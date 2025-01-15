Làm xoay ca là gì? Sinh viên làm sao để xoay ca cho phù hợp với lịch học

1. Làm xoay ca là gì?

Chi tiết về khái niệm làm xoay ca là gì? Đây là thời gian làm việc luân phiên cố định của nhân viên, có thể là fulltime 8 tiếng hoặc part time 4 tiếng chia ca sáng, chiều hoặc tối. Để cho bạn dễ hiểu thì chúng tôi sẽ lấy ví dụ: tuần này bạn làm ca sáng 4 tiếng thì tuần sau bạn có thể lựa chọn làm ca chiều 4 tiếng, hoặc bạn linh hoạt thay đổi sáng chiều trong tuần để phù hợp với lịch học và công việc cá nhân.

Xoay ca là hình thức làm việc thường thấy ở các ngành dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, chăm sóc khách hàng,… tạo khung giờ làm việc thuận tiện hơn cho người lao động, đặc biệt là sinh viên.

Làm xoay ca là gì? Đây là hình thức làm việc phổ biến với các bạn sinh viên

2. Lợi ích khi làm xoay ca

Khi tìm hiểu làm xoay ca là gì, bạn sẽ thấy đây là hình thức làm việc có thuận lợi cho người lao động, đặc biệt là sinh viên, vừa kiếm thêm thu nhập, học hỏi kinh nghiệm khi lịch học trống, vừa không làm ảnh hưởng đến lịch học tập cố định. Dưới đây là những lợi ích của làm việc xoay ca với người lao động:

Cho phép bạn lựa chọn ca làm việc phù hợp với lịch trình cá nhân, giúp họ duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân (đặc biệt là với đối tượng sinh viên).

Khi nhân viên chủ động trong việc sắp xếp lịch làm việc, được chọn ca làm việc mà mình mong muốn, có thể giúp họ tránh được căng thẳng và áp lực từ việc vừa học vừa làm, tránh được mệt mỏi.

Ngoài lợi ích cho người lao động, làm xoay ca cũng đem đến nhiều lợi ích không nhỏ cho người sử dụng lao động.

Việc sắp xếp ca làm việc linh hoạt có thể giúp tổ chức tối ưu hóa việc sử dụng nguồn nhân lực, đảm bảo đủ số lượng nhân viên làm việc trong những giờ cao điểm mà không cần phải chi trả thêm chi phí cho làm thêm giờ.

Tận dụng lợi ích từ việc xoay ca để tăng tính linh hoạt trong hoạt động kinh doanh, đáp ứng nhanh chóng với các yêu cầu và biến động của thị trường. Điều này giúp tăng khả năng thích ứng và mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh.

Giúp tối ưu chi phí: Vì tính linh hoạt của làm xoay ca mà một nhân viên có thể làm 8 tiếng ca tối hoặc 4 tiếng ca sáng và 4 tiếng ca tối mà không cần trả thêm tiền OT. Thông thường, nếu không có sự linh hoạt này, người sử dụng lao động chỉ giữ chân được nhân viên làm việc cho mình trong 8 tiếng hành chính, nếu muốn làm thêm vài tiếng buổi tối, người chủ phải thuê người khác hoặc thương lượng chi trả thêm mức lương làm thêm giờ cho người nhân viên kia.

Làm xoay ca giúp kiếm thêm thu nhập mà không ảnh hưởng đến công việc học hành của sinh viên

3. Những hạn chế của việc làm xoay ca là gì?

Bên cạnh những mặt lợi, làm xoay ca là gì cũng có những mặt hạn chế với cả người lao động và người sử dụng lao động:

Đối với người lao động:

Việc làm việc xoay ca có thể làm khó khăn trong việc xây dựng và duy trì một lịch trình cá nhân ổn định, đặc biệt với những người không thể quản lý thời gian.

Có thể gây rối loạn đến giấc ngủ và sức khỏe của người lao động, gây stress.

Gặp khó khăn trong việc xây dựng các mối quan hệ trong xã hội. Bạn có thể có ít thời gian để giao lưu với bạn bè, gia đình.

Đối với người sử dụng lao động:

Việc xoay ca liên tục có thể gây khó khăn trong đào tạo, quản lý và đánh giá năng lực nhân sự. Hơn nữa, việc xử lý các lỗi mà nhân viên ca trước để lại cho ca sau cũng gặp nhiều khó khăn.

4. Sinh viên làm thế nào để sắp xếp lịch làm xoay ca phù hợp?

Khi tìm hiểu làm xoay ca là gì, nhiều bạn sinh viên có thể tham khảo những mẹo dưới đây để cân bằng giữa việc học và đi làm thêm. Việc đi làm thêm giúp các bạn sinh viên rèn luyện các kỹ năng xã hội, mở rộng mối quan hệ và có thêm nguồn thu nhập. Tuy nhiên nhiều bạn bị ảnh hưởng đến việc học nên cần có lịch trình hợp lý.

Nếu lịch học của bạn thay đổi liên tục, bạn cần trao đổi với người quản lý xem họ có cho phép nhân viên đổi ca, xoay ca làm hay không.

Phân chia thời gian rõ ràng cho việc đi học và đi làm nhằm đảm bảo không xếp ca làm trùng với lịch học.

Cân đối giữa lịch đi làm và lịch đi học, nếu hôm sau bạn phải có lịch học buổi sáng, bạn nên đăng ký làm ca tối hoặc ca chiều. Nếu lịch học cố định của bạn là toàn bộ buổi sáng các ngày trong tuần, bạn nên đăng ký đi làm ca chiều để tối được nghỉ ngơi và sáng hôm sau đủ tỉnh táo để đến lớp.

Trao đổi rõ ràng với người quản lý về lịch học của mình để họ có thể nắm sơ lược về thời gian biểu của bạn và linh hoạt thời gian làm việc cho bạn.

Nếu cần xin nghỉ đột xuất bạn cần liên hệ với đồng nghiệp để nhờ đổi ca làm việc, rồi báo cáo lại cho quản lý. Trong trường hợp không ai có thể đổi ca cho bạn, bạn hãy trao đổi vấn đề này với nhà quản lý để họ bố trí nhân sự cho phù hợp.

Để sắp xếp lịch làm xoay ca cần phải lên kế hoạch quản lý tốt thời gian

5. Tổng hợp những việc làm tốt nhất cho sinh viên để xoay ca

Bên cạnh việc tìm hiểu làm xoay ca là gì, các bạn sinh viên cũng có những thắc mắc về việc làm phù hợp cho sinh viên. Dưới đây là tổng hợp những công việc phổ biến các sinh viên thường lựa chọn để làm xoay ca:

Nhân viên bán hàng quần áo.

Nhân viên phục vụ tại các quán cà phê.

Nhân viên thu ngân.

Nhân viên pha chế.

Nhân viên lễ tân.

Đầu bếp.

Nhân viên buồng phòng.

Nhân viên an ninh.

Nhân viên giao hàng.

Nhân viên bảo trì, sửa chữa.

Nhân viên sản xuất tại các nhà máy, thông thường họ sẽ làm việc thay đổi ca luân phiên.

Tổng kết lại, làm xoay ca là gì? Đây là hình thức làm việc lựa chọn thời gian thoải mái sáng hoặc chiều nhưng vẫn đảm bảo làm đủ 8 tiếng một ngày hoặc part time 4 tiếng. Với hình thức này, các bạn sinh viên có thể kiếm thêm thu nhập trong thời gian đi học với lịch học không cố định. Tuy nhiên cần phải có kỹ năng quản lý thời gian để đảm bảo công việc làm thêm không ảnh hưởng việc học và sức khỏe.