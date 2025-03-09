Mức lương của ngành báo chí là bao nhiêu? [Mức lương 2025]

1. Chức năng báo chí chuyên ngành cấp lương

Báo chí chuyên ngành cấp lương được tính theo công thức sau:

Lương = Hệ số lương * Mức lương cơ sở

Trong đó:

- Hệ số lương : Hệ số lương của Biên tập viên, Viên chức Phóng viên, biên dịch viên được Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT quy định như sau:

Biên tập viên hạng I, phóng viên hạng I, biên dịch viên hạng I, đạo diễn truyền hình hạng I có hệ thống lương từ 6,20 - 8,00.

Biên tập viên hạng II, phóng viên hạng II, biên dịch viên hạng II, đạo diễn truyền hình hạng II có hệ số lương từ 4,40 - 6,78.

Biên tập viên hạng III, phóng viên hạng III, biên dịch viên hạng III, đạo diễn truyền hình hạng III có hệ số lương từ 2,34 - 4,98.

- Mức lương cơ sở : Theo Nghị định 73/2024/ND-CP Mức lương cơ sở là 2.340.000 được tính từ ngày 7/1/2024.

Mức lương của thành viên, biên tập viên được quy định theo Thông số 13/2022/TT-BTTTT

Dựa theo công thức, trình độ của chuyên ngành báo chí được tính chi tiết như sau:

Cấp lương Biên tập viên hạng I, phóng viên hạng I, biên dịch viên hạng I, đạo diễn truyền hình hạng I Bậc lương Hệ số Mức lương (VNĐ/tháng) Bậc 1 6.2 14.508.000 Bước 2 6,56 15.350.400 Bậc 3 6,92 16.192.800 Bậc 4 7.28 17.035.200 Bậc 5 7,65 17.877.600 Bậc 6 8.0 18.720.000 Mức lương đối với Biên tập viên hạng II, Phóng viên hạng II, Biên dịch viên hạng II Bậc lương Hệ số Mức lương (VNĐ/tháng) Bậc 1 4.4 10.296.000 Bước 2 4,74 11.091.600 Bậc 3 5.08 11.887.200 Bậc 4 5.42 12.682.800 Bậc 5 5,76 13.478.400 Bậc 6 6.1 14.274.000 Bậc 7 6,44 15.069.600 Bậc 8 6,78 15.865.200 Mức lương đối với BIên tập viên hạng III, Phóng viên hạng III, Biên dịch viên hạng III Bậc lương Hệ số Mức lương (VNĐ/tháng) Bậc 1 2,34 5.475.600 Bước 2 2,67 6.247.800 Bậc 3 3.0 7.020.000 Bậc 4 3.33 7.792.200 Bậc 5 3,66 8.564.400 Bậc 6 3,99 9.336.600 Bậc 7 4.32 10.108.800 Bậc 8 4,65 10.881.000 Bậc 9 4,98 11.653.200

2. Mức lương chuyên ngành Báo chí theo kinh nghiệm

Nếu không thuộc biên chế viên, ứng viên có thể làm việc tại các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông. Cấp độ báo cáo chuyên ngành tại các đơn vị này có sự chênh lệch hoàn toàn tùy thuộc vào kinh nghiệm, vị trí công việc và môi trường làm việc, cụ thể:

Báo chí Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh 3.000.000 - 5.000.000 Nhân viên (Dưới 1 năm kinh nghiệm) 6.000.000 - 9.000.000 Nhân viên/Chuyên viên (Từ 1 - 3 năm kinh nghiệm) 8.000.000 - 16.000.000 Trưởng nhóm 13.000.000 - 20.000.000 Quản lý/Trưởng phòng 16.000.000 - 26.000.000 Giám đốc 23.000.000 - 39.000.000

Lưu ý: Có thể thấy, ngành báo chí tạo nên cơ hội thăng tiến rất rõ ràng từ vị trí thực tập sinh lên các vị trí như trâu nhóm hay giám đốc với trình độ hấp dẫn tương ứng với số năm kinh nghiệm. Người làm báo có thể được tăng lương lên tới gần 40.000.000 VNĐ/tháng với giám đốc vị trí.

Bên cạnh đó, các cấp độ báo cáo lớn còn phụ thuộc vào uy tín và hoạt động của công ty truyền thông. Các công ty truyền thông, các điện tử thường trả lương cao hơn các cơ quan truyền thông, báo chí nhỏ, địa phương.

Ngành báo chí lương bao nhiêu còn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm làm việc

3. Mức lương của công việc làm báo chí chuyên ngành

Ngành báo chí mở ra nhiều cơ hội làm việc cho sinh viên theo học. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể thử sức ở nhiều vị trí khác nhau với trình độ phù hợp. Dưới đây là các thông báo phổ biến kèm theo tài liệu tham khảo:

3.1. Nhà báo, phóng viên

Nhà báo và phóng viên là những người làm công việc "săn tin", điều tra phản ánh các vấn đề về kinh tế, xã hội, chính trị, thể thao..., sau đó viết bài và đăng tải trên báo điện tử hoặc báo giấy.

Mô tả công việc của thành viên phóng to và nhà báo tương đối giống nhau. Tuy nhiên, nhà báo được Nhà nước cấp thẻ nhà báo theo Luật báo chí ban hành năm 2006. Trong khi đó, phóng viên không được cấp thẻ nhà báo mà chỉ được cung cấp giấy giới thiệu của toàn biên tập trong quá trình đi tác nghiệp.

Mức lương của nhà báo, viên chức phóng viên được tính theo bảng lương của viên chức chức năng, cụ thể như sau:

- Mức lương của nhà báo, phóng viên hạng I từ 14.508.000 - 18.720.000 VNĐ/tháng

- Mức lương của Nhà báo, viên chức hạng II từ 10.296.000 - 15.865.200 VNĐ/tháng

- Mức lương của Nhà báo, viên chức hạng III từ 5.475.600 - 11.653.200 VNĐ/tháng

Mức lương của nhà báo, viên phóng viên là người săn tin, điều tra phản ánh vấn đề xã hội

3.2. Người viết quảng cáo

Copywriter được hiểu là người sáng tạo nội dung ở nhiều hình thức khác nhau như văn bản, âm thanh hoặc hình ảnh để phục vụ cho các chiến dịch Marketing.

Mô tả công việc của Copywriter bao gồm công việc nghiên cứu và phân tích thị trường từ đó lên các ý tưởng cho bài viết; Lập kế hoạch và phát triển chiến lược quảng cáo phù hợp với từng nhóm khách hàng, từng thời điểm; Sáng tạo nội dung sao cho truyền tải thông điệp đúng đắn thu hút khách hàng mục tiêu; Theo dõi, phân tích, đánh giá kết quả quảng cáo để có những điều chỉnh phù hợp.

Mức lương của Copywriter trung bình từ 11.000.000 - 17.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm, phân loại ngành hàng và vị trí làm việc.

3.3. Phát thanh viên

Phát thanh viên là người làm công việc biên tập tại đài phát thanh, đảm nhiệm vai trò truyền tải thông tin về mọi mặt đời sống như kinh tế, chính trị, xã hội... tới người nghe bằng lời nói.

Công việc của người phát thanh không chỉ ngồi và đọc tin tức mà còn đảm nhận nhiều công việc liên quan khác như: Lên kế hoạch cho chương trình phát thanh; Lên bản kịch bản chương trình; Chuẩn bị trước khi lên sóng; Truyền tải thông tin chương trình đến người nghe bằng giọng nói gần gũi; Trả lời câu hỏi, phản hồi đóng góp của thính giả.

Mức lương của phát thanh viên dao động từ 6.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng. Với những người có nhiều kinh nghiệm làm việc, trình độ lương có thể lên tới hơn 20.000.000 VNĐ/tháng.

Thành viên phát triển có trình độ trung bình từ 6.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng

3.4. Nghề quay phim

Quay phim là người chuyển văn bản thành video hoặc các phim sinh động kích thước. Họ làm việc trực tiếp với máy quay để ghi lại những hình ảnh diễn ra trong cuộc sống hoặc "thiết lập" theo ý đồ nhất định. Người quay phim cam chịu về mặt hình ảnh cho một TVC, một bộ phim hoặc 1 sản phẩm truyền hình... sao cho đúng ý đồ của biên kịch, đạo diễn.

Mức lương của nghề quay phim trung bình từ 6.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng đối với người mới vào nghề. Những người có kinh nghiệm hơn 1 năm sẽ có thu nhập từ 10.000.000 đến vài triệu đồng 1 tháng.

3.5. Biên tập viên

Biên tập viên là người chịu trách nhiệm chỉnh sửa, biên tập nội dung trước khi xuất bản trên các phương tiện truyền thông như website, báo chí, truyền hinh,... Công việc của biên tập viên bao gồm: Lọc thông tin để đảm bảo tính chính xác, Kiểm tra tra và sửa lỗi chính tả, văn phong, ngữ pháp để tạo nên nội dung thu hút và dễ hiểu; Lập kế hoạch và quản lý tập tin thông tin.

Mức lương của biên tập viên trung bình khoảng 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/món, tùy thuộc vào nền nông nghiệp và khối lượng công việc.

Mức lương chuyên ngành báo chí ở vị trí biên tập viên trung bình từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng

3.7. Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa là công việc sử dụng các công cụ vẽ để tạo ra những hình ảnh ấn tượng để truyền tải nội dung, thông điệp. Các sản phẩm thiết kế đồ họa có thể là poster, banner quảng cáo, tờ rơi, catalogue, bìa sách, bao bì sản phẩm,…

Thuộc về mỗi công ty/doanh nghiệp mà công việc của những người làm thiết kế đồ họa khác nhau. Tuy nhiên nhìn chung, họ có thể đảm nhận một số công việc như: Nhận yêu cầu từ các bộ phận, khách hàng; Lên ý tưởng, kế hoạch thiết kế và trình bày với khách hàng; Sử dụng công cụ thiết kế đồ họa để tạo ra sản phẩm; Chỉnh sửa và hoàn thiện thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.

Mức lương thiết kế đồ họa trung bình từ 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng. Mức lương cao hay thấp còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm làm việc, trình độ, quy mô doanh nghiệp. Ví dụ: Người làm thiết kế có kinh nghiệm 2 - 3 năm lương có thể từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

3.8. Giám đốc sáng tạo

Giám đốc sáng tạo là chuyên gia có vai trò xây dựng hình ảnh thương hiệu của công ty. Để thực hiện vai trò này, họ cần đưa ra những ý tưởng sáng tạo cho sản phẩm, dịch vụ; Lãnh đạo, hướng dẫn, hỗ trợ đội ngũ sáng tạo phát triển kế hoạch hiệu quả; Phân tích, đánh giá ý tưởng sáng tạo của đội ngũ; Cập nhật xu hướng mới của thị trường và đề xuất chiến lược phát triển; Tạo động lực cho nhân viên đồng thời tìm kiếm nhân tài cho vị trí còn trống.

Theo khảo sát, mức lương của giám đốc sáng tạo trung bình khoảng 25.000.000 VNĐ/tháng. Thuộc về ngành nghề, công việc kinh doanh và kinh nghiệm, trình độ lương của giám đốc sáng tạo có thể thay đổi, cụ thể:

- Tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ: 50.000.000 - 80.000.000 VNĐ/tháng

- Tại các công ty đa quốc gia, tập đoàn lớn: 100.000.000 - 200.000.000 VNĐ/tháng

- Tại các công ty thời trang, giải trí, công nghệ lớn: 150.000.000 - 300.000.000 VNĐ/tháng

Mức lương của ngành báo chí có thể lên tới 300.000.000 VNĐ/tháng ở vị trí giám đốc sáng tạo