Bật mí mức lương nhân viên ngân hàng các vị trí: Có thực sự khủng như lời đồn?

Bật mí mức lương nhân viên ngân hàng các vị trí: Có thực sự khủng như lời đồn?
CEO Tony Vũ Thứ Tư, 08/01/2025
Một trong những câu hỏi hàng đầu nhận được nhiều sự quan tâm là lương nhân viên ngân hàng bao nhiêu. Tìm hiểu và nắm bắt thông tin về khoản thu nhập này không chỉ giúp hiểu rõ mức thu nhập mà còn là bước đầu tiên trong việc xây dựng một kế hoạch sự nghiệp thành công và bền vững.
1. Các vị trí làm việc của nhân viên ngân hàng

Trong ngành ngân hàng có các vị trí làm việc đa dạng với mức thu nhập hấp dẫn và ở mỗi vị trí đều mang những trách nhiệm, cơ hội thăng tiến riêng.

  • Giao dịch viên: Vai trò của một giao dịch viên không chỉ yêu cầu khả năng tiếp nhận và xử lý các giao dịch một cách chính xác mà còn đòi hỏi kỹ năng giao tiếp tốt, sự nhạy bén và khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và chính xác. Đặc biệt, tính trung thực và cẩn thận là những phẩm chất không thể thiếu cho vị trí này.

  • Chuyên viên hỗ trợ tín dụng: Để đảm nhiệm trong vai trò này, ứng viên cần phải am hiểu về quy trình tín dụng bao gồm các luật pháp liên quan đến tài sản và tín dụng trong và ngoài nước. Công việc chủ yếu của chuyên viên là hỗ trợ và tư vấn khách hàng về các vấn đề liên quan đến vay tín dụng và vay tín chấp.

  • Chuyên viên quan hệ khách hàng: Với vai trò tương tự như một nhân viên kinh doanh tư vấn, chuyên viên quan hệ khách hàng cần phải có kỹ năng giao tiếp xuất sắc, khả năng đàm phán và thuyết phục cùng với ngoại hình sáng và khả năng chịu áp lực tốt.

  • Chuyên viên phân tích tài chính: Với mức lương hấp dẫn, vị trí này đòi hỏi ứng viên phải có năng lực xuất sắc và am hiểu sâu rộng về lĩnh vực tài chính - ngân hàng cùng với việc thành thạo các phần mềm thống kê và phân tích.

  • Chuyên viên thanh toán quốc tế: Đối với vị trí này, ứng viên cần phải thành thạo ít nhất một ngôn ngữ ngoại (đặc biệt là tiếng Anh) và có kiến thức vững về hệ thống tiền tệ, ngoại hối cũng như các quy định pháp luật liên quan đến thanh toán trong và ngoài nước.

Lương nhân viên ngân hàng
Giao dịch viên là công việc hỗ trợ và giải quyết vấn đề tài chính của khách hàng

2. Nhân viên ngân hàng lương bao nhiêu?

Trước những biến động không ngừng của nền kinh tế, việc xác định mức lương nhân viên ngân hàng đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng từ nhiều yếu tố. Dưới đây là một số ví dụ về mức lương của các ngân hàng tiêu biểu mà bạn có thể tham khảo.

2.1. Lương nhân viên ngân hàng mới ra trường

Sinh viên tốt nghiệp ngành tài chính - ngân hàng thường nhận mức lương khởi điểm từ 6 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Mức thu nhập của mỗi nhân viên trong ngành này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng và vị trí công việc. Do đó, mức lương của từng người sẽ biến đổi tùy theo các yếu tố trên.

2.2. Lương nhân viên ngân hàng Vietcombank

Vietcombank cũng là một trong những ngân hàng hàng đầu trong việc trả lương cao cho nhân viên của mình. Mức thu nhập trung bình của nhân viên Vietcombank đạt khoảng 38.66 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 3 triệu đồng so với mức trung bình của năm ngoái. Điều này cho thấy cam kết của Vietcombank trong việc tăng cường thu nhập và phúc lợi cho đội ngũ nhân viên.

Vietcombank chú trọng trong việc tăng thu nhập cho nhân viên
Vietcombank chú trọng trong việc tăng thu nhập cho nhân viên

2.3. Lương nhân viên ngân hàng Agribank

Mức thu nhập trung bình của nhân viên trong ngân hàng Agribank là 38 triệu đồng/tháng, tăng 11.4 triệu đồng/tháng so với cùng kỳ năm trước. Theo nhiều người review lương ngân hàng nhà nước, ngân hàng Agribank đang nỗ lực để cải thiện thu nhập và tạo điều kiện làm việc cho nhân viên dù trong bối cảnh thị trường và tổ chức có sự biến động.

2.4. Lương nhân viên ngân hàng Mb Bank

Ngân hàng Quân đội MB với mức lương trung bình mỗi nhân viên đạt 40.3 triệu đồng/tháng. Điều đáng chú ý, quỹ lương của MB đã tăng gần 300 tỷ đồng so với năm trước. Điều này thể hiện sự đầu tư và cam kết của MB đối với việc chú trọng thu nhập cho nhân viên của mình.

MB Bank cam kết mức thu nhập cho nhân viên
MB Bank cam kết mức thu nhập cho nhân viên

2.5. Lương nhân viên ngân hàng Vietinbank

Các nhân viên của VietinBank hiện được chi trả mức thu nhập bình quân lần lượt là 41,3 triệu đồng/tháng. Ngoài lương, nhân viên còn được hưởng các khoản, trợ cấp và các chi khác. Điều này thể hiện sự cam kết của VietinBank trong việc cải thiện thu nhập và phúc lợi cho đội ngũ nhân viên của mình, tạo điều kiện làm việc thuận lợi và khích lệ hiệu suất làm việc.

2.6. Lương nhân viên ngân hàng ACB

ACB tiếp tục duy trì lương nhân viên ngân hàng ở mức 13 triệu đồng/tháng, không có sự thay đổi so với 6 tháng trước. Sự ổn định này có thể được hiểu như một biểu hiện của chính sách cố định của ACB trong việc chi trả thu nhập cho nhân viên, giúp xây dựng một môi trường làm việc ổn định và tin cậy.

Mức lương của nhân viên ngân hàng ACB giữ mức ổn đình dù thị trường có nhiều biến động
Mức lương của nhân viên ngân hàng ACB giữ mức ổn đình dù thị trường có nhiều biến động

2.7. Lương nhân viên ngân hàng BIDV

Tại ngân hàng BIDV, mức thu nhập bình quân hiện đạt 32 triệu đồng/tháng, tăng 4 triệu đồng/tháng so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, BIDV cũng tăng thêm 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước để chi trả lương và phụ cấp cho nhân viên. Điều này thể hiện sự cam kết của BIDV trong việc cải thiện thu nhập và điều kiện làm việc cho nhân viên, giúp tạo động lực và khích lệ hiệu suất làm việc.

2.8. Lương nhân viên ngân hàng ABbank

Mức lương của nhân viên tại ABBank được cho là thấp hơn so với nhiều ngân hàng khác trong ngành hiện nay. Thực tế, mức thu nhập trung bình của nhân viên ABBank ở mức khoảng 20 triệu đồng/tháng.

ABBank chú trọng quản trị nguồn nhân lực bằng cách đầu tư vào môi trường, không gian làm việc
ABBank chú trọng quản trị nguồn nhân lực bằng cách đầu tư vào môi trường, không gian làm việc

2.9. Lương nhân viên một số ngân hàng khác

Mức lương của nhân viên tại một số ngân hàng khác có thể dao động tùy theo các yếu tố như vị trí công việc, trình độ kỹ năng, và chính sách chi trả lương của từng ngân hàng. Tuy nhiên, dựa trên thông tin chung, mức lương trung bình của nhân viên trong ngành ngân hàng thường ở mức từ khoảng 15 - 25 triệu đồng/tháng. Điều này có thể thay đổi tùy theo các yếu tố cụ thể và điều chỉnh lương của từng ngân hàng.

3. Lương nhân viên ngân hàng nào cao nhất?

Theo báo cáo tài chính của 27 ngân hàng thương mại, một số đơn vị đã nỗ lực cải thiện đáng kể thu nhập cho nhân viên của mình bao gồm các ngân hàng như SHB, VietinBank, Techcombank, NCB và BVBank. Trong số đó, Techcombank nổi bật với mức thu nhập bình quân mỗi nhân viên lên đến 45 triệu đồng mỗi tháng. Đây là mức thu nhập mơ ước đối với nhân viên trong ngành ngân hàng.

Nhân viên Techcombank có thu nhập trung bình cao nhất trong ngành ngân hàng
Nhân viên Techcombank có thu nhập trung bình cao nhất trong ngành ngân hàng

4. Lương các vị trí cao trong ngân hàng

Để hoạt động một cách hiệu quả, ngân hàng cần đến nhiều vị trí nhân sự khác nhau từ cấp quản lý cao đến các chuyên viên. Dưới đây là một số vị trí phổ biến trong ngân hàng, có nhu cầu tuyển dụng cao và mức thu nhập hấp dẫn.

Vị trí

Số năm kinh nghiệm

Mức lương (USD)

Ban điều hành

Tổng giám đốc

>10 năm

15.000 - 40.000

Phó Tổng giám đốc

>10 năm

10.000 - 30.000

Khối bán lẻ

Giám đốc khối

>10 năm

8.000 - 30.000

Giám đốc chi nhánh

6 - 8 năm

1.500 - 7.000

Quản lý giao dịch

6 - 8 năm

1.500 - 5.000

Giám đốc vùng

>10 năm

3.000 - 6.000

Giám đốc tỉnh

6 - 8 năm

1.000 - 2.000

Trưởng nhóm

5 - 7 năm

700 - 1.500

Chuyên viên quan hệ khách hàng

0 - 2 năm

400 - 1.300

Khối doanh nghiệp

Giám đốc khối

>10 năm

10.000 - 30.000

Giám đốc bán hàng

7 - 10 năm

4.000 - 15.000

Giám đốc vùng

8 - 10 năm

2.500 - 10.000

Giám đốc trung tâm kinh doanh

8 - 10 năm

2.500 - 8.000

Chuyên viên quan hệ khách hàng

2 - 5 năm

800 - 5.000

Trợ lý quan hệ khách hàng

0 - 2 năm

600 - 1.200

Khối vận hành

Giám đốc

>7 năm

2.000 - 6.000

Chuyên viên

3 - 5 năm

1.000 - 1.500

Nhân viên

2 - 3 năm

500 - 1.000

Khối quản trị rủi ro

Giám đốc

>8 năm

7.000 - 20.000

Quản lý

4 - 8 năm

2.000 - 7.000

Chuyên viên

3 - 5 năm

1.500 - 2.500

Nhân viên

2 - 4 năm

600 - 1.200
5. Những tố chất để trở thành nhân viên ngân hàng

Để đạt được thành công trong sự nghiệp của bạn, việc hiểu biết về công việc của nhân viên ngân hàng chỉ là bước đầu tiên. Bạn cần liên tục cải thiện và phát triển các kỹ năng sau để thăng tiến:

5.1. Kiến thức chuyên ngành

Để thành công trong lĩnh vực ngân hàng, không chỉ cần có kiến thức vững chắc về tài chính mà còn cần phải có khả năng xử lý số liệu một cách nhanh chóng và tư duy logic sắc bén. Điều này đặc biệt quan trọng khi thực hiện các nhiệm vụ phức tạp và đòi hỏi sự chính xác. Do đó, việc đầu tư vào việc học tập tại các trường có chương trình đào tạo về tài chính và ngân hàng sẽ giúp bạn trang bị đầy đủ những kỹ năng cần thiết để thành công trong ngành này.

5.2. Tính cẩn trọng

Trong ngành ngân hàng, một chút sơ suất về con số có thể gây ra những hậu quả lớn. Vì vậy, tính cẩn trọng là điều không thể thiếu và cực kỳ quan trọng đối với mỗi nhân viên. Tính tỉ mỉ trong từng nhiệm vụ, chú ý đến từng con số là những yếu tố cần thiết để đảm bảo sự chính xác trong các hoạt động ngân hàng.

5.3. Kỹ năng giao tiếp

Trong ngành ngân hàng, giao tiếp là một kỹ năng không thể thiếu. Đối diện với khách hàng mỗi ngày, bạn cần phải có khả năng giao tiếp linh hoạt và thông minh để hiểu và giải quyết các vấn đề của họ. Đồng thời, kỹ năng này còn giúp trả lời mọi thắc mắc một cách tự tin và rõ ràng.

5.4. Ngoại ngữ

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và phát triển ngày nay, việc thành thạo ngoại ngữ không chỉ là một lợi thế mà còn là một yếu tố quan trọng trong ngành ngân hàng. Đặc biệt là khi bạn phải làm việc với khách hàng quốc tế, kỹ năng này trở thành một công cụ không thể thiếu để thực hiện các nhiệm vụ như giao dịch, soạn thảo hợp đồng và giải quyết các vấn đề phát sinh.

5.5. Tính trung thực

Đây là nền tảng xây dựng mối quan hệ tin cậy trong lĩnh vực tài chính. Bằng cách thể hiện sự minh bạch, trung thực và thẳng thắn trong mọi giao dịch và báo cáo, bạn không chỉ xây dựng lòng tin của khách hàng mà còn đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ với cấp trên và đồng nghiệp.

Kỹ năng giao tiếp là một lợi thế trong quá trình làm việc với khách hàng, đối tác
Kỹ năng giao tiếp là một lợi thế trong quá trình làm việc với khách hàng, đối tác

6. Tìm việc nhân viên ngân hàng ở đâu?

Đối với những ai mơ ước về làm việc trong ngành ngân hàng, việc tìm kiếm cơ hội đúng đắn và đáng tin cậy là vô cùng quan trọng. Để tránh mất thời gian vào các tin tuyển dụng không chất lượng, bạn có thể hãy đặt niềm tin vào trang web tìm việc uy tín như Job3s.ai. Tại đây, không chỉ cung cấp danh sách việc làm đáng tin cậy mà còn đảm bảo mọi thông tin được kiểm duyệt kỹ lưỡng và cập nhật liên tục.

Ngoài ra, Job3s còn là nguồn thông tin quý báu về quy trình tuyển dụng từ góc nhìn của cả người tìm việc và nhà tuyển dụng, giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho cuộc hành trình tìm kiếm việc làm trong ngành ngân hàng.

Job3s kênh tuyển dụng chất lượng với các bài đăng được kiểm duyệt kỹ lưỡng
Job3s kênh tuyển dụng chất lượng với các bài đăng được kiểm duyệt kỹ lưỡng

Tóm lại, việc tìm hiểu về lương nhân viên ngân hàng mang lại nhiều lợi ích quan trọng. Điều này giúp cá nhân hiểu rõ hơn về tiềm năng thu nhập và cơ hội sự nghiệp trong ngành. Thông qua việc nắm bắt thông tin này, bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt và đúng đắn về sự nghiệp của mình trong lĩnh vực ngân hàng.

