Headhunter là gì? Đâu là top 10 công ty headhunter uy tín nhất tại Việt Nam hiện nay?

Headhunter là gì?

Những năm gần đây, thị trường tuyển dụng lao động sôi động hơn bao giờ hết. Và nếu dành sự quan tâm đặc biệt cho lĩnh vực tuyển dụng thì có lẽ khái niệm headhunter không còn xa lạ. Tuy nhiên, không nhiều người thực sự hiểu rằng headhunter là ai, họ làm những nhiệm vụ gì và có sức ảnh hưởng như thế nào.

Headhunter hiểu theo nghĩa đen có nghĩa là thợ săn đầu người. Còn trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự, headhunter là những người chuyên tìm kiếm ứng viên nhưng thường là ở các vị trí cao như quản lý, giám đốc,... Họ là người chuyên thực hiện việc tuyển dụng thuê cho các doanh nghiệp, thay họ phỏng vấn sơ bộ để tìm ra được những ứng viên phù hợp nhất.

Công ty Headhunter là như thế nào?

Cùng với khái niệm Headhunter, các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này cũng là điều được rất nhiều đơn vị quan tâm. Các đơn vị này thường được gọi là Headhunting Agency.

Không chỉ hỗ trợ tuyển dụng, các công ty headhunt còn cung cấp các dịch vụ khác như giải pháp nhân sự, tư vấn chiến lược tuyển dụng cho các doanh nghiệp. Thay vì bỏ ra một khoản lớn để đầu tư cho các hạng mục tuyển dụng mà chưa biết có đem lại hiệu quả hay không, nhiều doanh nghiệp lựa chọn các công ty headhunt để đảm bảo chất lượng ứng viên.

Công ty headhunter - giải pháp nhân sự trong thời đại số

Các công ty headhunt giống như một cầu nối vô hình giữa các ứng viên thực sự tiềm năng với doanh nghiệp. Việc tìm kiếm ứng viên tài năng, có chuyên môn và phẩm chất phù hợp trước giờ vẫn luôn như việc “Đãi cát tìm vàng". Tuy nhiên, với các headhunter thì không phải vấn đề quá lớn do họ có nguồn dữ liệu về ứng viên riêng để đảm bảo được yêu cầu của các nhà tuyển dụng.

Với nhu cầu sử dụng dịch vụ hiện nay, các công ty headhunt cũng ngày một mở rộng. Không chỉ gia tăng về số lượng, chất lượng dịch vụ và phạm vi hoạt động cũng dần phát triển hơn nhiều so với trước đây.

Vai trò của headhunter đối với các doanh nghiệp hiện nay

Hầu hết các doanh nghiệp đều có bộ phận tuyển dụng riêng. Thế nhưng những năm gần đây, xu hướng tìm đến các headhunter tăng lên khá nhiều. Vậy headhunter đóng vai trò như thế nào trong hoạt động của doanh nghiệp?

Như một tư vấn viên chuyên nghiệp cho doanh nghiệp về mảng nhân sự

Các headhunter là người có sự hiểu biết rất rõ về thị trường lao động cũng như tuyển dụng nhân sự. Chính vì thế nên họ cũng là người hiểu về các vị trí có nhu cầu cao, được tuyển dụng nhiều hay các vấn đề liên quan.

Nhờ điều này, các headhunter không chỉ đơn thuần là người tìm kiếm và sàng lọc ứng viên mà còn trở thành những tư vấn viên cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nước ngoài chưa thực sự hiểu về thị trường lao động Việt Nam. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp có thể đưa ra chiến lược tuyển dụng phù hợp nhất với tình hình thực tế.

Headhunter giữ nhiều vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp hiện nay

Giảm thiểu tình trạng quá tải cho các bộ phận nhân sự của công ty

Bất kỳ công ty nào cũng sẽ có bộ phận nhân sự riêng. Đây cũng là bộ phận chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân sự cho doanh nghiệp. Thế nhưng ở một số thời điểm nhất định, bộ phận này có thể rơi vào tình trạng quá tải.

Nếu không có phương án xử lý mà để kéo dài thì rất dễ ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp. Khi đó, tìm đến các headhunter được xem là giải pháp xử lý nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Tư vấn đề doanh nghiệp biết được đâu là vị trí cần tuyển dụng để đảm bảo hoạt động diễn ra hiệu quả

Như đã đề cập, các headhunter là người am hiểu nhất về thị trường lao động và tuyển dụng. Vì thế nên họ cũng có thể hiểu và nhận ra đâu là vị trí cần tuyển dụng để đảm bảo hoạt động cho doanh nghiệp.

Công việc của một headhunter là như thế nào

Công việc của một headhunter khá đa dạng và không chỉ là tuyển dụng nhân sự. Một headhunter cần thực hiện tốt nhiệm vụ chính là tìm kiếm ứng viên phù hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Song song với đó, một headhunter có thể đảm nhiệm cả vị trí cố vấn cho các doanh nghiệp, đưa ra những chiến lược tuyển dụng nhân sự để đảm bảo đạt được yêu cầu từ phía nhà tuyển dụng. Thoạt nghe có vẻ khá đơn giản nhưng trên thực tế để có thể trở thành một headhunter tài năng thì là điều không hề đơn giản.

Để chọn được công ty Headhunter uy tín thì cần chú ý những điểm nào?

Số lượng các công ty Headhunter trên thị trường hiện nay là không hề nhỏ với nhiều quy mô khác nhau. Thời gian hoạt động khác nhau, đội ngũ riêng biệt nên chất lượng dịch vụ mà các đơn vị này đem lại cũng sẽ có sự chênh lệch. Vậy để chọn được công ty Headhunter uy tín thì cần chú ý những điểm nào?

Ưu tiên những công ty có thời gian hoạt động nhiều năm

Thời gian hoạt động có lẽ là yếu tố mà rất nhiều doanh nghiệp cân nhắc. Bởi lẽ nó được xem là một trong những yếu tố chứng minh sự uy tín của các công ty headhunt.

Thông thường, các doanh nghiệp sẽ lựa chọn những công ty headhunt có tuổi đời xấp xỉ 10 năm. Tuy nhiên cũng có không ít công ty chỉ hoạt động trong thời gian ngắn nhưng đã chứng minh được chất lượng dịch vụ cũng như nguồn ứng viên mình đem lại để nâng cao vị thế của mình.

Để chọn được các công ty headhunter phù hợp, doanh nghiệp cần cân nhắc trên nhiều phương diện

Cân nhắc về báo giá cùng các phụ phí cần thiết

Mức chi phí dành cho hạng mục tuyển dụng tại các doanh nghiệp là điều không hề nhỏ. Chính vì thế nên nhiều doanh nghiệp lựa chọn các công ty headhunt với mục đích là có thể giảm bớt phần nào số chi phí này. Vậy nên để có thể đảm bảo điều đó thì các doanh nghiệp cũng nên cân nhắc về báo giá và các khoản phụ phí cần thiết.

Bên cạnh đó, các báo giá cũng cần đảm bảo độ công khai, minh bạch. Điều này cũng phần nào thể hiện sự uy tín của các công ty headhunt.

Tham khảo chính sách chăm sóc khách hàng và đánh giá từ các khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ

Tương tự như khi sử dụng dịch vụ trong các ngành nghề khác, lựa chọn công ty headhunt bạn cũng cần tham khảo đánh giá của các khách hàng để từng sử dụng dịch vụ. Điều này giúp khách hàng, doanh nghiệp có thể có được cái nhìn tổng quát hơn về chất lượng dịch vụ tại các công ty headhunt.

Làm sao để chọn được công ty Headhunter phù hợp?

Một vấn đề mà nhiều công ty, doanh nghiệp gặp phải khi lựa chọn headhunter cũng như các công ty headhunt đó chính là không có được sự hiệu quả như mong muốn. Và một trong những lý do dẫn đến điều đó chính là việc không lựa chọn đúng công ty headhunt. Vậy thì làm sao để có được sự lựa chọn phù hợp với doanh nghiệp?

Các doanh nghiệp cần lựa chọn thật kỹ để tìm được công ty headhunter thực sự phù hợp

Lựa chọn những công ty headhunt có kinh nghiệm và hoạt động mạnh trong lĩnh vực mình cần tuyển dụng

Đối với mỗi ngành nghề, mỗi lĩnh vực thì phương pháp tuyển dụng sẽ khác nhau. Điều này đồng nghĩa với việc các công ty headhunt hoạt động mạnh trong từng lĩnh vực cũng sẽ có sự khác biệt. Chính vì thế mà các doanh nghiệp nên cân nhắc điều này để đảm bảo chọn được công ty săn ứng viên phù hợp.

Bên cạnh đó, họ đã có kinh nghiệm cũng như hiểu biết nhất định về lĩnh vực mà phái doanh nghiệp cần tuyển dụng. Từ đó họ có thể đưa ra những tư vấn về chính sách mà phía doanh nghiệp cần đáp ứng đối với người lao động.

Cần có sự thỏa thuận, thương lượng từ trước để thống nhất về cách làm việc

Trước khi các công ty headhunt tiến hành tìm kiếm, sàng lọc và phỏng vấn sơ bộ các ứng viên, phía doanh nghiệp và công ty headhunt cũng nên có những buổi trao đổi. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp có thể trình bày rõ những mong muốn, yêu cầu cũng như những chế độ mà phía họ có thể đáp ứng được đối với ứng viên.

Song song với đó, phía các công ty headhunt sẽ có được cái nhìn tổng quát và rõ ràng hơn về yêu cầu đối với các ứng viên. Từ đó họ cũng sẽ dễ dàng đưa ra những chiến lược tuyển dụng và sàng lọc ứng viên sao cho phù hợp nhất với yêu cầu mà phía doanh nghiệp đưa ra.

Danh sách top 10 công ty headhunter uy tín nhất tại Việt Nam hiện nay

Ở thời điểm hiện tại, số lượng doanh nghiệp lựa chọn tìm đến các công ty headhunt ngày một nhiều hơn. Đây cũng được xem là tiền đề để các công ty headhunt xuất hiện trên thị trường ngày một nhiều và quy mô hoạt động cũng dần mở rộng hơn. Job3S xin được giới thiệu danh sách top 10 công ty headhunt uy tín nhất tại Việt Nam mà các doanh nghiệp có thể cân nhắc.

Glints Việt Nam

Nhắc đến những cái tên đình đám trong số các công ty headhunt trên thị trường Việt Nam thì không thể bỏ qua Glints. Đây cũng được xem là một trong những đơn vị đi đầu đặt nền móng cho lĩnh vực headhunter tại nước ta.

Được thành lập vào năm 2013 và có trụ sở chính đặt tại Singapore, Glints là một trong những cái tên cực kỳ nổi bật trong lĩnh vực headhunter. Đây cũng là đơn vị được đánh giá cao nhờ hàng loạt ưu điểm nổi bật.

Glints Việt Nam - đơn vị với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực headhunting

Trong 10 năm hoạt động của mình, Glints đã đồng hành cùng sự phát triển của hơn 40.000 doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh lớn nhỏ trên toàn Đông Nam Á.

Chỉ tính riêng Glints Việt Nam, đơn vị này có 2 chi nhánh đặt tại TPHCM và Hà Nội - 2 trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước.

Sở hữu đội ngũ nhân sự trẻ trung, nhiệt huyết, có bản lĩnh cũng như kiến thức chuyên môn, GLints Việt Nam đã và đang là một trong những công ty headhunt hàng đầu thị trường.

Sở hữu lợi thế lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Glints là sự lựa chọn của vô vàn doanh nghiệp, công ty về công nghệ. Mỗi tháng, Glints cũng cung cấp hàng ngàn cơ hội việc làm, kết nối hàng ngàn ứng viên với các doanh nghiệp - nơi thực sự cần và giúp họ có thể phát triển hết khả năng.

Ngoài tuyển dụng, Glints còn cung cấp các dịch vụ khác như tư vấn chiến lược tuyển dụng, cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị nhân sự mà các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Nền tảng tuyển dụng được xây dựng bởi Glints cũng thu hút được lượng người theo dõi, quan tâm và ghé thăm cực khủng.

Hiện nay, Glints Việt Nam có trụ sở tại TPHCM. Địa chỉ cụ thể là Tầng 6, Số 100, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP. HCM.

Navigos Search

Cái tên tiếp theo từng có những thời gian làm mưa làm gió trên thị trường headhunter chính là Navigos Search. Đây cũng là đơn vị sở hữu của website tìm việc làm lớn nhất nhì nước ta - vietnamwork.com.

Navigos Search - đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp về nhân sự cho doanh nghiệp

Navigos Search là công ty trực thuộc tập đoàn Navigos. Đơn vị này tập trung vào việc cung cấp các giải pháp nhân sự giúp các doanh nghiệp tìm kiếm và tuyển dụng ứng viên cho các vị trí từ trung đến cao cấp.

Navigos Search sở hữu đội ngũ chuyên viên có nhiều kinh nghiệm và am hiểu về chuyên môn. Chính vì thế nên ứng viên mà đơn vị này đem đến cho các doanh nghiệp cũng được đánh giá cao về chất lượng.

Sở hữu lượng data khủng, chất lượng lại phủ rộng ở nhiều lĩnh vực nên không khó hiểu khi Navigos Search trở thành công ty headhunt được nhiều doanh nghiệp tin tưởng.

Ngoài Vietnamworks, Navigos hiện đang khẳng định vị thế vững vàng trên thị trường với 2 thương hiệu tuyển dụng khác nữa là Navigos Search và Primus. Cho đến thời điểm hiện tại, Navigos Search đã và đang là đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp lớn. Hiện nay địa chỉ trụ sở của đơn vị này là Tầng 20, toà nhà e.town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4, TP.HCM.

Adecco Việt Nam

Nhắc đến thị trường headhunter tại Việt Nam thì không thể nào bỏ qua Adecco Việt Nam. Đây là đơn vị trực thuộc quản lý và điều hành của Adecco toàn cầu - một trong những đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ săn ứng viên và các giải pháp nhân sự cho doanh nghiệp.

Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vào năm 2011 cho đến nay, Adecco Việt Nam dần phát triển và khẳng định vị thế của mình trên thị trường tuyển dụng nhân sự. Cho đến thời điểm hiện tại, đây là một trong những công ty headhunt được nhiều doanh nghiệp tin tưởng.

Adeco Việt Nam - headhunting agency được nhiều doanh nghiệp lựa chọn

Adecco Việt Nam đã và đang là đối tác chiến lược của hơn 550 đơn vị, đem đến cơ hội việc làm cho hàng trăm, hàng ngàn ứng viên.

Với đội ngũ nhân sự có chuyên môn, kinh nghiệm cũng như trải dài trên nhiều lĩnh vực nên Adecco Việt Nam có thể đảm bảo được chất lượng đầu vào cho các ứng viên tại doanh nghiệp.

Ngoài tuyển dụng, Adecco Việt Nam còn cung cấp dịch vụ tư vấn, hoạch định chiến lược nhân sự hoặc đưa ra lời khuyên về chế độ lương bổng và chính sách cần thiết cho nhân viên dành cho các đối tác.

Trong suốt quá trình tư vấn, trao đổi với đối tác, Adecco Việt Nam cũng đảm bảo luôn công khai, minh bạch tất cả các chính sách và các khoản phí. Có lẽ vì thế nên dù trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ săn ứng viên chất lượng nhưng Adecco Việt Nam vẫn là đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp.

Địa chỉ trụ sở chính của Adecco Việt Nam hiện nay tọa lạc tại Tầng 14 toà nhà E.town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4, TP.HCM. Ngoài ra, đơn vị này cũng sở hữu một chi nhánh văn phòng đại diện tại Tầng 7, Tòa nhà Prime Centre Building, 53 đường Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Manpower Việt Nam

Một trong những công ty headhunt chất lượng top đầu trên thị trường tuyển dụng hiện nay phải kể đến chính là Manpower Việt Nam - một công ty con của tập đoàn ManpowerGroup. Thậm chí, đây còn được nhiều chuyên trang nhận định là một trong những ông lớn thuộc top đầu thị trường tuyển dụng tại nước ta với nhiều lợi thế có phần nổi trội.

Manpower Việt Nam - đơn vị nhận được sự đánh giá cao về chất lượng dịch vụ

Được đánh giá cao về uy tín: Tính đến đầu năm 2023, Manpower Việt Nam vẫn giữ vững vị thế của một trong 100 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhưng được cấp phép sử dụng dịch vụ tuyển dụng tại thị trường lao động nước ta. Điều này phần nào cho thấy chất lượng dịch vụ cũng như uy tín của Manpower trên thị trường tuyển dụng.

Tập trung vào những lĩnh vực then chốt: Thay vì dàn trải trên quá nhiều lĩnh vực, Manpower Việt Nam tập trung phân bổ nhân lực để tìm kiếm và sàng lọc nguồn nhân lực chất lượng trên một vài lĩnh vực chủ yếu như ngân hàng, dược, bảo hiểm, nhà hàng - khách sạn,... Nhờ sự tập trung này mà chất lượng nhân sự kết nối với doanh nghiệp cũng được đánh giá cao hơn.

Phạm vi hoạt động rộng mở đem đến nguồn ứng viên chất lượng: Với quy mô hoạt động trên nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, Manpower Việt Nam cũng đem đến và kết nối giữa nhiều nhà tuyển dụng với các ứng viên tiềm năng.

Để đến hiện tại, sau hơn 10 năm không ngừng phát triển, đơn vị này đã đem đến cơ hội cho hàng trăm, hàng ngàn hay thậm chí là cả chục ngàn cơ hội việc làm cho người lao động.

Manpower Việt Nam hiện có trụ sở ở cả 2 miền Nam - Bắc với 2 cơ sở tại TPHCM và Hà Nội. Trong đó, trụ sở chính hiện đang được đặt tại Capital Tower, Tầng 8, 109 Trần Hưng Đạo, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

JobsGO

Thêm một cái tên khá quen thuộc trên thị trường headhunt mà các doanh nghiệp không nên bỏ lỡ chính là JobsGO. Suốt những năm qua, từ ngày đầu có mặt trên thị trường đến nay, JobsGO luôn nỗ lực để đem lại cho đối tác những giải pháp nhân sự nhanh nhất, hiệu quả nhất và tiết kiệm nhất.

JobGO - giải pháp nhân sự thông minh cho vấn đề tuyển dụng tại doanh nghiệp

JobsGO sở hữu đội ngũ chuyên viên với kho data khổng lồ:

Mỗi chuyên viên có khả năng kết nối với hơn 5000 ứng viên ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng sở hữu kho dữ liệu riêng lên tới 1,3 triệu hồ sơ ứng viên, trong đó có tới hơn 100.000 ứng viên tiềm năng ở lĩnh vực IT - phần mềm, marketing,...

Nhờ điều này, JobsGO nhanh chóng khẳng định được vị thế và trở thành đối thủ đáng gờm của các công ty headhunt trên thị trường.

Chính sách bảo hành dịch vụ ấn tượng dành cho các doanh nghiệp, đối tác

Đặc biệt, JobsGO cũng là một trong số ít đơn vị có chính sách bảo hành cho doanh nghiệp từ 15 đến 60 ngày sau khi ứng viên tới làm việc tại công ty. Đây cũng là điều mà không phải đơn vị nào cũng có thể làm được.

Hiện tại, JobsGO có trụ sở đặt tại Tầng 3 tòa G2 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội. Tuy nhiên, với sức phát triển cũng như những gì mà đơn vị này đang có, việc bứt phá trở thành ông lớn trên thị trường headhunter không phải là điều quá khó.

NIC

Và nhắc đến thị trường headhunter tại Việt Nam thì nếu bỏ qua NIC sẽ là thiếu sót lớn. Đây cũng được xem là một trong những headhunting agency đầu tiên trên thị trường Việt Nam.

NIC - đem đến nguồn nhân sự chất lượng cao cho khách hàng

NIC được thành lập vào năm 2002 và nhanh chóng nhận được sự chú ý trên thị trường. NIC cũng nhận được sự đánh giá cao của các chuyên gia đầu ngành trong việc đem lại những giải pháp cho nguồn nhân lực.

Luôn nỗ lực để đảm bảo chất lượng nguồn nhân sự cho các doanh nghiệp đối tác:

NIC hiểu rằng nhân sự là yếu tố cốt lõi để làm nên sự thành công cho các doanh nghiệp. Chính vì thế nên dù là cương vị một headhunting agency hay một cố vấn chiến lược về mảng nhân sự thì NIC cũng luôn cố gắng để đem lại nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp.

Dẫn đầu giải pháp nhân sự trên thị trường nước ta sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển:

NIC hiện đã trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu về giải pháp nhân sự tại Việt Nam. Đơn vị này hiện đang sở hữu hơn 6000 nhân sự Outsourcing, hơn 100 chuyên viên tuyển dụng và nhận được sự hài lòng của 98% khách hàng đã sử dụng dịch vụ.

Hiện tại, NIC sở hữu chi nhánh ở cả 2 miền Bắc và Nam. Trụ sở chính của đơn vị này được đặt tại Tòa nhà NIC GROUP, 108 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

HRchannels

Nếu doanh nghiệp của bạn đang tìm kiếm nhân sự cấp cao và muốn đảm bảo đầu vào thì HRchannels là sự lựa chọn mà bạn không nên bỏ qua. Đây là một trong những headhunting agency có tiếng và có kinh nghiệm tìm kiếm và sàng lọc ứng viên cấp cao.

HRchannel - giải pháp tuyển dụng nhân sự cấp cao cho doanh nghiệp

Là đơn vị đã có hơn 13 năm xây dựng và phát triển trong ngành tuyển dụng.

HRchannels đã phát triển được nền tảng tuyển dụng của riêng mình mang tên SuperHunt - một phần mềm kết hợp với AI. Hiện nay, đơn vị này cũng sở hữu kho dữ liệu khổng lồ với hơn 2 triệu ứng viên từ cấp quản lý trở lên.

Đội ngũ chuyên viên với kinh nghiệm lâu năm cùng chuyên môn được đào tạo bài bản luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.

Cơ chế sàng lọc ứng viên kết hợp với AI cũng sẽ đảm bảo rằng nguồn nhân sự kết nối với khách hàng là chất lượng nhất.

Bên cạnh dịch vụ tuyển dụng trực tuyến, tìm kiếm nhân sự cấp cao, HRchannels còn là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn và networking có tiếng. Là một trong những đơn vị ứng dụng sớm các giải pháp về công nghệ nên HRchannels cũng dễ dàng đạt được mục đích cũng như đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

Ở thời điểm hiện tại, trụ sở chính của HRchannels được đặt tại Tòa MD Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tuy nhiên, với những gì mà đơn vị này đang thể hiện được thì có lẽ trong tương lai không xa, HRchannels sẽ trở thành một trong những headhunting agency top đầu trên thị trường.

HR1 Việt Nam

Nếu dành sự quan tâm tới headhunter và các headhunting agency thì có lẽ bạn đã từng nghe qua HR1 Việt Nam. Đây là một trong những công ty chuyên cung cấp giải pháp nhân sự được nhiều doanh nghiệp đặc biệt tin tưởng.

Từ khi được thành lập vào năm 2012 cho tới nay, HR1 Việt Nam đã không ngừng cố gắng để đem đến những dịch vụ với chất lượng được cải thiện từng ngày. HR1 cũng là headhunting agency sở hữu nhiều ưu điểm và lợi thế có phần nổi bật, khác biệt so với nhiều đơn vị khác.

HR1 - headhunting agency chất lượng top đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

HR1 Việt Nam tập trung đáp ứng nhu cầu của các công ty tại thị trường Việt Nam nói riêng và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nói chung.

Có xuất phát điểm chỉ là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp về tuyển dụng. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một cao từ phía thị trường, đơn vị này đã mở rộng và cung cấp cả những dịch vụ khác từ tính lương, đào tạo và tư vấn cho các doanh nghiệp.

Trở thành một headhunting agency với kho dữ liệu ứng viên khổng lồ sau hơn 10 năm phát triển.

Đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng ở nhiều vị trí của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hiện nay, trụ sở của HR1 Việt Nam đang được đặt tại Tầng 12 tòa nhà HDTC, 36 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM. Và với tốc độ phát triển cũng như nhu cầu mở rộng thị trường của đơn vị này, việc phát triển và có trụ sở tại các tỉnh thành khác là điều tất yếu.

TopDev

Không cung cấp giải pháp cho nhiều ngành nghề, đơn vị dưới đây được biết đến là một trong những nền tảng tuyển dụng nhân sự IT chất lượng. Đó chính là TopDev.

Đối với các công ty công nghệ hay nhân sự làm việc trong lĩnh vực này thì TopDev có lẽ là cái tên khá quen thuộc. Với nhiều năm hoạt động trong nghề, đơn vị này đem đến giải pháp nhân sự cho rất nhiều doanh nghiệp.

TopDev - headhunting agency chất lượng trong lĩnh vực IT

Chỉ tập trung vào lĩnh vực IT để nâng cao và đảm bảo được chất lượng nguồn nhân sự cho ngành này.

TopDev hiện cũng đang sở hữu kho dữ liệu cực lớn với hơn 300.000 hồ sơ của các nhà phát triển ứng dụng, kỹ sư công nghệ trong đó có cả nguồn nhân lực cho các vị trí cấp cao.

Các hồ sơ đều được kiểm tra và xét duyệt trước khi kết nối với doanh nghiệp nên đảm bảo được chất lượng đầu vào cho từng bên.

Bên cạnh giải pháp nhân sự cho ngành công nghệ, TopDev còn thực hiện các báo cáo chi tiết về số lượng cũng như chất lượng của nhân sự ngành công nghệ. Từ đó đem lại một góc nhìn đa chiều cùng những hoạch định về nhân sự cho các doanh nghiệp.

Ngoài giải pháp nhân sự, TopDev còn phát triển một nền tảng tuyển dụng dành riêng cho khối công nghệ. Đây không chỉ là lợi thế dành cho các nhà tuyển dụng mà còn giúp nhân sự có thể tìm kiếm được những công việc chất lượng và thực sự phù hợp.

Hiện nay, TopDev đang có trụ sở đặt tại địa chỉ Tầng 12A, tòa nhà AP Tower, 518 Điện Biên Phủ, phường 21, quận Bình Thạnh, TP. HCM. Tuy nhiên trong tương lai không xa, đơn vị này có thể phát triển mạnh hơn nữa và mở rộng chi nhánh ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

HR2B

Gợi ý cuối cùng trong danh sách top 10 headhunting agency tại Việt Nam mà bạn có thể tham khảo chính là HR2B. Tuy nhiên, xuất phát điểm ban đầu của HR2B không phải là tuyển dụng.

HR2B - chất lượng dịch vụ làm nên thương hiệu

HR2B được thành lập vào năm 2003 với mục đích ban đầu chỉ cung cấp các dịch vụ tư vấn. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của nhu cầu sử dụng dịch vụ tuyển dụng, HR2B đã mở rộng phạm vi hoạt động, trở thành một headhunting agency thực sự.

Cung cấp khá đa dạng dịch vụ từ tuyển dụng nhân sự, tư vấn tính lương, cố vấn cho các chiến lược tuyển dụng,... cùng nhiều giải pháp nhân sự khác.

Sau 10 năm nỗ lực xây dựng và phát triển, HR2B đã thành công trở thành đối tác tin cậy của hơn 900 doanh nghiệp trên thị trường Việt Nam.

Sở hữu đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và chuyên môn, HR2B đã và đang là một trong những đơn vị đem lại nguồn nhân sự chất lượng cao bậc nhất trên thị trường.

Luôn nỗ lực để hoàn thiện, nâng cao và mở rộng các giải pháp tối ưu nhất trong lĩnh vực nhân sự cho khách hàng.

HR2B hiện đang có trụ sở đặt tại Tầng 1, Tòa nhà Thiên Sơn, số 5 Nguyễn Gia Thiều, quận 3, TP. HCM. Và trong tương lai không xa, đơn vị này cũng sẽ mở rộng và trở thành một trong những headhunting chất lượng top đầu thị trường.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin giúp bạn hiểu hơn về headhunter, các headhunting agency cũng như những lưu ý để chọn được một đơn vị cung cấp dịch vụ phù hợp với quy mô và lĩnh vực của doanh nghiệp. Bên cạnh đó là danh sách top 10 công ty headhunter uy tín, chất lượng trên thị trường mà doanh nghiệp có thể tham khảo. Hy vọng với những thông tin mà Job3S chia sẻ, các doanh nghiệp có thể cân nhắc để chọn được một headhunting agency phù hợp.