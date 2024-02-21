Expat là gì? Cơ hội việc làm cho người nước ngoài tại Việt Nam

Expat là gì? Cơ hội việc làm cho người nước ngoài tại Việt Nam
CEO Tony Vũ Thứ Tư, 21/02/2024
Expat là gì? Cơ hội việc làm cho người nước ngoài như thế nào? Expat chỉ những người đang sinh sống và làm việc tại đất nước mà nhưng không có quốc tịch của đất nước đó. Việc tuyển dụng expact đang là xu hướng được nhiều doanh nghiệp ưa chuộng. Vậy để tuyển dụng expat cần lưu ý gì?
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Expat là gì?
  4. 2. Cơ hội việc làm cho người nước ngoài tại Việt Nam
  6. 3. Điều kiện để Expat có thể làm việc tại Việt Nam
  8. 4. Điều kiện để doanh nghiệp Việt tuyển dụng Expat

1. Expat là gì?

Expat là gì? Expat là từ viết tắt của "expatriate", có nghĩa là người nước ngoài sinh sống và làm việc tại một quốc gia khác nhưng không theo quốc tịch của quốc gia đó. Họ có thể là những người được cử đi công tác, du học, hoặc định cư lâu dài tại một quốc gia khác.

Một trong những lợi ích chính của cuộc sống expat là trải nghiệm đa văn hóa. Khi sinh sống ở nước ngoài, bạn sẽ tiếp xúc và học hỏi về nhiều nền văn hóa khác nhau. Bạn có cơ hội khám phá các phong cách sống, tập quán, và giá trị văn hóa đặc trưng của đất nước mới. Điều này mở ra một thế giới mới, giúp mở rộng tầm nhìn, tăng cường sự nhạy bén và phát triển kỹ năng giao tiếp đa văn hóa.

Expat là gì? Expat là từ viết tắt của
Expat là gì? Expat là từ viết tắt của "expatriate", có nghĩa là người nước ngoài sinh sống và làm việc tại một quốc gia khác

2. Cơ hội việc làm cho người nước ngoài tại Việt Nam

Trong những năm gần đây, Việt Nam đang trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với người nước ngoài tìm kiếm cơ hội việc làm. Nếu bạn đã hiểu expat là gì, bạn cũng nên tìm hiểu thêm các cơ hội việc làm cho người nước ngoài ở Việt Nam. Hiện các ngành nghề phổ biến tuyển dụng người nước ngoài tại Việt Nam gồm:

  • Công nghệ thông tin: Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển công nghệ thông tin nhanh nhất Đông Nam Á. Chính vì vậy, đã thu hút nhiều công ty công nghệ thông tin nước ngoài đến Việt Nam, dẫn đến nhu cầu tuyển dụng các nhân sự công nghệ thông tin chất lượng cao, bao gồm cả người nước ngoài.
  • Tài chính: Thị trường tài chính tại Việt Nam rất tiềm năng. Điều này đã thu hút nhiều ngân hàng, công ty tài chính nước ngoài đến nước ta dẫn đến nhu cầu tuyển dụng các nhân sự tài chính chất lượng cao, đặc biệt là người nước ngoài.
  • Giáo dục: Việt Nam đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế, vì thế việc tuyển dụng các giáo viên nước ngoài để giảng dạy tiếng Anh và các môn học quốc tế khác cũng đang rất được chú trọng.
  • Y tế: Việt Nam đang có nhu cầu phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Điều này đã thu hút nhiều bác sĩ, y tá, dược sĩ nước ngoài đến Việt Nam làm việc.
Cơ hội việc làm cho người nước ngoài tại Việt Nam
Hiện nay cơ hội việc làm cho người nước ngoài tại Việt Nam rất lớn

3. Điều kiện để Expat có thể làm việc tại Việt Nam

Nếu bạn đã hiểu về expat là gì thì đừng quên tìm hiểu thêm về điều kiện để để họ có đủ điều kiện để làm việc tại Việt Nam. Để làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Giấy phép lao động: Người nước ngoài cần có giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Giấy phép này được cấp bởi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội của tỉnh hoặc thành phố nơi người nước ngoài dự định làm việc.

Visa lao động: Người nước ngoài cần có visa lao động để nhập cảnh và làm việc tại Việt Nam. Visa này được cấp bởi Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an Việt Nam.

Trình độ học vấn và kinh nghiệm: Trình độ học vấn và kinh nghiệm phù hợp với vị trí công việc là rất quan trọng. Các doanh nghiệp tại Việt Nam thường ưu tiên tuyển dụng người nước ngoài có trình độ học vấn và kinh nghiệm phù hợp với công việc đó.

Khả năng giao tiếp: Người nước ngoài cần có khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh để hòa nhập vào môi trường làm việc tại Việt Nam. Khả năng giao tiếp tốt sẽ giúp người nước ngoài tìm được nhiều cơ hội việc làm tốt tại đây.

Bên cạnh đó, trong quá trình sinh sống và làm việc, người nước ngoài cũng cần chú ý các vấn đề sau:

  • Tuân thủ pháp luật Việt Nam.
  • Tuân thủ quy định của doanh nghiệp nơi làm việc.
  • Học hỏi và hòa nhập với văn hóa Việt Nam.

Với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam, cơ hội việc làm cho người nước ngoài tại đây ngày càng rộng mở. Người nước ngoài có trình độ học vấn và kinh nghiệm phù hợp sẽ có nhiều cơ hội tìm được công việc tốt tại đất nước hình chữ S này.

Người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam cần tuân thủ theo pháp luật
Người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam cần tuân thủ theo pháp luật

4. Điều kiện để doanh nghiệp Việt tuyển dụng Expat

Hiểu rõ Expat là gì và có nhu cầu tuyển dụng người nước ngoài, các doanh nghiệp Việt Nam cần đáp ứng những yêu cầu sau:

  • Có nhu cầu tuyển dụng nhân sự nước ngoài: Doanh nghiệp cần có nhu cầu thực sự để tuyển dụng nhân sự nước ngoài và hiểu rõ về lợi ích và đóng góp mà Expat có thể mang lại cho công ty.
  • Có khả năng tài chính: Doanh nghiệp cần có khả năng tài chính đủ để chi trả cho các chi phí liên quan đến tuyển dụng, đào tạo và lương thu nhập của Expat.
  • Có đủ năng lực pháp lý: Doanh nghiệp cần có đủ năng lực và kiến thức về các quy định pháp lý liên quan đến tuyển dụng và sử dụng lao động nước ngoài.

Để chuẩn bị hồ sơ tuyển dụng Expat, doanh nghiệp cần cung cấp các tài liệu sau:

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.
  • Hợp đồng lao động với người nước ngoài.
  • Bản sao chứng minh nhân thân của người nước ngoài.
  • Bản sao văn bằng, chứng chỉ của người nước ngoài.
  • Giấy khám sức khỏe của người nước ngoài.
  • Chứng nhận trình độ tiếng Việt của người nước ngoài.
  • Những hồ sơ này cần được nộp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội của tỉnh hoặc thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở.

Khi tuyển dụng Expat, doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề sau:

  • Bảo đảm quyền lợi của Expat theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Tạo điều kiện để Expat hòa nhập vào môi trường làm việc và văn hóa Việt Nam.

Tìm hiểu ngay các thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong nhóm quản lý

Back office là gì

Qa qc là gì

FTE là gì

QC là gì

Mẫu kế hoạch là gì

Payslip là gì

IQC là gì

Operation là gì

Headhunter là gì

Talent acquisition là gì

Mô hình Ask là gì

Quản trị là gì

Expat là gì

Onboarding là gì

Quy trình làm việc là gì

Bom là gì

Headhunter là gì

Quy cách là gì

Turnover rate là gì

Ma trận Eisenhower là gì

Work from home là gì

HR admin là gì

Ngành quản trị kinh doanh là gì

Nguyên tắc 80/20 là gì

Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là gì

Chạy deadline là gì

Bài viết trên đã giúp bạn giải đáp được câu hỏi expat là gì cùng những cơ hội việc làm cho người nước ngoài tại Việt Nam. Do tình hình kinh tế phát triển hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam thưởng sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Để tìm kiếm nhân lực nước ngoài, các quý doanh nghiệp có thể truy cập vào website job3s.ai để đăng tuyển miễn phí hoặc tìm CV phù hợp. Truy cập ngay!

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »