Ngành viễn thông học trường nào? Gợi ý các trường TOP đào tạo ngành viễn thông

1. Giới thiệu về ngành Viễn thông

Ngành viễn thông là lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ để truyền tải thông tin qua các hệ thống mạng như điện thoại, internet, truyền hình, vệ tinh,… Đây là ngành then chốt trong thời đại số, giúp kết nối con người, hỗ trợ giao tiếp, kinh doanh và quản lý thông tin một cách hiệu quả. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, ngành viễn thông ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống.

Sự bùng nổ của mạng 5G, trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) đã đưa viễn thông trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn, tác động sâu rộng đến kinh tế – xã hội. Không chỉ dừng lại ở việc truyền tải thông tin, viễn thông còn là nền tảng cho các ứng dụng công nghệ hiện đại như thành phố thông minh, y tế từ xa, giáo dục trực tuyến và tự động hóa công nghiệp. Vì vậy, việc làm viễn thông là một lĩnh vực hấp dẫn, đầy tiềm năng phát triển trong tương lai.

Ngành viễn thông học trường nào và một số lưu ý khi chọn trường

Lựa chọn trường học phù hợp là yếu tố quan trọng giúp sinh viên ngành viễn thông xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc và phát triển kỹ năng chuyên môn. Một trường đại học uy tín với chương trình đào tạo chất lượng giúp sinh viên tiếp cận công nghệ tiên tiến, thực hành thực tế và tham gia nghiên cứu khoa học.

Môi trường học tập này còn cung cấp cơ hội rèn luyện ngoại ngữ, kỹ năng mềm và khả năng làm việc nhóm. Các trường có liên kết với doanh nghiệp và tập đoàn công nghệ lớn sẽ tạo cơ hội thực tập, mở rộng cơ hội nghề nghiệp và giúp sinh viên cạnh tranh tốt hơn trên thị trường lao động.

2. Các trường đại học đào tạo ngành Viễn thông tại Việt Nam

Việc lựa chọn trường đại học phù hợp để theo học ngành Viễn thông đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền tảng kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Dưới đây là danh sách các trường đại học uy tín đào tạo ngành Viễn thông tại Việt Nam, được phân chia theo khu vực địa lý.

2.1. Trường đại học uy tín tại miền bắc

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Được thành lập năm 1956, Đại học Bách Khoa Hà Nội là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, nổi bật với chương trình đào tạo chuyên sâu về khoa học và công nghệ. Trường có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, bao gồm nhiều phòng thí nghiệm tiên tiến và trung tâm nghiên cứu hàng đầu. Đội ngũ giảng viên gồm nhiều chuyên gia đầu ngành, với sự hợp tác chặt chẽ cùng các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế.

Trường đào tạo ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông với chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 500 sinh viên mỗi năm. Năm 2024, trường xét tuyển theo ba phương thức: (1) Xét tuyển tài năng, (2) Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá tư duy, (3) Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Các khối thi chính bao gồm A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01 (Toán, Lý, Anh).

Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông tại Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2024 là 27,41 điểm, tăng nhẹ so với năm 2023. Mức học phí dao động từ 24.000.000 - 30.000.000 VNĐ/ năm.

Địa chỉ: Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Website: https://hust.edu.vn/

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT)

Thành lập năm 1997, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) là cơ sở đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ thông tin và viễn thông tại Việt Nam. Trường có hai cơ sở đào tạo chính tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, với hệ thống phòng thí nghiệm và trung tâm nghiên cứu hiện đại. PTIT có đội ngũ giảng viên là các chuyên gia đầu ngành, kết hợp giảng dạy với thực tiễn công nghệ.

Ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông tại PTIT có chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 400 sinh viên mỗi năm. Phương thức xét tuyển năm 2024 bao gồm (1) Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT, (2) Xét tuyển theo học bạ, và (3) Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Khối thi xét tuyển gồm A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01 (Toán, Lý, Anh).

Điểm chuẩn năm 2024 của PTIT đạt 25,75 điểm, nhỉnh hơn so với mức 25,68 điểm của năm 2023. Sinh viên theo học tại đây có lợi thế lớn khi được tiếp cận với môi trường doanh nghiệp và các tập đoàn viễn thông hàng đầu ngay từ những năm đầu tiên. Bên cạnh chất lượng đào tạo chuyên sâu, mức học phí của trường dao động từ 27.000.000 - 34.000.000 VNĐ/năm, phù hợp với những cơ hội và điều kiện học tập mà PTIT mang lại.

Địa chỉ: Km10, Đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

Website: https://ptit.edu.vn/

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Thành lập năm 2004, Trường Đại học Công nghệ (UET) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những đơn vị đào tạo hàng đầu về kỹ thuật và công nghệ. Trường có cơ sở vật chất hiện đại, với các phòng thí nghiệm chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, xử lý tín hiệu và hệ thống nhúng. Đội ngũ giảng viên có trình độ cao, nhiều người từng tu nghiệp và nghiên cứu tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới.

Ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông tại UET có chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 300 sinh viên/năm. Năm 2024, trường xét tuyển theo (1) Điểm thi tốt nghiệp THPT, (2) Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, và (3) Xét tuyển tài năng (học sinh giỏi, đạt giải quốc gia, quốc tế). Trường xét tuyển theo khối A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01 (Toán, Lý, Anh).

Với mức điểm chuẩn năm 2024 đạt 26,3 điểm, UET tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm các trường đại học hàng đầu. Mức học phí cho ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông của trường khoảng 40.000.000 VNĐ/năm, tương xứng với những cơ hội học tập và phát triển mà sinh viên nhận được.

Địa chỉ: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: https://uet.vnu.edu.vn/

2.2. Trường đại học uy tín tại miền Trung

Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Thành lập năm 1975, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu khu vực miền Trung. Trường có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, phòng thí nghiệm tiên tiến và hợp tác với nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn. Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, luôn cập nhật công nghệ mới trong giảng dạy và nghiên cứu.

Ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông tại trường có chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 400 sinh viên/năm. Phương thức xét tuyển năm 2024 gồm (1) Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, (2) Xét học bạ THPT, và (3) Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Trường xét tuyển theo các khối A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01 (Toán, Lý, Anh).

Năm 2024, điểm chuẩn của ngành này đạt 25,14 điểm, cho thấy sức hút lớn đối với thí sinh.. Với chương trình đào tạo hiện đại và gắn liền với thực tiễn, mức học phí của trường dao động từ 29.000.000 - 36.000.000 VNĐ/ năm.

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Website: https://dut.udn.vn/

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Thành lập năm 1962, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng chuyên đào tạo các ngành kỹ thuật, trong đó có Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông. Trường có định hướng đào tạo ứng dụng thực tiễn, giúp sinh viên phát triển kỹ năng nghề nghiệp vững chắc.

Ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông có chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 350 sinh viên/năm. Năm 2024, trường xét tuyển theo (1) Điểm thi tốt nghiệp THPT, (2) Xét học bạ THPT, và (3) Xét tuyển thẳng theo quy định. Các khối xét tuyển gồm A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01 (Toán, Lý, Anh).

Năm 2024, điểm chuẩn của ngành này đạt 22,35 điểm, mở ra cơ hội học tập cho nhiều thí sinh có đam mê với công nghệ. Với mức học phí khoảng 16.400.000 VNĐ mỗi năm, chương trình đào tạo tại đây được đánh giá là phù hợp, giúp sinh viên tiếp cận kiến thức chuyên sâu với chi phí hợp lý.

Địa chỉ: 48 Cao Thắng, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Website: https://ute.udn.vn/

Trường Đại học Vinh

Thành lập năm 1959, Trường Đại học Vinh là một trong những trường đại học đa ngành lớn tại miền Trung. Trường có chương trình đào tạo hiện đại, kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông.

Ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông có chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 300 sinh viên/năm. Phương thức xét tuyển năm 2024 bao gồm (1) Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT, (2) Xét học bạ THPT, và (3) Tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Trường xét tuyển theo khối A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01 (Toán, Lý, Anh).

Với mức điểm chuẩn năm 2024 là 17, ngành học này thu hút đông đảo thí sinh có đam mê với công nghệ. Mức học phí dao động từ 12.000.000 - 17.000.000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An

Website: https://vinhuni.edu.vn/

2.3. Trường đại học uy tín tại miền Nam

Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP. HCM

Thành lập năm 1957, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP. HCM là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam. Trường có hệ thống cơ sở vật chất tiên tiến, phòng thí nghiệm hiện đại và hợp tác với nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn. Chương trình đào tạo liên tục được cập nhật để theo kịp sự phát triển của ngành công nghệ và viễn thông.

Ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông tại trường có chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 500 sinh viên/năm. Phương thức xét tuyển năm 2024 gồm (1) Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, (2) Xét tuyển theo kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM, (3) Xét tuyển tài năng, và (4) Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Các khối xét tuyển gồm A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01 (Toán, Lý, Anh).

Năm 2024, ngành này có mức điểm chuẩn đạt 80,03 theo thang điểm 100, phản ánh sự cạnh tranh cao trong tuyển sinh. Với chương trình đào tạo chất lượng, mức học phí khoảng 30.000.000 VNĐ/năm, tương xứng với những cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp mà sinh viên nhận được.

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP. HCM

Website: https://hcmut.edu.vn/

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Cơ sở TP. HCM

Là cơ sở trực thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cơ sở TP. HCM tập trung đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Viễn thông. Trường có hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, chương trình đào tạo chất lượng và hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp trong ngành.

Ngành Viễn thông tại trường có chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 400 sinh viên/năm. Năm 2024, trường xét tuyển theo (1) Điểm thi tốt nghiệp THPT, (2) Xét tuyển học bạ, và (3) Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Các khối xét tuyển gồm A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01 (Toán, Lý, Anh).

Năm 2024, ngành học này có mức điểm chuẩn là 23,23 điểm, tạo ra một ngưỡng cạnh tranh tương đối cao cho thí sinh. Bên cạnh đó, mức học phí dao động từ 27.000.000 - 34.000.000 VNĐ/năm, tùy theo chương trình đào tạo và các chính sách hỗ trợ của nhà trường.

Địa chỉ: 11 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. HCM

Website: https://ptithcm.edu.vn/

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

Thành lập năm 1962, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM là một trong những trường đại học hàng đầu về kỹ thuật ứng dụng tại miền Nam. Trường chú trọng đào tạo thực hành, giúp sinh viên phát triển kỹ năng chuyên môn và đáp ứng nhu cầu thực tế của ngành công nghệ và viễn thông.

Ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông có chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 350 sinh viên/năm. Phương thức xét tuyển năm 2024 gồm (1) Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT, (2) Xét tuyển học bạ, (3) Xét tuyển theo kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM, và (4) Tuyển thẳng theo quy định. Các khối xét tuyển gồm A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01 (Toán, Lý, Anh).

Năm 2024, ngành học này có điểm chuẩn 25,15 điểm, cho thấy mức độ cạnh tranh cao. Học phí dao động từ 29.000.000 - 33.000.000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Thủ Đức, TP. HCM

Website: https://hcmute.edu.vn/

3. Tiêu chí lựa chọn trường học

Chọn một ngôi trường đại học phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến quá trình học tập mà còn quyết định cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Một ngôi trường tốt không chỉ cung cấp chương trình đào tạo chất lượng mà còn giúp sinh viên tiếp cận công nghệ hiện đại, được hướng dẫn bởi đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và có nhiều cơ hội thực tập, việc làm. Dưới đây là những tiêu chí quan trọng cần xem xét khi lựa chọn trường học.

3.1. Về chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo là yếu tố cốt lõi giúp sinh viên có được nền tảng kiến thức vững chắc trong lĩnh vực Viễn thông. Một chương trình tốt cần đảm bảo sự cân bằng giữa lý thuyết và thực hành, giúp sinh viên không chỉ hiểu rõ nguyên lý hoạt động mà còn có khả năng áp dụng vào thực tế. Ngoài ra, nội dung đào tạo cần được cập nhật thường xuyên để bắt kịp với xu hướng công nghệ mới như mạng 5G, trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT).

Sinh viên ưu tiên được tiếp xúc với công nghệ khi được học tại trường

Bên cạnh đó, việc trường có các chương trình liên kết với doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước sẽ là một lợi thế, giúp sinh viên có cơ hội tiếp xúc với công nghệ hiện đại ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

3.2. Về cơ sở vật chất và trang thiết bị giảng dạy

Cơ sở vật chất hiện đại là yếu tố quan trọng hỗ trợ quá trình học tập và nghiên cứu của sinh viên. Một trường đại học tốt nên có phòng thí nghiệm, phòng thực hành chuyên sâu về viễn thông, hệ thống máy móc, thiết bị đo lường và mô phỏng hiện đại.

Ngoài ra, thư viện với nguồn tài liệu phong phú, hệ thống máy tính kết nối internet mạnh mẽ, cùng các phần mềm chuyên dụng sẽ giúp sinh viên có điều kiện tốt nhất để học tập và nghiên cứu. Những trường có trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm hợp tác với doanh nghiệp sẽ mang đến nhiều cơ hội thực hành và làm dự án thực tế cho sinh viên.

3.3. Về đội ngũ giảng viên

Giảng viên là những người trực tiếp truyền đạt kiến thức và hướng dẫn sinh viên trong quá trình học tập. Một trường đại học có đội ngũ giảng viên chất lượng cao, giàu kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu sẽ giúp sinh viên tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, các giảng viên có kinh nghiệm thực tế, từng làm việc trong ngành Viễn thông hoặc hợp tác với các công ty công nghệ lớn sẽ mang lại nhiều giá trị thực tiễn cho sinh viên. Giảng viên có thể chia sẻ kinh nghiệm, định hướng nghề nghiệp và giúp sinh viên hiểu rõ hơn về nhu cầu của ngành.

3.4. Về cơ hội thực tập và việc làm

Cơ hội thực tập và việc làm là một trong những yếu tố quan trọng khi lựa chọn trường đại học. Những trường có liên kết với doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ lớn trong và ngoài nước sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sinh viên.

Chương trình thực tập tại các công ty viễn thông hàng đầu như Viettel, VNPT, FPT Telecom,… sẽ giúp sinh viên có cơ hội áp dụng kiến thức vào thực tế, làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp và tăng cơ hội được tuyển dụng sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, các trường có trung tâm hỗ trợ việc làm, tổ chức ngày hội việc làm thường niên và có tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm cao sẽ là những lựa chọn đáng cân nhắc.

Việc lựa chọn trường đại học phù hợp không chỉ giúp bạn có nền tảng học vấn vững chắc mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ lưỡng các tiêu chí trên để đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

Các trường đại học liên kết với doanh nghiệp giúp sinh viên có nhiều cơ hội thực tập và việc làm ngay sau khi tốt nghiệp

4. Lời khuyên dành cho sinh viên

Lựa chọn trường đại học để theo học ngành Viễn thông là một quyết định quan trọng ảnh hưởng đến tương lai nghề nghiệp. Để có thể đưa ra quyết định đúng đắn, sinh viên cần cân nhắc nhiều yếu tố khác nhau, từ chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất cho đến cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Dưới đây là một số lời khuyên hữu ích giúp bạn chọn được trường học phù hợp nhất với bản thân.

Nghiên cứu kỹ trước khi chọn trường, tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn

Trước khi quyết định theo học một trường nào đó, bạn nên dành thời gian để nghiên cứu thật kỹ về chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và môi trường học tập. Bạn có thể tìm hiểu thông tin từ trang web chính thức của trường, các diễn đàn sinh viên, mạng xã hội hoặc các bài đánh giá từ những người đã từng theo học.

Ngoài ra, cần xem xét những yếu tố như danh tiếng của trường trong ngành Viễn thông, mức độ liên kết với doanh nghiệp, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp,… để có cái nhìn tổng quan và khách quan nhất.

Tham gia các buổi tư vấn hướng nghiệp, tham khảo nhận định từ cựu sinh viên

Một trong những cách tốt nhất để có cái nhìn thực tế về một trường đại học là tham gia các buổi tư vấn hướng nghiệp do trường tổ chức hoặc các sự kiện dành cho học sinh cấp 3. Tại đây, bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc với giảng viên, sinh viên đang theo học và được giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến ngành Viễn thông.

Ngoài ra, việc tham khảo nhận định từ các cựu sinh viên cũng rất hữu ích. Đây là những người đã trải qua quá trình học tập tại trường nên sẽ có những đánh giá chân thực nhất về chất lượng đào tạo, cơ hội việc làm cũng như những điều cần lưu ý khi theo học. Bạn có thể liên hệ với cựu sinh viên qua các nhóm trên Facebook, LinkedIn hoặc qua sự giới thiệu của thầy cô, bạn bè.

Tham gia các buổi tư vấn hướng nghiệp giúp học sinh hiểu rõ hơn về ngành Viễn thông và lựa chọn trường học phù hợp

Xem xét các chương trình học bổng, cơ hội tài chính và hỗ trợ học tập

Học phí và chi phí sinh hoạt là một trong những yếu tố quan trọng khi lựa chọn trường đại học. Vì vậy, bạn nên tìm hiểu về các chương trình học bổng, hỗ trợ tài chính mà trường cung cấp để giảm bớt gánh nặng kinh tế.

Nhiều trường đại học có chính sách học bổng dành cho sinh viên giỏi, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi tuyển sinh. Hơn thế, một số trường còn hợp tác với doanh nghiệp để cung cấp học bổng tài trợ hoặc chương trình thực tập hưởng lương. Việc tận dụng những cơ hội này không chỉ giúp bạn giảm áp lực tài chính mà còn tạo điều kiện để bạn phát triển bản thân tốt hơn.

Nhìn chung, ngành viễn thông học trường nào là câu hỏi quan trọng đối với các bạn học sinh và các bậc phụ huynh khi tìm kiếm môi trường đào tạo phù hợp. Bài viết này đã tổng hợp những trường đại học uy tín, giúp sinh viên có nền tảng vững chắc để phát triển trong lĩnh vực Viễn thông. Nếu bạn đam mê công nghệ và muốn có cơ hội việc làm viễn thông tốt sau khi ra trường, bạn có thể truy cập vào website Job3s.ai để tìm hiểu thông tin chi tiết!