Mẫu đơn xin việc làm cho nghề xuất nhập khẩu, thu hút nhà tuyển dụng

1. Nhân viên xuất nhập khẩu là gì?

Trước khi tìm hiểu các mẫu đơn xin việc làm cho nghề xuất nhập khẩu, bạn cần biết vị trí công việc này là gì. Vai trò của nhân viên xuất nhập khẩu không phải lúc nào cũng giống nhau và tùy thuộc vào môi trường làm việc của họ. Điều quan trọng là hiểu rõ trách nhiệm của nhân viên xuất nhập khẩu trong từng tình huống cụ thể. Dưới đây là mô tả về vai trò của họ trong hai môi trường khác nhau:

Công ty xuất nhập khẩu lớn Công ty xuất nhập khẩu nhỏ Nhân viên xuất nhập khẩu tại các công ty lớn thường chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục và chứng từ cần thiết để đảm bảo việc xuất nhập hàng hóa diễn ra một cách suôn sẻ. Điều này bao gồm việc theo dõi và tuân thủ các quy định hải quan, quản lý hồ sơ và thông báo cho các bên liên quan về tiến trình xuất nhập khẩu.

Họ có nhiệm vụ đảm bảo rằng thông tin và tài liệu liên quan được tổ chức một cách chính xác và kỹ lưỡng để đảm bảo sự hợp lệ của quá trình xuất nhập khẩu. Nhân viên xuất nhập khẩu trong các công ty nhỏ cần sở hữu khả năng đa năng để thực hiện nhiều công việc khác nhau từ chuẩn bị hợp đồng, đóng gói hàng hóa, lên lịch vận chuyển, xử lý thủ tục hải quan cho đến quản lý các khoản thanh toán.

Họ phải đảm bảo rằng mọi khâu trong quá trình xuất nhập khẩu diễn ra trơn tru và hiệu quả, bất chấp sự hạn chế về nguồn lực và nhân sự thường thấy ở các doanh nghiệp nhỏ.

Nắm rõ cách viết mẫu đơn xin việc làm cho nghề xuất nhập khẩu mở ra nhiều cơ hội cho người lao động trong lĩnh vực này. Nhiều người bắt đầu sự nghiệp như nhân viên xuất nhập khẩu và sau đó phát triển kỹ năng mới hoặc mở rộng cơ hội trong quá trình làm việc. Ngoài ra, việc biết thêm một ngôn ngữ thứ hai có thể trở thành một lợi thế quan trọng, bởi vì việc làm việc với đối tác nước ngoài thường đòi hỏi khả năng giao tiếp hiệu quả trong ngôn ngữ của họ.

2. Các công việc chính của 1 nhân viên xuất nhập khẩu là gì?

Ngoài việc biết được các mẫu đơn xin việc làm cho nghề xuất nhập khẩu, nắm rõ các công việc chính của ngành nghề này cũng hỗ trợ cho các ứng viên xác định nên tập trung vào những kinh nghiệm, kỹ năng nào. Dưới đây là các công việc chính, nhiệm vụ của một nhân viên xuất nhập khẩu:

Tiến hành các giao dịch và thương thảo với các đối tác liên quan, ký kết hợp đồng với khách hàng và nhà cung cấp.

Hoàn tất mọi thủ tục cần thiết để xác minh và xử lý các tài liệu xuất nhập khẩu hàng hóa.

Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận khác, bao gồm kế toán, để thực hiện các hoạt động như mở thư tín dụng (L/C) và các bảo lãnh ngân hàng cần thiết cho đối tác.

Tiếp nhận, kiểm tra và so sánh tài liệu hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu với số lượng thực tế, đặc biệt tại cửa khẩu trong quá trình thực hiện thủ tục thông quan.

Quản lý và theo dõi tình trạng các đơn hàng và hợp đồng, đảm bảo tiến độ giao hàng và nhận hàng đúng hẹn.

Phối hợp một cách hiệu quả với các bộ phận liên quan trong doanh nghiệp và các đối tác để đảm bảo quá trình giao hàng và nhận hàng diễn ra đúng theo kế hoạch đã đề ra.

Thực hiện công việc tìm kiếm khách hàng mới và mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp, tuân theo chiến lược được đề ra.

Liên tục theo dõi, duy trì liên lạc và chăm sóc khách hàng, cũng như duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác tiềm năng. Điều này bao gồm việc thu thập và đánh giá phản hồi từ khách hàng, thị trường và thậm chí từ đối thủ cạnh tranh.

Cung cấp tư vấn cho các quản lý và người đứng đầu các bộ phận liên quan, và thực hiện nhiệm vụ lập báo cáo nội bộ cũng như báo cáo với các cơ quan chính phủ liên quan.

3. Đơn xin việc của nhân viên xuất nhập khẩu là gì?

Đơn xin việc vị trí nhân viên xuất nhập khẩu là văn bản đính kèm hồ sơ xin việc, đơn xin việc có nội dung đề cập đến việc ứng tuyển vào vị trí mà công ty tuyển dụng đang muốn tuyển dụng. Người viết đơn là người lao động có nhu cầu ứng tuyển vào vị trí nhân viên xuất nhập khẩu, người nhận đơn là bộ phận nhân sự của công ty đăng tuyển.

Mẫu đơn xin việc làm cho nghề xuất nhập khẩu được viết bởi người lao động có nhu cầu tìm việc nhằm mục đích ứng tuyển vào vị trí nhân viên xuất nhập khẩu. Mẫu đơn thường đề cập đến các thông tin cơ bản của người lao động, sau đó, công ty đăng tuyển sẽ xem xét đơn xin việc và hồ sơ của người lao động. Nếu công ty tuyển dụng hài lòng với hồ sơ của người lao động thì sẽ hẹn phỏng vấn với ứng viên.

4. Mẫu đơn xin việc làm cho nghề xuất nhập khẩu

Đơn xin việc làm tài liệu quan trọng không thể thiếu trong bộ hồ sơ xin việc ngành xuất nhập khẩu. Dưới đây là tổng hợp các mẫu đơn xin việc làm cho nghề xuất nhập khẩu chuẩn, ấn tượng nhất giúp tăng tỉ lệ trúng tuyển cho các ứng viên.

Mẫu đơn xin việc cho nghề xuất nhập khẩu số 1

Mẫu đơn xin việc làm cho nghề xuất nhập khẩu số 2

Mẫu đơn xin việc làm cho nghề xuất nhập khẩu số 3

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các mẫu đơn xin việc làm xuất nhập khẩu tại các website hỗ trợ tìm kiếm việc làm.

Bước 1: Truy cập vào website job3s.ai

Bước 2: Lựa chọn mục “ Hồ sơ & CV"

Bước 3: Trong mục “ Hồ sơ & CV", bạn hãy chọn “ Mẫu đơn xin việc".

Bước 4: Tại đây, bạn có thể tham khảo các mẫu đơn xin việc cùng hướng dẫn chi tiết cách viết cho từng ngành nghề phù hợp.

4. Hướng dẫn cách viết mẫu đơn xin việc làm cho nghề xuất nhập khẩu

Bên cạnh việc nắm rõ các mẫu đơn xin việc làm cho nghề xuất nhập khẩu, bạn cũng cần hiểu cách viết như nào sao cho chuyên nghiệp là việc làm vô cùng quan trọng. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách viết đơn xin việc làm cho nhân viên xuất nhập khẩu. Các bạn có thể làm theo từng phần để hoàn thành 1 đơn hoàn chỉnh.

Mục tiêu nghề nghiệp cá nhân:

Mục tiêu nghề nghiệp là phần thông tin quan trọng đầu tiên trong CV xin việc mà bạn cần lưu ý. Bạn biết đấy, nhà tuyển dụng sẽ chỉ cần dành 10 giây để nhìn tổng quan CV của bạn. Trong khi đó, mục tiêu nghề nghiệp là phần nội dung được đặt trên cùng và là điểm chạm đầu tiên với nhà tuyển dụng. Do đó, bạn cần có viết mục tiêu nghề nghiệp một cách cẩn thận, khoa học.

Theo đó, bạn có thể chia mục tiêu nghề nghiệp thành hai phần chính bao gồm: mục tiêu dài hạn và mục tiêu ngắn hạn. Để mục tiêu này có sức thuyết phục hơn, bạn có thể đề cập ngắn gọn đến cách bạn sẽ thực hiện khi làm việc tại vị trí này. Ngoài ra, bạn cũng cần cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân bao gồm:

Thông tin cá nhân:

Trong phần này, bạn cần đề cập đến các thông tin liên hệ bao gồm:

Họ và tên

Năm sinh

Số điện thoại liên hệ

Email cá nhân

Địa chỉ

Đồng thời, ở phần thông tin này, bạn hãy sử dụng địa chỉ email có cú pháp chuyên nghiệp, tránh dùng những tên email không chuyên nghiệp hoặc mang tính cá nhân như: [email protected]. Đối với phần thông tin địa chỉ, nếu bạn không muốn cung cấp đầy đủ chi tiết về số nhà hay tên đường, bạn có thể chỉ ghi tên quận/huyện và tỉnh/thành phố.

Học vấn:

Thông qua phần học vấn, nhà tuyển dụng có thể xác định một phần kiến thức chuyên môn của bạn về vị trí tuyển dụng.

Trong phần này bạn nên liệt kê các thông tin bao gồm:

Tên trường đại học/cao đẳng

Tên ngành/chuyên ngành

Thời gian bắt đầu và kết thúc

Để giúp đơn xin việc làm của bạn trông ấn tượng hơn bạn có thể liệt kê một vài khóa học về lĩnh vực liên quan đến vị trí bạn đang ứng tuyển.

Kinh nghiệm làm việc:

Phần thông tin này bạn cần đề cập đến những thông tin sau:

Tên công ty

Vị trí làm việc, thời gian bắt đầu làm và kết thúc

Công việc thực hiện

Thành tựu nổi bật (nếu có)

Lưu ý trong phần kinh nghiệm làm việc:

Để phần thành tựu trở nên xác thực hơn bạn nên lượng hóa chúng

Bạn nên tập trung đề cập đến các nhiệm vụ có liên quan đến công việc xuất nhập khẩu

Ngoài ra, đối với những người chưa có kinh nghiệm, tìm hiểu mẫu đơn xin việc làm cho nghề xuất nhập khẩu là việc làm vô cùng cần thiết. Do đó, tại mục kinh nghiệm việc làm, bạn có thể đề cập đến các nhiệm vụ bạn đã từng làm trong CLB tại trường học, hay các công việc part – time. Bạn hãy liên kết những nhiệm vụ bạn thực hiện với những kỹ năng mà một nhân viên xuất nhập khẩu nên có. Qua đây, nhà tuyển dụng có thể đánh giá kỹ năng, phẩm chất của bạn có phù hợp với vị trí tuyển dụng hay không.

Chẳng hạn, công việc của bạn là nhân viên order tại một quán cà phê. Nhiệm vụ chính của bạn sẽ bao gồm các công việc như:

Giao tiếp với khách hàng để xác định nhu cầu của khách hàng – thể hiện kỹ năng giao tiếp.

Quan sát nhu cầu của khách trong quá trình sử dụng dịch vụ tại quán – thể hiện kỹ năng quan sát.

Quản lý và kiểm soát số lượng về nguyên liệu chế biến – thể hiện kỹ năng quản lý.

Cung cấp thông tin order đến nhân viên pha chế – thể hiện kỹ năng làm việc nhóm.

Một phần thông tin cực kỳ quan trọng và không thể thiếu trong các mẫu đơn xin việc làm cho nghề xuất nhập khẩu - phần kỹ năng làm việc. Bạn nên chia thành hai phần chính: Kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn/nghiệp vụ.

Kỹ năng chuyên môn/nghiệp vụ một nhân viên xuất nhập khẩu cần có bao gồm:

Biết cách làm việc với phần mềm quản lý hàng tồn kho

Điều phối giao thông máy kéo rơ moóc

Kiểm tra chứng từ hải quan

Đặt hàng

Kỹ năng mềm một nhân viên xuất nhập khẩu cần có bao gồm:

Phối hợp làm việc nhóm

Kỹ năng quan sát tổng quát và chi tiết

Đa nhiệm (multi – tasks)

Phân tích tình huống

Thực hiện công việc độc lập

Giải quyết vấn đề nhanh chóng

5. Một số lưu ý khi viết mẫu đơn xin việc làm cho nghề xuất nhập khẩu

Khi tìm hiểu về các mẫu đơn xin việc làm cho nghề xuất nhập khẩu bao gồm cả cách viết, bạn cần quan tâm các lưu ý sau về lỗi cũng như cách trình bày. Các yếu tố này giúp đơn xin việc được chỉn chu hơn, ghi điểm tốt hơn trong mắt nhà tuyển dụng.

Ngắn gọn, súc tích : Giữa chi tiết và nhàm chán có một ranh giới rất mong manh. Nếu bạn biến lá đơn xin việc của bạn thành một nơi để “kể lể sự tình” thì chắc chắn nhà tuyển dụng sẽ chẳng buồn ngó ngàng gì đến nó cả.

Cung cấp nhiều thông tin để liên lạc : Bạn nên viết tất cả số điện thoại nhà, số điện thoại di động, các địa chỉ email vào đơn xin việc để người tuyển dụng dễ dàng liên lạc với bạn khi cần. Những nhà tuyển dụng cũng vô cùng bận rộn, nếu họ tìm mãi không thấy cách nào để liên lạc với bạn thì khả năng họ bỏ qua bạn không phải là nhỏ, nhất là khi bạn không phải một ứng viên quá xuất sắc.

Rõ ràng, cụ thể : Đừng quên nêu rõ những thành công đạt được và kỹ năng của bạn một cách thật rõ ràng, tỉ mỉ như bạn có thể sử dụng những phần mềm vi tính nào,… Cơ hội bạn được nhận việc cũng sẽ tăng lên cùng với bề dày kinh nghiệm của bạn.

Trình bày sạch sẽ : Hãy trình bày lá đơn xin việc của bạn một cách sạch sẽ và đúng tiêu chuẩn nhất có thể về chính tả, logic thông tin, nét chữ (nếu là đơn viết tay) bởi cách trình bày thể hiện tính cách con người bạn. Đừng để nhà tuyển dụng có ấn tượng xấu với bạn ngay từ những phút đầu tiên.

Trung thực: Bạn cần tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng? Tất nhiên rồi. Nhưng tâng bốc mình lên là một sai lầm rất lớn. Bạn sẽ mất điểm ngay. Thật thà, trung thực là một trong những tính cách được các nhà tuyển dụng đánh giá rất cao. Hãy tự tin với khả năng của mình.

6. Yêu cầu của nhân viên xuất nhập khẩu là gì?

Hiện nay, ngành xuất nhập khẩu đang ghi nhận lượng người lao động muốn ứng tuyển ngày càng cao. Dưới đây là những yêu cầu của nhà tuyển dụng cho các ứng viên, các bạn có thể tham khảo để hoàn thiện kỹ năng cũng như viết các mẫu đơn xin việc làm cho nghề xuất nhập khẩu tốt nhất.

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành có liên quan đến nghiệp vụ xuất nhập khẩu như Xuất nhập khẩu, Thương mại Quốc tế, Ngân hàng, Quan hệ quốc tế, Quan hệ Thương mại Quốc tế, Hải quan…

Có nghiệp vụ về lĩnh vực xuất nhập khẩu, nắm vững các quy trình và quy định trong xuất – nhập khẩu, các thủ tục xuất nhập khẩu, chứng từ.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm hoặc đã làm việc ở vị trí tương đương.

Thông thạo tiếng Anh bao gồm các kỹ năng nghe - nói - đọc - viết.

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.

Có khả năng lập kế hoạch công việc và kỹ năng trình bày.

Hiểu biết rộng về những khái niệm có liên quan đến công việc như các phương thức thanh toán quốc tế, các phương thức vận tải hàng hóa quốc tế, điều kiện và luật pháp thương mại quốc tế, các văn bản pháp lý…

Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc, trung thực.

Trên đây là chi tiết các mẫu đơn xin việc làm cho nghề xuất nhập khẩu mà ứng viên trong ngành có thể tham khảo. Việc biết cách viết, những lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ xin việc là bước đầu để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng khi ứng tuyển vào vị trí nhân viên xuất nhập khẩu. Hiện nay ngành xuất nhập khẩu luôn được đánh giá là có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai, vì vậy những ứng viên luôn có tỉ lệ cạnh tranh cao. Hy vọng với bài viết trên, các bạn đã có thể tự viết cho mình một đơn xin việc hoàn chỉnh. Chúc các bạn thành công ngay từ lần phỏng vấn đầu tiên!