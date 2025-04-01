Ngành sư phạm tiếng anh là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

1. Ngành sư phạm tiếng anh là gì?

Ngành sư phạm tiếng anh là gì? Sư phạm tiếng anh hay English Language Teacher Education là chuyên ngành đào tạo cử nhân sư phạm tiếng anh có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng tốt để tham gia giảng dạy tại cấp học, trường cao đẳng, đại học và các trung tâm ngoại ngữ. Chuyên ngành tập trung vào nghiên cứu ngữ pháp, từ vựng để tạo nền tảng quan trọng trong giảng dạy.

Sinh viên khi theo học sư phạm tiếng anh sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ Anh, giáo dục học, phương pháp giảng dạy tiếng anh ở các cấp học và rèn luyện các kỹ năng cần thiết như giao tiếp, tâm lý học.

Ngành sư phạm tiếng anh có vai trò quan trọng giúp nâng cao trình độ ngoại ngữ cho xã hội. Đồng thời cung cấp nguồn nhân lực chất lượng trong các lĩnh vực biên dịch, phiên dịch, truyền thông, du lịch và các công việc liên quan đến tiếng Anh. Bên cạnh đó, ngành sư phạm tiếng anh còn thúc đẩy quá trình nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy để tăng cường hội nhập quốc tế, đặc biệt có ý nghĩa trong phát triển giáo dục, kinh tế trong thời kỳ toàn cầu hóa.

Hiện nay cơ hội việc làm giáo viên tiếng anh khá rộng mở. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tham gia giảng dạy tại các trường tiểu học, THCS, THPT hoặc các trung tâm ngoại ngữ. Ngoài ra, bạn có thể làm phiên dịch, biên dịch, hướng dẫn viên du lịch hoặc những công việc có sử dụng tiếng anh tại các công ty, tổ chức doanh nghiệp.

2. Ngành sư phạm tiếng anh sau khi ra trường làm gì?

Sinh viên chuyên ngành sư phạm tiếng anh sau khi hoàn thành chương trình học có nhiều cơ hội phát triển trong ngành giáo dục và các ngành nghề có liên quan đến tiếng anh như:

Giáo viên tiếng Anh là công việc phổ biến và truyền thống mà sinh viên sư phạm tiếng anh sẽ lựa chọn sau khi tốt nghiệp. Ở vị trí này, bạn sẽ đảm nhận vai trò giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho học sinh tại các trường tiểu học, THCS, THPT.

Công việc này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế mà còn mở ra cơ hội phát triển chuyên môn qua các chương trình đào tạo nâng cao và nghiên cứu khoa học giáo dục.

2.2. Giảng viên tiếng Anh

Bên cạnh công việc giảng dạy tiếng anh tại các cấp học, sinh viên chuyên ngành sư phạm tiếng anh sau khi tốt nghiệp có thể làm giảng viên tại các trường cao đẳng, đại học hoặc trung tâm ngoại ngữ.

Hiện nay, tại các thành phố lớn, nhu cầu học tiếng anh ngày tăng cao, các trung tâm luôn cần những giảng viên có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng tốt để tham gia giảng dạy.

Công việc không chỉ giúp giảng viên tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế mà còn mang đến mức thu nhập hấp dẫn cùng cơ hội phát triển sự nghiệp lâu dài trong môi trường làm việc năng động.

2.3. Biên dịch, phiên dịch

Biên dịch, phiên dịch là một trong những hướng đi đầy tiềm năng cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm tiếng anh. Công việc của biên phiên dịch bao gồm dịch các tài liệu, sách, hợp đồng văn bản từ tiếng Anh, chỉnh sửa, biên tập đảm bảo nội dung đúng ý nghĩa, ngữ pháp chuẩn xác.

Biên dịch, phiên dịch có thể làm việc tại các cơ quan truyền thông, tổ chức kinh tế, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Để thành công trong lĩnh vực này, ứng viên cần có khả năng ngoại ngữ xuất sắc, hiểu biết về lĩnh vực chuyên ngành và có kỹ năng viết mạch lạc, chính xác.

2.4. Hướng dẫn viên du lịch

Hiện nay, ngành du lịch có xu hướng phát triển mạnh mẽ, lượng khách quốc tế ngày càng tăng. Với vốn tiếng anh chuyên sâu cùng kỹ năng giao tiếp tốt, sinh viên ngành sư phạm tiếng anh có thể đảm nhận vai trò hướng dẫn viên du lịch tại công ty du lịch, nhà hàng, khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng quốc tế.

Công việc này yêu cầu hiểu biết về văn hóa, phong tục tập quán cùng kỹ năng giao tiếp tiếng anh tốt. Đây là cơ hội lớn để bạn trải nghiệm, khám phá môi trường làm việc năng động, đa văn hóa với mức thu nhập hấp dẫn.

2.5. Chuyên viên truyền thông và sự kiện

Tốt nghiệp ngành sư phạm tiếng anh, bạn có thể làm việc tại các công ty trong và ngoài nước với vai trò chuyên viên truyền thông, tổ chức sự kiện. Công việc này bao gồm quản lý thông tin, xây dựng hình ảnh thương hiệu và tổ chức các chương trình nhằm quảng bá doanh nghiệp.

Với sự phát triển của môi trường kinh doanh quốc tế, truyền thông sự kiện trở thành một lĩnh vực tiềm năng, mang lại thu nhập ổn định, cơ hội thăng tiến cho những người thành thạo tiếng Anh và có kỹ năng tổ chức quản lý tốt.

2.6. Công việc khác

Bên cạnh những công việc trên, bạn có thể thử sức với các vị trí khác có liên quan đến tiếng anh như thư ký hoặc trợ lý giám đốc tại công ty đa quốc gia. Công việc thường xuyên phải trao đổi và làm việc với đối tác quốc tế nên yêu cầu khả năng giao tiếp tiếng anh tốt, thành thạo các kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian.

Với xu hướng toàn cầu hóa, các công ty quốc tế ngày càng có nhu cầu tuyển dụng nhân sự lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên ngành sư phạm tiếng anh.

3. Trường đào tạo chuyên ngành sư phạm tiếng anh tốt nhất hiện nay

Hiện nay có nhiều trường đại học đào tạo chuyên ngành sư phạm tiếng anh chất lượng uy tín với đa dạng phương thức xét tuyển giúp thí sinh có nhiều cơ hội trúng tuyển vào ngành như:

3.1. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Trường đại học Sư phạm Hà Nội là một trong những ngôi trường có chương trình đào tạo sư phạm tiếng anh uy tín nhất cả nước. Với bề dày lịch sử cùng nhiều thành tích xuất sắc, trường đã góp phần đào tạo nhiều thế hệ giáo viên chất lượng cao cho cả nước.

Sinh viên khi học tập tại trường sẽ được trang bị những kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ Anh, các phương pháp giảng dạy hiện đại và các kỹ năng sư phạm cần thiết. Đặc biệt được tham gia thực tập tại các trường học để tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Năm 2024 chuyên ngành sư phạm tiếng anh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh dựa trên 4 phương thức xét tuyển bao gồm: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển thẳng đối với các thí sinh tham gia đổi tuyển học sinh giỏi, học sinh các trường chuyên; Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức.

Điểm trúng tuyển ngành sư phạm tiếng anh của Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2024 là 27.75 với tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh). Sinh viên học tập tại trường sẽ được miễn học phí theo quy định của chính phủ.

Địa chỉ: Số 136 đường Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Website: https://hnue.edu.vn

3.2. Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM được biết đến với chương trình đào tạo sư phạm tiếng anh chất lượng cao, cung cấp cho sinh viên những kiến thức sâu rộng về ngôn ngữ, văn hóa cùng các phương pháp giảng dạy tiếng anh hiện đại, tiên tiến nhất.

Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, cơ sở vật chất hiện đại trường Đại học sư phạm TP. HCM luôn cam kết đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn vững vàng, đáp ứng nhu cầu giáo dục ngày càng cao tại Việt Nam.

Để giúp thí sinh có nhiều cơ hội trúng tuyển vào ngành sư phạm tiếng anh, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM đã xét tuyển theo 4 phương thức bao gồm: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT; Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi, học sinh trường chuyên; Xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT và thi đánh giá năng lực chuyên biệt.

Với chính sách miễn học phí cùng hỗ trợ chi phí sinh hoạt hàng tháng, ngành sư phạm tiếng anh đang thu hút đông đảo thí sinh đăng ký. Mức điểm chuẩn chuyên ngành này tại Đại học Sư phạm TP.HCM năm 2024 khá cao, lên tới 27,01 với tổ hợp xét tuyển chính là D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh).

Địa Chỉ: Số 280 đường An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Website: http://hcmue.edu.vn

3.3. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng là một trong những ngôi trường đào tạo chuyên ngành sư phạm tiếng anh uy tín tại miền Trung. Bên cạnh việc đào tạo kiến thức lý thuyết, nhà trường luôn chú trọng giúp sinh viên phát triển kỹ năng thực hành, khả năng nghiên cứu và tư duy phản biện.

Hiện nay, Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng áp dụng 4 phương thức tuyển sinh chính cho ngành sư phạm tiếng anh bao gồm xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT; Xét tuyển theo kết quả học tập THPT; Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ giáo dục; Xét tuyển theo đề án của trường Đại học Ngoại ngữ.

Năm 2024 trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng xét tuyển ngành sư phạm tiếng anh với 45 chỉ tiêu khối D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh). Ngành này có mức điểm chuẩn cao nhất trường năm 2024 là 27.24 điểm.

Địa chỉ: Số 41 đường Lê Duẩn, Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Website: http://ufl.udn.vn

3.4. Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế

Chương trình đào tạo cử nhân sư phạm tiếng anh của đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế được xây dựng vào năm 2008 dựa trên khung đào tạo của Bộ giáo dục. Trường có cơ sở vật chất hiện đại cùng đội ngũ giảng viên có trình độ cao đến từ nhiều trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước. Sinh viên sẽ được trang bị kỹ năng cần thiết trong giảng dạy, đáp ứng nhu cầu giáo dục và thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Năm 2024 trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế áp dụng 4 phương thức tuyển sinh đối với ngành sư phạm tiếng anh bao gồm xét tuyển dựa vào điểm trung bình các môn trong tổ hợp xét tuyển của 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12); Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia; Xét tuyển thẳng, ưu tiên theo quy định của Bộ; Xét tuyển theo phương thức riêng của trường Đại học Ngoại ngữ.

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế vẫn áp dụng chính sách miễn học phí đối với sinh viên sư phạm tiếng anh. Điểm chuẩn của chuyên ngành tại trường năm 2024 tổ hợp D01(Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), D14 (Ngữ văn, Lịch Sử, Tiếng Anh), D15 (Ngữ Văn, Địa Lý, Tiếng Anh) là 27,1 điểm.

Địa chỉ: Số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, An Cựu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Website: http://hucfl.hueuni.edu.vn

3.5. Trường Đại học Cần Thơ

Đại học Cần Thơ là một trong những cơ sở đào tạo uy tín về ngành sư phạm tiếng anh tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình học tại đây trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ, kỹ năng sử dụng tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội tiếp thu tri thức về tâm lý học, nghiệp vụ sư phạm, từ đó áp dụng thành thạo kiến thức chuyên môn vào môi trường thực tế.

Năm 2024 Trường đại học Cần Thơ tuyển sinh 80 chỉ tiêu theo 3 phương thức chính đối với ngành sư phạm tiếng anh bao gồm xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ giáo dục; Xét tuyển kết quả học tập THPT; Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Trường Đại học Cần Thơ xét tuyển 3 khối D01, D14, D15 với mức điểm chuẩn năm 2024 là 26.93 điểm. Sinh viên khi học chuyên ngành sư phạm tiếng anh tại Trường Đại học Cần thơ không cần lo lắng về chi phí vì nhà trường có chính sách miễn học phí 100%.

Địa Chỉ: Khu II đường 3/2, Xuân Khánh, Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Website: https://www.ctu.edu.vn

3.6. Trường Đại học Đại học Sài Gòn

Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Sài Gòn được thành lập năm 2007 với quy mô hơn 2000 sinh viên. Trường luôn đặt mục tiêu cụ thể và phấn đấu trở thành môi trường học tập lý tưởng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành giáo dục.

Ngoài chương trình học học chính, sinh viên sư phạm tiếng anh còn được tham gia các câu lạc bộ ngoại ngữ, hoạt động ngoại khóa, thực tập tại doanh nghiệp giúp nâng cao kỹ năng thực tế và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Năm 2024 Trường Đại học Sài Gòn tuyển sinh 150 chỉ tiêu ngành sư phạm tiếng anh theo 3 phương thức xét tuyển: Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức; Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ.

Với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn D01 điểm chuẩn năm 2024 của ngành sư phạm tiếng anh trường Đại học Sài Gòn là 27 điểm.

Địa Chỉ: 273 đường An Dương Vương, Phường 3, Q. 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Website: https://sgu.edu.vn

3.7. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm 2024 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội xét tuyển ngành sư phạm với 150 chỉ tiêu theo 4 phương thức: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ; Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực của Quốc gia; Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Theo điểm chuẩn trúng tuyển đối với phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, các ngành sư phạm của Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội đều ở mức cao. Trong đó ngành sư phạm tiếng anh dẫn đầu với 38.45 điểm (Tiếng anh hệ số 2) khối D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

Địa chỉ: Số 1 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Website: http://ulis.vnu.edu.vn

TỔ HỢP MÔN THI CỦA NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH

Trường Chuyên ngành Tổ hợp Môn học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sư phạm tiếng Anh D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Trường Đại học Sư phạm TP.HCM Sư phạm tiếng Anh D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng Sư phạm tiếng Anh D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế Sư phạm tiếng Anh D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D15 Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh Trường Đại học Cần Thơ Sư phạm tiếng Anh D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D15 Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh Trường Đại học Sài Gòn Sư phạm tiếng Anh D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội Sư phạm tiếng Anh D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

ĐIỂM CHUẨN NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH (2022 - 2024)

Trường Điểm chuẩn sư phạm tiếng anh 2022 2023 2024 Đại học Sư phạm Hà Nội 27.39 27.54 27.75 Đại học Sư phạm TP.HCM 26.5 26.62 27.01 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng 26.34 27.17 27.24 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế 19 25.5 27.1 Đại học Cần Thơ 25.75 26.1 26.93 Đại học Sài Gòn 26.18 26.15 27.00 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 38.1 (Tiếng anh hệ số 2) 37.21 (Tiếng anh hệ số 2) 38.45 (Tiếng anh hệ số 2)

4. Mức lương của ngành sư phạm tiếng anh

Theo khảo sát của Job3s, mức lương của ngành sư phạm tiếng anh khá tốt, trung bình từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Dưới đây là bảng mức lương tham khảo của ngành sư phạm tiếng anh tính theo số năm kinh nghiệm mà ứng viên có thể tham khảo:

Giáo viên tiếng anh tại trường tư thục Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Sinh viên mới ra trường 7.000.000 - 10.000.000 Giáo viên (kinh nghiệm 3-5 năm) 9.000.000 - 15.000.000 Giáo viên lâu năm (trên 5 năm kinh nghiệm) 12.000.000 - 20.000.000

Lưu ý: Mức lương của ngành sư phạm tiếng anh phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm, năng lực và nơi làm việc. Giáo viên làm việc tại trung tâm quốc tế lớn thường có mức thu nhập cao hơn giáo viên ở các trường công lập. Bên cạnh đó giáo viên nhiều năm trong nghề sẽ mức lương cao hơn so với sinh viên sư phạm mới ra trường.

Sư phạm tiếng anh là một ngành đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực giáo dục giáo dục. Khi theo học ngành này, sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn mà còn được rèn luyện nhiều phương pháp giảng dạy hiện đại. Hiểu rõ ngành sư phạm tiếng anh là gì cùng mô tả công việc của ngành này sẽ giúp sinh viên đưa ra quyết định đúng khi theo đuổi trong tương lai.