Kiến trúc sư là gì? Mức lương & cơ hội việc làm cao

1. Kiến trúc sư là gì?

Kiến trúc sư là người phụ trách công việc lên ý tưởng, thiết kế các công trình, nội thất, kiến trúc, cảnh quan….

Kiến trúc sư là người lên ý tưởng, thiết kế các công trình, kiến trúc, nội thất như: Nhà ở, trường học, bệnh viện, cảnh quan đô thị… đảm bảo tính thẩm mỹ, hiệu quả về mặt công năng, tạo nên những không gian sống, làm việc và sinh hoạt đầy cảm hứng, mang lại sự tiện nghi, hài hòa với thiên nhiên..

Quá trình thiết kế, các nhà kiến trúc sư phải vận dụng chất xám, sự sáng tạo và đôi tay tài hoa của mình. Họ sẽ chuyển đổi nhu cầu sử dụng của khách hàng vào các bản vẽ cho những dự án mới, nâng cấp, cải tạo hoặc sửa chữa theo từng yêu cầu cụ thể của khách hàng.

2. Vai trò của kiến trúc sư

Kiến trúc sư phải đảm nhiều rất nhiều vai trò từ khâu ý tưởng đến khi công trình hoàn thiện

Để thực hiện dự án, kiến trúc sư phải đảm nhiều rất nhiều vai trò từ khâu ý tưởng đến khi công trình hoàn thiện. Dưới đây là vai trò và nhiệm vụ chính của một nhà kiến trúc sư:

2.1. Tư vấn khách hàng

Tư vấn là bước đầu tiên để bắt đầu xây dựng một công trình. Kiến trúc sư cần có trách nhiệm tư vấn những vấn đề liên quan đến công trình như: Giải pháp quy hoạch, vật liệu sử dụng, biện pháp thi công… dựa trên nhu cầu của khách hàng. Quá trình tư vấn có thể sử dụng tài liệu, sổ sách, bản vẽ sơ bộ đưa ra những ý tưởng phù hợp nhất.

2.2. Thiết kế kiến trúc

Kết thúc quá trình tư vấn, kiến trúc sư sẽ cụ thể hóa các ý tưởng, giải pháp được nhắc đến trước đó thành những thiết kế cụ thể. Bản vẽ đầy đủ sẽ bao gồm cả số liệu, kích thước, vật liệu, màu sắc,… sao cho tất cả ý tưởng ban đầu được triển khai phù hợp với thực tế, bao gồm: Tài chính, khả năng cung ứng vật liệu và giải pháp thi công.

2.3. Giám sát thi công

Với tư cách là “cha đẻ” của dự án, kiến trúc sư có trách nhiệm quản lý về mặt chuyên môn trong quá trình tư vấn, thiết kế và xây dựng công trình đó. Kiến trúc sư cần theo dõi quá trình xây dựng để đảm bảo công trình đúng theo thiết kế. Đồng thời, họ phải làm việc chặt chẽ với đội ngũ kỹ sư và nhà thầu để giải quyết các vấn đề phát sinh.

3. Mô tả công việc của kiến trúc sư

Công việc chính của kiến trúc sư là tạo ra bản vẽ thiết kế

Công việc chính của kiến trúc sư là tạo ra bản vẽ thiết kế. Tuy nhiên, mỗi lĩnh vực khác nhau sẽ có đặc thù và yêu cầu riêng biệt. Dưới đây là bản mô tả công việc chính của nhà kiến trúc sư thường xuyên đảm để bạn có thể hình dung rõ hơn:

3.1. Xây dựng kế hoạch thiết kế

Công việc của kiến trúc sư bao gồm việc gặp gỡ và trình bày dự án với khách hàng, đề xuất các phương án thiết kế phù hợp và thông báo dự trù ngân sách cho dự án. Kiến trúc sư sẽ phải lên kế hoạch thiết kế chi tiết, bao gồm bản vẽ và các dự án sửa chữa, khôi phục khi cần thiết. Đồng thời, kết nối với các kỹ sư, chuyên gia trong ngành xây dựng để đưa ra giải pháp kỹ thuật, đảm bảo thiết kế không chỉ đẹp mắt mà còn có tính ứng dụng và sáng tạo cao.

3.2. Quản lý công tác thiết kế

Kiến trúc sư thiết kế bản vẽ chi tiết cao bằng cả phương pháp truyền thống (vẽ tay) và sử dụng các ứng dụng thiết kế chuyên dụng như AutoCAD, 3D Max, Photoshop, SketchUp, Lumion, Revit. Bên cạnh đó, họ cũng phối hợp với các bên liên quan để xác thực tính khả thi của bản vẽ, đảm bảo tính đồng nhất giữa thiết kế và công trình thực tế, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định về quy hoạch, môi trường và các yếu tố pháp lý liên quan.

3.3. Giám sát công trình

Kiến trúc sư sẽ trực tiếp ra hiện trường để giám sát chất lượng công trình và tiến độ thi công, đảm bảo mọi hạng mục đều được thực hiện đúng kế hoạch. Họ phối hợp với quản lý xây dựng, nhà thầu để kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ các hạng mục xây dựng, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng đã xác định từ trước. Sau khi công trình hoàn tất, kiến trúc sư cùng các bên liên quan thực hiện việc nghiệm thu để đảm bảo công trình đạt yêu cầu trước khi bàn giao.

3.4. Lập báo cáo, đề xuất cách xử lý sự cố

Cuối cùng, kiến trúc sư sẽ lập bảng báo cáo tiến độ công việc, đánh giá tình hình chung và độ khả thi của dự án để trình bày lên khách hàng và chủ đầu tư. Khi cần thiết, kiến trúc sư sẽ điều chỉnh các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn, nguyên vật liệu, nhân công để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Nếu có lỗi phát sinh trong quá trình thi công, họ sẽ trình bày giải pháp khắc phục phù hợp để đảm bảo công trình hoàn thiện đúng yêu cầu.

4. Mức lương của nghề kiến trúc sư

Theo khảo sát của Job3s, mức lương của kiến trúc sư tương đối cao, trung bình khoảng từ 8.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Con số này sẽ còn chênh lệch tùy thuộc vào kinh nghiệm, vị trí việc làm kiến trúc sư cũng như quy mô của từng công ty/doanh nghiệp. Cụ thể:

Việc làm Kiến trúc sư Mức lương giao động (VNĐ) Thực tập sinh Kiến trúc sư 3.000.000 - 5.000.000 Kiến trúc sư (Mới vào nghề) 8.000.000 - 10.000.000 Kiến trúc sư (1 - 3 năm kinh nghiệm) 10.000.000 - 15.000.000 Kiến trúc sư (3 - 5 năm kinh nghiệm) 15.000.000 - 25.000.000 Kiến trúc sư (Cấp cao hoặc quản lý) 25.000.000 - 50.000.000

5. Các loại kiến trúc sư phổ biến

Kiến trúc sư được chia thành: Kiến trúc sư thiết kế, kiến trúc sư xây dựng, kiến trúc sư nội thất, kiến trúc sư cảnh quan…

Kiến trúc sư được chia làm nhiều loại khác nhau, mỗi vị trí sẽ có yêu cầu chuyên môn công việc khác nhau trong lĩnh vực thiết kế và xây dựng. Dưới đây là các loại kiến trúc sư phổ biến:

Kiến trúc sư thiết kế : Chịu trách nhiệm tạo ra các bản vẽ thiết kế từ việc nghiên cứu, lên kế hoạch và thiết kế kiến trúc cho công trình, đảm bảo tính thẩm mỹ và chức năng.

Kiến trúc sư xây dựng : Phụ trách việc giám sát và thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng công trình, đảm bảo công trình được thi công đúng với bản vẽ thiết kế và tiêu chuẩn chất lượng.

Kiến trúc sư nội thất : Chuyên thiết kế và kiến tạo không gian nội thất bên trong các công trình như: Nhà ở, văn phòng, khách sạn, nhà hàng, cửa hàng và các không gian công cộng khác.

Kiến trúc sư cảnh quan : Tập trung vào việc thiết kế các không gian ngoài trời như công viên, quảng trường, sân vườn, đảm bảo tính thẩm mỹ và hòa hợp với môi trường xung quanh.

Kiến trúc sư kỹ thuật : Chuyên về các giải pháp kỹ thuật trong thiết kế và thi công công trình, bao gồm: Lựa chọn vật liệu, hệ thống điện, nước, HVAC và các yếu tố kỹ thuật khác để đảm bảo công trình hoạt động hiệu quả và an toàn.

Kiến trúc sư quy hoạch: Chịu trách nhiệm thiết kế và lập kế hoạch cho các khu vực lớn như thành phố, khu dân cư hay khu công nghiệp, nhằm tối ưu hóa không gian sử dụng để phù hợp với các yếu tố hạ tầng, giao thông, môi trường.

6. Kỹ năng cần có để trở thành kiến trúc sư

Để trở thành nhà kiến trúc giỏi bạn cần có sự kết hợp của nhiều yếu tố

Để trở thành một kiến trúc sư giỏi, bạn cần có sự kết hợp của nhiều tố chất, kỹ năng và kiến thức. Dưới đây là những kỹ năng quan trọng mà một kiến trúc sư cần có:

Kiến thức về pháp luật : Việc nắm rõ kiến thức về các quy định pháp lý và Luật Xây dựng là điều vô vô cùng cần thiết. Việc hiểu rõ các quy định này giúp bạn tránh những sai sót liên quan đến quy chuẩn xây dựng trong thiết kế, tránh phải sửa lại các bản vẽ từ đầu.

Kiến thức toán học : Kiến thức toán học đóng vai trò quan trọng trong công việc của kiến trúc sư. Việc đo lường, tính toán tỷ lệ, kích thước, diện tích, khối lượng…là không thể thiếu trong việc tạo ra các bản thiết kế chính xác và khả thi. Do đó, nếu theo đuổi nghề kiến trúc sư, bạn cần có một nền tảng kiến thức vững chắc về toán học.

Kỹ năng thiết kế : Kỹ năng thiết kế không chỉ liên quan đến tính thẩm mỹ mà còn phải đáp ứng các yêu cầu về công năng và tính khả thi của công trình. Kiến trúc sư cần có khả năng dung hòa giữa vẻ đẹp và chức năng của công trình, biến ý tưởng thành những bản vẽ thiết kế thực tế.

Kiến thức về mỹ thuật: Kiến trúc sư cần có nền tảng vững chắc về mỹ thuật để tạo ra những công trình đẹp và hài hòa. Kỹ năng này không chỉ thể hiện qua các bản phác thảo mà còn giúp tạo dựng không gian có sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc, họa tiết và bố cục.

7. Trường đào tạo ngành kiến trúc uy tín tại Việt Nam

Đại học xây dựng Hà Nội là một trong những trường đào tạo ngành kiến trúc uy tín

Hiện nay, ngành kiến trúc thi 2 khối chính là: Khối H và V. Tùy vào quy định của từng trường, thí sinh sẽ lựa chọn phù hợp cho mình: H01 (Toán, Văn, Vẽ), H02 (Văn, Anh, Vẽ), V00 (Toán, Lý, Vẽ) và V02 (Toán, Anh, Vẽ)....

Bên cạnh khối thi chuyên ngành, bạn có thể cân nhắc theo học tại những trường đại học đào tạo ngành kiến trúc tốt nhất để được trang bị đầy đủ các kiến thức cơ bản, chuyên sâu và nhiều kỹ năng mềm khác. Dưới đây là danh sách các trường đào tạo kiến trúc nổi tiếng ở Việt Nam hiện nay:

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Hà Nội Đại học kiến trúc Hà Nội Kiến trúc V00, V01, V02 (Điểm vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2) 30.2 Đại học Xây dựng Hà Nội Kiến trúc V00; V02; V10 21.9 TP. HCM Đại học Bách khoa Tp. HCM Kiến trúc A01; C01 (Xét tuyển kết hợp) 70.85 Đại học kiến trúc TP.HCM Kiến trúc V00; V01; V02 24.09

Nghề kiến trúc sư đang ngày càng phát triển và mở rộng ra nhiều lĩnh vực như thiết kế nội thất, quy hoạch đô thị …tạo nên không gian sống ngày càng hiện đại và tiện nghi hơn. Để có mức lương như mong đợi, kiến trúc cần phải nỗ lực học hỏi, phát triển bản thân và tích lũy kinh nghiệm.