Dịch vụ viễn thông là gì? Cơ hội phát triển trong tương lai

1. Khái niệm dịch vụ viễn thông là gì?

Ngành viễn thông đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, cuộc sống hàng ngày của người dân. Dịch vụ viễn thông được xem là cơ sở hạ tầng chủ chốt trong việc quản lý nhà nước, bảo vệ an ninh quốc gia, nâng cao đời sống cho con người trong xã hội hiện đại. Vậy dịch vụ viễn thông là gì? Cùng hiểu rõ khái niệm này ngày dưới đây

Dịch vụ viễn thông là hình thức truyền tải, tiếp nhận, xử lý thông tin giữa các cá nhân hoặc nhóm người sử dụng, bao gồm cả dịch vụ cơ bản và các dịch vụ giá trị gia tăng. Hiểu đơn giản hơn, dịch vụ viễn thông cung cấp cho khách hàng khả năng trao đổi thông tin qua mạng viễn thông như mạng di động, mạng Internet,... với đa dạng loại hình từ đơn giản đến phức tạp như: Điện thoại, âm thanh, hình ảnh, truyền số liệu,...

Dịch vụ viễn thông được nhà nước xác định là cơ sở hạ tầng quan trọng của đất nước. Việc phát triển nhanh chóng, vững chắc dịch vụ viễn thông góp phần vào xây dựng nền kinh tế xã hội an ninh, bền vững, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao. Ngoài ra, việc cải tiến về viễn thông giúp những vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đảm bảo an ninh quốc phòng hiệu quả.

Dịch vụ viễn thông được nhà nước xác định là hạ tầng cơ sở quan trọng

2. Các loại dịch vụ viễn thông

Nhờ sự phát triển của công nghệ, các dịch vụ viễn thông cũng ngày càng đa dạng hơn, đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng. Dưới đây là các các loại dịch vụ viễn thông phổ biến hiện nay.

2.1. Dịch vụ thoại

Dịch vụ thoại là một trong những dịch vụ viễn thông cơ bản nhưng đóng vai trò vô cùng to lớn. Các hình thức của dịch vụ thoại bao gồm điện thoại cố định, di động và dịch vụ thoại qua Internet (VoIP).

Điện thoại cố định và di động

Điện thoại cố định: Đây còn được hiểu là điện thoại bàn, được sử dụng bằng đường cáp vật lý như cáp đồng. Điện thoại cố định được gắn liền với một vị trí, địa điểm cụ thể, không thể di chuyển và chỉ có chức năng gọi và nhận cuộc gọi. Điện thoại cố định thường được sử dụng chủ yếu tại các doanh nghiệp nhằm phục vụ trong việc liên hệ giữa các phòng ban, chăm sóc khách hàng.

Điện thoại di động: Đây được coi là thiết bị thông minh cần thiết đối với mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay. Di động có thể mang đi bất kỳ nơi đâu, truy cập Internet, ứng dụng và nhiều tiện ích khác mà điện thoại bàn không có. Ngoài ra, di động còn sử dụng được định vị GPS, có thể giúp bạn chia sẻ vị trí cho những người khác. Tuy nhiên, thiết bị này có thời lượng pin nhất định, nếu sử dụng hết bạn cần phải nạp pin để sử dụng.

Di động được ứng dụng phổ biến trong đời sống hàng ngày, cung cấp các dịch vụ trực tuyến và ứng dụng di động. Bằng việc truy cập Internet qua di động, người dùng có thể sử dụng đa dạng tác vụ như mua sắm trực tuyến, đặt vé, lướt web,... Điều này mang lại sự tiện lợi và tăng khả năng kết nối với mọi người.

Dịch vụ thoại qua Internet (VoIP):

VoIP là dịch vụ truyền tải giọng nói qua Internet thay vì sử dụng mạng điện thoại truyền thống. Dịch vụ này hoạt động bằng cách chuyển đổi âm thanh thành dữ liệu số và truyền qua mạng IP, giúp người dùng có thể gọi điện từ máy tính, điện thoại di động hoặc điện thoại IP.

Ưu điểm của VoIP bao gồm chi phí thấp hơn so với điện thoại truyền thống, chất lượng cuộc gọi rõ ràng nhờ công nghệ băng thông rộng và khả năng sử dụng linh hoạt ở bất kỳ đâu có Internet. Ngoài ra, VoIP hỗ trợ nhiều tính năng như ghi âm cuộc gọi, chuyển tiếp cuộc gọi và tích hợp với hệ thống CRM. Nhờ những lợi ích này, VoIP ngày càng được áp dụng rộng rãi trong kinh doanh và cá nhân.

Các loại dịch vụ viễn thông thoại hiện nay là điện thoại cố định và di động

2.2. Dịch vụ dữ liệu

Trong thời đại chuyển đổi số hiện nay, dữ liệu đóng vai trò quan trọng cho mỗi cá nhân hay tổ chức. Chính vì vậy, việc truyền tải dữ liệu nhanh chóng, ổn định là điều cần thiết đối với mỗi nhà cung cấp. Hiện nay, dịch vụ dữ liệu có hai dạng phổ biến bao gồm: Internet băng thông rộng và dịch vụ truyền tải dữ liệu.

Internet băng thông rộng

Băng thông rộng (Broadband) là một đường truyền dữ liệu trên dải băng tần rộng, sử dụng để truyền tải các loại tín hiệu và lưu lượng dữ liệu. Internet băng thông rộng bao gồm các công nghệ như ADSL, cáp quang, và 4G/5G.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) nghĩa tiếng Việt là đường dây thuê bao bất đối xứng, sử dụng đường truyền cáp đồng cùng với mạng điện thoại để truyền tải Internet. ADSL cung cấp đường truyền Internet băng thông rộng với tốc độ cao, độ trễ thấp, phù hợp cho các tác vụ yêu cầu kết nối nhanh và nhiều người dùng cùng lúc. ADSL cho phép sử dụng Internet không giới hạn với mức giá cố định, góp phần phổ cập Internet toàn cầu.

Cáp quang được tạo ra từ thủy tinh hoặc nhựa với kích thước nhỏ, là loại cáp viễn thông được sử dụng rộng rãi hiện nay. Cáp quang truyền tín hiệu và mạng nhờ vào ánh sáng, do đó đường truyền ít bị nhiều, có tốc độ cao và xa hơn.

4G/5G là công nghệ mạng di động thế hệ mới, cung cấp kết nối không dây với tốc độ cao, hỗ trợ truy cập Internet mọi lúc mọi nơi và đáp ứng nhu cầu sử dụng dữ liệu lớn.

Dịch vụ truyền tải dữ liệu

Dịch vụ truyền tải dữ liệu là hệ thống hoặc giải pháp công nghệ cho phép gửi, nhận và trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị hoặc mạng lưới khác nhau. Dịch vụ này bao gồm các ứng dụng và hệ thống hỗ trợ truyền tải dữ liệu.

Các ứng dụng phổ biến bao gồm kết nối Internet băng thông rộng, truyền hình cáp, điện thoại cố định và di động, cùng với các giải pháp truyền dẫn dữ liệu cho doanh nghiệp như kênh thuê riêng và mạng riêng ảo (VPN).

Hệ thống hỗ trợ truyền tải dữ liệu thường sử dụng cáp quang, thiết bị chuyển mạch, bộ định tuyến và các công nghệ không dây tiên tiến để đảm bảo tốc độ và độ tin cậy cao trong việc truyền thông tin

Dịch vụ dữ liệu gồm Internet băng thông rộng và dịch vụ truyền tải dữ liệu

2.3. Dịch vụ truyền hình

Dịch vụ truyền hình là loại dịch vụ cung cấp nhiều nội dung giải trí, tin tức, thông tin giáo dục đến với hàng triệu người dùng trên toàn thế giới. Sự phát triển của công nghệ đã mang đến nhiều dịch vụ khác nhau từ truyền hình cáp, vệ tinh đến truyền hình trực tuyến phổ biến ở hiện tại.

Truyền hình cáp và truyền hình vệ tinh

Truyền hình cáp và truyền hình vệ tinh là hai phương thức phổ biến trong việc cung cấp nội dung giải trí và thông tin đến người tiêu dùng.

Trong giai đoạn 1990 - 2000, cùng với sự phát triển của công nghệ Internet, các nền tảng truyền hình bắt đầu đổi mới nhằm mang đến trải nghiệm đa dạng, giúp người xem tiếp cận dễ dàng với các sự kiện địa phương và chương trình hàng đầu.

Đến năm 2010, truyền hình cáp, truyền hình kỹ thuật số, Internet và dịch vụ điện thoại đã phát triển mạnh mẽ, mở rộng phạm vi và nâng cao chất lượng nội dung.

Tại Việt Nam, nhiều kênh truyền hình như Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long (THVL), Đài Truyền hình TP.HCM (HTV),... được đông đảo khán giả đón nhận. Các dịch vụ này phổ biến tại các tòa nhà, chung cư, khu dân cư, khách sạn, resort, mang lại trải nghiệm giải trí chất lượng và thuận tiện cho người dùng.

Truyền hình trực tuyến (OTT)

Truyền hình trực tuyến (OTT) là hình thức cung cấp truyền hình qua mạng Internet tốc độ cao thay vì sử dụng các phương tiện truyền thống. Ngày nay, hình thức này đang trở nên phổ biến, đặc biệt là ở giới trẻ. Các nền tảng phổ biến được sử dụng như Netflix, HBO Go, Youtube, TikTok, Disney+,...

OTT đáp ứng được nhu cầu giải trí ở mọi lúc mọi nơi của người sử dụng với giá thành rẻ. Ngoài ra, OTT cung cấp nhiều tiện ích phù hợp với các nhu cầu khác nhau. Thêm vào đó, người dùng sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng đông đảo cùng với sự phát triển của hệ thống Internet toàn cầu, thói quen của người dùng cũng đang dần thay đổi.

Dịch vụ truyền hình cung cấp nhiều nội dung mang tính giải trí, giáo dục, tin tức

3. Ứng dụng của dịch vụ viễn thông

Sự đa dạng về các loại dịch vụ viễn thông đã mở rộng trong nhiều lĩnh vực nhằm phục cho nhiều cá nhân, tổ chức. Từ giao tiếp cá nhân, giải trí đến giáo dục và y tế, các dịch vụ viễn thông không ngừng phát triển, mang đến nhiều tiện ích và trải nghiệm mới. Dưới đây là những ứng dụng tiêu biểu của viễn thông trong đời sống hàng ngày và các lĩnh vực quan trọng khác.

3.1. Ứng dụng trong đời sống hàng ngày

Dịch vụ viễn thông ứng dụng trong cuộc sống thường nhật của con người. Từ giao tiếp, công việc đến giải trí đều có sự xuất hiện của ngành viễn thông.

Giao tiếp và kết nối: Dịch vụ viễn thông là cầu nối giúp con người có thể liên lạc với nhau nhanh chóng và dễ dàng hơn. Nhờ vào điện thoại di động và các ứng dụng nhắn tin, con người có thể trò chuyện với nhau ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Bên cạnh đó, viễn thông giúp cải thiện hiệu quả công việc, hỗ trợ trong việc tìm kiếm và trao đổi thông tin, nâng cao hiệu suất làm việc.

Giải trí: Sự bùng nổ của dịch vụ viễn thông đà làm đa dạng hóa hình thức giải trí của người dùng. Với sự phổ biến của truyền hình OTT trong cuộc sống hiện nay, mang đến trải nghiệm cá nhân hóa và không giới hạn về thời gian, không gian. Người dùng có thể truy cập các nền tảng phát trực tuyến như YouTube, Netflix, Spotify để xem phim, nghe nhạc mà không cần đến phương tiện truyền thống.

Dịch vụ viễn thông trở nên cần thiết trong đời sống hàng ngày của con người

3.2. Ứng dụng trong các lĩnh vực khác

Ngoài ứng dụng trong cuộc sống thường nhật, dịch vụ viễn thông còn xuất hiện trong một số lĩnh vực khác như giáo dục, y tế,...

Giáo dục: Dịch vụ viễn thông đóng góp quan trọng cho giáo dục từ xa, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo viên có thể trao đổi nội dung giảng dạy, học tập dễ dàng hơn qua Internet. Hình thức học tập bao gồm những video học tập, ứng dụng học tập và các nền tảng hữu ích khác. Đây là giải pháp giúp nhà trường tiết kiệm chi phí, tiếp cận đến nhiều đối tượng học viên và thực hiện quản lý hiệu quả hơn.

Y tế: Telemedicine, hay y tế từ xa, là ứng dụng của viễn thông trong chăm sóc sức khỏe, cho phép bác sĩ và bệnh nhân tương tác thông qua các công nghệ như video call, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời cải thiện chất lượng dịch vụ y tế. Bên cạnh đó, các ứng dụng chăm sóc sức khỏe khác như theo dõi hoạt động luyện tập, giảm cân, nhắc nhở uống nước, đo nhiệt độ,... được xem là hữu ích đối với người dùng hiện nay.

Dịch vụ viễn thông ứng dụng ở các lĩnh vực y tế và giáo dục

4. Những khó khăn và cơ hội trong dịch vụ viễn thông

Dịch vụ viễn thông đóng vai trò ở nhiều khía cạnh trong cuộc sống, lĩnh vực khác nhau. Việc giữ nhiều vị trí quan trọng khiến ngành này mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đối mặt không ít những khó khăn và thách thức.

4.1. Khó khăn trong ngành dịch vụ viễn thông

Góp mặt trong hầu hết phương diện trong xã hội hiện đại, đòi hỏi dịch vụ viễn thông cần liên tục đổi mới và cạnh tranh để mang đến trải nghiệm tốt nhất với người dùng. Bên cạnh đó, việc bảo mật và quyền riêng tư cũng là thách thức với viễn thông để tránh rò rỉ thông tin.

Bảo mật và quyền riêng tư: Với sự gia tăng không ngừng của lưu lượng dữ liệu trên môi trường mạng, việc đảm bảo an toàn thông tin và bảo vệ quyền riêng tư trở thành một thách thức lớn đối với ngành viễn thông. Các nền tảng như mạng xã hội, cuộc gọi video, tin nhắn và các dịch vụ trực tuyến luôn đối mặt với nguy cơ bị xâm nhập, dẫn đến khả năng rò rỉ dữ liệu cá nhân do các cuộc tấn công mạng.

Cạnh tranh và đổi mới: Dịch vị viễn thông Việt Nam đang cạnh tranh gay gắt giữa ba tập đoàn lớn chiếm hầu hết thị phần ngành viễn thông. Tuy nhiên, những năm gần đây, thị trường đang dần bão hòa, buộc các doanh nghiệp chuyển từ cuộc đua về giá sang tập trung vào công nghệ và hạ tầng. Các nhà mạng đẩy mạnh đầu tư vào điện toán đám mây, AI và IoT nhằm tạo ra dịch vụ giá trị gia tăng, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Khó khăn ngành dịch vụ viễn thông phải đối mặt là bảo mật, cạnh tranh và đổi mới

4.2. Cơ hội trong ngành dịch vụ viễn thông

Bên cạnh những thách thức gặp phải, ngành dịch vụ viễn thông vẫn có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai, bạn cần nắm bắt để gia tăng cơ hội việc làm viễn thông cho mình.

Công nghệ mới

Hiện nay, nhiều quốc gia và tổ chức đang tập trung nghiên cứu, phát triển công nghệ 6G, điển hình là dự án 6Genesis tại Phần Lan với ngân sách 251 triệu Euro. Công nghệ này hứa hẹn cải thiện tốc độ truyền tải, tích hợp AI và IoT nhằm tối ưu hóa kết nối.

Người dùng có xu hướng chuyển sang các phương thức liên lạc và truyền dữ liệu hiện đại, tiện lợi, tốc độ cao. Vì vậy, các nhà mạng cần không ngừng đổi mới để thích ứng với nhu cầu ngày càng đa dạng.

Viễn thông hiện đại gắn liền với các công nghệ như IoT, Big Data, AI, Blockchain và Cloud Computing, giúp kết nối thế giới vật lý với không gian số. Để khai thác hiệu quả những tiềm năng này, đổi mới công nghệ và tư duy quản lý là yếu tố cốt lõi.

Bên cạnh đó, Mobile Money đang trở thành xu hướng trong kỷ nguyên 4.0, giúp người dùng thanh toán trực tuyến qua tài khoản di động, góp phần thúc đẩy quá trình số hóa nền kinh tế.

Khả năng mở rộng thị trường

Khả năng mở rộng dịch vụ viễn thông tới các vùng sâu, vùng xa mang lại cơ hội lớn cho cả doanh nghiệp và cộng đồng. Nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông ngày càng tăng, giúp người dân tiếp cận thông tin, giáo dục và dịch vụ của nhà nước.

Chính phủ cũng đang hỗ trợ thông qua các chương trình phát triển hạ tầng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông đầu tư mạnh mẽ. Điều này không chỉ thúc đẩy kinh tế số mà còn cải thiện chất lượng cuộc sống, tạo ra cơ hội học tập và làm việc mới cho người dân địa phương.

Chính phủ đã phát triển hạ tầng để các doanh nghiệp viễn thông phát triển tại vùng sâu, vùng xa

Kết luận

Dịch vụ viễn thông cung cấp cho người dùng khả năng trao đổi thông tin thông qua mạng viễn thông. Chính điều này đã khiến dịch vụ viễn thông dần trở nên quan trọng trong đời sống hàng ngày của người dân, đóng góp đóng góp vào các lĩnh vực kinh tế, y tế, văn hóa,... của nhà nước. Viễn thông hứa hẹn sẽ có xu hướng phát triển vượt bậc ở trong tương lai, tạo nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Nếu bạn có nhu cầu tìm việc làm dịch vụ viễn thông, bạn có thể truy cập vào Website job3s.ai để tìm hiểu thông tin chi tiết.