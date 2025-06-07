Học ngôn ngữ Anh ra làm gì? Có dễ tìm việc không?

1. Ngôn ngữ Anh là ngành học gì?

Trước khi tìm hiểu về ngành học ngôn ngữ Anh ra làm gì, thì hãy cùng tìm hiểu qua một vài thông tin về đặc thù ngành học này. English Studies chính là tên tiếng Anh của ngành ngôn ngữ Anh. Ngành học này chuyên nghiên cứu về ngôn ngữ, cũng như các phương pháp học tập và vận dụng thành thạo những kỹ năng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) vào các lĩnh vực trong đời sống như: văn hóa, du lịch, kinh tế, thương mại, ngoại giao… thông qua hình thức giao tiếp nói hoặc viết.

Không chỉ dừng lại ở đó, khi học ngôn ngữ Anh sinh viên còn được cung cấp vốn kiến thức sâu rộng về các kiến thức bổ trợ như kinh tế, pháp luật, chính trị, tài chính ngân hàng, nhà hàng khách sạn, xuất nhập khẩu và quan hệ quốc tế,…

Học ngôn ngữ Anh ra làm gì và những vấn đề liên quan

2. Các chuyên ngành của ngôn ngữ Anh

Để đảm bảo chất lượng đầu ra cho sinh viên, cũng như định hình rõ được học ngôn ngữ Anh ra làm gì, các trường đào tạo chuyên ngành ngôn ngữ Anh thường sẽ chia ra làm ba mảng chính:

Tiếng Anh thương mại: Khi lựa chọn theo học chuyên ngành này, sinh viên sẽ được đào tạo những kiến thức tiếng Anh chuyên sâu thuộc lĩnh vực kinh tế như thương mại, kinh doanh. Bên cạnh đó, sinh viên còn được chú trọng đào tạo những kỹ năng như, thuyết trình, truyền thông và giao tiếp, năng lực hợp tác, quản lý, thuyết phục, đàm phán...

Tiếng Anh biên - phiên dịch: Đây là chuyên ngành mà người học sẽ được đào tạo những kiến thức về ngôn ngữ Anh như: từ vựng, văn phong, ngữ pháp, kiến thức về văn hóa tại các nước sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Song song với kiến thức chuyên sâu, người học sẽ trau dồi thêm nhiều kỹ năng quan trọng khác như: biên phiên dịch, thủ thuật dịch thuật, vốn ngữ pháp đặc thù và các thuật ngữ cơ bản về các lĩnh vực chuyên ngành để có thể diễn đạt thông tin một cách chính xác và chi tiết so với ngôn ngữ gốc.

Tiếng Anh sư phạm: Đối với ngành học này, sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức về tiếng Anh như từ vựng, ngữ pháp được sử dụng để phục vụ cho nhu cầu giảng dạy.Bên cạnh đó, sinh viên còn cần phải được trang bị kiến thức về giáo dục, tâm lý, phương pháp giảng dạy ở các trường trung học, cao đẳng, đại học.

Tuỳ thuộc vào từng chuyên ngành, bạn sẽ xác định được học ngôn ngữ Anh ra làm gì

3. Sinh viên học ngôn ngữ Anh ra làm gì?

Học ngôn ngữ Anh ra làm gì? Đó dường như là thắc mắc chung của khá nhiều người khi lựa chọn bất kỳ một ngành học nào đó nói chung và đối với ngành ngôn ngữ Anh nói riêng. Theo các chuyên gia của job3s, “cánh cửa” việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh khá rộng mở, bạn có thể làm các công việc như:

3.1. Học ngôn ngữ Anh ra làm phiên dịch viê n

Đây là công việc mà nhân sự sẽ thực hiện việc chuyển đổi lời nói từ ngôn ngữ tiếng Anh sang ngôn ngữ khác, đảm bảo tính chính xác và trôi chảy nhất. Để đảm nhiệm vị trí này, sinh viên tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh cần phải thành thạo cả hai ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ đích. Bên cạnh đó, phiên dịch viên phải khéo léo, biết xử lý tình huống và kịp thời ứng biển trong mọi tình huống giao tiếp.

3.2. Học ngôn ngữ Anh ra làm gì - Biên dịch viên

Nhân sự đảm nhiệm vị trí công việc này cần thực hiện chuyển đổi văn bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, đảm bảo phải thật phù hợp và chính xác theo đúng văn phong của ngôn ngữ đích. Biên dịch viên có thể làm việc nhiều lĩnh vực như y tế, công nghệ, giáo dục, kinh doanh…

3.3. Tiếp viên hàng không

Học ngôn ngữ Anh ra làm gì? Tiếp viên hàng không là một trong những ngành nghề "hot" được nhiều sinh viên ngôn ngữ Anh ứng tuyển sau khi tốt nghiệp. Tiếp viên hàng không là người trực tiếp cung cấp các dịch vụ tiện ích cho những hành khách trên chuyến bay. Yêu cầu đối với vị trí này phải có trình độ tiếng Anh tốt. Đây chính là công cụ để giao tiếp với khách hàng đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

3.4. Làm hướng dẫn viên du lịch

Sinh viên tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh có thể đảm nhiệm vị trí hướng dẫn viên du lịch cho các đoàn khách nước ngoài. Công việc mà vị trí này cần thực hiện là dẫn dắt, giới thiệu thông tin về các danh lam, thắng cảnh mà đoàn khách đi qua. Chính vì thế, khả năng giao tiếp thành thạo tiếng Anh điều kiện bắt buộc.

3.5. Làm giáo viên , giảng viên tiếng Anh

Học ngôn ngữ Anh ra làm gì? Nếu bạn theo khuynh hướng thiên về học thuật, sau khi tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh, bạn có thể đăng ký ứng tuyển vào các vị trí giáo viên tiếng Anh để giảng dạy tại các trung tâm, các trường học. Hoặc bạn cũng có thể học thêm để làm giảng viên tiếng Anh giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học.

3.6. Làm thư ký

Thư ký cũng là một sự lựa chọn khá thú vị đối với những bạn sinh viên không biết học ngôn ngữ Anh ra làm gì. Đối với vị trí này, bạn sẽ thực hiện các công việc như hỗ trợ giám đốc, các cấp lãnh đạo để sắp xếp lịch trình, xử lý các tài liệu, văn bản bằng tiếng Anh, tham gia giao tiếp với các đối tác, khách hàng nước ngoài để ký kết hợp đồng, .

Học ngôn ngữ Anh ra trường làm gì? Bạn có thể làm được nhiều công việc khác nhau

4. Học ngôn ngữ Anh lương có cao không?

Theo một khảo sát gần đây cho thấy, một nhân sự ngành ngôn ngữ Anh có thể nhận được mức lương trung bình từ 9 – 15 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào từng lĩnh vực nghề nghiệp mà nhân sự ngành ngôn ngữ Anh theo đuổi mà mức lương có sự khác nhau.

Biên – phiên dịch viên tiếng Anh: 10.000.000 – 15.000.000 đồng/tháng

Giáo viên tiếng Anh: Thấp nhất từ 3.000.000 – 10.000.000 đồng và cao nhất là 17.000.000 đồng/tháng. Tại các trường công lập, mức lương của giáo viên tiếng Anh từ 5.000.000 – 7.000.000 đồng/tháng

Tiếp viên hàng không: 120.000 – 220.000 đồng/giờ bay

Hướng dẫn viên du lịch: 7.000.000 – 10.000.000 đồng/tháng

Biên tập viên tiếng Anh: 10.000.000 – 12.000.000 đồng/tháng

Freelancer: 15.000.000 – 25.000.000 đồng/tháng hoặc không giới hạn

Có thể nói cơ hội nghề nghiệp đối với những cử nhân tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh rất lớn. Bạn cũng không cần phải lo lắng học ngôn ngữ Anh ra làm gì khi Việt Nam tiến hành ký và vận hành Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP, cũng như tham gia hiệp định tự do mậu dịch với Châu Âu, Hàn Quốc và Cộng đồng kinh tế ASEAN.

Ngoài việc dễ dàng tìm được công việc phù hợp chuyên ngành học, chắc chắn mức lương mà bạn nhận được cũng không hề thấp. Với những vị trí cao hơn hoặc làm việc tại những công việc đa quốc gia, mức lương này có thể cao hơn phụ thuộc vào năng lực và kinh nghiệm của nhân sự.

5. Các tố chất cần có của nhân sự ngành ngôn ngữ Anh

Được đánh giá là một trong những ngành học “hot” nhất hiện nay, ngành học ngôn ngữ Anh luôn được nhiều bạn trẻ tìm hiểu cũng như đăng ký thi tuyển tại các trưởng. Thế nhưng, để có thể biết được bản thân mình có phù hợp với nó hay không, và đâu là những tố chất mà nhà tuyển dụng “ưu ái”, hãy cùng tìm hiểu chi tiết dưới đây:

Có niềm đam mê với việc học ngoại ngữ

Dù học ngành ngôn ngữ Anh ra làm gì đi nữa thì bạn cũng cần phải yêu thích việc giao tiếp, tìm tòi và khám phá những điều mới mẻ. Nếu bạn không thích những môn học liên quan đến những con số và tính toán nhưng lại có khả năng giao tiếp tốt, thích tìm hiểu những thứ mới mẻ và thú vị trên thế giới thì ngành ngôn ngữ Anh chính xác sinh ra là để dành cho bạn.

Có sở thích và có nguyện vọng được làm việc trong môi trường quốc tế, giao lưu với nhiều quốc gia cùng nền văn hóa khác nhau.

Bạn luôn tự tin, năng động và sẵn sàng đương đầu với khó khăn.

Những tố chất của nhân sự ngành ngôn ngữ Anh được nhà tuyển dụng ưu tiên

6. Nên học ngôn ngữ Anh ở đâu là tốt nhất?

Hiểu rõ học ngôn ngữ Anh ra làm gì cũng cơ hội việc làm lớn của ngành học này, không ít các bậc phụ huynh tìm kiếm các đơn vị đào tạo chất lượng để hỗ trợ con em mình theo đuổi đam mê. Dưới đây là danh sách 5 trường Đại học đào tạo ngành ngôn ngữ Anh tốt hàng đầu tại Việt Nam bạn có thể tham khảo lựa chọn:

6.1. Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn ĐH Quốc Gia TP. HCM

Ngành ngôn ngữ Anh thuộc khoa Ngữ Văn Anh của trường Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP HCM. Sinh viên theo học ngành này tạo trường sẽ được đào tạo để trở thành những cử nhân ngôn ngữ Anh có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt.

Khi học tại đây, sinh viên sẽ được trang bị đầy đủ các kiến thức cơ bản về văn hóa, giao tiếp ứng xử, xã hội kinh tế, luật pháp; trình độ lý thuyết và kỹ năng dịch thuật tiếng Anh quốc tế hoặc nghiên cứu ngôn ngữ và thực hiện công tác giảng dạy tiếng Anh; v.v.

Tại trường ĐH khoa học xã hội và Nhân văn TP HCM, sinh viên ngành ngôn ngữ Anh sẽ được nâng cao 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cùng những kiến thức chuyên sâu. Các môn chuyên ngành được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh. Khi ra trường, sinh vân sẽ không cần phải lo lắng vấn đề học ngôn ngữ Anh ra làm gì.

6.2. Đại học Sư Phạm TP.HCM

Sinh viên theo học ngành ngôn ngữ Anh và tốt nghiệp tại trường ĐH Sư Phạm TPHCM, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, hiểu cũng như vận dụng những tri thức cơ bản ngành biên phiên dịch là sứ mệnh hàng đầu của trường.

6.3. Đại học Ngoại Thương (cơ sở phía Bắc)

Ngành ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại của Trường Đại học Ngoại thương sẽ tập trung vào việc đào tạo và phát triển năng lực tiếng Anh; kỹ năng ngôn ngữ trong các tình huống giao tiếp và kiến thức chuyên sâu về kinh tế, thương mại.

Học ngôn ngữ Anh ra làm gì tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP HCM

Là sinh viên ngành ngôn ngữ Anh tại trường bạn không cần lo học ngôn ngữ Anh ra làm gì. Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh được trang bị đầy đủ các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ, cũng như lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo để tự tin làm việc.

ĐH Hà Nội là cơ sở giáo dục chuyên đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu về ngoại ngữ với 11 ngôn ngữ khác nhau. Tại trường, sinh viên theo học ngành ngôn ngữ Anh sẽ có thời gian đào tạo 4 năm với 2 định hướng: biên – phiên dịch và giảng dạy.

Sinh viên khi theo học tại trường sẽ có cơ hội tiếp cận với những chương trình nước ngoài tiên tiến, được công nhận bởi các trường đại học uy tín như Đại học Lancashire (Anh Quốc) và Đại học Dublin (Cộng hòa Ailen).

6.5. Học Viện Ngoại Giao Việt Nam

Tại Học viện Ngoại Giao, sinh viên theo học ngành ngôn ngữ Anh sẽ được trang bị kiến thức khá rộng về ngôn ngữ Anh, văn học Anh – Mỹ, văn hóa xã hội; lý thuyết biên phiên dịch và các kiến thức bổ trợ về Quan hệ quốc tế nhằm mục đích giúp sinh viên sau tốt nghiệp đạt được trình độ nghiệp vụ đủ để có thể hoạt động và công tác có hiệu quả.

Bên cạnh đó, thông qua các tình huống giao tiếp xã hội, sinh viên có cơ hội rèn luyện cũng như phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, kỹ năng biên – phiên dịch. Do đó khi theo học tại Học viện bạn không cần phải suy nghĩ học ngôn ngữ Anh ra làm gì. Bởi với những kiến thức kỹ năng mình được trang bị, sinh viên có thể làm được bất kỳ công việc nào liên quan đến chuyên ngành.

Hy vọng rằng với những thông tin trên đây, bạn không còn phải lo lắng vấn đề học ngôn ngữ Anh ra làm gì. Để có cơ hội việc làm và mức lương tốt sau khi ra trường, bạn cần chuyên tâm trau dồi, kỹ năng và kiến thức ngay từ hôm nay.