Mẫu và cách viết đơn xin nghỉ việc ngân hàng thuyết phục nhất

Bạn đang đang làm việc cho ngân hàng nhưng có một lí do nào đó khiến bạn muốn từ bỏ công việc này. Tuy nhiên, bạn loay hoay không biết viết đơn xin nghỉ việc ngân hàng như thế nào? Hãy để job3s.ai hướng dẫn bạn việt mẫu đơn xin nghỉ việc để có được một cách tối ưu nhất.

1. Tại sao bạn phải viết đơn xin nghỉ việc ngân hàng?

Để có thể bắt đầu xin việc vào một ngân hàng, bạn bắt buộc phải có đơn xin nghỉ việc. Trong quá trình làm việc bạn luôn phải chịu trách nhiệm cao và cố gắng hoàn thành mọi công việc của bản thân mình. Vì vậy, viết một lá đơn xin nghỉ việc là điều cần thiết khi bạn có quyết định rời bỏ vị trí của mình trong ngân hàng.

Đơn xin nghỉ việc ngân hàng không chỉ giúp bạn thể hiện mình là một con người có kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc mà còn khiến cho bạn có ấn tượng tốt với những người cấp trên của bạn và những người đồng nghiệp cũ. Không những thế, lá thư ấy còn giúp cho bạn trong việc chấm dứt hợp đồng trở nên suôn sẻ, nhanh chóng hơn.

Đặc biệt, một lá đơn xin nghỉ việc khi có những nhận xét tốt từ phía ngân hàng cũ sẽ giúp bạn dễ gây thiện cảm cho công ty mới khi bạn bắt đầu xin việc.

Mặt khác, nếu bạn muốn được hưởng lương và trợ cấp từ ngân hàng nơi bạn xin nghỉ việc, bạn cần phải viết lá đơn trước thời hạn quy định của hợp đồng. Nếu bạn xin nghỉ việc mà không có đơn, có thể bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả và phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng vì vi phạm đơn phương chấm dứt hợp đồng sai quy định.

Làm đơn xin nghỉ việc đảm bảo quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi của bạn khi nghỉ việc (Nguồn: Internet)

2. Quy trình xin nghỉ việc ngân hàng

Hầu hết quy trình xin nghỉ việc ở các ngân hàng hay bất cứ công ty nào cũng sẽ diễn ra như sau:

Bước 1: Thông báo xin nghỉ việc

Trước khi viết đơn xin nghỉ việc, bạn cần thông báo về quyết định xin nghỉ việc của mình và đưa ra những lý do đầy đủ và thuyết phục. Với mỗi ngân hàng sẽ có một quy chế riêng về số ngày thông báo nghỉ việc trước khi nghỉ việc chính thức. Nếu không có sự thông báo từ trước thì dù cho đơn của bạn có được duyệt đi chăng nữa, bạn cũng có thể sẽ không nhận được lương hoặc trợ cấp.

Việc thông báo trước khi viết đơn xin nghỉ việc cũng sẽ giúp cấp trên có thêm thời gian tuyển thêm nhân sự để thay thế vị trí còn thiếu mà bạn để lại. Đồng thời, bạn cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ nếu gặp khó khăn hay thắc mắc trong quá trình xin nghỉ việc

Bước 2: Nộp đơn xin nghỉ việc cho người quản lý

Sau khi đã thông báo thì bạn có thể nộp đơn xin nghỉ việc ngân hàng. Đơn có thể lấy theo mẫu của ngân hàng bạn xin nghỉ việc hoặc là mẫu từ các trang web uy tín trên mạng. Sau khi viết xong đơn, bạn cần phải nộp lá đơn này cho người quản lý trực tiếp của bạn. Người quản lý sẽ nộp lên cho giám đốc để xử lý.

Tùy vào từng ngân hàng mà thời gian duyệt sẽ dài ngắn khác nhau nhưng thông thường là sau 24h thì đối với đơn của nhân viên sẽ được phê duyệt.

Thêm vào đó, trong thời gian chờ phê duyệt và trước khi đến ngày chính thức nghỉ việc thì bạn cần bàn giao và trao đổi công việc với người quản lý. Trước đó, bạn cần phải đảm bảo rằng mình đã hoàn thành xong tất cả công việc mình phải làm cho ngân hàng. Sau khi đã đảm bảo hoàn thành xong mọi việc thì bạn có thể chuyển đơn sang phòng quản lý nhân sự để xin xác nhận.

Bước 3: Xin xác nhận của phòng nhân sự

Điểm mấu chốt sau khi viết đơn xin nghỉ việc là xin xác nhận từ phòng nhân sự. Sau khi được duyệt từ người quản lý cũng như giám đốc ngân hàng thì đơn của bạn sẽ chuyển xuống phòng nhân sự xử lý.

Thông thường thì thủ tục liên quan đến việc xét duyệt đơn xin nghỉ việc từ phòng nhân sự kéo dài từ 3-5 ngày. Sau khi được phê duyệt, đơn của bạn một lần nữa sẽ chuyển lên ban giám đốc để duyệt lại các nội dung trong đơn.

Bước 4: Bàn giao công việc và thanh lý hợp đồng

Trong quá trình nộp đơn xin nghỉ việc, bạn cần phải đảm bảo được bạn đã bàn giao tất cả các tài sản của công ty do mình quản lí và hoàn thành tất cả các công việc cần phải làm của bản thân. Bên cạnh đó, bạn cần phải bàn giao lại tất cả các giấy tờ cần thiết của bản thân sau khi đã được xử lý đúng quy trình. Sau khi hoàn tất mọi công việc thì bạn cần chờ đợi những xác nhận từ cấp trên.

Sau khi đơn xin nghỉ việc đã được phê duyệt thì bạn có thể nhận được quyết định thanh lí hợp đồng từ phòng nhân sự dựa vào số ngày công bạn đã làm, hợp đồng lao động và các giấy tờ cá nhân có liên quan. Nếu có bất cứ thắc mắc gì thì bạn cần phải trao đổi ngay với phòng nhân sự để được giải đáp.

Bước 5: Thanh toán chế độ trợ cấp khi nghỉ việc

Khi đơn xin nghỉ việc của bạn chính thức được phê duyệt. thì bạn sẽ nhận được lương trợ cấp của ngân hàng theo đúng như quy định. Đây là quyền lợi bạn chắc chắn được hưởng khi đã thực hiện đúng mọi yêu cầu và nội quy của công ty. Đối với người lao động trên 12 tháng sẽ nhận được trợ cấp tối thiểu là nửa tháng lương.

Xin nghỉ việc cần có quy trình từng bước một (Nguồn: Internet)

3. Hướng dẫn viết đơn xin nghỉ việc ngân hàng

Cũng như bao mẫu đơn xin nghỉ việc khác, mẫu đơn xin việc ngân hàng cần phải làm đúng theo trình tự sau: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên lá đơn, tên người nhận đơn, thông tin cá nhân và chức vụ người viết đơn, lý do viết đơn, bàn giao công việc, lời cảm ơn,…

3.1. Mở đầu đơn xin nghỉ việc ngân hàng

Mở đầu lá đơn xin nghỉ việc nào cũng phải có quốc hiệu, tiêu ngữ và đơn xin nghỉ việc không phải là ngoại lệ. Bạn cần viết căn giữa cả hai lề và viết in hoa toàn bộ quốc hiệu, tiêu ngữ và viết hoa đầu cụm từ và cách nhau bởi dấu gạch ngang.

Phần tên lá thư bạn cần phải viết in hoa, ghi nổi bật đầu lá thư như sau: “ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC NGÂN HÀNG”.

Phần Kính gửi bạn cần phải ghi chung là Ban giám đốc ngân hàng, giám đốc Ngân hàng nơi bạn làm việc, Trưởng phòng nhân sự, và Trưởng phòng của bạn.

Kính gửi:

- Ban Giám đốc ngân hàng Agribank

- Giám đốc ngân hàng Agribank chi nhánh Hoàng Mai

-Trưởng phòng Nhân sự Agribank

- Trưởng phòng Giao dịch viên ngân hàng Agribank

Sau đó, bạn cần nêu đầy đủ những thông tin cá nhân của bản thân như: họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, nơi sinh sống, nơi làm việc, chức vụ, bộ phận phòng ban của ngân hàng,...

Phần giới thiệu của đơn xin nghỉ việc ngân hàng (Nguồn: Internet)

3.2. Nội dung đơn xin nghỉ việc ngân hàng

Phần nội dung bạn cần đề cập đầy đủ lý do bạn xin nghỉ việc ngân hàng. Phần này là phần quan trọng nhất vì nó là nội dung chính của bức thư và phải có đủ sức thuyết phục để khiến cho lá đơn của bạn có được chấp thuận hay không. Một số lý do bạn có thể tham khảo như:

- Trong thời gian tới, gia đình tôi phải chuyển vào thành phố A để sinh sống. Do vậy, tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo rằng tôi phải viết đơn xin nghỉ việc ở ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hai Bà Trưng. Kính mong ban lãnh đạo ngân hàng xem xét và chấp thuận đơn xin nghỉ của tôi.

- Tôi viết đơn này xin nghỉ ở Ngân hàng B vì tôi đã tìm được một công việc khác phù hợp với bản thân hơn. Tôi rất lấy làm tiếc vì mình không thể gắn bó với công ty trong khoảng thời gian sắp tới. Kính mong ban lãnh đạo ngân hàng xem xét và chấp thuận đơn xin nghỉ của tôi.

- Vì vấn đề sức khỏe, tôi cảm thấy mình không còn đủ khả năng làm việc cũng như cống hiến cho ngân hàng nữa. Do vậy, tôi viết đơn này kính đề nghị ban lãnh đạo ngân hàng C xem xét quyết định xin nghỉ việc của tôi.

Tiếp theo đó bạn phải gửi lời cảm ơn đến ngân hàng, cấp trên, đồng nghiệp, mong muốn được chấp thuận đơn xin nghỉ việc, và nêu những việc bạn đã hoàn thành và việc bàn giao tài sản của công ty.

Phần nội dung của đơn xin nghỉ việc ngân hàng (Nguồn: Internet)

3.3. Phần kết đơn xin nghỉ việc ngân hàng

Phần kết của lá thư bạn cần cam đoan những gì bạn nêu ở phần nội dung lá thư là sự thật và bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu sai và gửi lời cảm ơn chân thành.

Cuối cùng, bạn cần phải chia đều trong một dòng: phần thứ nhất là ý kiến của Ban lãnh đạo công ty; phần thứ hai là ký và ghi rõ họ tên người làm đơn.

Phần kết của đơn xin nghỉ việc ngân hàng (Nguồn: Internet)

4. Lưu ý khi viết đơn xin nghỉ việc ngân hàng

Để đơn xin nghỉ việc ngân hàng được hoàn hảo nhất, chúng ta cần lưu ý những điều sau:

Sử dụng ngôn từ lịch sự

Cho dù bất kể lý do nào bạn cũng phải sử dụng lời lẽ lịch sự, trang trọng, cảm thấy may mắn khi đã có cơ hội được làm việc tại ngân hàng vì đã cho mình một công việc với một mức thu nhập.Cuối đơn bạn cần phải chúc cho ngân hàng càng thêm phát triển, lớn mạnh, chúc mọi người càng thành công hơn nữa.

Lịch sự sẽ giúp để lại một hình ảnh đẹp cho những cấp trên, những đồng nghiệp ở ngân hàng cũ và sẽ khiến bạn càng thêm thoải mái hơn trong vấn đề nghỉ việc.

Tuân thủ hợp đồng lao động

Trước khi xin nghỉ, bạn cần phải đặc biệt chú ý đến các điều khoản đã ghi trong hợp đồng giữa bạn và công ty. Nếu bạn xin nghỉ trước thời gian mà bạn cam kết sẽ gắn bó với công ty thì điều đó thực sự là khó khăn rất lớn đối với bạn thậm chí là nguyên nhân dẫn tới lá đơn của bạn không được chấp thuận.Do vậy, bạn càn phải tuân thủ đúng các quy tắc trong hợp đồng lao động ngân hàng

Cân nhắc trước khi gửi đơn

Gửi đơn ngân hàng hay không là quyền của bạn, nhưng việc rút lại đơn không bao giờ dễ dàng. Trước khi quyết định xin nghỉ việc bạn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng rằng việc nghỉ việc có hợp lý đối với bản thân mình hay không? Thời điểm nghỉ việc có thích hợp với bản thân bạn hay không? Bạn còn muốn làm việc ở ngân hàng nữa không? Hay bạn có khả năng tìm được công việc mới với mức lương phù hợp với mình hay không?

Giữ tinh thần, thái độ lạc quan

Sau khi nộp đơn xin nghỉ việc, bạn cần phải giữ cho mình một thái độ thoải mái, lạc quan. Vì sau đó, bạn phải tiếp tục tìm và làm việc một công việc mới, hãy giữ cho mình một tinh thần thoải mái, lạc quan.

Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi viết đơn xin nghỉ việc (Nguồn: Internet)

Trên đây là cách viết mẫu đơn xin nghỉ việc ngân hàng. Một lá đơn xin nghỉ việc tốt sẽ giúp bạn gây ấn tượng đến những người ở công ty cũ và tự tin trong hành trình tìm việc sắp tới. Job3s chúc các bạn thành công!