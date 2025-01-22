Khối A01 gồm những môn nào? Lựa chọn trường học chắp cánh ước mơ cho tương lai

Khối A01 gồm những môn nào? Lựa chọn trường học chắp cánh ước mơ cho tương lai
Thứ Tư, 22/01/2025
Kỳ thi đại học là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời học sinh, nhưng hiện vẫn còn nhiều bạn băn khoăn khối A01 gồm những môn nào. Việc lựa chọn khối thi phù hợp với năng lực và sở thích của bạn đóng vai trò then chốt trong việc quyết định thành công của kỳ thi. Trong số các khối thi phổ biến, D01 và A01 là hai lựa chọn được nhiều học sinh cân nhắc bởi chúng có tiềm năng phát triển và cơ hội nghề nghiệp rộng mở.
1. Khối A01 gồm những môn nào?

Từ năm 2012, khối A01 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức đưa vào hệ thống thi của Trường Đại học và Cao đẳng, mở ra nhiều lựa chọn mới cho thí sinh khi chọn khối thi.

Nhiều bạn học sinh khi lựa chọn khối thi thắc mắc về khối A01 gồm những môn nào? Khối A01 bao gồm ba môn thi: Toán học, Vật lý và Tiếng Anh. Sự khác biệt rõ ràng nhất giữa khối A00 và khối A01 là thay thế môn Hoá học bằng môn Tiếng Anh. Ngoài khối A01 gồm những môn nào, khối A còn được mở rộng thành nhiều khối khác.

2. Xét điểm cho khối A01 như thế nào?

Điểm thi khối A01 được tính dựa trên tổng điểm của ba môn thi: Toán học, Vật Lý và Tiếng Anh. Mỗi môn thi có một hệ số nhất định, thường là 1 hoặc 2, tùy thuộc vào quy chế của từng trường đại học và từng ngành học cụ thể. Cho dù khối A01 gồm những môn nào, điểm mỗi môn sẽ được nhân với hệ số tương ứng và cộng lại để tính tổng điểm xét tuyển.

Một số trường có thể áp dụng hệ số cao hơn cho một hoặc hai môn thi trong khối A01 gồm những môn nào để phản ánh tầm quan trọng của môn đó đối với ngành nghề mà sinh viên lựa chọn.

Ví dụ, trường kỹ thuật có thể đặt hệ số 2 cho môn Toán và Vật Lý, trong khi một trường chuyên ngành ngoại ngữ có thể đặt hệ số cao hơn cho môn Tiếng Anh. Ngoài ra, dù khối A01 gồm những môn nào, mỗi trường hoặc ngành có thể đặt một ngưỡng điểm nhất định nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào của sinh viên.

3. Khối A01 gồm những ngành nào?

Sau khi tìm hiểu A01 gồm những môn nào, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá khối A01 có thể theo học những ngành nào. Lựa chọn khối A01, bạn sẽ có cơ hội theo học tại các trường đại học uy tín và theo đuổi những ngành học "hot" nhất hiện nay như:

Khối ngành Ngành
Khối ngành kỹ thuật
  • Công nghệ thông tin
  • Kỹ thuật cơ khí
  • Kỹ thuật điện – điện tử
  • Kỹ thuật xây dựng
  • Kỹ thuật môi trường
  • Kỹ thuật hàng không vũ trụ
  • Kỹ thuật nông nghiệp
  • Kỹ thuật công nghiệp
Khối ngành công nghệ
  • Công nghệ sinh học
  • Công nghệ hóa học
  • Công nghệ vật liệu
  • Công nghệ kỹ thuật ô tô
  • Khối ngành kinh doanh
  • Quản trị kinh doanh
  • Marketing
  • Kế toán
  • Kiểm toán
Khối ngành giáo dục
  • Sư phạm Toán
  • Sư phạm Vật lý
  • Sư phạm Tin học
Khối ngành truyền thông
  • Truyền thông đa phương tiện
  • Báo chí
  • Quan hệ công chúng

Khối ngành Hàng không – Du lịch – Khách sạn – Nhà hàng
  • Quản trị khách sạn
  • Quản trị nhà hàng
  • Du lịch
  • Quản lý hoạt động bay
  • Quản trị du lịch và lữ hành
Khối ngành Thiết kế
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế công trình
  • Thiết kế đồ họa
  • Kiến trúc
  • Kỹ thuật xây dựng
  • Quản lý xây dựng
Khối ngành Pháp luật
  • Luật
  • Quản trị - Luật
  • Luật Thương mại quốc tế
  • Luật Kinh tế

4. Khối D01 gồm những môn nào?

Ngoài khối A01 gồm những môn nào, khối D01 cũng được rất nhiều bạn học sinh quan tâm và lựa chọn làm khối thi. Theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo, khối D01 bao gồm tổ hợp 3 môn là Toán, Văn và Tiếng Anh. Đây là một trong khối thi phổ biến nhất trong kỳ thi đại học, giúp các bạn học sinh khám phá nhiều ngành nghề như Tài chính, Ngân hàng, Kinh doanh, Marketing, Sư phạm…

Khác với khối A01 gồm những môn nào, khối D01 thay thế môn Vật lý của A01 thành môn Ngữ Văn. Với sự kết hợp giữa các môn học Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, khối D01 giúp bạn rèn luyện tư duy logic, khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Khối D01 gồm những môn nào cách tính điểm tương tự như khối A01.

5. Khối D01 gồm những ngành nào?

Với những khác biệt so với khối A01 gồm những môn nào, khối thi D01 bao gồm 3 môn thi: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, phù hợp với những học sinh có năng lực và sở thích về các môn học xã hội.
Với Khối D01, bạn sẽ có cơ hội theo đuổi các ngành học thuộc lĩnh vực như:

Nhóm ngành Ngành
Nhóm ngành Sư phạm
  • Giáo dục Mầm non
  • Giáo dục Tiểu học
  • Tâm lý học
Nhóm ngành Kinh doanh – Quản lý
  • Quản trị Kinh doanh
  • Marketing
  • Kinh doanh quốc tế
  • Thương mại điện tử
  • Kế toán
  • Tài chính ngân hàng
  • Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
  • Quản trị nhân lực
  • Quản trị văn phòng
  • Truyền thông đa phương tiện
Nhóm ngành Luật
  • Luật
  • Luật kinh tế
Nhóm ngành ngôn ngữ
  • Ngôn ngữ Anh
  • Ngôn ngữ Trung
  • Ngôn ngữ Nhật
  • Ngôn ngữ Hàn
Nhóm ngành Du lịch – Khách sạn
  • Quản trị khách sạn
  • Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành
Nhóm ngành Máy tính và CNTT
  • Trí tuệ nhân tạo và KHDL
  • Công nghệ thông tin
Nhóm ngành Công nghệ – Kỹ thuật
  • CNKT Ô tô
  • CNKT Điện – điện tử
  • CNKT Điều khiển và Tự động hóa
  • CNKT Xây dựng
  • CN thực phẩm
  • Nông nghiệp công nghệ cao

6. Tổng hợp các trường ĐH xét tuyển khối thi A01, D01 mới nhất

Ngoài những thông tin bạn cần biết về khối D01, A01 gồm những môn nào, bạn cần chọn được trường phù hợp để có thể học tập và phát triển bản thân, chuẩn bị cho nghề nghiệp trong tương lai. Dưới đây là tổng hợp các trường đại học xét tuyển khối A01 và D01, giúp bạn có cái nhìn toàn diện và đưa ra lựa chọn sáng suốt cho bản thân.

Các trường Đại học ở Hà Nội
  • ĐH Bách khoa Hà Nội
  • ĐH Công nghiệp Dệt may Hà Nội
  • ĐH Kinh tế Quốc dân
  • ĐH Công nghiệp Hà Nội
  • ĐH Công nghệ GTVT
  • ĐH Quốc gia Hà Nội
  • ĐH Điện Lực
  • ĐH FPT Hà Nội
  • ĐH GTVT
  • ĐH Hà Nội
  • ĐH Kiến trúc Hà Nội
  • ĐH Ngoại thương
  • ĐH Nguyễn Trãi
  • ĐH Nội vụ Hà Nội
  • ĐH Lao động – Xã hội
  • ĐH Lâm nghiệp Việt Nam
  • ĐH Luật Hà Nội
  • ĐH Mỏ & Địa chất
  • ĐH Mở Hà Nội
  • ĐH Phương Đông
  • ĐH Sư phạm Hà Nội
  • ĐH Tài nguyên & Môi trường Hà Nội
  • ĐH Thành Đô
  • Học viện Phòng không & Không quân
  • Học viện Quản lý giáo dục
  • Học viện Tài chính
  • Học viện Tòa án
  • Sĩ quan Lục quân 1
  • Sĩ quan Phòng hóa
  • Học viện ANND
  • Học viện Báo chí & Tuyên truyền
  • Học viện Biên phòng
  • Học viện Cảnh sát Nhân dân
  • Học viện Hậu cần
  • Học viện Ngoại Giao
  • Học viện Ngân Hàng
  • Học viện Nông nghiệp Việt Nam…
Các trường Đại học ở khu vực miền Trung
  • Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng
  • Đại học Đà Nẵng
  • Đại học Kinh Tế – ĐH Huế
  • Đại học Công Nghiệp Vinh
  • Đại học Nông Lâm – ĐH Huế
  • Đại học Kinh Tế – ĐH Đà Nẵng
  • Đại học Sư Phạm – ĐH Đà Nẵng
  • Đại học Hồng Đức
  • Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị
  • Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Các trường Đại học ở Thành Phố Hồ Chí Minh
  • ĐH CNTT – Đại học QG TP. Hồ Chí Minh
  • ĐH KHTN – Đại học QG TP. Hồ Chí Minh
  • ĐH An ninh
  • ĐH Cảnh sát
  • ĐH Ngân hàng TP.HCM
  • ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học QG TP. Hồ Chí Minh
  • ĐH Công nghệ TP.HCM
  • ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM
  • ĐH Sư phạm TP.HCM
  • ĐH Bách khoa – Đại học QG TP. Hồ Chí Minh
  • ĐH Ngoại thương (phía Nam)
  • ĐH Quốc tế – Đại học QG TP. Hồ Chí Minh
  • ĐH Sài Gòn
  • ĐH Kinh tế – Luật Hồ Chí Minh
  • ĐH Kinh tế TP.HCM
  • ĐH Luật TP.HCM
  • ĐH Hoa Sen
  • HV Hành chính quốc gia (phía Nam)
  • ĐH Nông Lâm TP.HCM

7. Các công việc sinh viên khối D01, A01 có thể làm

Cho dù khối D01, A01 gồm những môn nào, chúng đều mở ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên với mức lương khởi điểm hấp dẫn. Dưới đây là một số công việc mà sinh viên tốt nghiệp khối A01 và D01 có thể theo đuổi.

  • Marketing

Ngành Marketing thuộc lĩnh vực quản trị, kinh doanh, tập trung vào việc tạo ra giá trị cho khách hàng bằng cách đáp ứng mong muốn và kỳ vọng của họ đối với thương hiệu. Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể làm việc ở nhiều vị trí trong phòng Marketing của các doanh nghiệp, bao gồm quảng cáo, quan hệ công chúng, Digital Marketing, nghiên cứu thị trường, truyền thông marketing, content marketing…

  • Truyền thông

Ngành này giúp sinh viên học cách thu thập, xử lý, truyền tải và chia sẻ thông tin đến khách hàng thông qua các kênh như báo chí, truyền hình, mạng xã hội, internet... Để học ngành này, sinh viên cần có khả năng giao tiếp, viết, tư duy phản biện, sáng tạo và đổi mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

  • Tiếp viên hàng không

Tiếp viên hàng không là công việc được ưa chuộng bởi những bạn trẻ, đặc biệt là những ai có khả năng về ngoại ngữ. Ngoài kiến thức, sinh viên cần có ngoại hình ưa nhìn, khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu áp lực cao và có sức khỏe tốt.

  • Phiên dịch viên

Ngành Phiên dịch viên đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tốt để hiểu rõ, dịch và truyền đạt ý nghĩa, nội dung từ ngôn ngữ A sang ngôn ngữ B. Bạn cần có khả năng nghe, nói, đọc, viết tốt ở cả hai ngôn ngữ, kèm theo khả năng giao tiếp rõ ràng, tự tin và trình bày mạch lạc để diễn đạt thông tin một cách trôi chảy. Cùng với việc tìm hiểu khối A01 gồm những môn nào, bạn hãy trao dồi khả năng ngoại ngữ của mình để có thể làm việc trong ngành này.

  • Kế toán

Kế toán bao gồm những công việc thu thập, phân tích, xử lý và báo cáo thông tin tài chính của các tổ chức và cá nhân. Học kế toán giúp sinh viên phát triển khả năng đánh giá, quản lý hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Bên cạnh những ngành nghề đã nêu trên, dù bạn học khối D01, A01 gồm những môn nào thì bạn vẫn có nhiều cơ hội nghề nghiệp khác như giáo viên, cán bộ quản lý nhà nước, kỹ sư ô tô, cơ khí...

Với những thông tin về khối D01, A01 gồm những môn nào, ngành nào, bạn đã có thể lựa chọn cho mình khối thi phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân. Hãy luôn giữ vững niềm tin vào bản thân, nỗ lực học tập và trau dồi kiến thức. Chúc bạn sẽ tìm được trường đại học ưng ý và đạt được những thành công rực rỡ trong tương lai!

