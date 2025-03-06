Kế toán thanh toán là gì? Nghiệp vụ, mô tả công việc và mức lương

1. Kế toán thanh toán là gì? Vai trò của kế toán thanh toán

Kế toán thanh toán là gì?

Kế toán thanh toán chịu trách nhiệm xử lý các chứng từ thu, chi trong tổ chức hoặc doanh nghiệp, đồng thời ghi nhận và hạch toán đầy đủ các giao dịch tài chính phát sinh. Vị trí này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các hoạt động thu, chi diễn ra chính xác, minh bạch và phù hợp với quy định kế toán.

Những nhiệm vụ của kế toán thanh toán trong doanh nghiệp cho thấy góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Khi kế toán thanh toán làm việc hiệu quả, bộ phận kế toán công nợ sẽ có điều kiện thuận lợi để thu hồi các khoản phải thu nhanh chóng, giúp giảm thiểu rủi ro tài chính. Việc kiểm soát dòng tiền hợp lý luôn là mục tiêu quan trọng của doanh nghiệp, và kế toán thanh toán đóng vai trò không thể thiếu trong quá trình này.

2. Mức lương trung bình của việc làm kế toán thanh toán

Mức lương đối với việc làm kế toán là một trong những yếu tố quan trọng được nhiều ứng viên quan tâm khi tìm việc. Tùy vào kinh nghiệm, quy mô doanh nghiệp và khu vực làm việc mà mức lương có sự chênh lệch đáng kể. Vậy mức lương trung bình của kế toán thanh toán là bao nhiêu? Dưới đây là mức lương dao động trung bình hiện nay:

Mức lương dao động trung bình theo kinh nghiệm:

Việc làm kế toán thanh toán Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Kế toán thanh toán khi mới ra trường 6.000.000 - 8.000.000 Kế toán thanh toán (kinh nghiệm 1-3 năm) 10.000.000 - 12.000.000 Kế toán thanh toán (kinh nghiệm 3-5 năm) 12.000.000 - 18.000.000 Kế toán thanh toán ( > 5 năm kinh nghiệm) 15.000.000 - 30.000.000

Mức lương trung bình theo cấp bậc:

Việc làm kế toán thanh toán Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực sinh kế toán thanh toán 2.000.000 - 4.000.000 Nhân viên kế toán thanh toán 6.000.000 - 8.000.000 Chuyên viên kế toán thanh toán 10.000.000 - 15.000.000 Trưởng nhóm kế toán thanh toán 15.000.000 - 25.000.000 Trưởng phòng kế toán thanh toán 25.000.000 - 30.000.000

3. Mô tả công việc của việc làm kế toán thanh toán

Kế toán thanh toán đảm nhiệm vai trò trong việc chi - thu tiền mặt hiệu quả cho doanh nghiệp

Kế toán thanh toán giữ vai trò thiết yếu trong việc giám sát và điều phối dòng tiền của doanh nghiệp. Nhiệm vụ chính của vị trí này bao gồm:

Quản lý việc thu tiền:

Tiếp nhận và quản lý các khoản thu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm góp vốn từ cổ đông, thu hồi tạm ứng, các khoản nội bộ, bồi thường, ký cược, ký quỹ và công nợ khách hàng.

Theo dõi số dư tài khoản ngân hàng nhằm đảm bảo các giao dịch được thực hiện chính xác và đúng thời hạn.

Kiểm soát các khoản thanh toán của khách hàng qua thẻ, đảm bảo giao dịch minh bạch và chính xác.

Quản lý công nợ, thực hiện các biện pháp thu hồi nợ để hạn chế rủi ro tài chính.

Kiểm soát quy trình thu ngân trong doanh nghiệp, tiếp nhận và xác minh chứng từ để đảm bảo tính hợp lệ.

Lưu trữ, quản lý chặt chẽ chứng từ liên quan đến các khoản thu, phục vụ công tác kiểm tra và đối soát.

Hạch toán chính xác các giao dịch thu để đảm bảo tính minh bạch và đầy đủ trong báo cáo tài chính.

Quản lý việc chi tiền:

Định kỳ hàng tuần và hàng tháng, kế toán thanh toán xây dựng kế hoạch chi trả công nợ cho nhà cung cấp, đảm bảo thanh toán đúng hạn. Trong trường hợp có vấn đề phát sinh, kế toán cần chủ động liên hệ với nhà cung cấp để tìm hướng giải quyết.

Bên cạnh việc xử lý các khoản thanh toán cho nhà cung cấp thông qua tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng, kế toán còn chịu trách nhiệm chi trả các khoản bồi thường, tiền phạt và các khoản chi nội bộ như lương, thưởng, phụ cấp và tạm ứng.

Đồng thời, kế toán thanh toán theo dõi và quản lý chặt chẽ chứng từ liên quan đến các khoản chi nhằm đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Quản lý quỹ tiền mặt:

Kế toán thanh toán cùng với thủ quỹ thực hiện việc theo dõi và kiểm tra số dư quỹ vào cuối ngày đảm bảo chính xác, đầy đủ.

Trình bày báo cáo cho ban giám đốc về tồn quỹ định kỳ với yêu cầu báo cáo có thể là hàng ngày tùy theo quy mô và nhu cầu của doanh nghiệp.

Kế toán thanh toán lập báo cáo hàng ngày về vấn đề tồn quỹ cho giám đốc tùy theo quy mô và nhu cầu mỗi doanh nghiệp.

4. Chứng từ, sổ sách quan trọng của kế toán thanh toán

Các chứng từ, sổ sách liên quan tới nhiệm vụ mà kế toán thanh toán cần nắm rõ

Những hồ sơ, chứng từ và sổ sách liên quan đến nhiệm vụ của kế toán thanh toán bao gồm:

Các chứng từ gồm:

Hóa đơn VAT, Hóa đơn bán hàng.

Chứng từ thanh toán bao gồm phiếu thu, phiếu chi, séc, giấy nộp tiền, ủy nhiệm chi, giấy báo nợ và giấy báo có.

Các tài liệu liên quan như báo giá, đơn đặt hàng và hợp đồng kinh tế.

Chứng từ khác phục vụ quá trình quản lý và theo dõi các giao dịch thu chi trong doanh nghiệp.

Sổ sách kế toán:

Sổ cái tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

Sổ quỹ tiền mặt, sổ quỹ tiền gửi.

Sổ nhật ký thu chi, bao gồm sổ thu tiền và sổ chi tiền.

Báo cáo về tình hình tiền gửi và số dư tài khoản.

Báo cáo kiểm kê quỹ định kỳ.

Chi tiết công nợ phải thu và phải trả.

Phân tích công nợ theo thời hạn quy định thanh toán.

Các sổ sách khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

5. Quy trình nghiệp vụ liên quan tới kế toán thanh toán

Quy trình nghiệp vụ thanh toán bao gồm hình thức tiền mặt và chuyển khoản

Khi thực hiện công việc ở vị trí kế toán thanh toán thì bạn cần nắm rõ được quy trình nghiệp vụ liên đến quản lý thu - chi tiền mặt và thu - chi tiền gửi ngân hàng. Dưới đây là thông tin chi tiết về các quy trình thu chi tiền mặt:

5.1. Quy trình thực hiện về thu - chi tiền mặt

Nghiệp vụ thu tiền mặt:

Tiếp nhận và kiểm tra chứng từ thanh toán: Thu thập chứng từ từ các bộ phận liên quan, xác minh tính hợp lệ, đầy đủ và đảm bảo nội dung thanh toán tuân thủ quy định tài chính của doanh nghiệp.

Xem xét và phê duyệt hồ sơ: Kiểm tra, xét duyệt các hồ sơ thanh toán trước khi thực hiện chi trả.

Lập phiếu chi và trình ký: Soạn thảo phiếu chi, trình Kế toán trưởng và Giám đốc phê duyệt.

Chuyển chứng từ cho thủ quỹ: Bàn giao hồ sơ thanh toán để thủ quỹ thực hiện chi trả.

Hạch toán các khoản chi tiền mặt: Ghi nhận đầy đủ các giao dịch chi tiền vào sổ sách kế toán.

Đối chiếu và kiểm kê quỹ: Cuối ngày, rà soát số liệu giữa sổ quỹ kế toán và sổ quỹ thủ quỹ, đồng thời tiến hành kiểm kê tiền mặt.

Nghiệp vụ chi tiền mặt:

Tiếp nhận và kiểm tra chứng từ thu tiền: Thu thập và xác minh các chứng từ liên quan đến việc thu tiền, bao gồm rút tiền từ ngân hàng về quỹ hoặc thu từ hoạt động bán hàng.

Lập phiếu thu và trình phiếu: Soạn thảo phiếu thu, trình Kế toán trưởng và Giám đốc phê duyệt trước khi thực hiện giao dịch.

Chuyển chứng từ cho thủ quỹ: Bàn giao hồ sơ để thủ quỹ tiến hành thu tiền theo quy định.

Hạch toán các khoản thu tiền mặt: Ghi nhận chính xác các giao dịch thu tiền vào hệ thống kế toán.

Đối chiếu và kiểm kê quỹ: Cuối ngày, so sánh số liệu giữa sổ quỹ kế toán và sổ quỹ thủ quỹ, đồng thời kiểm kê thực tế quỹ tiền mặt.

5.2. Quy trình thực hiện về thu - chi tiền gửi ngân hàng

Quy trình chi tiền gửi qua ngân hàng:

Chuẩn bị chứng từ thanh toán: Kế toán thanh toán lập ủy nhiệm chi cho các khoản chuyển khoản hoặc séc đối với giao dịch rút tiền mặt.

Trình ký và chuyển chứng từ: Gửi hồ sơ thanh toán để Kế toán trưởng và Giám đốc phê duyệt trước khi chuyển đến ngân hàng để thực hiện giao dịch.

Thực hiện giao dịch với ngân hàng: Bàn giao chứng từ cho ngân hàng để tiến hành thanh toán hoặc rút tiền theo yêu cầu.

Hạch toán các khoản chi qua ngân hàng: Ghi nhận đầy đủ các giao dịch thanh toán qua tài khoản ngân hàng vào hệ thống kế toán.

Đối chiếu và kiểm tra số liệu: Định kỳ (hàng ngày, hàng tuần hoặc cuối tháng), kiểm tra và đối chiếu số dư giữa sổ sách kế toán và sao kê ngân hàng để đảm bảo tính chính xác.

Quy trình thu tiền gửi qua ngân hàng:

Tiếp nhận thông báo thu tiền: Dựa trên giấy báo Có từ ngân hàng, kế toán thanh toán ghi nhận các khoản tiền vào hệ thống kế toán.

Hạch toán khoản thu qua ngân hàng: Cập nhật và phản ánh chính xác các giao dịch thu tiền vào sổ sách kế toán.

Đối chiếu và kiểm tra số liệu: Định kỳ (hàng ngày, hàng tuần hoặc cuối tháng), so sánh số dư giữa sổ quỹ tiền gửi ngân hàng và sao kê tài khoản để đảm bảo tính chính xác trong quản lý tài chính.

6. Nghiệp vụ hạch toán trong kế toán thanh toán

Các nghiệp vụ hạch toán giao dịch qua ngân hàng hoặc tiền mặt đều cần được xử lý

Quy trình hạch toán trong kế toán thanh toán tập trung vào các nghiệp vụ chính sau: Ghi nhận các khoản thu tiền mặt, xử lý các khoản chi tiền mặt, hạch toán các giao dịch thu tiền qua ngân hàng và ghi nhận các khoản thanh toán qua ngân hàng.

6.1. Hình thức thu-chi qua tiền mặt

Hình thức thu tiền mặt:

Nghiệp vụ hạch toán Mã Hạch toán Hồ sơ đính kèm Rút tiền gửi qua ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt Nợ TK 111 Có TK 112 Bảng kê giao dịch ngân hàng.

Giấy báo Nợ, Séc, Giấy lĩnh tiền.

Phiếu thu tiền Thu tiền hoàn ứng từ nhân viên bằng tiền mặt Nợ TK 111 Có TK 141 Phiếu thu hoàn ứng

Phiếu thu tiền Thu tiền ứng trước từ khách hàng bằng tiền mặt Nợ TK 111 Có TK 131 Hợp đồng/Đơn hàng

Phiếu thu tiền Bán thành phẩm và hàng hóa chịu thuế GTGT thu bằng tiền mặt Nợ TK 111 Có TK 511 Có TK 3331 Hóa đơn GTGT

Phiếu xuất kho

Chứng từ giao nhận (nếu có)

Phiếu thu tiền

Hợp đồng/Đơn hàng Thu hồi các khoản công nợ thu của khách hàng Nợ TK 111 Có TK 131 Phiếu thu tiền

Biên bản đối chiếu với công nợ (nếu có)

Hình thức chi tiền mặt:

Nghiệp vụ hạch toán Mã Hạch toán Hồ sơ đính kèm Rút khoản tiền mặt gửi vào tài khoản ngân hàng Nợ TK 112 Có TK 111 Bảng kê giao dịch ngân hàng

Phiếu chi tiền

Giấy báo có, giấy nộp tiền vào tài khoản Chi khoản tiền mặt tạm ứng cho nhân viên công ty đi công tác. Nợ TK 141 Có TK 111 Giấy đề nghị tạm ứng

Phiếu chi tiền. Đặt cọc, trả trước khoản tiền mua hàng cho nhà cung cấp bằng tiền mặt Nợ TK 331 Có TK 111 Hợp đồng/Đơn hàng

Phiếu chi tiền Chi tiền mua vật tư, công cụ dụng cụ và hàng hóa nhập kho Nợ TK 152 Nợ TK 153 Nợ TK 1561 Nợ TK 1331 Có TK 111 Hợp đồng/Đơn hàng

Phiếu giao hàng

Phiếu chi tiền Chi trả công nợ đến hạn cho nhà cung cấp vật tư và hàng hóa Nợ TK 331 Có TK 111 Phiếu chi tiền

Biên bản đối chiếu công nợ (nếu có) Chi trả tiền dịch vụ mua ngoài (Xăng dầu,điện nước cước dịch vụ viễn thông, …) Nợ TK 627 Nợ TK 641 Nợ TK 642 Nợ TK 1331 Có TK 111 Hóa đơn

Phiếu chi tiền

6.1. Hình thức thu- chi qua tài khoản ngân hàng

Hình thức thu tiền qua tài khoản ngân hàng:

Nghiệp vụ hạch toán Mã Hạch toán Hồ sơ đính kèm Rút tiền mặt gửi tài khoản ngân hàng Nợ TK 112 Có TK 111 Phiếu chi tiền

Giấy báo có và giấy nộp tiền vào tài khoản

Bảng kê giao dịch ngân hàng Thu tiền hoàn ứng của nhân viên công ty và nhân viên nộp vào tài khoản ngân hàng Nợ TK 112 Có TK 141 Phiếu hoàn ứng

Giấy báo Có Thu tiền tạm ứng trước của khách hàng bằng giao dịch chuyển khoản Nợ TK 112 Có TK 131 Hợp đồng/Đơn hàng (nếu có)

Giấy báo Có Bán sản phẩm, hàng hóa chịu thuế GTGT, khách hàng chuyển khoản trả tiền ngay Nợ TK 112 Có TK 511 Có TK 3331 Hợp đồng/Đơn hàng

Hóa đơn GTGT

Phiếu xuất kho

Chứng từ giao nhận (nếu có)

Giấy báo Có Thu hồi công nợ cần thu của khách hàng bằng hình thức chuyển khoản Nợ TK 112 Có TK 131 Giấy báo Có

Biên bản đối chiếu công nợ (nếu có)

Hình thức chi tiền qua tài khoản ngân hàng:

Nghiệp vụ hạch toán Mã Hạch toán Hồ sơ đính kèm Rút tiền gửi vào ngân hàng nhận theo quỹ tiền mặt Nợ TK 111, Có TK 112 Bảng kê giao dịch ngân hàng

Séc/Giấy lĩnh tiền/ Giấy báo khoản Nợ

Phiếu thu tiền Tạm ứng cho nhân viên công ty, chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc chi phiếu Séc Nợ TK 141, Có TK 112 Giấy đề nghị tạm ứng

Giấy báo khoản Nợ Đặt cọc, trả trước tiền mua hàng cho nhà cung cấp bằng giao dịch chuyển khoản. Nợ TK 331 Có TK 112 Hợp đồng/Đơn hàng

Giấy báo khoản Nợ Mua vật tư, dụng cụ, hàng hóa nhập kho thanh toán ngay qua giao dịch chuyển khoản Nợ TK 152, Nợ TK 153, Nợ TK 1561 Nợ TK 1331 Có TK 112 Hợp đồng/Đơn hàng

Phiếu giao hàng

Giấy báo khoản Nợ Thanh toán công nợ đến hạn cho nhà cung cấp các vật tư, hàng hóa bằng giao dịch chuyển khoản Nợ TK 331 Có TK 112 Giấy báo khoản Nợ

Biên bản đối chiếu công nợ (nếu có) Chi trả tiền các dịch vụ mua ngoài (Xăng dầu, cước phí dịch vụ viễn thông, điện nước…) thực hiện chuyển khoản Nợ TK 627 Nợ TK 641 Nợ TK 642 Nợ TK 1331 Có TK 112 Hóa đơn

Giấy báo khoản Nợ Chuyển khoản và thanh toán lương cho nhân viên Nợ TK 334 Có TK 112 Giấy báo khoản Nợ

Bảng lương đã ký duyệt

Phiếu lương và bảng lương có chữ ký người nhận

7. Yêu cầu trình độ, kỹ năng của kế toán thanh toán

Để đảm nhiệm vị trí kế toán thanh toán, bạn cần đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng và phẩm chất cá nhân.

Nhà tuyển dụng yêu cầu kế toán thanh toán cần nắm vững kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ kế toán và kỹ năng cần thiết

Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

Ứng viên cần có bằng cử nhân chuyên ngành kế toán hoặc tài chính.

Hiểu rõ và áp dụng thành thạo các quy định kế toán doanh nghiệp hiện hành.

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh ở mức tối thiểu tương đương trình độ B.

Nắm vững kiến thức về hoạt động kinh doanh và tài chính doanh nghiệp để phân tích, diễn giải dữ liệu một cách chính xác.

Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc:

Ứng viên sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán hiện hành.

Đã có kinh nghiệm tại vị trí kế toán thanh toán trong doanh nghiệp.

Yêu cầu về kỹ năng:

Khả năng tính toán: Tính toán tốt sẽ giúp bạn dễ dàng phân tích, đối chiếu số liệu kế toán một cách chính xác.

Kỹ năng tin học: Thành thạo các công cụ văn phòng như Excel và phần mềm kế toán như QuickBooks, Microsoft Visual Basic,... để hỗ trợ công việc hiệu quả.

Kỹ năng tổ chức và phân loại: Kế toán thanh toán phải xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc, vì vậy cần có khả năng sắp xếp công việc hợp lý và phân loại dữ liệu một cách khoa học.

Kỹ năng giao tiếp: Làm việc với khách hàng, đối tác và quản lý đòi hỏi bạn phải có khả năng truyền đạt thông tin rõ ràng, thuyết trình và tư vấn hiệu quả.

8. Cơ hội và thách thức của việc làm kế toán thanh toán

Kế toán thanh toán là một trong những vị trí quan trọng trong lĩnh vực ngành kế toán- tài chính của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm quản lý dòng tiền, quản lý việc thu chi và đảm bảo tính chính xác trong hoạt động tài chính. Với sự phát triển của nền kinh tế và nhu cầu minh bạch tài chính ngày càng cao, nghề kế toán thanh toán mang lại nhiều cơ hội hấp dẫn nhưng cũng đi kèm không ít thách thức.

Cơ hội:

Nhu cầu nhân lực lớn: Kế toán thanh toán giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm soát dòng tiền, nên các doanh nghiệp luôn có nhu cầu tuyển dụng cao.

Cơ hội phát triển: Với kinh nghiệm và chuyên môn vững vàng, kế toán thanh toán có thể thăng tiến lên các vị trí như Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng hoặc Giám đốc tài chính.

Tiếp cận công nghệ hiện đại: Việc sử dụng phần mềm kế toán và hệ thống ERP giúp nâng cao hiệu suất làm việc, đồng thời trang bị thêm kiến thức về chuyển đổi số trong tài chính.

Môi trường làm việc phong phú: Kế toán thanh toán có thể làm việc trong nhiều ngành nghề khác nhau, từ sản xuất, thương mại đến dịch vụ, mở rộng cơ hội phát triển sự nghiệp.

Thách thức:

Áp lực công việc lớn: Kế toán thanh toán phải đảm bảo độ chính xác tuyệt đối trong việc xử lý chứng từ và giao dịch tài chính, khiến công việc trở nên căng thẳng.

Thường xuyên cập nhật chính sách: Các quy định về kế toán, thuế và thanh toán thay đổi liên tục, đòi hỏi kế toán thanh toán phải luôn cập nhật kiến thức mới.

Khối lượng công việc cao: Đặc biệt vào cuối tháng, cuối quý hay cuối năm, kế toán thanh toán phải xử lý nhiều giao dịch tài chính cùng lúc, tạo áp lực lớn.

Rủi ro sai sót: Chỉ một lỗi nhỏ trong thanh toán hay hạch toán cũng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài chính doanh nghiệp, thậm chí dẫn đến các vấn đề pháp lý.

Kế toán thanh toán giữ vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính kế toán của doanh nghiệp, đảm bảo quá trình thanh toán diễn ra minh bạch, chính xác và đúng hạn. Với nền tảng kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản lý tốt, kế toán thanh toán có thể phát triển bền vững trong lĩnh vực kế toán – tài chính và nhiều cơ hội thăng tiến trong tương lai. Nếu bạn mong muốn tìm việc làm kế toán ở những doanh nghiệp uy tín có chế độ đãi ngộ tốt và mức lương hấp dẫn, đừng quên truy cập vào Job3s.ai để có thông tin tuyển dụng mới nhất mỗi ngày.