Ngành kiến trúc thi khối nào, tổ hợp môn nào?
CEO Tony Vũ Thứ Tư, 09/04/2025
Ngành Kiến trúc thi khối nào? Hiện nay ngành Kiến trúc có các tổ hợp môn là V00 (Toán, Vật lý, Mỹ thuật); V02 (Toán, Tiếng Anh, Mỹ thuật); H01 (Ngữ văn, Toán, Mỹ thuật) và H02 (Ngữ văn, Tiếng Anh, Vẽ) được nhiều trường lựa chọn tuyển sinh. Dưới đây là các trường đại học uy tín tuyển sinh và đào tạo sinh viên ngành Kiến trúc hàng năm
Ngành Kiến trúc thi khối nào? Ngành Kiến trúc thường thi tuyển theo các tổ hợp chính bao gồm V00, V02, H01 và H02

Dựa trên hình thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT truyền thống, các trường Đại học và Cao đẳng được xét tuyển với tối đa 4 tổ hợp môn. Để trở thành sinh viên ngành kiến trúc, bạn cần chọn một trong hai khối thi là khối V hoặc khối H. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều trường mở rộng hình thức xét tuyển với các tổ hợp môn khác, giúp các thí sinh có thêm cơ hội để theo đuổi ngành Kiến trúc.

Nếu đang cân nhắc ngành Kiến trúc thi khối nào, bạn nên tìm hiểu các tổ hợp môn xét tuyển và chọn đăng ký theo thế mạnh của bản thân để ôn tập hiệu quả. Dưới đây là các khối xét tuyển ngành Kiến trúc mà bạn có thể tham khảo:

Tổ hợp

Môn học

V00

Toán, Vật lý, Mỹ thuật

V01

Toán, Ngữ văn, Mỹ thuật

V02

Toán, Tiếng Anh, Mỹ thuật

V10

Toán, Tiếng Pháp, Mỹ thuật

H01

Ngữ văn, Toán, Mỹ thuật

H02

Ngữ văn, Tiếng Anh, Mỹ thuật

2. Phương thức xét tuyển ngành Kiến trúc phổ biến

Ngành Kiến trúc có thêm hình thức xét tuyển kết hợp giữa kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm thi năng khiếu

Kiến trúc hiện đang là ngành học thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Để tạo thêm cơ hội cho các thí sinh, các trường đại học hiện nay áp dụng nhiều phương thức xét tuyển khác nhau, trong đó phổ biến nhất là: Xét tuyển kết hợp giữa kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm thi năng khiếu, xét tuyển thẳng, xét tuyển học bạ, xét tuyển qua kết quả đánh giá năng lực.

  • Xét tuyển kết hợp giữa kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm thi năng khiếu: Đây là phương thức tuyển sinh dành cho các ngành có môn thi năng khiếu trong tổ hợp xét tuyển. Thí sinh cần tham gia kỳ thi năng khiếu do trường tổ chức và kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển. Phương thức này giúp đánh giá toàn diện khả năng của thí sinh nhằm đảm bảo yêu cầu kiến thức tổng quát và năng lực chuyên môn đặc thù của từng ngành.

  • Xét tuyển học bạ: Phương thức tuyển sinh này dựa vào kết quả học tập trong 3 năm học Trung học phổ thông hoặc điểm trung bình lớp 12 theo các tổ hợp môn. Đây là một cách thức giúp học sinh giảm thiểu áp lực ôn thi và kỳ thi. Ngoài ra, phương thức này còn mang lại cơ hội lớn cho những thí sinh có thành tích học tập nổi bật, giúp họ tiến gần hơn đến việc đạt được mục tiêu vào đại học.

  • Xét tuyển qua kết quả đánh giá năng lực: Đây là phương thức tuyển sinh sử dụng bài kiểm tra năng lực để đánh giá toàn diện khả năng và kiến thức của thí sinh. Phương thức này giúp các trường Đại học, Cao đẳng lựa chọn những thí sinh có năng lực phù hợp với yêu cầu của từng ngành học, đồng thời tạo cơ hội cho những thí sinh có khả năng nổi bật nhưng chưa thể hiện rõ qua các kỳ thi truyền thống.

  • Xét tuyển thẳng vào Đại học: Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào Đại học các ngành có môn thi năng khiếu, cần đạt ngưỡng điểm thi năng khiếu đảm bảo chất lượng đầu vào. Phương thức này dành cho học sinh có thành tích xuất sắc, năng lực đặc biệt hoặc kinh nghiệm liên quan đến ngành học mong muốn. Ngoài ra, tuyển thẳng mang đến cơ hội lớn giúp thí sinh tài năng dễ dàng vào các trường Đại học uy tín và phát triển bản thân trong tương lai.

3. Trường đại học tuyển sinh ngành Kiến trúc uy tín

Ngành Kiến trúc thi khối nào? Trường Đại học Xây dựng Hà Nội xét tuyển ngành này với nhiều khối như V00, V01, V02

Hiện nay, ngành Kiến trúc thu hút nhiều thí sinh đăng ký không chỉ vì cơ hội nghề nghiệp phong phú mà còn vì những yếu tố hấp dẫn khác. Vì vậy, các trường Đại học và Cao đẳng đã mở rộng đối tượng xét tuyển ngành Kiến trúc với nhiều khối thi khác nhau. Thí sinh có thể tham khảo và ôn luyện thật tốt tại những khối thi của các trường sau:

TỔ HỢP MÔN THI CỦA NGÀNH KIẾN TRÚC

Trường

Chuyên ngành

Tổ hợp

Môn học

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Kiến trúc

V00

Toán, Vật lý, Mỹ thuật

V01

Toán, Ngữ văn, Mỹ thuật

V02

Toán, Tiếng Anh, Mỹ thuật

Đại học Xây dựng Hà Nội

Kiến trúc

V00

Toán, Vật lý, Mỹ thuật

V02

Toán, Tiếng Anh, Mỹ thuật

V10

Toán, Tiếng Pháp, Mỹ thuật

Đại học Mở Hà Nội

Kiến trúc

V00

Toán, Vật lý, Mỹ thuật

V01

Toán, Ngữ văn, Mỹ thuật

V02

Toán, Tiếng Anh, Mỹ thuật

Đại học Khoa học - Đại học Huế

Kiến trúc

V00

Toán, Vật lý, Mỹ thuật

V01

Toán, Ngữ văn, Mỹ thuật

V02

Toán, Tiếng Anh, Mỹ thuật

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Kiến trúc

V00

Toán, Vật lý, Mỹ thuật

V01

Toán, Ngữ văn, Mỹ thuật

V02

Toán, Tiếng Anh, Mỹ thuật

Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Kiến trúc

V00

Toán, Vật lý, Mỹ thuật

V01

Toán, Ngữ văn, Mỹ thuật

V02

Toán, Tiếng Anh, Mỹ thuật

Đại học Kiến trúc TP. HCM

Kiến trúc

V00

Toán, Vật lý, Mỹ thuật

V01

Toán, Ngữ văn, Mỹ thuật

V02

Toán, Tiếng Anh, Mỹ thuật

Đại học Bách Khoa TP. HCM

Kiến trúc

A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C01

Toán, Ngữ văn, Vật lý

Điểm chuẩn ngành Kiến trúc tại các trường đại học sẽ thay đổi tùy thuộc vào từng năm, phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu xét tuyển. Bạn có thể xem xét điểm chuẩn của các trường đại học uy tín từ năm 2022 - 2024 dưới đây để chọn lựa nguyện vọng phù hợp với khả năng của bản thân.

ĐIỂM CHUẨN NGÀNH KIẾN TRÚC

(2022 - 2024)

Trường

Điểm chuẩn ngành Kiến trúc

2022

2023

2024

Đại học Kiến trúc Hà Nội

29

28,8

30,2

Đại học Xây dựng Hà Nội

20,59

21,05

21,9

Đại học Mở Hà Nội

24

23

22,5

Đại học Khoa học - Đại học Huế

16

16,5

16,75

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

14

20

20

Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

19,15

22

22,1

Đại học Kiến trúc TP. HCM

24,17

24,64

24,09

Đại học Bách Khoa TP. HCM

57,74

59,36

70,85

Để nhận thông tin chính xác và những cập nhật mới nhất, bạn nên truy cập trực tiếp vào trang website của từng trường hoặc liên hệ với bộ phận tuyển sinh của trường đó.

Hy vọng bài viết ngành Kiến trúc thi khối nào đã giúp bạn giải đáp những thắc mắc về tổ hợp môn thi của ngành này. Nếu đang có nhu cầu tìm việc ngành kiến trúc, bạn có thể truy cập vào website tuyển dụng Job3s.ai để biết thêm thông tin chi tiết!

