Bạn đã biết cách viết CV kế toán bằng tiếng Anh cực hay này chưa?

Vốn là một ngành nghề có tính cạnh tranh cao, một kế toán giỏi thôi chưa đủ, bạn còn phải biết cách tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng nữa. Hãy để Job3s.ai chỉ bạn cách viết một bản CV kế toán bằng tiếng Anh thật ấn tượng này nhé.

1. CV kế toán bằng tiếng Anh là gì?

CV kế toán bằng tiếng Anh là bản vắn tắt các thông tin cá nhân, phương thức liên lạc, trình độ học vấn, quá trình làm việc, các kĩ năng,...của một kế toán viên khi tham gia vào ứng tuyển vào vị trí việc làm kế toán doanh nghiệp, tổ chức hay công ty. Điểm khác biệt của CV tiếng Anh kế toán so với CV kế toán thường là nó được trình bày dưới ngôn ngữ tiếng Anh 100%.

Với sự phát triển của xã hội, ngày nay, tiếng Anh đang dần trở thành một yêu cầu cho các ứng viên khi tham gia vào quá trình tuyển mộ lao động. Sự phát triển của kinh tế xã hội đang khiến tiếng Anh trở thành kĩ năng cần thiết hơn bao giờ hết. Nếu như ở các vị trí logistic, sale, marketing,... tiếng Anh là yêu cầu thứ yếu thì với dân kế toán, tiếng Anh thật sự là một lợi thế đáng kể.

CV là một kênh trao đổi thông tin quan trọng giữa ứng viên và nhân viên tuyển dụng, việc sở hữu một mẫu CV đẹp ấn tượng chính là một khí giới đắc lực trong cuộc hành trình tìm việc làm như ý. Với dân kế toán nói riêng, gây ấn tượng với công ty bằng một bản CV tiếng Anh là một ý tưởng tuyệt vời.

2. Mẫu CV kế toán bằng tiếng Anh chuyên nghiệp

Các mẫu CV kế toán bằng tiếng Anh sau đây sẽ là gợi ý tuyệt vời cho bạn để chuẩn bị một chiếc CV chuyên nghiệp. Bạn có thể tham khảo thêm các mẫu trên Job3s, với những thiết kế độc đáo, ấn tượng, chắc chắn đây sẽ là một địa chỉ không khiến bạn thất vọng khi muốn tìm kiếm một mẫu CV xin việc cho mình.

3. Ai cần tạo CV kế toán bằng tiếng Anh?

Thực tập sinh kế toán

Kế toán là một chuyên ngành đặc thù đòi hỏi không chỉ chuyên môn mà còn kinh nghiệm, nhưng bạn là một sinh viên kế toán chuẩn bị ra trường và chưa từng làm việc ở đâu? Công ty bạn hướng đến có rất nhiều ứng viên nộp hồ sơ và bạn muốn gây được ấn tượng triệt để với công ty thực tập nhưng lại không có kĩ năng nào đặc biệt? Hãy ưu tiên tạo một CV kế toán bằng tiếng Anh để gây ấn tượng mạnh ngay thôi nào.

Ứng tuyển vào công ty đa quốc gia, nước ngoài

Với độ phủ sóng rộng khắp thế giới và được công nhận là ngôn ngữ thứ 2 ở nhiều quốc gia, tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng nhất mà bạn có thể sử dụng khi giao tiếp không chỉ trong mà còn cả ngoài tổ chức. Vì thế, để apply vào những công ty như thế này, đòi hỏi ở bạn song song với khả năng nghiệp vụ chuyên môn vững vàng mà theo đó còn cả một vốn ngoại ngữ tốt và trôi chảy.

Bất cứ công ty nào

Đúng vậy, bạn nghe hoàn toàn chính xác. Trong bối cảnh kế toán không hề khan hiếm nguồn nhân lực và các thị trường nguồn nhân lực đang dần đi đến điểm bão hòa, cùng với sự chấp nhận rộng rãi của các chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành hay kĩ năng thì việc sở hữu một CV kế toán bằng tiếng Anh là điều kiện cần và đủ để bạn có thể trở thành một kế toán viên với mức đãi ngộ cao.

4. Bạn nên viết như thế nào vào CV kế toán bằng tiếng Anh?

Thông tin cá nhân - Profile/personal information

Đây là mục giới thiệu bản thân, hãy đưa ra những thông tin cụ thể ngắn gọn dưới dạng cụm từ tiếng Anh (tránh viết lan man, dài dòng, tối nghĩa.

Trình độ học vấn - Education background

Viết tên bằng tiếng Anh những ngôi trường bạn theo học:

VD: National Economic University - Đại học Kinh tế Quốc Dân

Foreign Trade University - Đại học Ngoại Thương

Bank of Academy - Học viện Ngân Hàng

Academy of Finance - Học viện tài chính

Diplomatic Academy of Vietnam - Học viện Ngoại giao Việt Nam

....

Viết tên chuyên ngành mà bạn đã/đang theo học bằng tiếng Anh:

Accountant nếu bạn theo chuyên ngành Kế toán.

Audit nếu chuyên ngành của bạn là Kiểm toán.

Kinh nghiệm làm việc - Working Experience

Ở mục này, hãy trình bày tên công ty và chức vụ bạn đã từng làm trước đây. Tên công ty và chức vụ cũng phải được viết dưới dạng tiếng Anh. Sẽ rất vô duyên và thiếu chuyên nghiệp nếu CV kế toán bằng tiếng Anh của bạn được viết dưới dạng nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt. Hãy dịch cẩn thận và sát nghĩa nhất tên của tổ chức bạn đã phục vụ (nếu công ty cũ của bạn không có tên tiếng Anh chính thức).

Các mục khác - Others

Hãy làm CV tiếng Anh kế toán của bạn thêm phong phú bằng cách thêm vào Social Skil - kỹ năng xã hội, Iterest - sở thích cá nhân,... để nhà tuyển dụng có cái nhìn toàn diện hơn về bạn nhé. Nhưng cũng phải đảm bảo những mục này được trình bày gãy góc bằng tiếng Anh.

5. Lưu ý khi viết CV kế toán bằng tiếng Anh

Một số lưu ý khi viết CV kế toán tiếng Anh bạn hãy áp dụng để chiếc TopCV của mình thêm hoàn hảo nhé!

- Diễn đạt rõ ý và đúng chính tả: Sử dụng những cụm từ thông dụng trong tiếng Anh, đừng cố sử dụng những từ ngữ quá nặng về chuyên ngành, hay những từ quá khó, cổ ngữ. Hãy diễn đạt trong sáng và rõ ràng nhất có thể.

- Font chữ rõ ràng: Times NewRoman, Arial,... được sử dụng rộng rãi trong các văn phòng hành chính.

- CV không rườm rà: Nên sử dụng những gam màu nude hoặc trầm mang cảm giác hiện đại và đơn giản.

- Sắp xếp khoa học: Bạn nên tự thiết kế cho mình một CV kế toán bằng tiếng Anh riêng phù hợp với cá tính của bản thân. Tuy nhiên nếu không có khả năng sự dụng những phần mềm đồ họa tốt, bạn hoàn toàn có thể tham khảo những mẫu CV mà Job3s gợi ý.

6. Những cụm từ cần lưu ý trong CV tiếng Anh kế toán

Đây là những cụm từ được đánh giá là khá hay nhưng đã sáo rỗng, hãy cân nhắc sử dụng những từ vựng này nếu viết một CV tiếng Anh kế toán.

1. Aggressive – Năng nổ, nhiệt tình.

2. Ambitious – Có tham vọng trong công việc.

3. Competent – Có khả năng hoàn thành nhiệm vụ.

4. Creative – Giàu sức sáng tạo.

5. Detail-oriented – tỷ mẩn, chú ý đến những vấn đề nhỏ.

6. Efficient – Làm việc năng suất.

7. Experienced – có nhiều kinh nghiệm.

8. Flexible – linh hoạt, không cứng nhắc

9. Goal-oriented – có mục tiêu rõ ràng.

10.Hard-working – Cần cù, chăm chỉ trong công việc.

Trên đây là những kinh nghiệm cần thiết khi viết một CV kế toán bằng tiếng Anh mà bạn cần lưu ý. Job3s chúc bạn sẽ thành công tuyển dụng vào công việc mà mình yêu thích. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bài viết hữu ích khác.