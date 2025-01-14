Tìm hiểu khái niệm Topik là gì? 6 cấp độ về kỳ thi Topik trong tiếng Hàn

1. Khái niệm Topik là gì?

Trong thời buổi hội nhập quốc tế hiện nay thì việc sở hữu nhiều hơn 1 ngoại ngữ là rất quan trọng và tiếng Hàn là sự lựa chọn của nhiều người. Nếu có ý định học tiếng Hàn thì có lẽ bạn không còn xa lạ với khái niệm Topik. Vậy Topik là gì?

Topik là một hệ thống kiểm tra năng lực tiếng Hàn Quốc được xây dựng bởi Hội đồng Giáo dục Hàn Quốc và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc. Mục tiêu của Topik là đánh giá và chứng minh khả năng sử dụng tiếng Hàn của người học ở các cấp độ khác nhau.

Chứng chỉ Topik có giá trị không chỉ trong xin việc, xin học bổng mà còn là một bước quan trọng để gia nhập cộng đồng quốc tế yêu thích văn hóa Hàn Quốc. Chứng chỉ Topik này sẽ được đánh giá dựa trên các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết dành cho người nước ngoài, người Hàn Quốc xa xứ và không dành cho người bản xứ.

Nếu quan tâm tới tiếng Hàn thì không khó để biết Topik là gì

2. 6 cấp độ trong kỳ thi Topik là gì? Đặc điểm cơ bản của mỗi cấp độ

Trong tiếng Hàn có 6 cấp độ khác nhau bao gồm: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Vậy đặc điểm cơ bản của 6 cấp độ trong Topik là gì?

2.1. Topik I - Khả năng giao tiếp cơ bản

Topik I tập trung đánh giá khả năng người học sử dụng tiếng Hàn trong các tình huống hàng ngày . Bao gồm hai phần chính là ngữ pháp và từ vựng, và kỹ năng đọc hiểu, đây là bước đi đầu tiên để kiểm tra khả năng giao tiếp cơ bản.

Vượt qua kỳ thi này bạn có thể nói những câu cơ bản như: Giới thiệu bản thân, gọi món, mua sắm, sở thích, thời tiết, gia đình ,...

Để vượt qua kỳ thi Topik I bạn cần hoàn thành xong Sơ cấp 1 với việc ghi nhớ 800 từ cùng một số cấu trúc ngữ pháp đơn giản.

Đối với những bạn du học Hàn Quốc theo diện visa D4-1 thì chỉ cần vượt qua kỳ thi Topik I là được.

Topik 1 là mức cơ bản nhất trong 6 cấp bậc của chứng chỉ này​

2.2. Topik II - Khả năng giao tiếp nâng cao

Topik II được chia thành ba phần: Ngữ pháp và từ vựng, Kỹ năng đọc hiểu và Nghe . Với độ khó tăng lên so với Topik I, nó đánh giá khả năng hiểu và sử dụng tiếng Hàn ở mức độ cao hơn, thích hợp cho những người muốn sử dụng tiếng Hàn trong môi trường công việc chuyên nghiệp.

Để vượt qua Topik II bạn cần học hết tiếng Hàn sơ cấp 2, vốn từ vựng khoảng 1500-2000 từ.

Người đạt Topik II có thể hiểu và sử dụng đoạn văn theo chủ đề, tự tin giao tiếp tiếng Hàn nơi công cộng: ngân hàng, bưu điện, bệnh viện,...

Người thi đạt Topik II có thể du học Hàn Quốc theo diện visa D4-1 và D4-6.

2.3. Topik III - Khả năng giao tiếp chuyên sâu

Topik III, còn được gọi là "Writing", kiểm tra khả năng viết và diễn đạt ý tưởng của người học. Phần này thách thức họ đưa ra các luận điểm, ý kiến và suy nghĩ một cách có logic và chính xác.

Thi đạt Topik III sẽ giúp bạn diễn đạt cảm xúc bản thân theo tiếng Hàn, viết thành thạo đoạn văn, sử dụng ngôn ngữ duy trì quan hệ cộng đồng như trong việc sử dụng phương tiện công cộng.

Những người thi đạt Topik III có thể du học Hàn Quốc với visa D-2 vào học chuyên ngành hệ cao đẳng.

Nội dung chính của Topik 3 là khả năng giao tiếp chuyên sâu

2.4. Topik IV - Kỹ năng nghe

Kỹ năng nghe là yếu tố quan trọng trong giao tiếp. Topik IV tập trung hoàn toàn vào khả năng hiểu và phản ứng với các tình huống nghe khác nhau, giúp người học nắm bắt nhanh chóng thông tin và ý nghĩa từ ngôn ngữ nói.

Thi đạt Topik IV bạn có thể tự tin đọc nội dung báo chí Hàn, tự tin giao tiếp trong cuộc sống và công việc. Ngoài ra bạn có thể dễ dàng tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc từ đó giúp mở rộng và duy trì các mối quan hệ.

Người thi đạt Topik IV có thể du học Hàn Quốc theo visa D2 vào học chuyên ngành đại học.

2.5. Topik V - Nghe và đọc hiểu chuyên nghiệp

Topik V là kỳ thi chuyên sâu về nghe và đọc hiểu chuyên nghiệp, dành cho những người muốn sử dụng tiếng Hàn trong lĩnh vực nghiên cứu, công việc chuyên môn.

Những bạn thi đạt Topik V hoàn toàn có thể sử dụng ngôn ngữ Hàn trong giao tiếp chuyên ngành, nghiên cứu hay công việc nhất định. Có thể phân biệt rõ ràng trong các đoạn văn viết và văn nói.

Người đạt Topik V có khả năng hiểu và ứng dụng các lĩnh vực khác nhau trong đời sống như văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội…

Topik 5 chủ yếu đánh giá khả năng đọc hiểu chuyên sâu

2.6. Topik VI - Kỹ năng giao tiếp thực tế

Cấp độ VI trong Topik là gì? Topik VI là kỳ thi mới nhất, thử nghiệm từ năm 2023. Nó nhấn mạnh khả năng sử dụng tiếng Hàn trong các tình huống thực tế, đặc biệt là trong giao tiếp và trao đổi ý kiến.

Khi đạt đến Topik VI đồng nghĩa với việc bạn có thể giao tiếp và sử dụng tiếng Hàn y như người bản xứ trong mọi lĩnh vực.

3. Địa điểm dự thi Topik tiếng Hàn

Topik là gì và thi chứng chỉ Topik như thế nào? Hiện nay có rất nhiều bạn trẻ mong muốn học tiếng Hàn như một ngôn ngữ thứ 2 nhằm nâng cao hiểu biết, hay trở thành du học sinh hoặc làm việc tại các công ty Hàn Quốc. Chính vì vậy địa điểm thi Topik (Test of Proficiency in Korean) được tổ chức ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhằm phục vụ nhu cầu của cộng đồng người học tiếng Hàn Quốc quốc tế. Hiện tại kỳ thi đã được mở rộng tới 285 khu vực ở 78 quốc gia trên toàn thế giới.

Thông thường, các trung tâm tổ chức thi Topik có thể nằm ở các đại học, tổ chức giáo dục, hoặc trung tâm ngôn ngữ Hàn Quốc. Để biết thông tin chi tiết và cập nhật về địa điểm thi Topik, bạn có thể kiểm tra trực tiếp trên trang web chính thức của Hội đồng Giáo dục Hàn Quốc hoặc các trung tâm ngôn ngữ Hàn Quốc tại quốc gia.

Thí sinh có thể lựa chọn thi ở nhiều điểm khác nhau​

4. Cách kiểm tra điểm dự thi Topik tiếng Hàn

Topik là gì và tra cứu điểm thi Topik như thế nào? Để tra cứu điểm dự thi Topik, bạn có thể thực hiện theo các cách sau:

Cách 1: Tra cứu điểm số tại trang web chính thức của Hội đồng Giáo dục Hàn Quốc:

Truy cập trang web chính thức của Hội đồng Giáo dục Hàn Quốc: http://www.kice.re.kr/

Tìm và chọn phần liên quan đến Topik hoặc kết quả thi.

Cách 2: Tra cứu điểm số tại trang web cụ thể của Quốc Gia Tổ Chức Thi:

Nếu bạn tham gia thi Topik tại một quốc gia cụ thể, hãy kiểm tra trang web của tổ chức thi trong quốc gia đó.

Ví dụ, nếu ở Việt Nam, bạn có thể kiểm tra trên trang web của Đại sứ quán Hàn Quốc hoặc trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam.

Có 2 cách để tra cứu điểm thi mà bạn có thể tham khảo

Để tra cứu điểm số bạn cần cung cấp thông tin cá nhân (họ tên, ngày tháng năm sinh, số báo danh), cùng một số thông tin liên quan khác. Nếu gặp khó khăn trong việc tra cứu trực tuyến, bạn có thể liên hệ trực tiếp với địa điểm tổ chức thi Topik mà bạn đã tham gia.

Hành trình của mỗi người học qua 6 kỳ thi Topik không chỉ là việc đạt được bằng cấp, mà còn là quá trình phát triển toàn diện về kỹ năng ngôn ngữ và văn hóa. Topik không chỉ là kỳ thi, mà là một cuộc hành trình vươn xa, đòi hỏi sự kiên nhẫn, nỗ lực và sự đam mê với tiếng Hàn.

Hy vọng sau bài viết trên bạn đã có thể giải đáp thắc Topik là gì và những thông tin về 6 kỳ thi Topik. Từ đó giúp bạn có được những thông tin cần biết và xây dựng lộ trình ôn thi phù hợp.