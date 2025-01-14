1. Vị trí Fresher là gì?

Nhiều bạn sinh viên thắc mắc vị trí Fresher là gì mà thấy các doanh nghiệp, những anh chị có kinh nghiệm đi trước hay nhắc tới nhiều vậy? Đây là thuật ngữ để nhận biết chung những bạn sinh viên mới ra trường, bắt đầu tìm kiếm và tham gia vào thị trường lao động. Fresher không chỉ rõ một vị trí hay lĩnh vực cụ thể nào mà dùng chung cho tất cả các ngành.

Fresher là những bạn đã được đào tạo về kiến thức, lý thuyết cơ bản nhưng lại chưa có cơ hội thực hành. Theo một góc độ nào đó, Fresher và Intern cũng có điểm tương đồng nhất định. Thông thường các công ty sẽ phân phối các công việc đơn giản cho Fresher. Điều này giúp các bạn học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm thực tế trong công việc giúp thăng tiến, hoàn thành những đầu việc lớn hơn sau này.

Vị trí Fresher là gì? Đây là những bạn mới tốt nghiệp đại học, bắt đầu tham gia thị trường lao động ​

2. Công việc của Fresher là gì?

Ngoài việc tìm hiểu vị trí Fresher là gì thì các bạn sinh viên cũng muốn hiểu sâu hơn những công việc cụ thể mà doanh nghiệp yêu cầu ở vị trí này. Chúng tôi sẽ giải đáp bao gồm của công việc chung lẫn công việc chi tiết trong một vị trí, lĩnh vực cụ thể.

2.1. Khái quát công việc của Fresher

Tuỳ vào từng lĩnh vực mà doanh nghiệp kinh doanh, vị trí mà các ứng viên làm thì Fresher sẽ nhận được các vị trí khác nhau. Nhưng nhìn chung, công việc Fresher khá đơn giản, không quá phức tạp do kinh nghiệm thực tế chưa nhiều hay chưa quen với các làm việc, ngành hàng của doanh nghiệp. Fresher chủ yếu là hỗ trợ chính cho các nhân viên khác có kinh nghiệm, cấp bậc cao hơn hay theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Fresher sẽ chủ yếu hỗ trợ cho các bộ phận hoặc nhân viên khác cấp cao hơn

2.2. Mô tả công việc của Fresher theo 1 số vị trí cụ thể

Để giúp các bạn hiểu rõ hơn Fresher là gì và công việc chi tiết thì hãy tham khảo một số vị trí cụ thể dưới đây. Những vị trí cụ thể này bao gồm Fresher Hire Recruitment, Fresher Developer, Fresher Marketer.

Công việc cụ thể của một Fresher Hire Recruitment

Triển khai các công việc tuyển dụng đã được thông qua theo kế hoạch từng tháng và khi doanh nghiệp cần đáp ứng về mặt nhân lực.

Thiết lập bảng mô tả công việc

Thực hiện tìm kiếm và đề xuất các kênh tuyển dụng để có thể tìm kiếm và chiêu mộ các ứng viên xuất sắc.

Thực hiện các quy trình nhằm duy trì và cải tiến tiến độ công việc,v.v.

Liên lạc và thông báo kết quả phỏng vấn cho các ứng viên trúng tuyển và sau đó gửi thư cảm ơn đối với những ứng viên không trúng tuyển.

Xây dựng, lên kế hoạch và quản lý bộ câu hỏi tuyển dụng cho từng vị trí ứng tuyển riêng biệt.

Fresher hành chính nhân sự

Công việc cụ thể của Fresher Developer

Tham gia phân tích nghiệp vụ trong hệ thống trực tiếp với khách

Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình Java

GIải quyết các vấn đề, theo sát kế hoạch và báo cáo tiến độ công việc cho khách hàng.

Cởi mở, tích cực tương tác với khách hàng.

Liên tục học hỏi và nâng cao kỹ năng quản lý cũng như tổ chức dự án.

Fresher Developer cần liên tục học hỏi, nâng cao kỹ năng

Công việc chi tiết của Fresher Marketer

Xây dựng các kế hoạch Digital chi tiết dựa trên những yêu cầu của mỗi dự án và chiến dịch marketing cần xây dựng

Nghiên cứu và cập nhật các công cụ digital marketing tân tiến nhất

Theo dõi và đánh giá để tối ưu hóa nội dung và quảng cáo cũng như chi phí và tỷ lệ sao cho hợp lý.

Tư vấn và trình bày phương án quản lý tối ưu nhất cho khách hàng.

Thực hiện các yêu cầu của quản lý

Fresher Marketer cần học hỏi, trau dồi từ những anh chị đi trước

3. Một Fresher cần có những kỹ năng gì?

Sau khi hiểu rõ vị trí Fresher là gì cũng như khái quát những công việc cụ thể, các bạn hãy tham khảo những kỹ năng cần có của một Fresher dưới đây. Chủ yếu kỹ năng của một Fresher mà các nhà tuyển dụng mong muốn chủ yếu đến từ tố chất, kỹ năng mềm.

3.1. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

Đây là kỹ năng quan trọng trong bất kỳ vị trí, lĩnh vực nào. Khi làm việc, kỹ năng giao tiếp giúp bạn thuyết phục, truyền đạt thông tin dễ hiểu, rõ ràng. Điều này hỗ trợ tốt cho công việc của chính bạn cũng như làm việc việc đội nhóm hiệu quả hơn.

Với một Fresher có khả năng giao tiếp tốt, trình bày rõ ràng sẽ có rất nhiều điểm cộng trong mắt các nhà tuyển dụng. Nếu bạn không thể giao tiếp tốt, bạn có thể gây nhầm lẫn hoặc hiểu nhầm thông tin, dẫn đến sự cố hoặc những sai lầm không đáng có.

Fresher cần có kỹ năng giao tiếp hiệu quả

3.2. Kỹ năng sáng tạo, linh hoạt

Những Fresher trẻ thì sự sáng tạo luôn là điều mà các nhà tuyển dụng tìm kiếm, đặc biệt là những lĩnh vực như công nghệ thông tin, giải trí, marekting,... Các Fresher có thể đưa ra những ý tưởng sáng tạo, kế hoạch mới lạ và độc phá luôn được đánh giá cao và săn đón bởi các nhà tuyển dụng.

Một Fresher hãy luôn tích cực tham gia hoạt động đội nhóm, năng động và đưa ra những ý tưởng của chính mình. Các bạn không nên rụt rè đưa ra những ý tưởng, lo sợ chúng không khả thi bởi điều đó sẽ có những nhân viên có nhiều kinh nghiệm hay quản lý xem xét. Một Fresher hãy luôn không ngừng đưa ra những ý tưởng sáng tạo, điều này tạo được ấn tượng rất tốt với cấp trên.

3.3. Khả năng ham học hỏi

Một Fresher thì chắc chắn sẽ không có nhiều kinh nghiệm thực tế mà chỉ có những kiến thức, lý thuyết được đào tạo trong trường. Tuy nhiên, các Fresher sẽ có nhiều cơ hội được hỏi hỏi từ những Senior, Junior hay Manager trong doanh nghiệp, công ty.

Vì vậy một tố chất mà các nhà tuyển dụng ở các Fresher là khả năng ham hỏi, tinh thần chủ động và năng nổ trong công việc. Vì vậy hãy luôn mở rộng tâm thể lắng nghe, học hỏi để trau dồi được những kinh nghiệm thực tế trong công việc. Điều này sẽ giúp tăng giá trị bản thân của những Fresher.

Fresher cần có khả năng ham học hỏi, năng nổ trong công việc

4. Phân biệt Fresher và Intern trong doanh nghiệp

Bên cạnh tìm hiểu vị trí Fresher là gì thì nhiều bạn sinh viên có thắc mắc 2 vị trí Fresher và Intern có gì khác nhau? Fresher và Intern có điểm tương đồng đều những người chưa có kinh nghiệm thực tế trong công việc. Khi vào làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức đều phải học hỏi từ những nhân viên nhiều kinh nghiệm hơn qua hỗ trợ các công việc phụ. Mặc dù vậy, 2 vị trí này thật ra rất khác nhau.

So sánh Fresher và Internship có điểm khác biệt và tương đồng gì?

Fresher là các bạn sinh viên đã tốt nghiệp ra trường và ứng tuyển vào những vị trí đúng với chuyên môn. Họ mong đợi áp dụng những kiến thức đã được đào tạo vào thực tế, phát triển bản thân.

Internship là những bạn sinh viên còn đang học tại các trường đại học, cao đẳng. Họ là những nhân viên thực tập sinh trong doanh nghiệp để tìm hiểu về công việc nhưng chưa phải áp dụng kiến thức quá sâu vào thực tế. Chủ yếu thực tập sinh sẽ trải nghiệm môi trường làm việc thực tế của doanh nghiệp.

Ngoài việc mô tả chi tiết 2 vị trí, dưới đây là 3 điểm khác nhau giữa Fresher và Internship mà các bạn nên biết:

Trình độ của Fresher thường sẽ cao hơn Internship do đã hoàn thành xong chương trình đại học. Internship thì không nhất thiết phải là sinh viên đã tốt nghiệp.

Nhân viên Fresher sẽ có mức lương thưởng cao hơn so với Internship đây là nhân viên chính thức. Họ có quyền được hưởng mức lương và đãi ngộ của công ty. Internship sẽ có mức lương thấp hơn và sẽ được coi là hỗ trợ thực tập.

Fresher có trách nhiệm công việc cao hơn do họ sẽ có deadline những đầu công việc cụ thể. Còn đối với Internship sẽ nhẹ nhàng hơn, thậm chí là không có deadline cho công việc.

Trên đây là những thông tin chi tiết về vị trí Fresher là gì cũng như mô tả chi tiết công việc, kỹ năng và tốt chất cần có của cấp bậc nhân viên này. Hy vọng với những kiến thức mà chúng tôi cung cấp, bạn có thể hiểu rõ hơn về công việc của Fresher và chúc các bạn sinh viên mới ra trường có thể tìm cho mình một môi trường làm việc phù hợp.