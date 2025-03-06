Kế toán tài chính là gì? Mức lương, mô tả công việc và cơ hội việc làm

1. Kế toán tài chính là gì? Vai trò của kế toán tài chính

Kế toán tài chính (tiếng Anh là Financial accounting) là vị trí kế toán đảm nhiệm các công việc liên quan đến thu thập, theo dõi, đánh giá và cung cấp thông tin dữ liệu để lập báo cáo tài chính cho đội ngũ quản lý, ngân hàng, cơ quan thuế và các bên liên quan khác đưa ra các quyết định.

Kế toán tài chính đảm nhiệm các công việc liên quan tới tài chính doanh nghiệp hiệu quả

Dưới đây là vai trò của kế toán tài chính cần đảm nhiệm trong doanh nghiệp:

Đảm bảo các thu thập thông tin chính xác:

Ghi nhận và xử lý các nghiệp vụ kinh tế một cách trung thực, chính xác, tuân thủ đúng các quy định pháp luật về kế toán.

Lập báo cáo tài chính theo định kỳ hoặc theo yêu cầu từ ban lãnh đạo doanh nghiệp và các cơ quan quản lý Nhà nước.

Cung cấp thông tin tài chính đầy đủ, khách quan và chính xác cho các bên liên quan như nhà đầu tư, chủ nợ, cơ quan thuế và cơ quan quản lý.

Tham gia xây dựng chiến lược với ban lãnh đạo:

Đánh giá toàn diện tình hình tài chính doanh nghiệp, bao gồm tài sản, nguồn vốn và hiệu quả kinh doanh.

Đề xuất các giải pháp tài chính hiệu quả nhằm tối ưu hóa lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Góp phần xây dựng chiến lược kinh doanh, đảm bảo hoạt động doanh nghiệp phát triển theo đúng định hướng và mục tiêu chung.

Thực hiện theo đúng quy định pháp luật:

Hiểu rõ và áp dụng chính xác các quy định pháp luật liên quan đến kế toán và thuế.

Hướng dẫn, giám sát việc với những quy định của kế toán và thuế trong doanh nghiệp.

Xử lý các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ đúng pháp luật, tránh vi phạm và các hình thức xử phạt.

Bảo vệ nguồn thông tin dữ liệu cho doanh nghiệp:

Lưu trữ chứng từ kế toán và hồ sơ tài chính theo quy định.

Triển khai các biện pháp kiểm soát nội bộ để phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận, tham nhũng trong doanh nghiệp.

Báo cáo kịp thời cho ban lãnh đạo về hành vi, vi phạm liên quan đến kế toán và tài chính.

2. Mức lương của việc làm kế toán tài chính

Mức lương của việc làm kế toán tài chính phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, khu vực làm việc và quy mô doanh nghiệp. Dưới đây là mức lương trung bình cho vị trí này tại Việt Nam:

Mức lương theo kinh nghiệm:

Việc làm kế toán tài chính Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Kế toán tài chính mới ra trường 6.000.000 - 8.000.000 Kế toán tài chính ( 1-3 năm kinh nghiệm) 8.000.000 - 15.000.000 Kế toán tài chính ( 3-5 năm kinh nghiệm) 15.000.000 - 25.000.000 Kế toán tài chính ( trên 5 năm kinh nghiệm) 25.000.000- 50.000.000

Mức lương theo cấp bậc:

Việc làm kế toán tài chính Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực sinh kế toán tài chính 3.000.000 - 4.000.000 Nhân viên kế toán tài chính 8.000.000 - 10.000.000 Chuyên viên kế toán tài chính 12.000.000 - 15.000.000 Trưởng nhóm tài chính 15.000.000 - 25.000.000 Trưởng phòng tài chính 25.000.000 - 30.000.000

3. Nguyên tắc việc làm kế toán tài chính trong doanh nghiệp

Áp dụng đúng với 7 nguyên tắc làm việc kế toán tài chính trong doanh nghiệp

Theo nội dung của Điều 6 Luật Kế toán, việc làm kế toán nói chung và kế toán tài chính nói riêng đều thực hiện đúng với 7 nguyên tắc kế toán như sau:

Giá trị tài sản và các khoản nợ phải trả được ghi nhận ban đầu theo nguyên tắc giá gốc.

Các quy định và phương pháp kế toán cần được áp dụng thống nhất trong suốt kỳ kế toán năm. Nếu có sự thay đổi về phương pháp kế toán, doanh nghiệp phải giải trình chi tiết trong báo cáo tài chính.

Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh phải được phản ánh trung thực, đầy đủ, đúng thực tế và đúng kỳ kế toán.

Báo cáo tài chính phải được lập chính xác và nộp đúng thời hạn theo quy định.

Doanh nghiệp có trách nhiệm công khai thông tin và số liệu tài chính theo quy định của Luật Kế toán (Điều 31, Điều 32).

Việc đánh giá tài sản, ghi nhận thu chi cần đảm bảo tính nhất quán, cẩn trọng, chính xác, không gây sai lệch.

Quá trình lập và trình bày báo cáo tài chính phải phản ánh đúng bản chất của giao dịch hơn là chỉ chú trọng hình thức.

4. Mô tả công việc của việc làm kế toán tài chính

Kế toán tài chính thực hiện công việc quản lý tài chính, báo cáo tài chính doanh nghiệp

Kế toán tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính, báo cáo tài chính và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về lĩnh vực ngành kế toán và thuế. Dưới đây là mô tả công việc chi tiết cho vị trí này:

Ghi chép và báo cáo tài chính:

Ở vị trí này, họ sẽ chịu trách nhiệm thu thập hồ sơ liên quan tới hoạt động kinh tế phát sinh ở doanh nghiệp và lập các chứng từ kế toán phù hợp. Tiếp đến, thực hiện ghi chép các bút toán vào sổ nhật ký kế toán và tổng hợp vào sổ cái. Cuối mỗi kỳ kế toán, báo cáo tài chính sẽ được lập theo yêu cầu.

Phân tích dữ liệu tài chính:

Kế toán tài chính sẽ thực hiện phân tích báo cáo tài chính để giúp CEO đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Từ đó, ban lãnh đạo có cơ sở đưa ra các quyết định kinh doanh và đầu tư chính xác. Đồng thời, họ cũng cần tư vấn về những rủi ro tài chính tiềm ẩn trong từng phương án đầu tư.

Hỗ trợ các kiểm toán báo cáo tài chính:

Các doanh nghiệp FDI, công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, ngân hàng, công ty tài chính và bảo hiểm bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính hàng năm sau khi quyết toán. Nếu bạn làm việc tại những doanh nghiệp này, nhiệm vụ của bạn là phối hợp với kiểm toán viên, cung cấp đầy đủ dữ liệu và thông tin cần thiết. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể hoàn thành báo cáo tài chính được kiểm toán và nộp đúng hạn theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Chuẩn bị báo cáo thuế:

Ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa, do không có bộ phận kế toán thuế riêng, bạn có thể phải đảm nhận cả việc lập báo cáo thuế định kỳ. Các báo cáo này cần được nộp theo tháng, quý, năm hoặc theo từng lần phát sinh theo quy định.

Lập kế hoạch ngân sách:

Để xây dựng ngân sách hiệu quả, bạn cần hiểu rõ mục tiêu và kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp trong năm tới, đồng thời đưa ra dự báo chính xác về chi phí và doanh thu.

Các nhiệm vụ khác:

Bạn phải giám sát chặt chẽ các giao dịch tài chính của doanh nghiệp.

Kế toán cần phát hiện và khắc phục kịp thời các sai lệch trong bảng biểu tài chính.

Xử lý các vấn đề liên quan đến tài chính một cách hiệu quả.

Phân tích phương án đầu tư và dự báo những rủi ro tài chính tiềm ẩn.

5. Yêu cầu trình độ, kỹ năng của kế toán tài chính

Yêu cầu nắm chắc nghiệp vụ kế toán liên quan tới thuế, tài chính và các kỹ năng cần thiết

Kế toán tài chính giữ vai trò quan trọng, yêu cầu cả kiến thức chuyên môn sâu rộng và kỹ năng mềm để đảm bảo quản lý tài chính hiệu quả. Dưới đây Job3s tổng hợp những kỹ năng cần có để trở thành một kế toán tài chính chuyên nghiệp:

BẢNG TÓM TẮT YÊU CẦU KỸ NĂNG CỦA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

I. Kiến thức chuyên môn Chi tiết Kiến thức về môn Toán Kiến thức về tài chính Có kiến thức về nguyên tắc kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và quốc tế (IFRS).

Nắm vững quy trình làm việc hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính.

Hiểu biết về các loại thuế (GTGT, TNDN, TNCN) và các chính sách tài chính doanh nghiệp. Kiến thức về thuế Hiểu rõ các quy định pháp lý về thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác có liên quan. Phân tích báo cáo tài chính Thành thạo trong việc lập bảng cân đối kế toán, báo cáo tình hình kinh doanh cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Có khả năng đọc, phân tích báo cáo tài chính để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Lập kế hoạch ngân sách, kiểm soát chi phí và tối ưu hóa dòng tiền hiệu quả. Sử dụng phần mềm kế toán Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán phổ biến như MISA, Fast, SAP, Oracle, QuickBooks, Xero.

Am hiểu các tính năng nâng cao của Excel, bao gồm các hàm tài chính, Pivottable và VBA (nếu có).

Có thể sử dụng hệ thống ERP trong quản lý tài chính và kế toán doanh nghiệp. Kiểm soát nội bộ, tuân thủ pháp lý Rà soát và đối chiếu số liệu kế toán để đảm bảo tính chính xác và minh bạch.

Hiểu rõ các quy định pháp lý liên quan đến kế toán, thuế và tài chính doanh nghiệp.

Phối hợp với cơ quan thuế và kiểm toán khi có yêu cầu. II. Kỹ năng mềm Kỹ năng giao tiếp Truyền đạt thông tin tài chính một cách rõ ràng, chính xác và dễ hiểu thông qua giao tiếp bằng lời nói và văn bản để đảm bảo người nhận thông tin nắm bắt đầy đủ. Khả năng phân tích Xử lý và đánh giá dữ liệu tài chính theo phương pháp logic, có hệ thống nhằm đưa ra nhận định và dự báo chính xác. Kỹ năng làm việc nhóm Làm việc chặt chẽ với các bộ phận như kế toán nội bộ, nhân sự và kiểm toán để đảm bảo hoạt động tài chính diễn ra suôn sẻ.

Duy trì phong cách giao tiếp chuyên nghiệp khi trao đổi với lãnh đạo và cơ quan chức năng. Sử dụng tin học văn phòng Sử dụng thành thạo tin học văn phòng như Microsoft Word, Excel, PowerPoint,… Sử dụng ngoại ngữ Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh để cập nhật kiến thức mới và theo kịp xu hướng phát triển của ngành. Quản lý thời gian Biết cách sắp xếp công việc, hoàn thành báo cáo đúng hạn.

Xử lý các công việc cùng lúc một cách hiệu quả. Tính cẩn thận và trung thực Xử lý số liệu tài chính với độ chính xác cao, hạn chế tối đa sai sót.

Đảm bảo tính minh bạch và bảo mật trong quản lý thông tin tài chính của doanh nghiệp. Khả năng chịu áp lực công việc Giữ vững tinh thần khi giải quyết các khối lượng công việc lớn và đặc biệt trong các kỳ báo cáo tài chính. II. Chứng chỉ Có chứng chỉ kế toán tài chính chuyên nghiệp như CPA, ACCA, CFA, CMA.

6. Phân biệt giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị

Kế toán tài chính và kế toán quản trị đều đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp nhưng có sự khác biệt rõ rệt về mục đích, đối tượng sử dụng, phạm vi và báo cáo tài chính. Dưới đây là bảng so sánh thông tin:

Tiêu chí Kế toán tài chính Kế toán quản trị Mục đích Cung cấp thông tin tài chính cho các bên bên ngoài doanh nghiệp (cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan thuế, ngân hàng,...) Cung cấp thông tin nội bộ để hỗ trợ quản lý và ra quyết định kinh doanh Đối tượng sử dụng Cổ đông, nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế, kiểm toán viên Ban giám đốc, quản lý cấp cao, các bộ phận nội bộ Phạm vi thông tin Toàn bộ hoạt động tài chính của doanh nghiệp Tập trung vào các bộ phận cụ thể, chi tiết theo yêu cầu quản lý Nguyên tắc kế toán Tuân thủ chuẩn mực kế toán (VAS, IFRS, GAAP), quy định pháp luật về kế toán và thuế Không bắt buộc theo chuẩn mực kế toán, linh hoạt theo nhu cầu quản lý Báo cáo tài chính Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo chi phí, báo cáo ngân sách, phân tích lợi nhuận, báo cáo hiệu suất Công cụ sử dụng Phần mềm kế toán (MISA, SAP, Fast, QuickBooks), chuẩn mực kế toán Phân tích dữ liệu, dự báo tài chính, công cụ hỗ trợ ra quyết định (BI, Excel nâng cao, ERP)

7. Báo cáo kế toán tài chính doanh nghiệp

Báo cáo tài chính là tài liệu quan trọng giúp doanh nghiệp tổng hợp, phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và dòng tiền trong một khoảng thời gian nhất định. Những báo cáo này không chỉ phục vụ nhu cầu quản lý nội bộ mà còn được sử dụng bởi các nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế và các bên liên quan để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Quy định về kỳ kế toán: Kỳ kế toán được chia theo tháng, quý và năm, với thời gian xác định cụ thể như sau:

Kỳ kế toán năm: Kéo dài 12 tháng, bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 theo dương lịch.

Kỳ kế toán quý: Kéo dài 3 tháng, tính từ ngày đầu tiên của quý đến ngày cuối cùng của tháng cuối quý.

Kỳ kế toán tháng: Kéo dài 1 tháng, tính từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng đó.

Các loại báo cáo tài chính quan trọng: Báo cáo tài chính bao gồm nhiều loại khác nhau nhằm phản ánh đầy đủ tình hình tài chính của doanh nghiệp trong kỳ kế toán.

Báo cáo kế toán tài chính doanh nghiệp:

Các báo cáo theo tháng: Báo cáo số liệu về thuế giá trị gia tăng và báo cáo thuế thu nhập cá nhân.

Các báo cáo theo quý: Báo cáo thuế giá trị gia tăng, báo cáo thuế thu nhập cá nhân, báo cáo lập hóa đơn.

Các báo cáo theo năm: Báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài, quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Sổ kế toán: sổ nhật ký chung, sổ cái, báo cáo công nợ phải thu và phải trả, báo cáo hàng tồn kho, Quản lý doanh thu và chi phí doanh nghiệp, Quản lý thu chi tiền mặt, tiền gửi, Quản lý nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm.

8. Cơ hội và thách thức của việc làm kế toán tài chính

Cơ hội:

Với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, nhu cầu quản lý tài chính trong doanh nghiệp ngày càng gia tăng. Kế toán tài chính được xem là một ngành nghề đầy triển vọng trên thị trường lao động. Theo đuổi lĩnh vực này, bạn có thể đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như chuyên gia tư vấn tài chính, kế toán trưởng hoặc giám đốc tài chính.

Ngoài ra, bạn cũng có thể mở rộng cơ hội nghề nghiệp sang các vai trò khác như kế toán quản trị, kế toán nội bộ, chuyên gia quản lý rủi ro tài chính hay nhà phân tích đầu tư.

Thách thức:

Làm việc trong lĩnh vực kế toán tài chính đòi hỏi bạn phải liên tục cập nhật kiến thức, do các quy định về thuế thường xuyên thay đổi và khá phức tạp. Bạn cần xử lý một lượng lớn dữ liệu tài chính từ nhiều nguồn khác nhau, đảm bảo tính chính xác và thống nhất trong từng con số.

Ngoài ra, bạn sẽ phải tuân thủ các thời hạn nghiêm ngặt liên quan đến báo cáo tài chính. Điều này đòi hỏi khả năng làm việc với cường độ cao mà vẫn đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Báo cáo tài chính không chỉ cần phản ánh trung thực và khách quan tình hình tài chính của doanh nghiệp mà còn phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của cơ quan chức năng và tổ chức kiểm toán.

Áp lực công việc là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt vào cuối năm tài chính hoặc khi có yêu cầu đột xuất từ khách hàng và cơ quan quản lý. Do đó, bạn cần có tinh thần vững vàng để đảm bảo hoàn thành công việc một cách hiệu quả.

Kết Luận

Kế toán tài chính đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, giúp quản lý tài chính, đảm bảo tính minh bạch và đưa ra quyết định chiến lược hiệu quả. Mức lương của kế toán tài chính dao động tùy theo kinh nghiệm và quy mô doanh nghiệp từ 6.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào năng lực làm việc. Để tìm việc kế toán, ứng viên có thể truy cập Job3s.ai - nền tảng tuyển dụng hàng đầu giúp kết nối doanh nghiệp và ứng viên nhanh chóng, hiệu quả.