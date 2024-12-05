Mẫu giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc 1 năm đạt chuẩn

Mẫu giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc là một trong những tài liệu quan trọng để chứng minh kinh nghiệm của bạn trong lĩnh vực nào đó. Nó thường được yêu cầu khi bạn ứng tuyển vào một vị trí công việc mới hoặc khi bạn muốn nộp hồ sơ đăng ký chứng chỉ nghề nghiệp. Để hiểu rõ hơn về lợi ích của giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc cùng tìm hiểu dưới đây cùng Job3s nhé.

1. Giấy xác nhận kinh nghiệm là gì?

Mẫu giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc hay còn được gọi là thư chứng nhận kinh nghiệm trong thời gian công tác. Đây được xem là văn bản dùng để xác nhận chính xác kinh nghiệm làm việc của người lao động trong một lĩnh vực, ngành nghề hay một vị trí tại một doanh nghiệp, tổ chức hoặc cơ quan trong một khoảng thời gian cụ thể.

Trong trường hợp của người nước ngoài, hồ sơ xin cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài thì người lao động bắt buộc phải có giấy chứng nhận kinh nghiệm làm việc trên 3 năm.

Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc (Nguồn: Internet)

2. Đối tượng dùng giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc 1 năm

Mẫu giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc đã từng công tác tại một công ty không còn là giấy tờ xa lạ với các đối tượng lao động, người lao động có thể đề nghị đơn vị mình đang công tác xác nhận trong nhiều trường hợp khác nhau như sau:

Cần vay vốn, làm visa:

Xác minh tài chính trong trường hợp cần vay vốn ngân hàng, làm thẻ visa với mục đích du lịch, đi du học,… giúp chứng minh rằng người lao động có đủ khả năng về kinh tế để trả nợ cho ngân hàng hay đủ tiềm năng tài chính để chi trả cho các nhu cầu cần thiết trong cuộc sống, học tập, công việc hay giải trí.

Đương nhiên để hoàn tất các thủ tục vay vốn thì không chỉ giấy xác nhận công tác, người lao động cần xin thêm một số giấy tờ khác về xác minh lương hay xác minh về thu nhập, …

Tìm việc ở công ty mới:

Dành cho các đối tượng lao động trong quá trình tìm kiếm vị trí công việc mới tại công ty mới phù hợp với bản thân, các nhà tuyển dụng có yêu cầu về kinh nghiệm thì ứng viên cần phải có giấy xác nhận giấy xác nhận đang trong thời gian làm việc tại công ty để làm minh chứng cho thời gian công tác của bản thân ứng viên.

Trong trường hợp này, giấy xác nhận đang công tác tại công ty được xem như một tấm vé ưu tiên giúp đối tượng lao động tìm được công việc, vị trí xứng đáng với bản thân.

Xin hưởng quyền lợi:

Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc còn là văn bản được dùng để trình lên đại diện doanh nghiệp, công ty để họ xem xét cống hiến của người lao động, chấp thuận cho người lao động điều chuyển công tác hoặc hưởng một số ưu tiên đúng với thời gian họ cống hiến công tác.

Chung quy lại, mẫu giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc không chỉ giúp cho người lao động thuận tiện hơn trong việc làm giấy tờ hay các thủ tục liên quan mà còn có tác dụng xác thực về thời gian công tác, nơi công tác, vị trí công tác của người lao động tại các doanh nghiệp, tập đoàn.

Có nhiều đối tượng có thể viết giấy xác nhận kinh nghiệm công tác (Nguồn: Internet)

3. Viết giấy xác nhận công tác sao cho chuẩn chỉnh?

Mẫu giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc là một tài liệu không khó để soạn thảo, còn rất dễ dàng để được đại diện các công ty, doanh nghiệp xác nhận hơn so với một số loại đơn từ.

Tuy nhiên, không ít người lao động cảm thấy dễ dàng khi viết loại giấy tờ này, việc ghi thông tin thiếu, sai sót thông số, cách trình bày không chuẩn xác thì đương nhiên giấy xác nhận của bạn sẽ không đạt yêu cầu. Hơn thế nữa, việc làm lại giấy tờ gây mất thời gian đi lại, trình bày.

Bạn cần ghi nhớ rằng, giấy xác thực công tác tại một doanh nghiệp không phải là xác nhận mức lương hay xác nhận thu nhập mà giấy này chỉ có tác dụng xác minh thông tin về quá trình công tác của người lao động trong một thời gian nhất định.

Nội dung trong giấy xác nhận kinh nghiệm công tác (Nguồn: Internet)

4. Hướng dẫn cách viết giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc

Việc có một giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc chính xác và đầy đủ có thể giúp bạn tăng cơ hội được chọn vào vị trí công việc mong muốn, đồng thời cũng là một bằng chứng quan trọng cho việc bạn đã tích lũy được kinh nghiệm và có năng lực trong lĩnh vực mà mình ứng tuyển. Vậy những nội dung cần có trong giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc là gì cùng tìm hiểu nhé.

4.1. Mục mở đầu

Bất cứ loại thư hay loại giấy tờ gì thì đều bắt buộc phải có mục mở đầu, người lao động tuyệt đối không được thiếu mục “ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập tự do hạnh phúc …”, “Kính gửi”.

Ví dụ: Kính gửi Ban Nhân sự /Giám đốc Công ty X, …

Nghĩ tiêu đề cho mẫu xác nhận đảm bảo các tiêu chí ngắn gọn, súc tích, đầy đủ nội dung.

Chẳng hạn: “Mẫu giấy xác nhận công tác/ Mẫu giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc 1 năm/…”

Yêu cầu người lao động cung cấp rõ thông tin xác thực như: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân/chứng minh nhân dân, ngày cấp/nơi cấp.

4.2. Phần nội dung​

Nêu thông tin chi tiết về doanh nghiệp đã từng công tác phải đầy đủ như tên, địa chỉ kèm tên viết tắt của doanh nghiệp (bao gồm có mã số doanh nghiệp) , số điện thoại (hotline), số fax (nếu có),… Người lao động cần cung cấp chính xác và chi tiết: ngày tháng năm bắt đầu và ngày tháng năm kết thúc quá trình công tác.

Điền rõ chức vụ đã từng đảm nhận trước đó. Yếu tố này cũng góp phần giúp bên nhân sự biết được người lao động thực sự có phù hợp với vị trí đang ứng tuyển hay không.

Lưu ý rằng người lao động chỉ cần xác nhận đã chuyên tâm công tác ở doanh nghiệp cũ, không ghi chú thêm đã từng làm thêm công việc gì ngoài doanh nghiệp đó kể cả công việc thời vụ làm từ xa. Đây là một trong những thông tin nhấn mạnh cần đặc biệt chú ý vì yếu tố này thể hiện bạn có nghiêm chỉnh thực hiện công việc hiện tại hay không.

Sau khi hoàn tất những bước này, chúc mừng bạn đã đến gần giai đoạn hoàn tất thông tin của mẫu giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc. Trong trường hợp, nếu bạn không có đủ số liệu để điền vào mẫu giấy thì hãy nhanh chóng liên hệ ngay đến doanh nghiệp cũ để hoàn thành sớm nhất nhé.

Hướng dẫn viết giấy xác nhận kinh nghiệm công tác (Nguồn: Internet)

4.3. Phần kết​

Mục kết cần cung cấp đủ chữ ký và họ tên của hai bên là bên viết thư (người lao động) và bên doanh nghiệp, họ và tên của hai bên và chữ ký xác nhận có công chứng. Người ký xác nhận kinh nghiệm làm việc phải là người cấp cao, có chức thẩm quyền tại doanh nghiệp chẳng hạn như: Giám đốc, Phó Giám đốc, …

4.4. Lưu ý

- Ngoài chữ ký cần có đóng dấu hợp lệ của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp ký tên cần được chứng minh là hợp pháp hóa và được cấp giấy tờ công nhận kinh doanh, mã số doanh nghiệp của địa bàn.

- Tất cả giấy tờ liên quan đến chữ ký thực hay dấu đỏ đều không được phép sử dụng dạng văn bản photocopy dưới mọi hình thức.

Như vậy là tất cả những thông tin quan trọng về mẫu giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc 1 năm và hướng dẫn chi tiết cách viết đã được Job3s giải thích một cách chi tiết và hiệu quả nhất. Hy vọng sau bài viết này, các đối tượng lao động sẽ nắm được quy trình viết và hoàn tất giấy xác nhận một cách chuẩn chỉnh. Đừng quên hãy luôn theo dõi trang web của chúng tôi để cập nhật nhiều kiến thức bổ ích nhất về hướng nghiệp, tìm việc nhé.