Giảng viên thỉnh giảng là gì? Vai trò, công việc và mức lương

1. Giảng viên thỉnh giảng là gì? Vai trò của Giảng viên thỉnh giảng

Căn cứ vào Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 44/2011/TT-BGDĐT thì giảng viên thỉnh giảng là người thực hiện nhiệm vụ:

Giảng dạy theo các đề án, chuyên đề.

Tham gia hội đồng chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp và đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ.

Hướng dẫn thí nghiệm, thực hành theo các chương trình giáo dục.

Đưa ra các chiến lượng phát triển chương trình đào tạo, soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy và sách tham khảo.

Dưới đây là vai trò của Giảng viên thỉnh giảng:

Cung cấp kiến thức thực tiễn: Truyền đạt kinh nghiệm thực tế, giúp sinh viên tiếp cận sâu hơn với môi trường làm việc và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn.

Đổi mới phương pháp giảng dạy: Mang đến cách tiếp cận sáng tạo, kết hợp mô phỏng, thảo luận nhóm và các hoạt động thực hành nhằm nâng cao hiệu quả học tập.

Mở rộng cơ hội nghề nghiệp: Kết nối sinh viên với doanh nghiệp, giới thiệu cơ hội thực tập, việc làm và giúp họ xây dựng mạng lưới quan hệ trong ngành.

Đóng góp vào chương trình đào tạo: Hỗ trợ giảng viên nội bộ trong giảng dạy các môn chuyên sâu, đồng thời tham gia phát triển nội dung, giáo trình sát với thực tế.

Tạo động lực học tập: Chia sẻ câu chuyện thành công, kinh nghiệm làm việc, truyền cảm hứng để sinh viên tự tin theo đuổi đam mê và phát triển bản thân.

Khuyến khích tính chủ động: Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng tự học, nghiên cứu độc lập, nâng cao khả năng tư duy sáng tạo và thích ứng với sự thay đổi.

2. Tiêu chuẩn đối với giảng viên thỉnh giảng

Tại Điều 5 theo quy định của Thông tư 44/2011/TT-BGDĐT. Giáo viên, giảng viên thỉnh giảng cần đáp ứng đủ các tiêu chuẩn như sau:

Giảng dạy các môn học theo chương trình giảng dạy giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục trung cấp, đại học và giáo dục thường xuyên nhằm lấy cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân cần đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật Giáo dục; giáo viên thỉnh giảng nằm trong biên chế, giáo viên cơ hữu cơ sở mầm non hoặc giáo dục phổ thông phải đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên của cấp học mà nhà giáo đó thỉnh giảng.

Giảng dạy các chuyên đề không có trong hệ thống giáo dục mầm non/phổ thông/trung cấp chuyên nghiệp/đại học/giáo dục thường xuyên nhằm mục đích lấy văn bằng giáo dục quốc dân nêu tại Khoản 1 Điều 2 thì giảng viên thỉnh giảng phải có trình độ học vấn cũng như kinh nghiệm chuyên môn phù hợp.

Chương trình giảng dạy bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học ở trung tâm giáo dục thường xuyên yêu cầu các giáo viên, giảng viên thỉnh giảng phải đạt trình độ chuyên môn từ trình độ cao đẳng trở lên.

Nằm trong điểm c khoản 1 Điều 2 của quy định này, giảng viên thỉnh giảng cần đảm bảo tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật Giáo dục và quy chế của trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.

Ngoài ra, các giảng viên thỉnh giảng cần phải đáp ứng yêu cầu thí nghiệm, thực hành, thực tập của môn học, các chuyên đề để đạt tiêu chuẩn quy định đối với nhân viên làm công tác thí nghiệm.

Tại điểm đ khoản 1 Điều 2 thuộc Quy định này, theo chuyên ngành thỉnh giảng, các thỉnh giảng viên phải đảm bảo ít nhất một trong các yêu cầu sau:

Để đảm bảo tiêu chuẩn chuyên môn, giảng viên thỉnh giảng cần đáp ứng ít nhất một trong các điều kiện sau:

Công bố nghiên cứu khoa học: Có bài báo khoa học được đăng tải trên tạp chí chuyên ngành hoặc trong kỷ yếu hội thảo khoa học trong và ngoài nước.

Xuất bản tài liệu chuyên sâu: Là tác giả hoặc đồng tác giả của sách chuyên khảo đã được xuất bản chính thức.

Thực hiện đề tài nghiên cứu: Chủ trì hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu đạt yêu cầu từ cấp khoa hoặc cấp tương đương trở lên.

Chuyển giao công nghệ: Có hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được nghiệm thu và thanh lý theo đúng quy định.

3. Quy định về hợp đồng của giảng viên thỉnh giảng

Theo Điều 7 của Thông tư 44/2011/TT-BGDĐT, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quy định liên quan đến chế độ thỉnh giảng tại các cơ sở giáo dục, trong đó nêu rõ các điều khoản về hợp đồng thỉnh giảng như sau:

3.1. Giảng viên thỉnh giảng là công chức/viên chức

Hợp đồng thỉnh giảng được xem là một loại hợp đồng theo vụ việc. Việc ký kết, thực hiện, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng này phải tuân theo quy định tại Mục 7, Chương XVII của Bộ luật Dân sự. Đặc biệt, hoạt động thỉnh giảng của cán bộ, công chức, viên chức không thuộc phạm vi áp dụng của hợp đồng lao động.

Nội dung hợp đồng thỉnh giảng cần bao gồm điều khoản cam kết của giảng viên thỉnh giảng, trong đó yêu cầu đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tại đơn vị công tác chính trước khi thực hiện trách nhiệm giảng dạy tại cơ sở tiếp nhận.

3.2. Giáo viên thỉnh giảng không phải là công chức/viên chức

Đối với các hoạt động được quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 2, hợp đồng thỉnh giảng được xem như một dạng hợp đồng lao động và phải tuân thủ các quy định của Bộ luật Lao động. Việc ký kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng, cũng như giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan sẽ được áp dụng theo pháp luật lao động hiện hành.

Trong khi đó, đối với hoạt động thỉnh giảng theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2, hợp đồng này mang tính chất hợp đồng theo vụ việc. Quá trình ký kết, thực thi, sửa đổi và chấm dứt hợp đồng phải tuân theo các quy định tại Mục 7, Chương XVII của Bộ luật Dân sự.

4. Mức lương của việc làm Giảng viên thỉnh giảng

Mức lương của giảng viên thỉnh giảng hiện nay được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể như sau:

Giáo viên thỉnh giảng bậc tiểu học: Khoảng 50.000 đồng/tiết.

Giáo viên thỉnh giảng bậc THCS: Khoảng 80.000 đồng/tiết.

Giáo viên thỉnh giảng bậc THPT, trường trung cấp nghề và trung tâm giáo dục thường xuyên: Mức lương khoảng 100.000 đồng/tiết.

Giáo viên giảng dạy tại các trường nghề cấp THCS: Khoảng 40.000 đồng/tiết.

Giáo viên dạy nghề tại các trường đào tạo nghề bậc THPT: Mức lương khoảng 50.000 đồng/tiết.

Ngoài ra, mức lương của giảng viên thỉnh giảng có thể thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như:

Cấp bậc giảng dạy: Giáo viên giảng dạy ở bậc học cao hơn thường có mức lương cao hơn.

Loại hình cơ sở giáo dục: Các trường tư thục và trường quốc tế có thể trả mức thù lao cao hơn so với trường công lập.

Môn học giảng dạy: Những môn đòi hỏi chuyên môn sâu hoặc tính đặc thù cao có thể có mức thù lao tốt hơn.

Số lượng tiết giảng dạy: Tổng thu nhập phụ thuộc vào số tiết giảng dạy trong tháng.

Thỏa thuận giữa giảng viên và cơ sở đào tạo: Mức lương có thể được điều chỉnh dựa trên hợp đồng giữa giáo viên và nơi giảng dạy.

5. Phân biệt giảng viên thỉnh giảng và giảng viên hữu cơ

Giảng viên thỉnh giảng và giảng viên cơ hữu đều tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, nhưng giữa họ có một số khác biệt quan trọng như sau:

Tiêu chí Giảng viên thỉnh giảng Giảng viên cơ hữu Mục đích giảng dạy Họ được mời để giảng dạy các môn học chuyên sâu, kiến thức mới hoặc những kinh nghiệm thực tế cho người học. Giảng dạy theo chương trình chính thức của cơ sở giáo dục, truyền đạt kiến thức và kỹ năng cho học viên. Quyền lợi và nghĩa vụ Hưởng lương và phụ cấp theo quy định, thường thấp hơn giảng viên cơ hữu. Có quyền và nghĩa vụ theo pháp luật và quy chế của đơn vị giảng dạy. Được hưởng đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ theo hợp đồng lao động, pháp luật và quy định của cơ sở giáo dục. Thời gian giảng dạy Làm việc theo thỏa thuận trong một khoảng thời gian nhất định, có thể là một học kỳ, một năm học hoặc một khóa học. Giảng dạy liên tục, ổn định và lâu dài theo hợp đồng lao động với cơ sở giáo dục. Mối quan hệ với cơ sở giáo dục Không phải nhân viên chính thức, chỉ tham gia giảng dạy theo hợp đồng thỉnh giảng do cơ sở giáo dục mời. Là nhân viên chính thức, có hợp đồng lao động dài hạn với cơ sở giáo dục.

6. Cơ hội việc làm giảng viên thỉnh giảng hiện nay

Giảng viên thỉnh giảng là một lựa chọn nghề nghiệp linh hoạt, mở ra nhiều cơ hội làm việc tại các cơ sở có việc làm giáo dục đào tạo khác nhau. Dưới đây là những cơ hội việc làm tiềm năng dành cho giáo viên thỉnh giảng:

Giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng: Giảng viên thỉnh giảng dạy các môn chuyên ngành, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, kinh tế, y dược, kỹ thuật…Cơ hội dành cho những chuyên gia, nhà nghiên cứu, hoặc người có kinh nghiệm thực tế muốn chia sẻ kiến thức với sinh viên.

Giảng dạy tại các trung tâm đào tạo dạy nghề: Các trung tâm đào tạo nghề và giáo dục thường xuyên có nhu cầu cao về giáo viên thỉnh giảng trong các lĩnh vực như tin học, ngoại ngữ, kỹ thuật, kế toán, marketing…

Hợp tác với viện nghiên cứu, trung tâm đào tạo nghề: Một số tổ chức giáo dục, viện nghiên cứu có nhu cầu mời giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy hoặc hướng dẫn các đề tài nghiên cứu. Cơ hội dành cho những người có học vị cao như thạc sĩ, tiến sĩ hoặc có công trình nghiên cứu được công nhận.

Tham gia dự án giáo dục, các hội thảo theo chuyên đề: Các tổ chức giáo dục, hiệp hội chuyên ngành thường xuyên tổ chức hội thảo, tọa đàm, chương trình đào tạo ngắn hạn. Giáo viên thỉnh giảng có thể tham gia với vai trò diễn giả, hướng dẫn viên, hoặc tư vấn chuyên môn.

Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp: Từ vị trí giảng viên thỉnh giảng, có thể phát triển lên giảng viên chính thức, chuyên gia đào tạo, hoặc tự thành lập trung tâm giáo dục riêng. Nếu có kinh nghiệm, bằng cấp cao và thành tích nghiên cứu tốt, giảng viên có thể ứng tuyển vào các trường danh tiếng hoặc tham gia giảng dạy quốc tế.

Giảng viên thỉnh giảng là gì? luôn là thắc mắc của nhiều bạn sinh viên hiện nay, đặc biệt các bạn mong muốn trở thành giáo viên, giảng viên thỉnh giảng có nhiều kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao giảng dạy tại các cơ sở giáo dục theo hợp đồng ngắn hạn. Tuy giảng viên thỉnh giảng không phải là nhân sự chính thức, giảng viên thỉnh giảng vẫn có trách nhiệm giảng dạy, đánh giá sinh viên theo quy định. Nếu bạn mong muốn ứng tuyển nhiều hơn các vị trí trong việc làm giáo dục/đào tạo có thể truy cập vào web Job3s.ai để cập nhật thêm nhé!