Data analyst intern là gì? Lương thực tập sinh Data analyst bao nhiêu?

Data analyst Intern là gì?

Cùng với sự phát triển của nền công nghệ, các khối ngành Data đã và đang trở thành sự lựa chọn của rất nhiều bạn trẻ. Các vị trí công việc thuộc khối ngành này cũng đang có sức phát triển vô cùng ấn tượng như Data Engineer, Data Scientist cũng như Data Analyst.

Tuy nhiên, giữa các vị trí này cũng có sự khác biệt rất lớn. Nếu Data Engineer và Data Scientist có tính kỹ thuật cũng như học thuật khá cao thì Data Analyst lại được đánh giá là dễ dàng hơn nhiều. Và để trở thành một chuyên gia Data Analyst thì Intern là vị trí đầu tiên mà bạn cần trải qua.

Trước khi tìm hiểu về Data Analyst Intern thì bạn cần hiểu được Data Analyst là gì? Đây là những chuyên viên phân tích dữ liệu. Data Analyst là những người trực tiếp thực hiện việc thu thập, lưu trữ, xử lý và phân tích dữ liệu của cả doanh nghiệp lẫn khách hàng hay đối thủ. Sau đó, những dữ liệu này sẽ được chuyển thành các thông tin hữu ích cho các hoạt động của doanh nghiệp.

Data analyst intern - vị trí nền tảng cho lộ trình phát triển sau này

Và Data analyst Intern chính là những nhân sự học việc, nhằm mục đích trở thành nhân viên hoặc chuyên viên Data Analyst sau này. Đây là vị trí nhân sự học việc tại bộ phận Marketing hoặc IT tùy theo từng công ty.

Dù chưa được xem là nhân viên chính thức của doanh nghiệp nhưng Data Analyst Intern bước đầu được tiếp xúc với các công việc cần thiết để trở thành chuyên viên phân tích dữ liệu. Họ sẽ tích lũy kiến thức chuyên môn và cả kinh nghiệm thực tế thông qua việc hỗ trợ nhân viên Data Analyst chính thức.

Đặc biệt, trở thành Data Analyst Intern tại các doanh nghiệp cũng giúp các bạn sinh viên hiểu hơn về môi trường làm việc chuyên nghiệp. Ngoài ra còn có thể học hỏi các kỹ năng mềm cần thiết cũng như cách xử lý tình huống mà trong trường lớp chưa chắc đã dạy.

Mô tả công việc của Data analyst Intern

Với hầu hết các doanh nghiệp hiện nay thì các nhân sự Data analyst Intern chủ yếu nhận nhiệm vụ hỗ trợ các nhân sự chính thức. Dù các đầu mục công việc có thể khác nhau tùy theo doanh nghiệp, lĩnh vực, ngành nghề nhưng nhìn chung, các nhân sự này sẽ phải thực hiện một số công việc dưới đây.

Trực tiếp tìm hiểu về mục tiêu, văn hóa và định hướng phát triển của doanh nghiệp

Không chỉ riêng Data analyst Intern mà bất kỹ nhân sự nào khi mới vào đều phải tìm hiểu về doanh nghiệp cũng như định hướng phát triển sau này. Tuy nhiên, với nhân viên thực tập của vị trí phân tích dữ liệu thì việc này lại còn quan trọng hơn nữa.

Đây là khâu giúp các nhân viên hiểu hơn về doanh nghiệp, biết được mục tiêu, văn hóa cũng như hướng phát triển phù hợp. Từ đó cũng có thể nhận định xem bản thân có thực sự phù hợp với môi trường doanh nghiệp để gắn bó lâu dài hay không.

Nhân viên Data Analyst Intern chủ yếu nhận nhiệm vụ hỗ trợ các nhân sự chính thức

Hỗ trợ tiếp nhận yêu cầu phân tích dữ liệu từ các phòng ban liên quan

Với mỗi doanh nghiệp, khối lượng dữ liệu cần phân tích là vô cùng lớn. Nó được lấy từ nhiều nguồn khác nhau như các mạng xã hội, khảo sát, phản hồi của khách hàng,...

Khi đó, Data analyst Intern sẽ là người kết nối với các phòng ban, bộ phận để nhận yêu cầu phân tích dữ liệu. Sau đó, họ cũng sẽ là người hỗ trợ các chuyên viên phân tích dữ liệu để thực hiện các yêu cầu này.

Hỗ trợ nhân viên Data analyst chính thức thu thập, phân tích các thông tin, dữ liệu

Sau khi đã nhận được yêu cầu từ các bộ phận liên quan, thực tập sinh Data Analyst sẽ tiến hành hỗ trợ các nhân viên chính thức thu thập và phân tích các thông tin này. Tuy nhiên, với nguồn dữ liệu khổng lồ đó thì việc đầu tiên cần làm chính là lọc thông tin.

Các Data analyst Intern sẽ được hướng dẫn để có thể chắt lọc các dữ liệu thô và giữ lấy các thông tin cần thiết. Sau đó, họ sẽ tự mình thực hiện để thu được bộ khung dữ liệu chuẩn, cần thiết cho việc phân tích thông tin.

Được làm quen với việc thu thập và phân tích dữ liệu

Tham gia đóng góp ý tưởng để tối ưu hiệu quả của các chiến dịch kinh doanh

Dù chưa có quá nhiều kinh nghiệm nhưng việc trực tiếp tham gia vào thu thập và phân tích dữ liệu cũng giúp các thực tập sinh có được những kiến thức nhất định. Khi đó, họ có thể đưa ra ý kiến, đóng góp giúp tối ưu hóa hiệu quả của các chiến dịch kinh doanh.

Có thể nói, những kiến thức cũng như tầm hiểu biết về thị trường của các Data analyst Intern chưa quá nhiều. Nhưng đây cũng là cơ hội để họ nói ra những suy nghĩ, ý tưởng của bản thân và rút kinh nghiệm để học hỏi thêm nhiều điều mới.

Thống kê, lập và báo cáo định kỳ cho người quản lý và hướng dẫn trực tiếp

Là một thực tập sinh nên bất kỳ ai ở vị trí Data analyst Intern đều sẽ được bố trí nhân sự chính thức theo sát và hướng dẫn. Chính vì thế nên các nhân sự Data analyst Intern cần thống kê, tổng hợp và lập các báo cáo định kỳ cho người trực tiếp quản lý cũng như hướng dẫn mình.

Báo cáo định kỳ chính là cách để bạn chứng minh quá trình làm việc cũng như kiến thức chuyên môn trong suốt thời gian làm việc ở doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ sở để người đứng đầu quyết định xem có giữ bạn ở lại làm việc sau quá trình thực tập hay không.

Các kỹ năng cần có của một Data analyst Intern

Data Analyst vốn là vị trí rất quan trọng đối với các doanh nghiệp. Chính vì thế nên dù ở vị trí Intern thì các nhân sự cũng cần trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết.

Nhân viên Data Analyst Intern cần đáp ứng những yêu cầu nào?

Khả năng suy nghĩ và phân tích logic

Công việc chính của Data analyst Intern cũng như các chuyên viên Data analyst chính là thu thập, tổng hợp và tiến hành phân tích dữ liệu. Chính vì thế nên khả năng suy nghĩ và phân tích logic được xem là một trong những kỹ năng cần thiết và quan trọng nhất.

Với đặc thù là làm việc với các dữ liệu và các con số khô khan trong thời gian dài nên với các Data analyst Intern, đây là việc không hề dễ dàng. Dù chưa được tự mình thực hiện các công tác phân tích dữ liệu nhưng các thực tập sinh cũng cần trang bị kỹ năng này để có thể nhanh chóng tìm ra ý nghĩa phía sau các dữ liệu.

Điều này cũng sẽ giúp doanh nghiệp có thể đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả của công tác phân tích dữ liệu.

Có sự hiểu biết nhất định về các ngôn ngữ lập trình cơ bản

Khác với nhiều vị trí khác, Data analyst có những yêu cầu nhất định về khả năng lập trình với các ứng viên. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các Data analyst Intern cần trang bị cho mình những kiến thức nhất định cũng khả năng lập trình ở mức cơ bản với các ngôn ngữ liên quan nhiều đến dữ liệu như SQL, Oracle,...

Khối kiến thức chuyên môn và khả năng hiểu biết lập trình cơ bản là rất cần thiết

Khả năng thống kê và lập báo cáo

Với một Data Analyst thì khả năng thống kê và lập báo cáo là rất cần thiết. Họ là người trực tiếp chuyển khối dữ liệu khổng lồ thành các thông tin có ích nên đây là điều không thể thiếu.

Và nếu đã có ý định trở thành một Data Analyst thì các thực tập sinh cũng cần trang bị kỹ năng này. Phía doanh nghiệp cũng sẽ xem đây là một trong những yếu tố quyết định rằng có giữ bạn ở lại làm việc sau kỳ thực tập hay không.

Kỹ năng giao tiếp và trình bày vấn đề trước đám đông

Các thực tập sinh Data Analyst sẽ được trải nghiệm một số công việc như một Data Analyst thực thụ. Và việc giao tiếp cũng như trình bày vấn đề trước đám đông là một trong số đó.

Và ở một số doanh nghiệp thì Data Analyst Intern sẽ phải trực tiếp trình bày kết quả mình đã nghiên cứu và thực hiện trước nhiều người. Điều này không chỉ đòi hỏi sự tự tin, có kiến thức chuyên môn ở lĩnh vực này mà còn cần khả năng thuyết trình lưu loạt. Khi đó, nhân sự mới có thể trình bày rõ ràng và giúp mọi người hiểu hơn về các con số cũng như dữ liệu.

Khả năng quan sát nhạy bén và nắm bắt vấn đề nhanh nhạy

Không chỉ riêng Data Analyst Intern mà hầu hết các vị trí khác trong khối ngành Data đều cần khả năng này. Có được kỹ năng quan sát và nắm bắt vấn đề đồng nghĩa với việc thực tập sinh có thể nhanh chóng bắt kịp với công việc.

Bên cạnh đó, việc quan sát nhạy bén cũng sẽ giúp các thực tập sinh Data Analyst dễ dàng hơn trong việc nắm bắt vấn đề. Từ đó sẽ phân tích dữ liệu một cách chi tiết và hiệu quả hơn.

Nhân viên Data analyst intern cũng cần trang bị khả năng giao tiếp tốt và xử lý vấn đề nhanh nhạy

Có sự cẩn trọng, tỉ mỉ và bảo mật với các vấn đề công việc

Data Analyst là một trong những công việc đòi hỏi sự cẩn trọng và tỉ mỉ rất cao. Bởi lẽ hầu hết các dữ liệu cần phân tích đều rất quan trọng cũng như liên quan nhiều đến các con số. Bên cạnh đó, các thông tin về dữ liệu cũng cần sự bảo mật rất cao để tránh việc bị tiết lộ bí mật thương mại.

Chính vì thế nên chỉ cần một sự sai lệch dù rất nhỏ cũng có thể để lại những hậu quả rất khó lường. Vậy nên không khó hiểu khi các nhân sự Data Analyst trong đó có cả các thực tập sinh cần sự tỉ mỉ, cẩn thận và đặc biệt là có trách nhiệm trong việc bảo mật thông tin.

Mức lương của Data analyst Intern

Nhiều người thường mặc định rằng các ngành liên quan đến IT, công nghệ trong đó có khối ngành Data có mức thu nhập khủng. Thế nhưng thực tế thì không hoàn toàn như vậy.

Và với vị trí học việc của các nhân sự Data Analyst Intern thì vấn đề thu nhập thường không đặt nặng. Mục đích chính của các Data Analyst Intern chính là học hỏi thêm kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế phục vụ công việc.

Vị trí thực tập sinh Data Analyst thường không đặt nặng vấn đề thu nhập

Dù vậy, các doanh nghiệp hiện nay vẫn có mức lương nhằm hỗ trợ các thực tập sinh Data Analyst. Tùy theo doanh nghiệp, bộ phận cũng như khối lượng công việc cụ thể mà mức hỗ trợ có thể chênh lệch ít nhiều.

Tuy nhiên nhìn chung trên thị trường hiện nay thì mức lương của các Data Analyst Intern dao động trong khoảng 2 đến 4 triệu đồng/tháng. Mức lương này cũng đủ để các bạn thực tập sinh có thể trang trải phần nào các chi phí trong cuộc sống.

Một số câu hỏi phỏng vấn Data analyst Intern thường gặp

Để có thể trở thành Data Analyst Intern tại các doanh nghiệp thì các ứng viên sẽ phải trải qua phần phỏng vấn với nhiều câu hỏi khác nhau. Điều này giúp doanh nghiệp có thể bước đầu xác định xem ứng viên có phù hợp với các tiêu chí mà doanh nghiệp đã đặt ra hay không. Và các câu hỏi phỏng vấn Data Analyst Intern thường được chia thành 2 nhóm chính như sau.

Một số câu hỏi chung về cá nhân và mục tiêu nghề nghiệp

Đây là nhóm câu hỏi mà hầu hết doanh nghiệp nào cũng sử dụng trong các cuộc phỏng vấn. Các câu hỏi này thường nhằm mục đích để hiểu thêm về các thông tin cá nhân, sở trường cũng như các điểm hạn chế hạn chế của ứng viên. Điều này giúp doanh nghiệp có thể hiểu và đánh giá sơ bộ xem ứng viên có phù hợp với doanh nghiệp hay không.

Một số câu hỏi thường gặp phải kể đến như:

Bạn có thể giới thiệu ngắn gọn về bản thân của mình được không?

Bạn đã tìm hiểu được những gì về doanh nghiệp của chúng tôi?

Tại sao bạn lại muốn trở thành thực tập sinh của vị trí Data Analyst tại công ty chúng tôi?

Bạn nhận thấy mình có ưu nhược điểm gì trong công việc?

Những điều bạn mong muốn khi trở thành thực tập sinh Data Analyst là gì?,...

Các câu hỏi phỏng vấn mà TTS thường gặp được chia thành 2 nhóm chính là chuyên môn và cá nhân

Khối câu hỏi chuyên môn để xác định năng lực ứng viên

Bên cạnh khối câu hỏi chung thì mỗi doanh nghiệp sẽ có những bộ câu hỏi chuyên môn riêng. Điều này giúp phía doanh nghiệp sẽ xác định được phần nào năng lực của ứng viên trước khi đưa ra quyết định.

Một số câu hỏi về chuyên môn khi phỏng vấn để trở thành Data Analyst Intern phải kể đến như:

Bạn biết những gì về công việc của một Data Analyst?

Theo bạn thì đâu là điều quan trọng nhất với một chuyên viên phân tích dữ liệu?

Các phương pháp thường dùng để phân tích dữ liệu là gì?

Bạn nghĩ đâu là khó khăn lớn nhất mà các nhân viên Data Analyst gặp phải khi mới bắt đầu làm việc?,...

Ngoài các câu hỏi trên, một số doanh nghiệp còn đưa ra những bài test về chuyên môn, IQ hay thậm chí là cả EQ. Nhờ vậy, các doanh nghiệp có thể đánh giá ứng viên một cách khách quan và đúng đắn nhất.

Học trường gì để làm Data analyst Intern?

Data analyst hiện là một trong những ngành có sức phát triển mạnh và được dự đoán là còn phát triển mở rộng hơn nữa trong tương lai. Vậy nên những bạn trẻ mong muốn trở thành Data analyst Intern để tìm hiểu, học hỏi thêm về công việc phân tích dữ liệu cũng không hề ít. Vậy thì phải học trường nào mới có thể ứng tuyển vị trí Data analyst Intern?

Số trường đào tạo chuyên ngành data analyst hiện nay không hề ít

Hiện nay có rất nhiều trường đại học có đào tạo chuyên sâu về phân tích dữ liệu. Và một số trường đại học đào tạo công nghệ top đầu sẽ là sự lựa chọn sáng suốt cho các bạn có dự định trở thành Data analyst Intern phải kể đến như:

Các trường đại học tại khu vực phía Bắc

- Trường Đại học KHTN - Đại học Quốc gia Hà Nội

- Trường Đại học Kinh tế quốc dân

- Đại học Bách Khoa Hà Nội,...

Các trường đại học tại khu vực miền Trung

- Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

- Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Hàn – Đại học Đà Nẵng,...

Các trường đại học tại khu vực phía Nam

- Trường Đại học Văn Lang

- Trường Đại học Quốc tế TPHCM

- Trường Đại học CNTT - Đại học Quốc gia TPHCM,...

Tìm việc làm Data analyst Intern ở đâu?

Với sự phát triển của nền kinh tế ở thời điểm hiện tại, Data Analyst là một trong những vị trí không thể thiếu với doanh nghiệp. Vì thế mà nhu cầu tuyển dụng Data analyst Intern với mục đích đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cũng tăng lên đáng kể. Vậy các thực tập sinh Data Analyst Intern có thể tìm việc ở đâu?

Đối với những doanh nghiệp lớn và có bộ phận phân tích dữ liệu riêng, họ sẽ thường có các chương trình đào tạo dành riêng cho các thực tập sinh. Nếu muốn trở thành Data analyst Intern tại các doanh nghiệp này thì các bạn sinh viên nên theo dõi thường xuyên các trang tin tuyển dụng của họ.

Tuy nhiên, nếu muốn tiết kiệm cả thời gian lẫn công sức thì các ứng viên có thể lựa chọn các nền tảng tuyển dụng mà Job3S là một ví dụ. Hầu hết các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng tại các nền tảng này đều được đảm bảo chất lượng nên ứng viên có thể an tâm khi apply.

Một số thắc mắc xung quanh câu hỏi Data analyst intern là gì?

Business Analyst Intern là gì?

Business Analyst Intern hay thường được gọi là BA Intern. Đây là những nhân sự học việc ở vị trí phân tích dữ liệu để tìm kiếm nhu cầu của khách hàng tại các doanh nghiệp. Các Business Analyst Intern sẽ được đào tạo và hỗ trợ trong suốt quá trình học việc để có thể có được kiến thức cần thiết phục vụ công việc sau này.

Thực tập Data Analyst cần những gì?

Data là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng với thế giới hiện tại. Đây cũng là nền tảng để ngành Data Analyst có cơ hội phát triển rộng mở hơn. Vậy một thực tập sinh Data Analyst cần học những gì?

- Data Visualization - khả năng trực quan hóa dữ liệu, đưa các dữ liệu thành đồ họa, bảng biểu hay hình ảnh.

- Data Cleaning - khả năng làm sạch dữ liệu để lọc bỏ những điều không cần thiết

- MATLAB - một ngôn ngữ lập trình nhằm hỗ trợ thực hiện các thuật toán, thao tác ma trận và vẽ dữ liệu.

- R và Python - 2 ngôn ngữ lập trình được sử dụng nhiều để phục vụ việc phân tích dữ liệu.

- SQL và NoSQ - ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu, nền tảng vững chắc để thực hiện các thao tác phân tích và truy vấn sau này.

- Khả năng sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng,...

Ngoài ra, các thực tập sinh Data analyst cũng nên trang bị cho mình những kỹ năng mềm cần thiết như khả năng tư duy phản biện, tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khả năng giao tiếp,... để có thể hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất.

Một số thắc mắc xoay quanh vị trí Data Analyst Intern

Data Internship là gì?

Internship được hiểu là thời gian thực tập tại các doanh nghiệp. Chính vì thế nên Data Internship có thể hiểu là ký thực tập của riêng khối ngành về Data.

Thời gian này có thể kéo dài từ 3 đến 6 tháng tùy theo yêu cầu của các đơn vị đào tạo hoặc các doanh nghiệp. Đây cũng sẽ là thời gian giúp các bạn thực tập sinh có thể va chạm với môi trường thực tế tại doanh nghiệp và có thêm nhiều kiến thức chuyên môn phục vụ công việc.

Data Analyst ra làm gì?

Data Analyst hiện là một trong những vị trí được rất nhiều doanh nghiệp săn đón. Nhưng không phải ai cũng biết Data Analyst ra làm gì?

Với chuyên môn về phân tích dữ liệu, họ chính là những người thu thập, phân tích các dữ liệu. Từ đó có thể đưa ra những đánh giá, nhận định để tối ưu chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp.

Một số lĩnh vực đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự Data Analyst cao phải kể đến như: Tài chính - ngân hàng, công nghệ, truyền thông - marketing,...

Tổng kết

Trên đây là những chia sẻ của Job3S về vị trí Data Analyst Intern và những điều mà bạn cần biết. Hy vọng với những kiến thức này, các thực tập sinh Data Analyst có thể chuẩn bị tốt hơn để bước vào một kỳ thực tập thành công.