1. Đánh giá tỷ lệ thất nghiệp Quản trị kinh doanh: Cao hay thấp?

Trên thực tế, ngành Quản trị Kinh doanh sở hữu thị trường việc làm vô cùng rộng lớn. Tuy nhiên, tỷ lệ lựa chọn làm việc theo đúng chuyên ngành còn phụ thuộc nhiều vào trình độ và kỹ năng của mỗi sinh viên. Vì vậy, để đánh giá tỷ lệ thất nghiệp Quản trị kinh doanh, bạn cần nắm được thực trạng việc làm của sinh viên ngành này sau khi tốt nghiệp.

1.1. Tỷ lệ sinh viên ra trường làm việc đúng chuyên ngành

Theo thống kê các ngành học, có đến 60% sinh viên ra trường làm việc trái ngành, với Quản trị kinh doanh thì sẽ cao hơn con số này. Nguyên nhân là bởi, sinh viên ngành này được cung cấp khối lượng kiến thức bao quát hơn. Vì vậy, học có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung vào yếu tố việc làm đúng chuyên ngành thì cơ hội nghề nghiệp của bạn sẽ toàn là lý thuyết. Việc được trang bị khối lượng kiến thức rộng lớn hơn cũng là cơ hội giúp bạn dễ dàng trúng tuyển vào nhiều doanh nghiệp. Hãy tận dụng những kiến thức đã học vào lĩnh vực mình yêu thích để có thêm nhiều cơ hội trong sự nghiệp.

1.2. Mức độ cạnh tranh của ngành Quản trị kinh doanh hiện nay

Trong 3 năm gần đây nhất, theo thống kê của bộ Giáo Dục & Đào Tạo, ngành Quản trị kinh doanh có thứ hạng cao nhất về số lượng hồ sơ tốt nghiệp, với trên 10% hồ sơ mỗi năm. Điều này có nghĩa, con số sinh viên ngành Quản trị kinh doanh tốt nghiệp mỗi năm lên tới 10.000 người. Vì vậy, xảy ra hệ quả là số cử nhân theo học ngành này cao hơn nhiều so với nhu cầu tuyển dụng thực tế.

Theo khảo sát, ngành Quản trị kinh doanh đang đứng đầu bảng các website tuyển dụng việc làm, với 64,28%. Dù vậy, số lượng vị trí tuyển dụng là không đủ so với số lượng cử nhân Quản trị kinh doanh tốt nghiệp mỗi năm. Đây cũng là nguyên nhân khiến mức độ cạnh tranh của trong ngành này tăng cao trên thị trường việc làm. Vì vậy đánh giá chung, tỉ lệ thất nghiệp hoặc làm trái ngành của Quản trị kinh doanh tương đối cao so với các ngành khác.

2. Nhu cầu tuyển dụng vị trí Quản trị kinh doanh hiện nay trên thị trường

Để hiểu rõ tỷ lệ thất nghiệp Quản trị kinh doanh và giảm nó xuống mức thấp nhất, bạn phải nắm rõ nhu cầu tuyển dụng hiện nay của các doanh nghiệp.

Theo một số thống kê của nền tảng tuyển dụng job3s.ai, các doanh nghiệp tập trung tuyển nhân sự ở các vị trí sau có ưu tiên sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh: Nhân viên phòng Marketing, nhân viên phòng Nhân sự và nhân viên phòng Kinh doanh.

Đầu tiên, bạn cần phải tự định hướng con đường nghề nghiệp của mình. Bạn cảm thấy mình giỏi ở đâu và thích làm việc ở mảng nào? Sau đó trau dồi thêm kiến thức về lĩnh vực đó. Sẽ tuyệt vời hơn nếu bạn biết đính kèm kinh nghiệm công việc ở vị trí mình lựa chọn vào CV, cho dù là vị trí thực tập hay đang là nhân viên ở các công ty nhỏ.

3. Học ngành Quản trị kinh doanh có thất nghiệp không?

Nhìn chung, việc đánh giá tỷ lệ thất nghiệp Quản trị kinh doanh cao hay không sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Quản trị kinh doanh là ngành nghề có tính cạnh tranh cao. Số lượng sinh viên tốt nghiệp hàng năm tương đối nhiều. Cũng có không ít doanh nghiệp sẵn sàng từ chối những sinh viên không có năng lực.

Vì vậy, việc thất nghiệp hay không còn phụ thuộc lớn vào năng lực của mỗi người. Nếu bạn nắm chắc kiến thức được học, tích cực theo đuổi đam mê trong ngành Quản trị kinh doanh, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ bị thất nghiệp.

4. Sinh viên QTKD cần trau dồi kỹ năng gì để không lo thất nghiệp?

Tuy thị trường hiện nay đang rất cần nguồn nhân sự Quản trị kinh doanh, nhưng các nhà tuyển dụng sẽ không nhận ứng viên không đạt yêu cầu của họ. Do đó, để giải đáp câu hỏi tốt nghiệp quản trị kinh doanh có việc làm không? Trước tiên, bạn nên trau dồi thêm các kỹ năng cơ bản để giúp tăng cơ hội cạnh tranh trong thị trường tuyển dụng. Một số kỹ năng bắt buộc bạn cần thông thạo phục vụ cho các vị trí trong ngành nghề này như:

Kỹ năng tin học văn phòng : Đây là một trong những kỹ năng hết sức cơ bản của bất cứ ai khi bước chân vào công việc văn phòng. Việc thành thạo các thao tác trên máy tính, các thiết bị công nghệ sẽ giúp bạn ghi điểm tốt hơn trong mắt nhà tuyển dụng.

Kỹ năng ngoại ngữ : Với việc hội nhập ngày càng phát triển như hiện nay, khả năng ngoại ngữ được xem là một điểm mạnh rất lớn khi đi phỏng vấn hay xin việc. Bởi nếu như bạn biết thêm một ngôn ngữ ngoài tiếng mẹ đẻ, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ và giao lưu với nhiều đối tác quan trọng, từ đó, góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Kỹ năng marketing: Marketing được xem là một phần thuộc về lĩnh vực Quản trị kinh doanh. Bởi vì đây là hình thức giúp bạn đưa các sản phẩm và dịch vụ đến gần khách hàng hơn, góp phần làm gia tăng doanh số.

Ngoài ra, bạn cũng cần trang bị thêm nhiều kỹ năng khác như: Kỹ năng giao tiếp tốt, quản trị thời gian, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, tổ chức, tuy duy phản biện, lãnh đạo đội nhóm...

Giảm tỷ lệ thất nghiệp Quản trị kinh doanh bằng việc nâng cao năng lực cạnh tranh

5. Cách giúp bạn tự tin kiếm việc liên quan đến chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp Quản trị kinh doanh hiện nay, nếu bạn lo lắng sau khi ra trường sẽ bị thất nghiệp thì hãy tham khảo ngay 5 bí quyết dưới đây:

5.1. Xây dựng mục tiêu cụ thể

Không chỉ ngành Quản trị kinh doanh mà bất cứ ngành học nào khác, nếu bạn không muốn nằm trong danh sách tỷ lệ thất nghiệp Quản trị kinh doanh, thì phải xác định mục tiêu và con đường sự nghiệp một cách rõ ràng: Bạn muốn làm việc ở vị trí nào, kế hoạch phát triển sự nghiệp của bạn ra sao?

5.2. Xây dựng thương hiệu riêng cho bản thân

Xây dựng thương hiệu bản thân giúp bạn tự tin kiếm việc làm

Thương hiệu cá nhân là hình ảnh của chính bản thân bạn trong mắt mọi người. Hãy cố gắng tạo dựng một hình ảnh cá nhân tốt, nhất là đối với các nhà tuyển dụng. Một số cách mà bạn có thể xây dựng thương hiệu cá nhân là thông qua các nền tảng mạng xã hội. Ví dụ như LinkedIn, Facebook,...

5.3. Đi làm để lấy kinh nghiệm

Việc đi làm thêm thời sinh viên vừa giúp bạn có thêm nhiều trải nghiệm thú vị, vừa trau dồi thêm các kỹ năng mềm hữu ích. Những công việc khác từ bồi bàn, thu ngân,... cho tới những công việc liên quan đến chuyên ngành đều mang tới những kiến thức và kinh nghiệm bổ ích cho bạn. Đó sẽ là những bài học giúp bản thân bạn trở nên chuyên nghiệp và kỉ luật hơn trong công việc, đồng thời có được mức lương ổn.

5.4. Tích cực tham gia đội nhóm, các hoạt động tập thể

Để giảm tỷ lệ thất nghiệp Quản trị kinh doanh trong tương lai thì việc gia nhập các hoạt động hội nhóm trong lĩnh vực chuyên môn cũng là một ý tưởng tuyệt vời. Các hoạt động này sẽ giúp bạn trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm đáp ứng công việc khi nhà tuyển dụng cần.

5.5. Cố gắng học ngoại ngữ

Ngoại ngữ là kỹ năng quan trọng trong thời kỳ hiện nay

Trong thời kỳ hội nhập, ngoại ngữ là một trong những kỹ năng không thể thiếu trong các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế. Do đó, nếu có thể, ngoài tiếng Anh bạn hãy cố gắng trau dồi thêm một ngôn ngữ mới. Điều này sẽ vô cùng có lợi đối với bạn khi tìm việc làm, cũng như "offer" một mức lương xứng đáng.

6. Một số câu hỏi liên quan đến tỷ lệ thất nghiệp Quản trị kinh doanh

Tỷ lệ thất nghiệp Quản trị kinh doanh cao là một thực tế đã và đang hiện hữu. Sau đây là một số câu hỏi liên quan đến tỷ lệ thất nghiệp Quản trị kinh doanh cùng một số đặc điểm của ngành này mà bạn nên biết.

6.1. Nguyên nhân khiến tỷ lệ thất nghiệp Quản trị kinh doanh cao?

Để đánh giá tỷ lệ thất nghiệp Quản trị kinh doanh, bạn nên xem xét đến một số nguyên nhân dưới đây.

Do đặc thù của ngành nghề là có tính cạnh tranh cao : Có một quy luật rõ ràng của nền kinh tế thị trường là "kẻ yếu sẽ bị đào thải" vì thế, nếu bạn giữ trong mình suy nghĩ rằng, sau này chỉ cần tốt nghiệp, có một tấm bằng là đủ thì chắc chắn sẽ nằm trong nhóm lao động thất nghiệp. Đây là một ngành có tính cạnh tranh cao, vì vậy hãy luôn trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm để tăng lợi thế cạnh tranh trong thị trường tuyển dụng gay gắt hiện nay.

Bối cảnh biến đổi không ngừng: Bạn sẽ chẳng thể áp dụng nguyên si những điều đã học vào thực tiễn. Thực tiễn luôn biến đổi không ngừng, việc của bạn là cần ứng dụng linh hoạt các kiến thực và có cách xử lý thông minh trong công việc. Trong môi trường làm việc cạnh tranh, không có chỗ cho những người cố chấp và chậm thay đổi.

Đặc thù của ngành Quản trị kinh doanh là có tính cạnh tranh cao

6.2. Đặc điểm của ngành Quản trị kinh doanh

Mặc dù tỉ lệ thất nghiệp Quản trị kinh doanh tương đối cao nhưng vẫn thu hút lượng lớn người theo học. Nguyên nhân bởi ngành này cũng có rất nhiều lợi thế khi ra trường và làm việc:

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Lộ trình thăng tiến của nghề Quản trị kinh doanh rất rõ ràng, dựa trên kiến thức, kỹ năng và hiệu suất làm việc mà bạn có được. Do đó, bạn cần phải không ngừng học tập, trau dồi các kỹ năng mềm như: Giải quyết vấn đề, quản lý công việc. .. Hơn hết, bạn phải định hướng rõ ràng mục tiêu nghề nghiệp của mình để việc thăng tiến thuận lợi và dễ dàng hơn.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo

Trong Quản trị kinh doanh sẽ có nhiều chuyên ngành nhỏ hơn. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh cũng đổi mới và phát triển hàng ngày theo xu thế hội nhập. Đặc thù công việc yêu cầu tính sáng tạo và năng động cao. Vì vậy, bạn phải không ngừng tự đổi mới và sáng tạo nhằm cải thiện được hiệu suất công việc.

Ngành Quản trị kinh doanh có môi trường năng động, sáng tạo

Đa dạng việc làm

Ngành Quản trị kinh doanh có đa dạng các công việc cho các bạn thử sức. Một số công việc khác bạn có thể tham khảo như: Nhân viên Quản trị kinh doanh, nhân viên marketing, chuyên viên Digital Marketing, chuyên viên quan hệ công chúng, nhân viên quản trị nhân sự, nhân viên phát triển kinh doanh.

Mức lương trung bình của ngành Quản trị Kinh doanh cao

Đối Tượng Mức Lương Ghi Chú Kinh Nghiệm Fresher 3.000.000-4.000.000 VNĐ/tháng Sinh viên chưa có kinh nghiệm Junior 5.000.000- 10.000.000 VNĐ/tháng thường Sinh viên có từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm Senor 15.000.000- 20.000.000 VNĐ/tháng Sinh viên có trên 2 năm kinh nghiệm Vị Trị Công Việc Giám Đốc 20.000.000 VNĐ/tháng mức lương của giám đốc có thể thay đổi tuỳ vào lợi nhuận doanh nghiệp từng tháng Trưởng phòng 10.000.000 -15.000.000 VNĐ/tháng Chuyên viên 8.000.000 -15.000.000 VNĐ/tháng Nhân viên kinh doanh 5.000.000- 7.000.000 VNĐ/tháng Có hoa hồng

7. Kết luận

Có thể nói, Quản trị kinh doanh là một ngành "hot" được nhiều người yêu thích và theo dõi. Với tính cạnh tranh cao nên tỉ lệ thất nghiệp quản trị kinh doanh cũng tương đối lớn. Tuy vậy, nếu không ngừng trau dồi kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm, chắc chắn bạn sẽ dễ dàng thành công trong lĩnh vực này.