IT Helpdesk là gì? Làm IT Helpdesk là làm gì?

CEO Tony Vũ Thứ Bảy, 18/01/2025
IT Helpdesk là gì? Công việc và nhiệm vụ của IT Helpdesk là làm gì? Làm IT Helpdesk cần học gì? Tuyển IT Helpdesk (không cần kinh nghiệm), tương lai nghề IT Helpdesk
Nội dung chính
  2. 1. IT Helpdesk là gì?
  4. 2. Làm IT Helpdesk là làm gì? Công việc của IT Helpdesk là gì?
  6. 3. Yêu cầu tuyển dụng đối với IT Helpdesk là gì?
    1. 3.1. Học vấn
    2. 3.2. Kinh nghiệm
    3. 3.3. Kỹ năng
  8. 4. Mức lương IT Helpdesk là gì?
  10. 5. Nhu cầu tuyển dụng IT Helpdesk hiện nay
  12. 6. Lộ trình phát triển sự nghiệp của IT Helpdesk là gì?
  14. 7. Việc làm IT Helpdesk là gì?

Nhu cầu hỗ trợ về công nghệ thông tin ngày càng tăng, dẫn đến nghề IT Helpdesk ra đời. Vậy IT Helpdesk là gì? tại sao nói nghề này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động trơn tru của hệ thống công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.

1. IT Helpdesk là gì?

Nếu bạn đang thắc mắc IT Helpdesk là gì? thì IT Helpdesk là bộ phận hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho người dùng trong một tổ chức. Nói cách khác, họ là những người giúp giải đáp thắc mắc, tư vấn và xử lý các vấn đề liên quan đến phần mềm, phần cứng, mạng máy tính, ứng dụng và các dịch vụ công nghệ.

Ngoài việc hỗ trợ bảo trì hệ thống máy tính, mạng máy tính để đảm bảo hoạt động ổn định. Khi nhân viên gặp rắc rối liên quan đến máy tính, phần mềm máy tính họ sẽ là những người khắc phục các vấn đề này.

2. Làm IT Helpdesk là làm gì? Công việc của IT Helpdesk là gì?

Để trả lời được chính xác câu hỏi IT Helpdesk là gì? bạn nên tìm hiểu qua công việc của họ. IT Helpdesk đóng vai trò như bộ phận hỗ trợ người dùng sử dụng máy tính hiệu quả trong doanh nghiệp. Nhân viên IT Helpdesk sẽ làm các công việc cụ thể như:

Hỗ trợ người dùng:

  • Giải đáp thắc mắc, tư vấn về các vấn đề liên quan đến máy tính, phần mềm, phần cứng, mạng internet...

  • Hỗ trợ cài đặt, cấu hình phần mềm, phần cứng, nâng cấp máy tính và thiết bị ngoại vi.

  • Sửa chữa, bảo trì máy tính và thiết bị.

  • Hướng dẫn người dùng sử dụng máy tính hiệu quả và an toàn.

Quản trị hệ thống:

  • Quản trị website, tên miền, hệ thống server của doanh nghiệp.

  • Cập nhật, bảo trì hệ thống để đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn.

  • Phân tích dữ liệu, báo cáo thống kê về các vấn đề liên quan đến hệ thống.

Hỗ trợ kỹ thuật:

  • Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu hỗ trợ từ người dùng qua điện thoại, email, hệ thống ticket...

  • Phân loại và chuyển hướng các yêu cầu đến bộ phận chuyên môn phù hợp.

  • Sử dụng các công cụ chẩn đoán từ xa để phát hiện và khắc phục sự cố máy tính.

  • Phối hợp với các kỹ thuật viên khác để giải quyết các vấn đề phức tạp.

Ngoài những công việc trên IT Helpdesk còn có thể làm thêm các công việc như:

  • Tham gia dự án triển khai hệ thống CNTT mới.

  • Đào tạo người dùng về sử dụng CNTT.

  • Hỗ trợ an ninh mạng cho doanh nghiệp.

IT Helpdesk đóng vai trò như bộ phận hỗ trợ người dùng sử dụng máy tính hiệu quả trong doanh nghiệp.
Vai trò của IT Helpdesk là gì?

3. Yêu cầu tuyển dụng đối với IT Helpdesk là gì?

Nếu bạn đã hiểu hơn về IT Helpdesk là gì? có vai trò quan trọng thế nào trong doanh nghiệp chính vì thế nhà tuyển dụng sẽ có những yêu cầu nhất định đối với IT Helpdesk như sau::

3.1. Học vấn

Nhà tuyển dụng sẽ ưu tiên tuyển dụng các ứng viên có bằng Đại học/Cao đẳng chuyên ngành về: Hệ thống máy tính, Phần cứng và Phần mềm, Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan....

Chấp nhận ứng viên có trình độ Trung cấp/Cao đẳng nếu có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực IT Helpdesk. Nếu bạn có các chứng chỉ liên quan đến CNTT như: A+, Network+, MCSA, CCNA,... sẽ có lợi thế hơn so với các ứng viên khác.

3.2. Kinh nghiệm

Nhà tuyển dụng sẽ mong muốn tuyển dụng nhân sự có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực IT Helpdesk. Cũng như có kinh nghiệm giải đáp thắc mắc, xử lý sự cố cho người dùng máy tính.

Đặc biệt nếu ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống CNTT như: hệ thống quản lý ticket, hệ thống giám sát mạng,... sẽ được đánh giá cao. Ứng viên cần có kiến thức về phần mềm, phần cứng, mạng máy tính,... cũng như các phần mềm văn phòng như Microsoft Office.

3.3. Kỹ năng

Yêu cầu về kỹ năng khi tuyển dụng IT Helpdesk có thể khác nhau tùy theo từng doanh nghiệp và vị trí cụ thể. Tuy nhiên họ đều sẽ có những yêu cầu nhất định như:

Kỹ năng về kỹ thuật: Bao gồm kiến thức về phần mềm (Windows, macOS, Linux, Microsoft Office...) kiến thức về phần cứng (cấu tạo máy tính, CPU, RAM, ổ cứng...), kiến thức về mạng máy tính (LAN, WAN, router, switch...) khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ.

Kỹ năng mềm: Một số kỹ năng mềm được nhà tuyển dụng chú trọng như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng tổ chức, thích nghi và học hỏi.

Yêu cầu tuyển dụng đối với IT Helpdesk là gì?
4. Mức lương IT Helpdesk là gì?

Ngoài câu hỏi IT Helpdesk là gì? Thì mức lương là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Bạn có thể tham khảo mức lương của ngành này dưới đây:

Yếu tố

Mức lương

Mới ra trường

6 - 8 triệu đồng/tháng

Có kinh nghiệm dưới 1 năm

8 - 10 triệu đồng/tháng

Có kinh nghiệm 1 - 3 năm

10 - 15 triệu đồng/tháng

Có kinh nghiệm trên 3 năm

15 - 20 triệu đồng/tháng
Nếu ứng viên có chứng chỉ IT, sử dụng phần mềm chuyên dụng, khả năng tiếng Anh ổn sẽ cao hơn 1 - 2 triệu đồng/tháng. IT Helpdesk tại các công ty lớn, tập đoàn đa quốc gia sẽ có mức lương cao hơn so với các công ty nhỏ và vừa.

Full stack developer là gì

6. Lộ trình phát triển sự nghiệp của IT Helpdesk là gì?

IT Helpdesk không chỉ là một bước khởi đầu mà còn là cánh cửa mở ra nhiều cơ hội phát triển rộng mở trong lĩnh vực CNTT. Với sự trau dồi kinh nghiệm và kiến thức, bạn có thể theo đuổi nhiều hướng đi khác nhau:

Nâng cao chuyên môn trong mảng Helpdesk:

  • Trưởng nhóm IT Helpdesk: Phù hợp với những người có kinh nghiệm dày dặn và khả năng lãnh đạo, dẫn dắt đội ngũ.
  • Chuyên viên tư vấn giải pháp CNTT: Vận dụng kiến thức và kinh nghiệm để tư vấn cho khách hàng các giải pháp CNTT phù hợp.

Chuyển sang các lĩnh vực khác của IT:

  • Quản trị viên hệ thống mạng: Yêu cầu có chứng chỉ về mạng như CCNP, CCNA.
  • Quản trị viên hệ thống: Phù hợp với người sở hữu chứng chỉ về hệ điều hành như MCSE (Microsoft), Linux, Unix,...
  • Quản trị ứng dụng: Hỗ trợ ứng dụng khi có cơ hội và chứng chỉ liên quan.
  • Chuyên gia bảo mật: Nắm vững kỹ thuật bảo mật và học hỏi từ các chuyên gia trong bộ phận Helpdesk.
  • Quản trị dữ liệu: Vị trí tiềm năng cho những ai muốn phát triển về DBA.

Thăng tiến lên vị trí quản lý:

  • Chuyên viên quản lý IT: Nắm giữ vai trò quản lý và giám sát hoạt động của bộ phận IT.
  • Chuyên viên quản lý dự án IT: Khả năng quản lý và điều phối các dự án CNTT hiệu quả.
  • Tự mở doanh nghiệp cung cấp dịch vụ IT:
  • Vận dụng kinh nghiệm và kiến thức tích lũy để khởi nghiệp và cung cấp dịch vụ IT cho khách hàng.
Lộ trình phát triển sự nghiệp của IT Helpdesk là gì?
Xem thêm: Mẫu cv xin việc chuyên nghiệp, top cv mẫu đẹp cho mọi ngành nghề

7. Việc làm IT Helpdesk là gì?

Nếu bạn đang có nhu cầu tìm việc làm ngành IT Helpdesk có thể tham khảo các vị trí tuyển dụng tại một số công ty sau:

Công ty tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Địa chỉ

Công Ty Tnhh Giải Pháp Thiên Phúc Hưng

Nhân Viên IT Support (Lĩnh Vực Y Tế)

20/1 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nanosoft

Lập Trình Viên/Nhân Viên IT Lập Trình Phần Mềm

Số nhà 2 C9B, phố Tô Hiệu, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công Ty Tnhh Giải Pháp Dữ Liệu Sáng Tạo

Nhân viên

IT Helpdesk/IT Support

Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Công Ty Energy Elentec Việt Nam

Nhân Viên It

Lô 44D, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam

Nhân Viên IT Support Phần Cứng

(IT Helpdesk)

190 Trường Chinh, Đống Đa, HN

Công Ty Cổ Phần Nbk Tây Hồ

IT Helpdesk

TH02-TH-Khu đô thị Nam Thăng Long, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Fpt Software

IT Helpdesk Project Manager

17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Nếu bạn đã hiểu hơn về IT Helpdesk là gì? và làm IT Helpdesk là làm gì? bạn có thể thấy ngành này đang có nhu cầu phát triển cao nhu cầu tuyển dụng lớn. Bạn có thể tham khảo các công việc của ngành này tại website job3s.ai chúng tôi luôn cập nhật tin tức tuyển dụng nhanh nhất từ các công ty uy tín.
