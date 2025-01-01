Tất cả địa điểm
Công việc Viễn thông

-

Có 92 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ZTE HK (Việt Nam)
Tuyển Kỹ sư mạng Công ty TNHH ZTE HK (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ZTE HK (Việt Nam)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Viễn Thông ACT
Tuyển Kỹ thuật viễn thông Công Ty CP Viễn Thông ACT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Viễn Thông ACT
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TK INVENDO VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư mạng CÔNG TY TNHH TK INVENDO VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TK INVENDO VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
Tuyển Kỹ sư mạng Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghệ Việt
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công ty TNHH Công Nghệ Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH Công Nghệ Việt
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Tuyển Kỹ sư mạng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Younchang Việt Nam
Tuyển Kỹ sư mạng Công ty TNHH Younchang Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Younchang Việt Nam
Hạn nộp: 11/05/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
Tuyển Kỹ sư mạng Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
Hạn nộp: 08/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Go Home Thăng Long
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công ty Cổ phần Go Home Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Go Home Thăng Long
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI KIM SƠN
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI KIM SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI KIM SƠN
Hạn nộp: 22/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 42 Triệu
CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY
Hạn nộp: 23/04/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn 40 - 42 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
Tuyển Kỹ sư mạng Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
Tuyển Kỹ sư mạng Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu
Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Green I-Park
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công Ty Cổ Phần Green I-Park làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Green I-Park
Hạn nộp: 12/04/2025
Thái Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập đoàn OSB (Osb Jsc.)
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công Ty Cổ Phần Tập đoàn OSB (Osb Jsc.) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD
Công Ty Cổ Phần Tập đoàn OSB (Osb Jsc.)
Hạn nộp: 12/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Go Home Thăng Long
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công ty Cổ phần Go Home Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Go Home Thăng Long
Hạn nộp: 26/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG
Tuyển Kỹ sư mạng CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG
Hạn nộp: 25/02/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 41 Triệu
CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY
Hạn nộp: 30/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 41 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Yupoong Việt Nam
Tuyển Kỹ sư mạng Công Ty TNHH Yupoong Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Yupoong Việt Nam
Hạn nộp: 22/02/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu
Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB
Hạn nộp: 05/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1,200 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 15/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GTSC VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư mạng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GTSC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GTSC VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ OSB (Osb Jsc.)
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ OSB (Osb Jsc.) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ OSB (Osb Jsc.)
Hạn nộp: 12/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company
Hạn nộp: 31/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Máy Bay ( Vaeco )
Tuyển Kỹ sư mạng Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Máy Bay ( Vaeco ) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 550 - 1,800 USD
Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Máy Bay ( Vaeco )
Hạn nộp: 02/03/2025
Hồ Chí Minh Khánh Hòa Đã hết hạn 550 - 1,800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Tân Phát
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công Ty CP Đầu Tư Tân Phát làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Từ 10 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Tân Phát
Hạn nộp: 09/03/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư mạng Công ty TNHH Younchang Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty TNHH Younchang Việt Nam
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư mạng SVTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 2 USD SVTECH
1,200 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư mạng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư mạng Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Máy Bay ( Vaeco ) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 550 - 1,800 USD Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Máy Bay ( Vaeco )
550 - 1,800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư mạng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GTSC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GTSC VIỆT NAM
Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư mạng Công Ty TNHH Yupoong Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Yupoong Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư mạng CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư mạng Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư mạng Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư mạng Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư mạng Công ty TNHH Younchang Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Younchang Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư mạng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư mạng Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư mạng CÔNG TY TNHH TK INVENDO VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH TK INVENDO VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư mạng Công ty TNHH ZTE HK (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH ZTE HK (Việt Nam)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công Ty CP Đầu Tư Tân Phát làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Từ 10 Triệu Công Ty CP Đầu Tư Tân Phát
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ OSB (Osb Jsc.) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ OSB (Osb Jsc.)
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1,200 USD Navigos Search
700 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP đầu tư và công nghệ OSB
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 41 Triệu CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY
40 - 41 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công ty Cổ phần Go Home Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Go Home Thăng Long
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công Ty Cổ Phần Tập đoàn OSB (Osb Jsc.) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD Công Ty Cổ Phần Tập đoàn OSB (Osb Jsc.)
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công Ty Cổ Phần Green I-Park làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Green I-Park
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 42 Triệu CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY
40 - 42 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI KIM SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI KIM SƠN
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công ty Cổ phần Go Home Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Go Home Thăng Long
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công ty TNHH Công Nghệ Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu Công ty TNHH Công Nghệ Việt
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm