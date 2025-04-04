Mức lương ngành Kiến trúc là bao nhiêu?

1. Mức lương Kiến trúc sư theo mức lương cơ sở của Nhà nước

Kiến trúc sư là người chịu trách nhiệm lên ý tưởng, thiết kế các công trình kiến trúc. Bên cạnh đó, họ cũng thực hiện giám sát quá trình thi công đảm bảo công trình thực hiện đúng với thiết kế và đảm bảo an toàn.

Kiến trúc là lĩnh vực đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển hạ tầng, đô thị. Theo thống kê, mỗi năm ngành này cần khoảng 10.800 nhân lực, chiếm 4% tổng nhu cầu nhân lực của cả nước, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho kiến trúc sư.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc, sinh viên không chỉ có cơ hội làm việc tại các cơ quan nhà nước mà còn có thể tham gia vào các công ty tư nhân, doanh nghiệp hay tự mở văn phòng thiết kế riêng.

Nắm rõ mức lương ngành kiến trúc giúp ứng viên tự tin thỏa thuận với nhà tuyển dụng

Đối với kiến trúc sư làm việc tại các cơ sở nhà nước sẽ được tính lương dựa trên hệ số lương và mức lương cơ sở theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 07/2024/TT-BNV như sau:

Mức lương kiến trúc sư = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng

Trong đó:

Mức lương cơ sở được quy định rõ tại khoản 2 điều 3 của nghị định chính phủ 73/2024 là 2.340.000 VNĐ/tháng.

Hệ số lương của kiến trúc sư theo quy định tại điều 10 thuộc thông tư liên tịch 27/2015/TTLT - BNV là:

Kiến trúc sư hạng 1

Công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) Hệ số lương Mức lương (VNĐ/tháng) Bậc 1 6,20 14.508.000 Bậc 2 6,56 15.350.400 Bậc 3 6,92 16.192.800 Bậc 4 7,28 17.035.200 Bậc 5 7,64 17.877.600 Bậc 6 8,00 18.720.000

Kiến trúc sư hạng 2

Công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) Hệ số lương Mức lương (VNĐ/tháng) Bậc 1 4,40 10.296.000 Bậc 2 4,74 11.091.600 Bậc 3 5,08 11.887.200 Bậc 4 5,42 12.682.800 Bậc 5 5,76 13.478.400 Bậc 6 6,10 14.274.000 Bậc 7 6,44 15.069.600 Bậc 8 6,78 15.865.200

Kiến trúc sư hạng 3

Công chức loại A1 Hệ số lương Mức lương (VNĐ/tháng) Bậc 1 2,34 5.475.600 Bậc 2 2,67 6.247.800 Bậc 3 3,00 7.020.000 Bậc 4 3,33 7.792.200 Bậc 5 3,66 8.564.400 Bậc 6 3,99 9.336.600 Bậc 7 4,32 10.108800 Bậc 8 4,65 10.881.000 Bậc 9 4,98 11.653.200

Lưu ý: Mỗi cấp bậc của kiến trúc sư sẽ tương ứng với một hệ số lương riêng. Mức lương trên chưa bao gồm các khoản trợ cấp và phụ cấp khác. Thu nhập của kiến trúc sư làm việc tại cơ sở nhà nước thường thấp hơn so với doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên tính chất công việc khi làm trong môi trường nhà nước tương đối ổn định.

2. Mức lương ngành Kiến trúc theo kinh nghiệm tại các doanh nghiệp tư nhân

Theo tìm hiểu của Job3s, mức lương ngành kiến trúc tại các doanh nghiệp tư nhân tương đối cao, trung bình từ 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng phụ thuộc vào kinh nghiệm, vị trí và nơi làm việc, cụ thể như sau:

Việc làm Kiến trúc Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh 6.000.000 - 8.000.000 Mới vào nghề 8.000.000 - 10.000.000 1 - 3 năm kinh nghiệm 10.000.000 - 25.000.000 3 - 5 năm kinh nghiệm 15.000.000 - 25.000.000 Trưởng phòng/quản lý 25.000.000 - 30.000.000

Lưu ý: Mức thu nhập của ngành kiến trúc sư tại doanh nghiệp tư nhân phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm làm việc, khu vực làm việc và chính sách của từng công ty, doanh nghiệp.

Người có bằng cấp cao cùng kinh nghiệm làm việc trong nhiều môi trường khác nhau sẽ nhận được mức lương cao hơn. Ngoài ra kiến trúc sư làm việc trong các doanh nghiệp lớn tại các thành phố như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được có mức thu nhập cao hơn.

Mức lương ngành kiến trúc tại các doanh nghiệp tư nhân tương đối cao

3. Mức lương của ngành Kiến trúc theo từng vị trí đảm nhiệm

Mức lương ngành Kiến trúc còn phụ thuộc nhiều vào vị trí đảm nhiệm. Những vị trí yêu cầu chuyên môn cao, trách nhiệm lớn thường có thu nhập hấp dẫn, cụ thể như sau:

Mức lương kiến trúc sư theo từng vị trí đảm nhiệm

Việc làm Kiến trúc Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Kiến trúc sư nội thất 8.000.000 - 12.000.000 Quy hoạch đô thị, vùng 10.000.000 - 15.000.000 Kiến trúc sư cảnh quan 10.000.000 - 20.000.000 Giám sát công trình 10.000.000 - 20.000.000 Kiến trúc sư công trình 12.000.000 - 18.000.000 Giảng viên 15.000.000 - 20.000.000

3.1. Kiến trúc sư công trình

Kiến trúc sư công trình là người trực tiếp lên ý tưởng, thiết kế các bản vẽ công trình có tính thẩm mỹ cao và an toàn. Hiện nay kiến trúc sư công trình là vị trí có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất.

Kiến trúc sư công trình có thể làm việc tại các công ty thiết kế, xây dựng với mức lương trung bình từ 12.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng. Với những kiến trúc sư có nhiều năm kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn tốt có thể đạt mức thu nhập 35.000.000 VNĐ/tháng.

3.2. Kiến trúc sư nội thất

Kiến trúc sư nội thất đảm nhận vai trò thiết kế không gian nội thất, lựa chọn vật liệu phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Khi làm việc tại vị trí này, kiến trúc sư sẽ có mức lương trung bình từ 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng. Công việc đòi hỏi tính sáng tạo, khả năng phối màu và sắp xếp bố cục hài hòa. Ngoài ra, họ còn phải có kiến thức sâu rộng về các vật liệu, kỹ thuật thi công để đảm bảo công trình thật đúng với thiết kế.

Kiến trúc sư nội thất đảm nhận vai trò thiết kế không gian nội thất phù hợp với yêu cầu của khách hàng

3.3. Kiến trúc sư cảnh quan

Kiến trúc sư cảnh quan là người chuyên thiết kế và quy hoạch không gian ngoài trời bao gồm công viên, khu đô thị, sân vườn, khu nghỉ dưỡng… Họ phải đảm bảo sự hài hòa giữa nghệ thuật kiến trúc và thiên nhiên để cải thiện không gian sống. Đây là công việc đòi hỏi sự sáng tạo, am hiểu về môi trường, hệ sinh thái, đặc biệt có kỹ năng quy hoạch và thiết kế không gian hợp lý.

Hiện nay, kiến trúc sư cảnh quan có thể làm việc tại các cơ quan đô thị nhà nước, văn phòng thiết kế, công ty, doanh nghiệp với mức lương trung bình từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

3.4. Quy hoạch đô thị, vùng

Kiến trúc sư quy hoạch đô thị, vùng là người đảm nhiệm nghiên cứu, thiết kế phát triển không gian đô thị, vùng nông thôn, khu công nghiệp… Công việc này đòi hỏi kiến trúc sư phải có hiểu biết sâu rộng về luật quy hoạch, môi trường và kinh tế - xã hội để đưa ra những giải pháp tối ưu, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và bền vững.

Hiện nay mức lương của kiến trúc sư quy hoạch đô thị, vùng trung bình từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

Kiến trúc sư quy hoạch đô thị, vùng là người đảm nhiệm nghiên cứu, thiết kế phát triển không gian đô thị

3.5. Giám sát công trình

Giám sát công trình chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi đảm bảo quá trình thi công diễn ra đúng với thiết kế ban đầu và tiến độ đã đề ra. Họ có thể làm việc tại các công ty xây dựng, cơ quan quản lý của nhà nước.

Mức lương của giám sát công trình dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Ngoài mức lương cơ bản, vị trí này còn có thể nhận thêm các khoản phụ cấp, lương thưởng theo tiến độ dự án hoặc hiệu suất làm việc.

3.6. Giảng viên

Kiến trúc sư có niềm đam mê nghiên cứu và yêu thích công việc giảng dạy thì có thể lựa chọn làm giảng viên tại các trường cao đẳng, đại học. Công việc của giảng viên không chỉ truyền đạt kiến thức lý thuyết mà còn hướng dẫn sinh viên thực hành thiết kế, phân tích công trình và tham gia các dự án thực tế.

Môi trường làm việc tại trường học giúp giảng viên có nguồn thu nhập ổn định trung bình từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

Công việc của giảng viên không chỉ truyền đạt kiến thức lý thuyết mà còn hướng dẫn sinh viên thực hành thiết kế

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức lương của ngành Kiến trúc

Mức lương ngành kiến trúc chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau như: Kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, vị trí đảm nhiệm, địa chỉ làm việc và hiệu suất công việc:

Kinh nghiệm làm việc: Kiến trúc sư làm việc lâu năm thường thường có trình độ chuyên môn cao, tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Họ có khả năng xử lý những vấn đề phức tạp, vậy nên mức lương được nhận khá cao và có cơ hội thăng tiến nhanh trong nghề.

Trình độ học vấn: Kiến trúc sư tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng hoặc có bằng cấp cao như thạc sĩ, tiến sĩ sẽ là một lợi thế lớn để có mức lương hấp dẫn. Ngoài ra, việc sở hữu các chứng chỉ chuyên môn thuộc ngành kiến trúc cũng là một yếu tố quan trọng giúp tăng thu nhập.

Vị trí đảm nhiệm: Mức lương của kiến trúc sư cũng phụ thuộc vào vị trí công việc. Người đảm nhận chức vị cao như trưởng phòng, quản lý hay giám đốc thiết kế sẽ có mức lương cao hơn nhiều lần so với sinh viên kiến trúc mới ra trường.

Địa chỉ làm việc : Khi làm việc tại các công ty lớn, có danh tiếng thường có mức lương cao hơn so với người làm việc tại các công ty nhỏ. Đặc biệt kiến trúc sư làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài sẽ có thu nhập cực kỳ cao.

Hiệu suất công việc: Những kiến trúc sư có hiệu quả làm việc cao, hoàn thành đúng tiến độ công việc được giao, thường được tăng lương và nhận thưởng. Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đều đánh giá nhân viên dựa trên hiệu suất công việc để đưa ra mức lương phù hợp.

Mức lương ngành kiến trúc chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau

Mức lương ngành kiến trúc phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm, vị trí và nơi làm việc. Đây là một lĩnh vực có mức thu nhập khá hấp dẫn cùng cơ hội việc làm kiến trúc lớn. Để đạt được thành công trong nghề, kiến trúc sư cần không ngừng học hỏi, nâng cao tay nghề, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm.