10 Mẫu CV Content Marketing bách phát bách trúng
CV Content Marketing hiện đang là một trong số những mẫu CV “làm mưa làm gió” trên internet, được đông đảo bạn trẻ tìm kiếm. Ngành nghề này có sức hút rất lớn với những người năng động, đam mê sáng tạo và có sự ứng biến với thay đổi của thị trường. Trong bài viết hôm nay, Job3s chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn những mẫu CV Content Marketing “mãn nhãn” nộp đâu trúng đó.
1. Mẫu CV Content Marketing theo từng cấp bậc
Content Marketing là một ngành rất rộng. Do vậy, CV nhân viên Content Marketing cũng sẽ bao gồm nhiều cấp bậc để phân biệt giữa những ứng viên chưa có kinh nghiệm và có kinh nghiệm lâu năm.
1.1. CV Content Marketing vị trí Intern
Chức vụ Intern trong lĩnh vực Content Marketing là một cơ hội tuyệt vời để bạn bắt đầu sự nghiệp trong ngành tiếp thị nội dung và xây dựng bộ kỹ năng quan trọng. Mẫu CV xin việc cho vị trí Content Marketing cấp độ Intern khá cơ bản, ngắn gọn của một ứng viên chưa có kinh nghiệm.
1.2. CV Content Marketing vị trí Fresher
Vị trí Content Marketing Fresher là một cơ hội công việc dành cho người mới tốt nghiệp hoặc có ít kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing. Mẫu CV Content Marketing cấp độ Fresher đã được trình bày thêm nhiều mục và mô tả chi tiết về công việc tạo, quản lý và thực hiện chiến lược nội dung để thu hút và tiếp cận khách hàng.
1.3. CV Content Marketing vị trí Junior
Người làm việc tại vị trí Content Marketing Junior đã có ít kinh nghiệm và kiến thức cơ bản về Content Marketing và họ đang tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình. Mẫu CV Content Marketing cấp độ Junior được mô tả những kiến thức và kỹ năng nâng cao hơn so với vị trí Intern và Fresher.
1.4. CV Content Marketing vị trí Senior
Người làm việc ở vị trí Senior có kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về cách tạo, quản lý và triển khai chiến lược Content Marketing. CV Content Marketing cấp độ Senior yêu cầu trình bày kỹ năng lãnh đạo, quản lý dự án, phân tích dữ liệu và khả năng sáng tạo trong việc tạo ra nội dung hấp dẫn và hiệu quả.
Mẫu CV trình bày bảng thành tích đáng nể của ứng viên nhiều kinh nghiệm (Nguồn: Internet)
2. Cách viết CV Content Marketing
Một Content Marketing giỏi đòi hỏi bạn phải thể hiện được kỹ năng viết và trình bày sáng tạo của mình, thể hiện rõ ở tất cả các mục trong CV. Tuy nhiên, bạn cần phải đảm bảo bố cục logic, font chữ dễ đọc và tư duy ngôn ngữ, hình ảnh rõ ràng.
2.1. Thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân trong CV Content Marketing nên được viết ở phần đầu của CV và cung cấp một cái nhìn tổng quan về bạn. Bao gồm tên của bạn, địa chỉ email, số điện thoại di động, địa chỉ thường trú,... Bạn cần đảm bảo rằng các thông tin này đều còn hiệu lực.
2.2. Mục tiêu nghề nghiệp
Mục tiêu của bạn cần phản ánh sự liên quan Content Marketing. Đưa ra lý do bạn đam mê Content Marketing và cam kết theo đuổi lĩnh vực này đến cùng. Bạn có thể chia sẻ mục tiêu dài hạn của mình và cách bạn muốn đóng góp cho sự phát triển của tổ chức.
2.3. Kinh nghiệm làm việc
Liệt kê kinh nghiệm làm việc của bạn theo thứ tự ngược, từ vị trí hiện tại hoặc mới nhất đến các vị trí trước đó. Mỗi mục nên bao gồm tên công ty, vị trí, thời gian làm việc và mô tả công việc. Trong mô tả công việc, nhấn mạnh những thành tựu quan trọng và kỹ năng mà bạn đã áp dụng trong việc tạo nội dung và quản lý chiến dịch Content Marketing.
2.4. Kỹ năng
Tạo một phần riêng biệt để liệt kê các kỹ năng chuyên môn của bạn như SEO, quảng cáo, phân tích dữ liệu và các công cụ và ngôn ngữ lập trình liên quan đến Content Marketing (ví dụ: WordPress). Đối với mỗi kỹ năng, bạn nên cung cấp một ví dụ cụ thể về cách bạn đã áp dụng nó trong công việc của mình và đạt được những kết quả gì.
2.5. Học vấn
Liệt kê thông tin về bằng cấp và khóa học liên quan đến Content Marketing. Những thông tin về học vấn bao gồm: tên trường, thời gian học, chứng chỉ hoặc bằng cấp đã đạt được.
2.6. Khác
Nếu có, bạn có thể thêm một phần về các dự án và ví dụ công việc đã làm trong lĩnh vực Content Marketing. Đây có thể là các chiến dịch cụ thể, bài viết nổi bật hoặc bất kỳ nội dung nào bạn tự hào.
3. Mẹo viết CV Content Marketing thu hút nhà tuyển dụng
Viết một CV Content Marketing thu hút là một cách để làm nổi bật bản thân, tăng sức cạnh tranh của bạn với hàng ngàn ứng viên khác. Sau đây, Job3s sẽ bật mí đến bạn 3 mẹo để chiếc CV trở nên có sức hấp dẫn với nhà tuyển dụng ngày từ 3 giây đầu.
- Tập trung vào kết quả
Thay vì liệt kê nhiệm vụ, bạn hãy trình bày về kết quả mà bạn đã đạt được. Sử dụng con số, dữ liệu cụ thể để minh họa tầm quan trọng của công việc bạn đã làm và cách bạn đã cải thiện chiến lược Content Marketing.
- Tạo danh mục dự án ấn tượng
Nếu có, bạn hãy thiết kế riêng một phần danh mục dự án trong CV của bạn. Đây là nơi bạn có thể trình bày các dự án tiêu biểu mà bạn đã thực hiện, kèm theo mô tả ngắn về mỗi dự án và kết quả đạt được.
- Chứng minh kiến thức về Content Marketing
Nếu bạn đã có các chứng chỉ hoặc khóa học liên quan đến Content Marketing, đừng ngần ngại đề cập đến chúng trong CV. Bạn có cũng thể đề cập đến những giải thưởng bạn đã đạt được khi tham gia các khóa học đó (nếu có).
