh tranh của bạn với hàng ngàn ứng viên khác. Sau đây, Job3s sẽ bật mí đến bạn 3 mẹo để chiếc CV trở nên có sức hấp dẫn với nhà tuyển dụng ngày từ 3 giây đầu.

Tập trung vào kết quả

Thay vì liệt kê nhiệm vụ, bạn hãy trình bày về kết quả mà bạn đã đạt được. Sử dụng con số, dữ liệu cụ thể để minh họa tầm quan trọng của công việc bạn đã làm và cách bạn đã cải thiện chiến lược Content Marketing.

Tạo danh mục dự án ấn tượng

Nếu có, bạn hãy thiết kế riêng một phần danh mục dự án trong CV của bạn. Đây là nơi bạn có thể trình bày các dự án tiêu biểu mà bạn đã thực hiện, kèm theo mô tả ngắn về mỗi dự án và kết quả đạt được.

Chứng minh kiến thức về Content Marketing

Nếu bạn đã có các chứng chỉ hoặc khóa học liên quan đến Content Marketing, đừng ngần ngại đề cập đến chúng trong CV. Bạn có cũng thể đề cập đến những giải thưởng bạn đã đạt được khi tham gia các khóa học đó (nếu có).

Mẫu CV liệt kê kỹ năng liên quan đến Content Marketing mà bạn có (Nguồn: Internet)

