IT Helpdesk là gì? Làm IT Helpdesk là làm gì?

Nhu cầu hỗ trợ về công nghệ thông tin ngày càng tăng, dẫn đến nghề IT Helpdesk ra đời. Vậy IT Helpdesk là gì? tại sao nói nghề này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động trơn tru của hệ thống công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.

1. IT Helpdesk là gì?

Nếu bạn đang thắc mắc IT Helpdesk là gì? thì IT Helpdesk là bộ phận hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho người dùng trong một tổ chức. Nói cách khác, họ là những người giúp giải đáp thắc mắc, tư vấn và xử lý các vấn đề liên quan đến phần mềm, phần cứng, mạng máy tính, ứng dụng và các dịch vụ công nghệ.

Ngoài việc hỗ trợ bảo trì hệ thống máy tính, mạng máy tính để đảm bảo hoạt động ổn định. Khi nhân viên gặp rắc rối liên quan đến máy tính, phần mềm máy tính họ sẽ là những người khắc phục các vấn đề này.

2. Làm IT Helpdesk là làm gì? Công việc của IT Helpdesk là gì?

Để trả lời được chính xác câu hỏi IT Helpdesk là gì? bạn nên tìm hiểu qua công việc của họ. IT Helpdesk đóng vai trò như bộ phận hỗ trợ người dùng sử dụng máy tính hiệu quả trong doanh nghiệp. Nhân viên IT Helpdesk sẽ làm các công việc cụ thể như:

Hỗ trợ người dùng:

Giải đáp thắc mắc, tư vấn về các vấn đề liên quan đến máy tính, phần mềm, phần cứng, mạng internet...

Hỗ trợ cài đặt, cấu hình phần mềm, phần cứng, nâng cấp máy tính và thiết bị ngoại vi.

Sửa chữa, bảo trì máy tính và thiết bị.

Hướng dẫn người dùng sử dụng máy tính hiệu quả và an toàn.

Quản trị hệ thống:

Quản trị website, tên miền, hệ thống server của doanh nghiệp.

Cập nhật, bảo trì hệ thống để đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn.

Phân tích dữ liệu, báo cáo thống kê về các vấn đề liên quan đến hệ thống.

Hỗ trợ kỹ thuật:

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu hỗ trợ từ người dùng qua điện thoại, email, hệ thống ticket...

Phân loại và chuyển hướng các yêu cầu đến bộ phận chuyên môn phù hợp.

Sử dụng các công cụ chẩn đoán từ xa để phát hiện và khắc phục sự cố máy tính.

Phối hợp với các kỹ thuật viên khác để giải quyết các vấn đề phức tạp.

Ngoài những công việc trên IT Helpdesk còn có thể làm thêm các công việc như:

Tham gia dự án triển khai hệ thống CNTT mới.

Đào tạo người dùng về sử dụng CNTT.

Hỗ trợ an ninh mạng cho doanh nghiệp.

Vai trò của IT Helpdesk là gì?

3. Yêu cầu tuyển dụng đối với IT Helpdesk là gì?

Nếu bạn đã hiểu hơn về IT Helpdesk là gì? có vai trò quan trọng thế nào trong doanh nghiệp chính vì thế nhà tuyển dụng sẽ có những yêu cầu nhất định đối với IT Helpdesk như sau::

3.1. Học vấn

Nhà tuyển dụng sẽ ưu tiên tuyển dụng các ứng viên có bằng Đại học/Cao đẳng chuyên ngành về: Hệ thống máy tính, Phần cứng và Phần mềm, Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan....

Chấp nhận ứng viên có trình độ Trung cấp/Cao đẳng nếu có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực IT Helpdesk. Nếu bạn có các chứng chỉ liên quan đến CNTT như: A+, Network+, MCSA, CCNA,... sẽ có lợi thế hơn so với các ứng viên khác.

3.2. Kinh nghiệm

Nhà tuyển dụng sẽ mong muốn tuyển dụng nhân sự có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực IT Helpdesk. Cũng như có kinh nghiệm giải đáp thắc mắc, xử lý sự cố cho người dùng máy tính.

Đặc biệt nếu ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống CNTT như: hệ thống quản lý ticket, hệ thống giám sát mạng,... sẽ được đánh giá cao. Ứng viên cần có kiến thức về phần mềm, phần cứng, mạng máy tính,... cũng như các phần mềm văn phòng như Microsoft Office.

3.3. Kỹ năng

Yêu cầu về kỹ năng khi tuyển dụng IT Helpdesk có thể khác nhau tùy theo từng doanh nghiệp và vị trí cụ thể. Tuy nhiên họ đều sẽ có những yêu cầu nhất định như:

Kỹ năng về kỹ thuật: Bao gồm kiến thức về phần mềm (Windows, macOS, Linux, Microsoft Office...) kiến thức về phần cứng (cấu tạo máy tính, CPU, RAM, ổ cứng...), kiến thức về mạng máy tính (LAN, WAN, router, switch...) khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ.

Kỹ năng mềm: Một số kỹ năng mềm được nhà tuyển dụng chú trọng như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng tổ chức, thích nghi và học hỏi.

4. Mức lương IT Helpdesk là gì?

Ngoài câu hỏi IT Helpdesk là gì? Thì mức lương là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Bạn có thể tham khảo mức lương của ngành này dưới đây:

Yếu tố Mức lương Mới ra trường 6 - 8 triệu đồng/tháng Có kinh nghiệm dưới 1 năm 8 - 10 triệu đồng/tháng Có kinh nghiệm 1 - 3 năm 10 - 15 triệu đồng/tháng Có kinh nghiệm trên 3 năm 15 - 20 triệu đồng/tháng

Nếu ứng viên có chứng chỉ IT, sử dụng phần mềm chuyên dụng, khả năng tiếng Anh ổn sẽ cao hơn 1 - 2 triệu đồng/tháng. IT Helpdesk tại các công ty lớn, tập đoàn đa quốc gia sẽ có mức lương cao hơn so với các công ty nhỏ và vừa.

5. Nhu cầu tuyển dụng IT Helpdesk hiện nay

Hiện nay Nhu cầu tuyển dụng IT Helpdesk đang rất cao và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Nhu cầu tuyển dụng IT Helpdesk tăng 20% trong năm 2023 so với năm 2022. Vị trí này luôn nằm trong top 10 vị trí việc làm CNTT có nhu cầu tuyển dụng cao nhất.

Công việc này có nhu cầu tuyển dụng cao do:

Sự phát triển của công nghệ thông tin: Công nghệ thông tin ngày càng phát triển, các doanh nghiệp sử dụng ngày càng nhiều các thiết bị và phần mềm CNTT. Do đó, nhu cầu về nhân viên IT Helpdesk để hỗ trợ cài đặt, bảo trì, sửa chữa và giải đáp các vấn đề liên quan đến CNTT cũng tăng cao.

Sự phát triển của công nghệ thông tin: Công nghệ thông tin ngày càng phát triển, các doanh nghiệp sử dụng ngày càng nhiều các thiết bị và phần mềm CNTT. Do đó, nhu cầu về nhân viên IT Helpdesk để hỗ trợ cài đặt, bảo trì, sửa chữa và giải đáp các vấn đề liên quan đến CNTT cũng tăng cao.

Nhu cầu nâng cao hiệu quả công việc: Các doanh nghiệp ngày càng chú trọng vào việc nâng cao hiệu quả công việc, do đó họ cần có đội ngũ IT Helpdesk chuyên nghiệp để giải quyết các vấn đề CNTT một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Nhu cầu tiết kiệm chi phí: Việc thuê nhân viên IT Helpdesk giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí so với việc thuê ngoài dịch vụ hỗ trợ CNTT.

Nhu cầu về dịch vụ hỗ trợ khách hàng : Các công ty, doanh nghiệp ngày càng chú trọng vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ khách hàng. IT Helpdesk đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Nhu cầu về bảo mật mạng: An ninh mạng là một vấn đề ngày càng được quan tâm trong thời đại công nghệ số. IT Helpdesk đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ thống máy tính, mạng máy tính của công ty khỏi các tấn công mạng.

6. Lộ trình phát triển sự nghiệp của IT Helpdesk là gì?

IT Helpdesk không chỉ là một bước khởi đầu mà còn là cánh cửa mở ra nhiều cơ hội phát triển rộng mở trong lĩnh vực CNTT. Với sự trau dồi kinh nghiệm và kiến thức, bạn có thể theo đuổi nhiều hướng đi khác nhau:

Nâng cao chuyên môn trong mảng Helpdesk:

Trưởng nhóm IT Helpdesk: Phù hợp với những người có kinh nghiệm dày dặn và khả năng lãnh đạo, dẫn dắt đội ngũ.

Trưởng nhóm IT Helpdesk: Phù hợp với những người có kinh nghiệm dày dặn và khả năng lãnh đạo, dẫn dắt đội ngũ.

Chuyên viên tư vấn giải pháp CNTT : Vận dụng kiến thức và kinh nghiệm để tư vấn cho khách hàng các giải pháp CNTT phù hợp.

Chuyển sang các lĩnh vực khác của IT:

Quản trị viên hệ thống mạng: Yêu cầu có chứng chỉ về mạng như CCNP, CCNA.

Quản trị viên hệ thống mạng: Yêu cầu có chứng chỉ về mạng như CCNP, CCNA.

Quản trị viên hệ thống: Phù hợp với người sở hữu chứng chỉ về hệ điều hành như MCSE (Microsoft), Linux, Unix,...

Quản trị ứng dụng: Hỗ trợ ứng dụng khi có cơ hội và chứng chỉ liên quan.

Chuyên gia bảo mật: Nắm vững kỹ thuật bảo mật và học hỏi từ các chuyên gia trong bộ phận Helpdesk.

Quản trị dữ liệu: Vị trí tiềm năng cho những ai muốn phát triển về DBA.

Thăng tiến lên vị trí quản lý:

Chuyên viên quản lý IT: Nắm giữ vai trò quản lý và giám sát hoạt động của bộ phận IT.

Chuyên viên quản lý IT: Nắm giữ vai trò quản lý và giám sát hoạt động của bộ phận IT.

Chuyên viên quản lý dự án IT: Khả năng quản lý và điều phối các dự án CNTT hiệu quả.

Tự mở doanh nghiệp cung cấp dịch vụ IT:

Khả năng quản lý và điều phối các dự án CNTT hiệu quả. Tự mở doanh nghiệp cung cấp dịch vụ IT:

Vận dụng kinh nghiệm và kiến thức tích lũy để khởi nghiệp và cung cấp dịch vụ IT cho khách hàng.

7. Việc làm IT Helpdesk là gì?

Nếu bạn đang có nhu cầu tìm việc làm ngành IT Helpdesk có thể tham khảo các vị trí tuyển dụng tại một số công ty sau:

Công ty tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Địa chỉ Công Ty Tnhh Giải Pháp Thiên Phúc Hưng Nhân Viên IT Support (Lĩnh Vực Y Tế) 20/1 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nanosoft Lập Trình Viên/Nhân Viên IT Lập Trình Phần Mềm Số nhà 2 C9B, phố Tô Hiệu, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Công Ty Tnhh Giải Pháp Dữ Liệu Sáng Tạo Nhân viên IT Helpdesk/IT Support Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Công Ty Energy Elentec Việt Nam Nhân Viên It Lô 44D, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam Nhân Viên IT Support Phần Cứng (IT Helpdesk) 190 Trường Chinh, Đống Đa, HN Công Ty Cổ Phần Nbk Tây Hồ IT Helpdesk TH02-TH-Khu đô thị Nam Thăng Long, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Fpt Software IT Helpdesk Project Manager 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Nếu bạn đã hiểu hơn về IT Helpdesk là gì? và làm IT Helpdesk là làm gì? bạn có thể thấy ngành này đang có nhu cầu phát triển cao nhu cầu tuyển dụng lớn. Bạn có thể tham khảo các công việc của ngành này tại website job3s .ai chúng tôi luôn cập nhật tin tức tuyển dụng nhanh nhất từ các công ty uy tín.