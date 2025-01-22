Khối A01 gồm những môn nào? Lựa chọn trường học chắp cánh ước mơ cho tương lai

1. Khối A01 gồm những môn nào?

Từ năm 2012, khối A01 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức đưa vào hệ thống thi của Trường Đại học và Cao đẳng, mở ra nhiều lựa chọn mới cho thí sinh khi chọn khối thi.

Nhiều bạn học sinh khi lựa chọn khối thi thắc mắc về khối A01 gồm những môn nào? Khối A01 bao gồm ba môn thi: Toán học, Vật lý và Tiếng Anh. Sự khác biệt rõ ràng nhất giữa khối A00 và khối A01 là thay thế môn Hoá học bằng môn Tiếng Anh. Ngoài khối A01 gồm những môn nào, khối A còn được mở rộng thành nhiều khối khác.

2. Xét điểm cho khối A01 như thế nào?

Điểm thi khối A01 được tính dựa trên tổng điểm của ba môn thi: Toán học, Vật Lý và Tiếng Anh. Mỗi môn thi có một hệ số nhất định, thường là 1 hoặc 2, tùy thuộc vào quy chế của từng trường đại học và từng ngành học cụ thể. Cho dù khối A01 gồm những môn nào, điểm mỗi môn sẽ được nhân với hệ số tương ứng và cộng lại để tính tổng điểm xét tuyển.

Điểm thi khối A01 được tính dựa trên tổng điểm của ba môn thi Toán học, Vật Lý và Tiếng Anh

Một số trường có thể áp dụng hệ số cao hơn cho một hoặc hai môn thi trong khối A01 gồm những môn nào để phản ánh tầm quan trọng của môn đó đối với ngành nghề mà sinh viên lựa chọn.

Ví dụ, trường kỹ thuật có thể đặt hệ số 2 cho môn Toán và Vật Lý, trong khi một trường chuyên ngành ngoại ngữ có thể đặt hệ số cao hơn cho môn Tiếng Anh. Ngoài ra, dù khối A01 gồm những môn nào, mỗi trường hoặc ngành có thể đặt một ngưỡng điểm nhất định nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào của sinh viên.

3. Khối A01 gồm những ngành nào?

Sau khi tìm hiểu A01 gồm những môn nào, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá khối A01 có thể theo học những ngành nào. Lựa chọn khối A01, bạn sẽ có cơ hội theo học tại các trường đại học uy tín và theo đuổi những ngành học "hot" nhất hiện nay như:

Khối ngành Ngành Khối ngành kỹ thuật Công nghệ thông tin

Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật điện – điện tử

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật hàng không vũ trụ

Kỹ thuật nông nghiệp

Kỹ thuật công nghiệp Khối ngành công nghệ Công nghệ sinh học

Công nghệ hóa học

Công nghệ vật liệu

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Khối ngành kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Marketing

Kế toán

Kiểm toán Khối ngành giáo dục Sư phạm Toán

Sư phạm Vật lý

Sư phạm Tin học Khối ngành truyền thông Truyền thông đa phương tiện

Báo chí

Quan hệ công chúng Khối ngành Hàng không – Du lịch – Khách sạn – Nhà hàng Quản trị khách sạn

Quản trị nhà hàng

Du lịch

Quản lý hoạt động bay

Quản trị du lịch và lữ hành Khối ngành Thiết kế Thiết kế nội thất

Thiết kế công trình

Thiết kế đồ họa

Kiến trúc

Kỹ thuật xây dựng

Quản lý xây dựng Khối ngành Pháp luật Luật

Quản trị - Luật

Luật Thương mại quốc tế

Luật Kinh tế

4. Khối D01 gồm những môn nào?

Ngoài khối A01 gồm những môn nào, khối D01 cũng được rất nhiều bạn học sinh quan tâm và lựa chọn làm khối thi. Theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo, khối D01 bao gồm tổ hợp 3 môn là Toán, Văn và Tiếng Anh. Đây là một trong khối thi phổ biến nhất trong kỳ thi đại học, giúp các bạn học sinh khám phá nhiều ngành nghề như Tài chính, Ngân hàng, Kinh doanh, Marketing, Sư phạm…

Khối D01 bao gồm tổ hợp 3 môn là Toán, Văn và Tiếng Anh

Khác với khối A01 gồm những môn nào, khối D01 thay thế môn Vật lý của A01 thành môn Ngữ Văn. Với sự kết hợp giữa các môn học Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, khối D01 giúp bạn rèn luyện tư duy logic, khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Khối D01 gồm những môn nào cách tính điểm tương tự như khối A01.

5. Khối D01 gồm những ngành nào?

Với những khác biệt so với khối A01 gồm những môn nào, khối thi D01 bao gồm 3 môn thi: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, phù hợp với những học sinh có năng lực và sở thích về các môn học xã hội.

Với Khối D01, bạn sẽ có cơ hội theo đuổi các ngành học thuộc lĩnh vực như:

Nhóm ngành Ngành Nhóm ngành Sư phạm Giáo dục Mầm non

Giáo dục Tiểu học

Tâm lý học Nhóm ngành Kinh doanh – Quản lý Quản trị Kinh doanh

Marketing

Kinh doanh quốc tế

Thương mại điện tử

Kế toán

Tài chính ngân hàng

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Quản trị nhân lực

Quản trị văn phòng

Truyền thông đa phương tiện Nhóm ngành Luật Luật

Luật kinh tế Nhóm ngành ngôn ngữ Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Trung

Ngôn ngữ Nhật

Ngôn ngữ Hàn Nhóm ngành Du lịch – Khách sạn Quản trị khách sạn

Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành Nhóm ngành Máy tính và CNTT Trí tuệ nhân tạo và KHDL

Công nghệ thông tin Nhóm ngành Công nghệ – Kỹ thuật CNKT Ô tô

CNKT Điện – điện tử

CNKT Điều khiển và Tự động hóa

CNKT Xây dựng

CN thực phẩm

Nông nghiệp công nghệ cao

6. Tổng hợp các trường ĐH xét tuyển khối thi A01, D01 mới nhất

Ngoài những thông tin bạn cần biết về khối D01, A01 gồm những môn nào, bạn cần chọn được trường phù hợp để có thể học tập và phát triển bản thân, chuẩn bị cho nghề nghiệp trong tương lai. Dưới đây là tổng hợp các trường đại học xét tuyển khối A01 và D01, giúp bạn có cái nhìn toàn diện và đưa ra lựa chọn sáng suốt cho bản thân.

Các trường đại học xét tuyển khối thi A01, D01

Các trường Đại học ở Hà Nội ĐH Bách khoa Hà Nội

ĐH Công nghiệp Dệt may Hà Nội

ĐH Kinh tế Quốc dân

ĐH Công nghiệp Hà Nội

ĐH Công nghệ GTVT

ĐH Quốc gia Hà Nội

ĐH Điện Lực

ĐH FPT Hà Nội

ĐH GTVT

ĐH Hà Nội

ĐH Kiến trúc Hà Nội

ĐH Ngoại thương

ĐH Nguyễn Trãi

ĐH Nội vụ Hà Nội

ĐH Lao động – Xã hội

ĐH Lâm nghiệp Việt Nam

ĐH Luật Hà Nội

ĐH Mỏ & Địa chất

ĐH Mở Hà Nội

ĐH Phương Đông

ĐH Sư phạm Hà Nội

ĐH Tài nguyên & Môi trường Hà Nội

ĐH Thành Đô

Học viện Phòng không & Không quân

Học viện Quản lý giáo dục

Học viện Tài chính

Học viện Tòa án

Sĩ quan Lục quân 1

Sĩ quan Phòng hóa

Học viện ANND

Học viện Báo chí & Tuyên truyền

Học viện Biên phòng

Học viện Cảnh sát Nhân dân

Học viện Hậu cần

Học viện Ngoại Giao

Học viện Ngân Hàng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam… Các trường Đại học ở khu vực miền Trung Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng

Đại học Kinh Tế – ĐH Huế

Đại học Công Nghiệp Vinh

Đại học Nông Lâm – ĐH Huế

Đại học Kinh Tế – ĐH Đà Nẵng

Đại học Sư Phạm – ĐH Đà Nẵng

Đại học Hồng Đức

Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Các trường Đại học ở Thành Phố Hồ Chí Minh ĐH CNTT – Đại học QG TP. Hồ Chí Minh

ĐH KHTN – Đại học QG TP. Hồ Chí Minh

ĐH An ninh

ĐH Cảnh sát

ĐH Ngân hàng TP.HCM

ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học QG TP. Hồ Chí Minh

ĐH Công nghệ TP.HCM

ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

ĐH Sư phạm TP.HCM

ĐH Bách khoa – Đại học QG TP. Hồ Chí Minh

ĐH Ngoại thương (phía Nam)

ĐH Quốc tế – Đại học QG TP. Hồ Chí Minh

ĐH Sài Gòn

ĐH Kinh tế – Luật Hồ Chí Minh

ĐH Kinh tế TP.HCM

ĐH Luật TP.HCM

ĐH Hoa Sen

HV Hành chính quốc gia (phía Nam)

ĐH Nông Lâm TP.HCM

7. Các công việc sinh viên khối D01, A01 có thể làm

Cho dù khối D01, A01 gồm những môn nào, chúng đều mở ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên với mức lương khởi điểm hấp dẫn. Dưới đây là một số công việc mà sinh viên tốt nghiệp khối A01 và D01 có thể theo đuổi.

Marketing

Ngành Marketing thuộc lĩnh vực quản trị, kinh doanh, tập trung vào việc tạo ra giá trị cho khách hàng bằng cách đáp ứng mong muốn và kỳ vọng của họ đối với thương hiệu. Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể làm việc ở nhiều vị trí trong phòng Marketing của các doanh nghiệp, bao gồm quảng cáo, quan hệ công chúng, Digital Marketing, nghiên cứu thị trường, truyền thông marketing, content marketing…

Ngành Marketing tập trung vào việc tạo ra giá trị cho khách hàng

Truyền thông

Ngành này giúp sinh viên học cách thu thập, xử lý, truyền tải và chia sẻ thông tin đến khách hàng thông qua các kênh như báo chí, truyền hình, mạng xã hội, internet... Để học ngành này, sinh viên cần có khả năng giao tiếp, viết, tư duy phản biện, sáng tạo và đổi mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Tiếp viên hàng không

Tiếp viên hàng không là công việc được ưa chuộng bởi những bạn trẻ, đặc biệt là những ai có khả năng về ngoại ngữ. Ngoài kiến thức, sinh viên cần có ngoại hình ưa nhìn, khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu áp lực cao và có sức khỏe tốt.

Tiếp viên hàng không là công việc được ưa chuộng bởi những bạn trẻ

Phiên dịch viên

Ngành Phiên dịch viên đòi hỏi trình độ ngoại ngữ tốt để hiểu rõ, dịch và truyền đạt ý nghĩa, nội dung từ ngôn ngữ A sang ngôn ngữ B. Bạn cần có khả năng nghe, nói, đọc, viết tốt ở cả hai ngôn ngữ, kèm theo khả năng giao tiếp rõ ràng, tự tin và trình bày mạch lạc để diễn đạt thông tin một cách trôi chảy. Cùng với việc tìm hiểu khối A01 gồm những môn nào, bạn hãy trao dồi khả năng ngoại ngữ của mình để có thể làm việc trong ngành này.

Kế toán

Kế toán bao gồm những công việc thu thập, phân tích, xử lý và báo cáo thông tin tài chính của các tổ chức và cá nhân. Học kế toán giúp sinh viên phát triển khả năng đánh giá, quản lý hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Kế toán bao gồm những công việc thu thập, phân tích, xử lý và báo cáo tài chính

Bên cạnh những ngành nghề đã nêu trên, dù bạn học khối D01, A01 gồm những môn nào thì bạn vẫn có nhiều cơ hội nghề nghiệp khác như giáo viên, cán bộ quản lý nhà nước, kỹ sư ô tô, cơ khí...

Với những thông tin về khối D01, A01 gồm những môn nào, ngành nào, bạn đã có thể lựa chọn cho mình khối thi phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân. Hãy luôn giữ vững niềm tin vào bản thân, nỗ lực học tập và trau dồi kiến thức. Chúc bạn sẽ tìm được trường đại học ưng ý và đạt được những thành công rực rỡ trong tương lai!