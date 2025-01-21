Lập trình game là gì? Lập trình game lương bao nhiêu?

Trước nhu cầu về nhân lực ở thời điểm hiện tại, không ít người thắc mắc lập trình game là gì? Bên cạnh nhu cầu nhân lực lớn, yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực cao, mức lương của nhân sự thuộc lĩnh vực này cũng được đánh giá là top đầu thị trường lao động hiện nay.

1. Lập trình game là gì?

Nhu cầu giải trí thông qua các ứng dụng trò chơi ngày một tăng cao kéo theo sự phát triển của nhiều lĩnh vực liên quan. Trong đó không thể không nhắc tới lập trình game - lĩnh vực được đánh giá là phát triển nhanh chóng và ấn tượng bậc nhất trên thị trường hiện nay.

Lập trình game là quá trình xây dựng, phát triển và hoàn thiện nhằm đem đến sản phẩm là một trò chơi dưới dạng ứng dụng trên internet hoặc một nền tảng bất kỳ. Sản phẩm hoàn thiện sẽ cho phép người dùng tương tác trực tiếp với máy chủ hoặc với người chơi khác tùy theo cơ chế của từng trò chơi.

Những lập trình viên lĩnh vực game hay Game Developer là người trực tiếp hiện thực hóa những ý tưởng game dưới dạng đồ họa chuyển động, cơ chế hoặc hành vi bằng ngôn ngữ lập trình. Lập trình viên có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau từ C++, Java hay Python… để thực hiện việc chuyển đổi và đem đến một sản phẩm ấn tượng nhất.

Dù là lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng rất cao nhưng không phải ai cũng biết lập trình game là gì

Tương tự như những mảng khác trong ngành công nghệ thông tin, lập trình viên mảng game cần đáp ứng được yêu cầu cao về trình độ chuyên môn cũng như các kỹ năng cần thiết cho công việc. Tuy nhiên đây cũng là vị trí rất tiềm năng với mức thu nhập ấn tượng bậc nhất thị trường.

2. Công việc của lập trình game

Hiểu được lập trình game là gì thì không quá khó để xác định được công việc của các lập trình viên trong mảng này. Không chỉ là bộ phận chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, các lập trình viên mảng game còn là người quyết định đến chất lượng của sản phẩm khi hoàn thiện.

Tùy theo quy mô doanh nghiệp cũng như cách thức hoạt động mà công việc thực tế của các lập trình viên có thể khác nhau. Dù vậy, nhân sự thuộc khối lập trình game hầu hết đều phải thực hiện một số công việc chính dưới đây.

Làm việc với các bộ phận liên quan về ý tưởng, cốt truyện, nhân vật trong game

Game là một sản phẩm kết hợp bởi công nghệ, đồ họa và cả cốt truyện. Vì thế nên thông thường, để sản xuất được một tựa game hoàn chỉnh cần rất nhiều bộ phận khác nhau như bộ phận lập trình, bộ phận thiết kế… Trong đó, bộ phận lập trình sẽ chịu trách nhiệm hiện thực hóa các bản vẽ, cốt truyện thành một sản phẩm hoàn thiện.

Vậy nên để sản phẩm có được tính hoàn thiện cao nhất thì các lập trình viên sẽ phải thường xuyên làm việc, trao đổi với bộ phận liên quan. Điều này cũng sẽ hạn chế nhiều rủi ro cũng như có thể khắc phục nhanh chóng những vấn đề ngay từ bước đầu, làm giảm mức độ thiệt hại.

Bên cạnh đó, dù sản phẩm đã hoàn thiện nhưng để có thể cạnh tranh trên thị trường thì cần cập nhật liên tục. Khi đó, đội ngũ lập trình cũng sẽ thường xuyên trao đổi, làm việc với bộ phận khác để đem lại hiệu quả tốt nhất cho quá trình này.

Làm việc với các bộ phận liên quan là một đáp án cho câu hỏi công việc của lập trình viên là gì

Xây dựng và phát triển bộ mã nguồn cho game

Về bản chất, tất cả các game đều được tạo nên bởi các bộ mã nguồn. Độ phức tạp của các bộ mã nguồn cũng sẽ phụ thuộc vào tính chất, cốt truyện và độ họa của từng tựa game.

Các lập trình viên sẽ là người xây dựng và phát triển các bộ mã nguồn này bằng ngôn ngữ lập trình, dựa trên ý tưởng đã được thống nhất từ trước. Đây cũng là khâu quan trọng bậc nhất, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng thành phẩm.

Thời gian xây dựng mã nguồn có thể nhanh hoặc chậm, tùy thuộc vào nguồn nhân lực của doanh nghiệp cũng như độ phức tạp và các yếu tố khác. Còn thời gian phát triển bộ mã sẽ được diễn ra liên tục, thường xuyên cập nhật các tính năng nâng cấp dưới dạng phiên bản mới.

Tiến hành demo, kiểm thử và sửa lỗi

Quá trình sản xuất game sẽ được chia thành nhiều giai đoạn. Kết thúc mỗi giai đoạn thì cả đội ngũ thực hiện trong đó có bộ phận lập trình sẽ cùng ngồi lại, demo sản phẩm, đánh giá tiến độ cũng như kiểm thử và sửa lỗi nếu có.

Khi đó, bộ phận lập trình thường sẽ là người trực tiếp demo và tiến hành ghi nhận những ý kiến đóng góp hoặc ý tưởng mới từ các bộ phận liên quan. Sau đó họ cũng sẽ là người đánh giá tính khả thi và thực hiện điều chỉnh để đem lại sản phẩm chất lượng nhất.

Demo, kiểm thử và sửa lỗi là quá trình không thể thiếu khi lập trình game

Tối ưu hóa hiệu suất game

Thị trường game hiện nay chứng kiến sự cạnh tranh vô cùng gay gắt. Vì thế nên để có thể tồn tại thì các tựa game buộc phải có sự khác biệt riêng về đồ họa hoặc cốt truyện.

Dù dễ dàng gây được sự hấp dẫn với người chơi nhưng việc đầu tư vào đồ họa cũng như sự tương tác với người chơi sẽ đặt ra vấn đề về độ mượt cũng như khả năng tương thích thiết bị. Khi đó, đội ngũ lập trình game cũng là người trực tiếp thực hiện việc tối ưu hóa.

Họ sẽ tiến hành tính toán, điều chỉnh bộ mã nguồn, phân cấp và quản lý tài nguyên cũng như thực hiện một số phương pháp khác để quá trình tối ưu hóa đạt hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, đội ngũ lập trình viên cũng sẽ cân nhắc để tối ưu, giúp game có thể chạy mượt trên nhiều nền tảng khác nhau, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Hoàn thiện game và nghiên cứu phát triển các tính năng mới dưới dạng bản cập nhật

Sau khi hoàn thiện bộ mã nguồn, thực hiện các chỉnh sửa cần thiết thì đội ngũ sản xuất sẽ tiến hành hoàn thiện và phát hành game. Hiện nay, nhằm đem lại trải nghiệm tốt nhất cho người chơi thì các nhà phát hành thường công bố bản dùng thử trước. Sau đó sẽ lắng nghe phản hồi của người chơi để tiến hành chỉnh sửa lại trước khi phát hành chính thức.

Đặc biệt, sau khi phát hành game thì đội ngũ sản xuất vẫn tiếp tục thực hiện các công việc nhằm duy trì và phát triển trò chơi nhằm thu hút người dùng. Trong đó phải kể đến một số nhiệm vụ như nâng cấp hệ thống, bổ sung phụ kiện cho nhân vật (ở một số tựa game online)... dưới dạng các bản cập nhật định kỳ.

Nhiều người cũng thắc mắc sau khi phát hành thì nhiệm vụ của đội ngũ lập trình game là gì

Tuy nhiên đây chỉ là một số nhiệm vụ cơ bản nhất giúp bạn hiểu công việc của các chuyên viên lập trình game là gì. Trên thực tế, nhiệm vụ cụ thể của đội ngũ lập trình viên mảng game còn phụ thuộc vào quy mô doanh nghiệp cũng như độ khó và thời gian cần hoàn thành tựa game.

3. Lập trình game lương bao nhiêu?

Thường xuyên phải làm việc với cường độ lớn, yêu cầu về chuyên môn cao nên mức lương mà các lập trình viên mảng game nhận được cũng vô cùng hấp dẫn. Các doanh nghiệp cũng không ngại dành nguồn lực kinh tế lớn để giữ chân đội ngũ thực sự tiềm năng.

Tuy nhiên, mức thu nhập của các lập trình viên mảng game ở các thị trường khác nhau cũng sẽ có đôi chút chênh lệch.

3.1. Thị trường Việt Nam

Theo số liệu thống kê từ nhiều chuyên trang tuyển dụng về công nghệ, tính đến năm 2025, Việt Nam còn thiếu khoảng 200.000 nhân sự ngành công nghệ thông tin. Trong đó, lập trình viên mảng game chiếm tỷ trọng khá cao, nhất là nguồn nhân lực có kinh nghiệm và chuyên môn.

Bên cạnh đó, yêu cầu của các đơn vị tuyển dụng với nhân sự trong lĩnh vực này cũng ngày một tăng cao. Vì thế nên không khó hiểu khi các lập trình viên mảng game có mức thu nhập tốt.

Hiện nay, mức lương trung bình của các lập trình viên làm game dao động từ 20.000.000 đến 40.000.000 vnđ/người/tháng. Thậm chí, nhân sự vừa ra trường, chưa có quá nhiều kinh nghiệm cũng có thể nhận được mức lương từ 18.000.000 đến 20.000.000 vnđ/người/tháng.

Nhân sự khối lập trình game tại thị trường Việt Nam nhận được mức lương khá hấp dẫn

Đối với nhân sự ở các cấp quản lý, lãnh đạo thì mức lương có thể cao hơn nhiều. Thậm chí, vị trí giám đốc công nghệ ở các công ty về game có thể nhận được mức lương lên tới hàng trăm triệu đồng.

Ngoài mức lương cứng, nhân sự trong khối lập trình game còn có thể nhận được phụ cấp hoặc hoa hồng dựa trên sự thỏa thuận với doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những lý do giúp lĩnh vực này thu hút được ngày một nhiều nhân sự chất lượng cao.

3.2. Thị trường quốc tế

Dù khá hấp dẫn nhưng mức lương của các lập trình viên mảng game tại Việt Nam vẫn lép vế khi đặt cạnh một số cường quốc công nghệ. Trong đó phải kể đến là Nhật Bản, Mỹ và Trung Quốc - những thị trường được đánh giá là thuộc top đầu thị trường về sản xuất và phát hành game.

Tại thị trường Nhật Bản

Nhật Bản từ lâu đã được đánh giá là một cường quốc về công nghệ, trong đó có mảng game. Dù yêu cầu khắt khe nhưng với mức thu nhập hấp dẫn, đây vẫn là thị trường được nhiều kỹ sư công nghệ thông tin lựa chọn.

Theo báo cáo thống kê từ nhiều bên, mức thu nhập trung bình của các lập trình viên mảng game tại Nhật Bản có thể lên tới 1 tỷ đồng/năm, tương đương hơn 80.000.000 vnđ/người/tháng. Bên cạnh đó, nhân sự trong khối lập trình game tại thị trường này còn được hưởng thêm các chế độ phụ cấp nhà ở, phương tiện đi lại…

Tại thị trường Mỹ

Tương tự như Nhật Bản, Mỹ cũng là một trong những thị trường mà nhân sự khối công nghệ thông tin, nhất là mảng game ưu tiên lựa chọn. Mức thu nhập cho nhân sự lập trình game mới ra trường tại Mỹ trung bình khoảng 900.000.000 vnđ/người/năm.

Đối với nhân sự đã có kinh nghiệm từ 1 tới 2 năm thì mức lương có thể lên tới 1,5 tỷ đồng/năm. Nếu đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn thì nhiều lập trình viên game còn có thể nhận được mức lương lên tới 2,5 tỷ đồng/người/năm (dựa trên số liệu của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ năm 2020).

Mức thu nhập của nhân sự khối lập trình game quốc tế vô cùng ấn tượng

Tại thị trường Trung Quốc

Những năm gần đây, Trung Quốc với sự bứt phá mạnh mẽ cũng trở thành một trong những thị trường hàng đầu về công nghệ thông tin, nhất là mảng game. Không chỉ được đánh giá cao về khả năng tiêu thụ, Trung Quốc còn là một trong những quốc gia top đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất game.

Theo số liệu được thống kê vào năm 2020, mức lương của các lập trình viên mảng game tại Trung Quốc đã đạt khoảng 1.548$, tương đương khoảng 35.000.000 vnđ/người/tháng và chỉ đứng sau khối ngành tài chính - ngân hàng. Vì thế nên không khó hiểu khi Trung Quốc đã và đang là thị trường hấp dẫn đối với các lập trình viên trong lĩnh vực này.

4. Tương lai ngành lập trình game

Nhìn vào mức thu nhập và chế độ mà các lập trình viên mảng game nhận được, không ít nhân sự cân nhắc lựa chọn theo đuổi con đường này. Thế nhưng liệu trong tương lai, lập trình viên mảng game có còn được săn đón và tương lai cho nhân sự khối lập trình game là gì?

Nhu cầu giải trí ngày một tăng cao, nhất là sự chuyển hướng sau ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã tác động trực tiếp tới mảng lập trình game. Vậy nên không khó hiểu khi ngành này đạt được cột mốc tăng trưởng cực ấn tượng với tốc độ khá nhanh. Doanh thu ước tính của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và phát hành game có thể đạt tới hàng chục tỷ đồng mỗi năm và còn có xu hướng tăng mạnh.

Dù thời gian gần đây phải chịu ảnh hưởng từ sự suy thoái của nền kinh tế nói chung nhưng không thể phủ nhận rằng lập trình game vẫn là lĩnh vực có sức hấp dẫn rất lớn. Nhân sự trong khối ngành này cũng có thể lựa chọn phát triển theo nhiều hướng khác nhau từ lập trình viên, thiết kế đồ họa game, kiểm thử phần mềm…

Không khó để nhận thấy tương lai của nhân sự và lĩnh vực lập trình game là gì

Từ những số liệu kể trên, bạn có thể dễ dàng nhận ra cơ hội cho nhân sự trong khối ngành lập trình game là gì cũng như tương lai phát triển của ngành này. Nếu thực sự có đam mê, đây sẽ là sự lựa chọn không tồi với tương lai đầy hứa hẹn cho các lập trình viên.

5. Hướng dẫn học lập trình game cho người mới bắt đầu

Là một trong những lĩnh vực đang được quan tâm nên câu hỏi lộ trình học lập trình game là gì cũng nhận được sự quan tâm rất lớn. Để có thể đảm bảo được khối kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng cơ bản cho công việc, bạn có thể tham khảo lộ trình học dưới đây.

5.1. Học kiến thức cơ bản

Xét về bản chất, lập trình game cũng là lập trình, vì thế nên nhân sự cũng cần có kiến thức nền tảng về lĩnh vực này. Nắm vững khối kiến thức nền tảng về lập trình cũng sẽ giúp nhân sự dễ dàng thích ứng và học hỏi nhanh chóng khối kiến thức chuyên môn.

Một số kiến thức cơ bản mà nhân sự cần nắm vững phải kể đến như sau:

Một số nguyên tắc và cú pháp câu lệnh cơ bản trong lập trình

Kiến thức về cấu trúc dữ liệu giải thuật và các thuật toán

Kiến thức lập trình mạng căn bản

Kiến thức về lập trình hướng đối tượng, hướng sự kiện

Kiến thức liên quan tới phân tích và thiết kế hệ thống cũng như hướng đối tượng

Khối kiến thức liên quan tới hệ quản trị cơ sở dữ liệu và cách làm việc cùng database…

Ngoài ra, các lập trình viên cũng cần học thêm ngoại ngữ cũng như khả năng đọc hiểu bản vẽ cơ bản. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng làm quen và thích ứng khi bước vào dự án thực tế.

Nhân sự khối lập trình game cần nắm vững khối kiến thức nền trước khi học kiến thức chuyên môn

5.2. Chọn ngôn ngữ lập trình

Sau khi nắm vững khối kiến thức nền tảng của ngành, bạn hoàn toàn có thể học hỏi kiến thức chuyên môn của mảng này mà ngôn ngữ lập trình là một trong số đó. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực công nghệ thông tin, các ngôn ngữ lập trình xuất hiện ngày một nhiều với đặc trưng, độ khó cũng như cách sử dụng riêng.

Vậy đâu là ngôn ngữ sử dụng trong lập trình game là gì?

Scratch

Đây là một trong những ngôn ngữ cơ bản nhất và khá quen thuộc với những ai mới bắt đầu học lập trình game. Là ngôn ngữ mã hóa khá cơ bản, giao diện dễ sử dụng nên đây là sự lựa chọn của khá nhiều lập trình viên vào thời điểm đầu mới theo đuổi lĩnh vực về game.

Đặc biệt, người dùng Scratch có thể xem được các đoạn code hay mã nguồn của các trò chơi khác nếu nó được lưu trữ trên nền tảng này. Đối với những ai mới bắt đầu với mảng game thì đây là tính năng vô cùng hấp dẫn.

JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ lập trình khá phổ biến, có thể dụng để xây dựng hầu hết các tương tác trên nền tảng web. Vì thế nên nó được sử dụng để xây dựng hầu hết các tựa game PC trên thị trường hiện nay.

Với đặc trưng là sự linh hoạt cũng như khá nhẹ nên JavaScript là sự lựa chọn cực hợp lý cho việc xây dựng mã nguồn cho các tựa game hoạt động trên đa nền tảng.

Python

Những năm gần đây, Python trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực mà game là một ví dụ. Đây là ngôn ngữ lập trình được dùng để tự động hóa cho các tác vụ nhỏ, lặp đi lặp lại.

Python cũng bộc lộ sự hiệu quả khi được dùng để xây dựng các tác vụ có tính logic không quá cao. Trong trường hợp các tác phụ phức tạp, ứng dụng lớn hoặc có độ khó cao thì ngôn ngữ này dễ dàng bộc lộ những nhược điểm.

Với đặc điểm này, Python thường được lựa chọn để xây dựng mã nguồn cho các tựa game mini, ít tương tác. Tuy nhiên ở một số trò chơi với quy mô lớn, bạn cũng có thể tìm thấy Python như một ngôn ngữ lập trình chính.

C++

Đây là ngôn ngữ lập trình phổ biến, được sử dụng bởi nhiều lập trình viên cũng như được sử dụng trong hầu hết các trò chơi do các nhà phát hành game lớn sản xuất. So với các ngôn ngữ khác, C++ không hề dễ học vì thuộc nhóm ngôn ngữ lập trình bậc cao.

Tuy nhiên, C++ có khả năng biên dịch và chạy siêu nhanh, thuộc top đầu trong các ngôn ngữ lập trình ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, nó còn cung cấp nhiều tính năng hỗ trợ linh hoạt và đủ khả năng để xử lý cả những tác vụ khó.

C#

Với các lập trình viên mảng game thì C# là ngôn ngữ khá quen thuộc. Nó được sử dụng trong nhiều tựa game cả 2D, 3D thậm chí là cả thực tế ảo. Ngôn ngữ này cũng được sử dụng để phát triển game đa nền tảng và cũng khá dễ để học đối với người mới.

Có rất nhiều sự lựa chọn nếu bạn đang đắn đo xem ngôn ngữ nên học nếu muốn theo đuổi lập trình game là gì

5.3. Học công cụ lập trình game

Tương tự như những lĩnh khác trong khối công nghệ thông tin, mảng game cũng sử dụng các công cụ riêng để xây dựng mã nguồn trò chơi. Một số công cụ phổ biến và được sử dụng nhiều bởi các lập trình viên trong mảng này phải kể đến như sau.

Unreal Engine

Đối với các lập trình viên mảng game thì Unreal Engine là cái tên không còn xa lạ. Ra đời từ năm 1998 cho tới nay, công cụ được phát hành bởi Epic game đã có tới 5 phiên bản và Epic game là phiên bản mới nhất.

Công cụ này cho phép và hỗ trợ tối đa các lập trình viên xây dựng game với môi trường 3D thời gian thực, chất lượng hình ảnh sắc nét và chuyển động cũng mượt mà hơn nhiều. Trò chơi được xây dựng bằng Unreal Engine cũng có thể chạy trên nhiều nền tảng từ mobile, PC đến PS4…

Ở các phiên bản đầu, các nhà phát triển game cần trả phí để có thể sử dụng công cụ này. Tuy nhiên, kể từ Unreal Engine 4, các nhà phát triển có thể lựa chọn chi trả 5% doanh số từ trò chơi cho Epic game thay cho phí thường niên.

Unreal Engine được đánh giá cao nhờ việc đơn giản hóa giao diện và hỗ trợ người dùng khá nhiều, kể cả người dùng mới. Ngoài ra thì các lập trình viên cũng có thể tự mình phát triển game với 2 ngôn ngữ lập trình bậc cao là Python và C++.

Unity

Đây cũng là một trong những công cụ phát triển game mà nhiều lập trình viên sử dụng. Được xây dựng và phát triển bởi Unity Technologies, Unity cung cấp môi trường để các lập trình viên xây dựng game trên PC, mobile hay tablet.

So với các công cụ lập trình khác, Unity được đánh giá cao nhờ khả năng xây dựng game đa nền tảng cùng kho tài nguyên khổng lồ. Công cụ này cũng cung cấp khá nhiều video hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp với mọi cấp độ của lập trình viên.

Hiện tại, Unity hỗ trợ lập trình viên phát triển game với định dạng 2D và 3D. Lập trình viên cũng có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình để xây dựng game trên nền tảng này, ví dụ như C#, Boo hay UnityScript.

Visual Studio

Trong số các công cụ phát triển game hiện tại thì Visual Studio được sử dụng bởi các lập trình viên có kinh nghiệm nhiều hơn là những người mới bắt đầu. Dù không phải công cụ chuyên phát triển trò chơi nhưng nó được biết đến là môi trường phát triển tích hợp hay còn gọi là IDE vô cùng mạnh mẽ.

Visual Studio hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau từ C++, C# đến Visual Basic và cả một số ngôn ngữ khác. Bên cạnh đó, nó còn có khá nhiều công cụ tích hợp nhằm hỗ trợ viết, kiểm tra và sửa lỗi mã nguồn. Đặc biệt, Visual Studio còn sở hữu khả năng tích hợp tốt với các công cụ phát triển trò chơi khác như Unity.

Visual Studio là một trong những công cụ lập trình game được sử dụng khá phổ biến hiện nay

Cocos2d-x

Cocos2d-x là một công cụ hỗ trợ phát triển game ở cả 2 định dạng 2D và 3D. Công cụ này cũng hỗ trợ phát triển game trên đa nền tảng từ PC tới mobile và cả mã nguồn mở.

Ngoài việc cung cấp nhiều tính năng giúp các nhà phát triển thỏa sức sáng tạo, Cocos2d-x còn đơn giản hóa tài nguyên cơ bản, giúp lập trình viên có thể thực hiện một số thiết kế chỉ bằng động tác kéo thả. Hiện tại, Cocos2d-x cũng là công cụ xây dựng game được sử dụng nhiều, nhất là các lập trình viên mới.

Construct 3

Tập trung phát triển công cụ xây dựng game 2D, ứng dụng được phát triển bởi Scirra được nhiều lập trình viên đánh giá cao. Nhờ kho tài nguyên phong phú, Construct 3 cho phép các nhà phát triển game biến ý tưởng của mình thành hiện thực mà không cần quá thành thạo lập trình.

Bên cạnh đó, Construct 3 cũng cho phép các lập trình viên xem trước demo thành phẩm mà không cần thông qua quá trình xử lý hay biên dịch. Vì thế nên đây là công cụ được nhiều nhà phát triển game 2D ưu tiên sử dụng.

Construct 3 là cái tên sáng giá nếu bạn vẫn chưa biết công cụ lập trình game là gì

GameMaker Studio 2

Nếu bạn đang tìm kiếm một ứng dụng phù hợp cho cả lập trình viên mới đến các nhà phát triển game có chuyên môn cao thì không thể bỏ qua GameMaker Studio 2. Công cụ này hỗ trợ xây dựng cả game 2D lẫn game 3D với độ phức tạp khác nhau.

GameMaker Studio 2 hỗ trợ đầy đủ các tính năng cần thiết để xây dựng một trò chơi thực sự, từ lập trình, âm thanh đến logic và biên dịch mã nguồn. Giao diện công cụ cũng được đánh giá là đơn giản, trực quan nhưng rất đầy đủ.

Nếu là người mới, bạn hoàn toàn có thể ưu tiên sử dụng các tài nguyên sự kiện, hành động… trong kho thư viện sẵn. Còn nếu là một nhà phát triển thực sự, bạn có thể tùy chỉnh, sáng tạo và lập trình bất cứ trò chơi nào dựa trên các ngôn ngữ lập trình.

Godot

Nếu vẫn còn phân vân công cụ lập trình game là gì thì bạn nên tìm hiểu và cân nhắc Godot. Là công cụ xây dựng game mã nguồn mở hỗ trợ cả 2D và 3D nên Godot được sử dụng bởi rất nhiều nhà phát triển.

Công cụ này sử dụng ngôn ngữ lập trình riêng là GDScript. Ngoài ra nó cũng hỗ trợ khá tốt C# trong quá trình xây dựng và phát triển trò chơi.

Tương tự các công cụ khác, Godot cung cấp một số tài nguyên và các framework mẫu cực hữu ích cho người mới. Tuy nhiên, nếu lạm dụng tài nguyên có sẵn thì có thể gây ra những hệ quả không mấy tích cực.

Godot cũng là một trong những công cụ lập trình game được nhiều nhà phát triển lựa chọn

5.4. Thực hành lập trình game

Sau khi trang bị đủ kiến thức và các kỹ năng cần thiết thì các lập trình viên cần thực hành trước khi tham gia vào dự án thực tế. Bởi lẽ từ lý thuyết đến thực hành là một quãng đường khá xa.

Việc tham gia vào các dự án nhỏ sẽ giúp bạn tự mình củng cố các kiến thức về lập trình nói chung và lập trình game nói riêng. Nó còn giúp bạn rèn luyện tư duy logic, khả năng phân tích cũng như sự nhanh nhạy khi cần xử lý tình huống.

Bên cạnh đó, việc thực hành xây dựng các tựa game nhỏ cũng sẽ giúp bạn dễ dàng hình dung ra quá trình cần thực hiện để có một sản phẩm hoàn thiện. Đây cũng là lợi thế quan trọng cho bạn khi tham gia các dự án lớn hơn sau này.

Đặc biệt, đối với người mới bắt đầu thì thực hành lập trình game còn có ý nghĩa hơn nhiều. Đây sẽ là cơ hội để bạn tự xây dựng portfolio cá nhân, từ đó gây được sự chú ý cũng như nhận được sự công nhận của đơn vị tuyển dụng.

Trên đây là một số điều đặc biệt quan trọng đối với người mới bắt đầu theo đuổi lập trình ở mảng game. Tuy nhiên, tùy vào năng lực thực tế, khả năng thích nghi cũng như các yếu tố liên quan mà bạn có thể cân nhắc và chọn lộ trình học phù hợp nhất với bản thân mình.

6. Lập trình game làm việc ở đâu?

Theo báo cáo nhân lực của ngành công nghệ thông tin, trong vài năm tới đây vẫn là ngành thiếu hụt nhân lực. Vì thế nên đây vẫn là lĩnh vực có tiềm năng phát triển mà nhân sự có thể cân nhắc.

Ngoài công việc của nhân sự lập trình game là gì, mức thu nhập cùng cơ hội phát triển thì môi trường làm việc trong ngành này cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Khác với một số ngành nghề, nhân sự phát triển game có thể lựa chọn hình thức làm việc. Cụ thể:

6.1. Làm việc offline

Các lập trình viên hoàn toàn có thể cân nhắc làm việc tại các công ty chuyên sản xuất và phát triển game. Lựa chọn các đơn vị này, nhân sự có thể phát triển theo đúng thế mạnh, được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp cũng như hưởng nhiều đãi ngộ hấp dẫn.

Bên cạnh đó, các lập trình viên cũng có thể cân nhắc làm việc tại các công ty chuyên về công nghệ có sản xuất game. Đây cũng xem là cơ hội lớn để nhân sự phát triển đa lĩnh vực nếu muốn.

Hiện nay tại Việt Nam, các lập trình viên có thể cân nhắc lựa chọn một số đơn vị như:

Công ty cổ phần Vinagame (VNG) - đơn vị phát hành hàng loạt tựa game nổi tiếng như Gunny, Võ lâm truyền kỳ hay Liên minh tốc chiến

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC (VTC game) - đơn vị gắn liền với hàng loạt tựa game làm mưa làm gió trên thị trường như Audition, Đột kích…

Công ty cổ phần Phát triển Thể thao Điện tử Việt Nam (Vietnam Esports) - đơn vị phát hành tựa game MOBA nổi tiếng Liên quân Mobile

Công ty TNHH Soha (Soha game) - đơn vị sản xuất và phát hành nhiều tựa game hấp dẫn như Thục sơn kỳ hiệp Mobile, Ngạo kiếm thanh vân…

Nhân sự có thể lựa chọn làm việc offline tại các công ty chuyên về lập trình game

6.2. Làm việc online

Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của internet như hiện nay cùng sự chuyển đổi từ sau dịch COVID-19 nên nhiều lập trình viên lựa chọn làm việc online. Có 2 sự lựa chọn cơ bản cho lập trình viên online gồm:

Làm việc remote cho các doanh nghiệp: lập trình viên có thể lựa chọn làm việc từ xa cho các doanh nghiệp ở cả trong và ngoài nước. Các lập trình viên mảng game remote thường có thu nhập ấn tượng vì level mà các doanh nghiệp tuyển dụng khá cao.

Trở thành lập trình viên Freelancer: nếu không muốn làm việc cho các công ty, doanh nghiệp thì lập trình viên có thể lựa chọn làm freelancer. Dù chủ động về thời gian nhưng công việc này khá bấp bênh và không phải ai cũng đủ khả năng để lựa chọn.

7. Việc làm lập trình game

Ở thời điểm hiện tại, lập trình game vẫn là lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng cao trên thị trường hiện nay. Một số đơn vị tuyển dụng mà ứng viên có thể tham khảo như sau:

Tên doanh nghiệp Vị trí tuyển dụng Mức lương (VNĐ/người/tháng) Công ty cổ phần công nghệ TekSea Lập Trình Viên Cocos Creator ~25.000.000 Công ty TNHH NGen Unity Developer 12.000.000 - 30.000.000 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Truyền Thông WIWA TECH Game Developer (Cocos Creator) 20.000.000 - 30.000.000 Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Dấu Cộng Nhân Viên Developer Unity Phát Triển Ứng Dụng >15.000.000 Công ty Cổ phần Falcon Technology Unity Developer (Game Mobile) ~35.000.000 Công ty TNHH phát triển nhanh DevFast Lập Trình Viên Unity C# 10.000.000 - 20.000.000 CÔNG TY CỔ PHẦN CROW GAMING Lập Trình Viên Cocos Creator ~25.000.000 Bravestars Games Unity Developer (Casual Game) ~23.000.000