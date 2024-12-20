Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương chuẩn theo quy định

Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương chuẩn theo quy định
CEO Tony Vũ Thứ Sáu, 20/12/2024
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Khi nào cần viết mẫu đơn xin nghỉ việc không lương?
  4. 2. Mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương
  6. 3. Cách viết đơn xin nghỉ việc không lương
  8. 4. Lưu ý khi viết đơn xin nghỉ việc riêng không hưởng lương
  10. 5. Câu hỏi thường gặp khi nghỉ việc không lương
    1. 5.1. Nghỉ việc không lương được đóng BHXH không?
    2. 5.2. Nghỉ việc không hưởng lương có được tính ngày phép năm không?
    3. 5.3. Quy trình xin nghỉ việc đúng quy định

Mẫu Đơn xin nghỉ việc không lương là một văn bản đòi hỏi sự nghiêm túc và nội dung chính xác. Vậy cách viết đơn nghỉ việc không lương như thế nào để thuyết phục lãnh đạo cấp cao. Tìm hiểu bài viết dưới đây để tham khảo một số mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương đúng quy chuẩn.

1. Khi nào cần viết mẫu đơn xin nghỉ việc không lương?

Đơn xin nghỉ việc riêng không hưởng lương là một loại văn bản được soạn thảo bởi người lao động với mục đích xin nghỉ việc đột xuất và không hưởng lương. Theo Bộ Luật Lao động, những lý do để viết đơn nghỉ việc không lương như kết hôn, khám bệnh, người thân mất hoặc con đau ốm.

Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương
Viết đơn nghỉ việc không hưởng lương khi có việc đột xuất (Nguồn: Internet)

2. Mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương

Bất kỳ mẫu đơn nào cũng được trình bày đầy đủ 3 phần bao gồm mở đầu, nội dung chính và lời kết. Đơn xin nghỉ việc không lương là một mẫu đơn nghiêm túc nên không cần sử dụng từ ngữ quá sang trọng hay bay bổng. Người viết đơn chỉ cần chỉn chu cách diễn đạt, dùng từ ngữ lịch sự, rõ ràng và đầy đủ nội dung cần thiết.

Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương
Tải mẫu đơn nghỉ việc chuẩn

Link tải: TẢI XUỐNG

Mẫu đơn xin nghỉ việc không lương
Mẫu đơn nghỉ việc riêng không hưởng lương

Link tải: TẢI XUỐNG

3. Cách viết đơn xin nghỉ việc không lương

Hướng dẫn cách viết mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương chi tiết sau:

Phần mở đầu:

  • Tiêu ngữ, quốc hiệu: Đây là phần nội dung không thể thiếu trong các mẫu đơn.
  • Tiêu đề: Có thể viết “ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC KHÔNG LƯƠNG” hoặc “ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP KHÔNG LƯƠNG”.
  • Thông tin người nhận: Tùy thuộc vào chính sách của công ty mà viết thông tin người nhận phù hợp. Có thể gửi cho quản lý, phòng nhân sự, giám đốc hoặc ban lãnh đạo nói chung.
  • Thông tin người viết: Bao gồm họ tên, ngày sinh, chức vụ, phòng ban đang công tác, số điện thoại, hộ khẩu thường trú.

Phần nội dung chính:

  • Trình bày thời gian nghỉ: Từ ngày …. tháng … năm… đến ngày …. tháng …. năm….
  • Lý do nghỉ: Khám bệnh, kết hôn,...
  • Người bàn giao công việc: Có thể là quản lý, trưởng phòng, giám đốc.

Phần kết:

  • Cam kết: Trở lại làm việc sau thời hạn nghỉ và mong muốn nhận được sự chấp thuận.
  • Ký tên và xác nhận của lãnh đạo cấp cao.
đơn xin nghỉ việc không lương
Viết đơn nghỉ việc chuyên nghiệp không hưởng lương

4. Lưu ý khi viết đơn xin nghỉ việc riêng không hưởng lương

Khi viết đơn xin nghỉ việc không lương chuyên nghiệp, bạn cần lưu ý sau:

  • Cách viết nội dung phải đảm bảo rõ ràng, sạch sẽ.
  • Đối với lý do xin nghỉ phải trình bày chi tiết nhưng không quá dài dòng.
  • Phải thông báo trước cho người được bàn giao.
  • Tránh mắc lỗi chính tả.
đơn xin nghỉ việc không lương
Đơn xin nghỉ việc phải đảm bảo rõ ràng, không sai lỗi chính tả (Nguồn: Internet)

5. Câu hỏi thường gặp khi nghỉ việc không lương

Đối với người lao động, khi viết đơn xin nghỉ việc không lương thường sẽ có rất nhiều thắc mắc. Vì vậy, Job3s tổng hợp một vài câu hỏi thường gặp sau:

5.1. Nghỉ việc không lương được đóng BHXH không?

Theo quy định của bộ Luật Lao động quy định, những người nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày trở lên sẽ không được đóng BHXH.

5.2. Nghỉ việc không hưởng lương có được tính ngày phép năm không?

Nếu người lao động nghỉ việc không lương không quá 60 ngày trong năm sẽ được tính là nghỉ phép năm từ 12 - 16 ngày, tùy thuộc vào chính sách doanh nghiệp.

5.3. Quy trình xin nghỉ việc đúng quy định

Thông thường, quy trình xin nghỉ việc theo quy định sẽ trải qua các bước như:

Thông báo cho quản lý >> Viết đơn xin nghỉ >> Lên lịch hẹn gặp trực tiếp quản lý >> Bàn giao công việc.

đơn xin nghỉ việc không lương
Một số câu hỏi thường gặp khi viết đơn xin nghỉ việc (Nguồn: Internet)

