Ngành Báo chí thi khối nào, tổ hợp môn nào?
CEO Tony Vũ Thứ Ba, 11/03/2025
Ngành Báo chí thi khối nào? Các tổ hợp môn xét tuyển vào ngành Báo chí rất đa dạng, bao gồm C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh), D78 (Văn, Khoa học xã hội, Anh). Một số trường còn mở rộng xét tuyển với A01 (Toán, Lý, Anh), D04 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung), D72 (Văn, Khoa học tự nhiên, Anh) và D83 (Văn, tiếng Trung, Khoa học xã hội),...
1. Ngành Báo chí thi khối nào?

Hiện nay, ngành Báo chí tại các trường đại học chủ yếu xét tuyển qua các tổ hợp môn như C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh), D78 (Văn, Khoa học xã hội, Anh), cùng một số tổ hợp đặc thù khác có sự kết hợp giữa các môn xã hội và ngoại ngữ.

Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các tổ hợp xét tuyển phổ biến gồm D01 (Toán, Văn, Anh), D72 (Văn, Khoa học tự nhiên, Anh) và D78 (Văn, Khoa học xã hội, Anh), trong đó môn Ngữ văn được nhân đôi hệ số. Trong khi đó, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) lại tập trung vào các tổ hợp như C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh) và D78 (Văn, Khoa học xã hội, Anh). Trong đó, tổ hợp C00 thường có điểm chuẩn cao nhất, phản ánh sự cạnh tranh lớn trong ngành này.

Ngành Báo chí hiện nay có sự đa dạng trong các tổ hợp môn xét tuyển

Ngoài ra, một số trường như Đại học Văn hóa Hà Nội còn bổ sung tổ hợp D09 (Văn, Địa, Tiếng Anh) và D15 (Văn, Địa, Tiếng Đức), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông bổ sung các tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) và A01 (Toán, Vật lý, tiếng Anh) để đa dạng hóa lựa chọn cho thí sinh.

Sự thay đổi trong các tổ hợp xét tuyển qua từng năm cũng cho thấy sự linh hoạt và cập nhật của các trường đại học để phù hợp với xu hướng giáo dục hiện nay.

Khối thi

Tổ hợp môn

C00

Văn, Sử, Địa

D01

Toán, Văn, Anh

D04

Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung

D09

Toán, Tiếng Anh và Lịch sử

D14

Ngữ văn, Lịch sử và Tiếng Anh

D15

Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

D72

Văn, Khoa học tự nhiên, Anh

D78

Văn, Khoa học xã hội, Anh

D83

Văn, Khoa học xã hội, tiếng Trung

A00

Toán, Vật lý, Hóa học

A01

Toán, Lý, Anh

2. Phương thức xét tuyển ngành Báo chí phổ biến

Khi xét tuyển vào ngành Báo chí, thí sinh có thể lựa chọn giữa nhiều phương thức khác nhau, tùy vào điều kiện và điểm mạnh của bản thân để tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển. Các phương thức xét tuyển ngành Báo chí phổ biến bao gồm xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển học bạ và xét tuyển kết hợp.

  • Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT: Đây là phương thức phổ biến nhất và chiếm tỷ lệ chỉ tiêu lớn. Thí sinh sẽ tham gia kỳ thi và căn cứ vào điểm số của các môn thi theo tổ hợp xét tuyển để xác định khả năng trúng tuyển. Điểm xét tuyển sẽ được quy đổi theo thang điểm 30 (hoặc 40 tùy từng trường quy định), giúp đảm bảo tính công bằng và chính xác trong việc lựa chọn thí sinh.

  • Xét tuyển học bạ: Phương thức xét tuyển này dựa vào kết quả học tập trong quá trình học phổ thông, cụ thể là điểm trung bình của các môn học trong 5 học kỳ (thường không tính học kỳ II năm lớp 12). Thí sinh sẽ được xét tuyển thông qua điểm học bạ của các môn thuộc những tổ hợp xét tuyển, giúp những thí sinh có thành tích học tập ổn định nhưng không đạt điểm thi cao vẫn có cơ hội trúng tuyển.

  • Xét tuyển kết hợp: Phương thức này áp dụng cho thí sinh có chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEFL hoặc SAT. Các chứng chỉ này sẽ được quy đổi điểm và kết hợp với điểm học bạ để xét tuyển vào ngành.

  • Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Dành cho những thí sinh đạt được giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế hoặc có thành tích đặc biệt khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các phương thức xét tuyển và tiêu chí đánh giá có thể thay đổi tùy theo từng trường và từng năm

3. Trường đại học tuyển sinh, đào tạo ngành Báo chí

Ngành Báo chí hiện được đào tạo tại nhiều trường đại học uy tín trên cả nước, thu hút đông đảo thí sinh đăng ký xét tuyển hàng năm. Những trường đào tạo ngành báo chí top đầu như Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội và TP. HCM) hay Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, đều chú trọng đào tạo ngành này với các phương thức tuyển sinh đa dạng, nhằm tạo cơ hội cho nhiều đối tượng thí sinh.

Đặc biệt, một số trường đã loại bỏ kỳ thi năng khiếu và chuyển sang xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT, học bạ và các phương thức kết hợp. Các tổ hợp môn xét tuyển cũng phong phú, ngoài những khối thi truyền thống như C00, D01 còn có những tổ hợp mới được bổ sung như A01, D09, D72 hay D78.

Ngành báo chí hiện được đào tạo tại nhiều trường đại học uy tín

Mức điểm chuẩn ngành Báo chí tại các trường này luôn duy trì ở mức cao, với những ngành chuyên sâu như Báo truyền hình, Báo mạng điện tử có điểm chuẩn rất cạnh tranh, đòi hỏi thí sinh phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Những trường này không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn mà còn phát triển kỹ năng thực tế cho sinh viên thông qua các môn học và phương thức giảng dạy tiên tiến.

Dưới đây là bảng thống kê chi tiết về các trường đại học tuyển sinh ngành Báo chí và mức điểm chuẩn qua các năm.

TỔ HỢP MÔN THI CỦA NGÀNH BÁO CHÍ

Trường

Chuyên ngành

Tổ hợp

Môn học

Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền

Báo in; Báo phát thanh; Báo truyền hình; Báo mạng điện tử

D01

Toán, Văn, tiếng Anh

D66

Văn, tiếng Anh, Tin

D14

Văn, Lịch sử, Tiếng Anh

D72

Văn, Anh, Khoa học tự nhiên

D78

Văn, Anh, Khoa học xã hội

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội)

Báo chí

A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

D01

Toán, Văn, tiếng Anh

D04

Ngữ văn, Toán, tiếng Trung

D06

Toán học, Ngữ văn, tiếng Nhật

DD2

Toán học, Ngữ văn, tiếng Hàn

D14

Văn, Lịch sử, Tiếng Anh

D78

Ngữ Văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội

Đại học Văn hóa Hà Nội

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Báo chí

D01

Toán, Văn, tiếng Anh

D09

Toán, Tiếng Anh, Lịch sử

D14

Văn, Lịch sử, Tiếng Anh

D15

Ngữ Văn, Địa Lý, tiếng Anh

C19

Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân

Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông

Báo chí

A00

Toán, Vật lý, Hóa

A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

D01

Toán, Văn, tiếng Anh

Đại học Khoa học - Đại học Huế

Báo chí

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C19

Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân

D14

Văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Đại Học sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng

Báo chí

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

D01

Toán, Văn, tiếng Anh

C14

Toán học, Ngữ văn, Giáo dục công dân

D66

Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh

Đại học Cần Thơ

Báo chí

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

D01

Toán, Văn, tiếng Anh

D14

Văn, Lịch sử, Tiếng Anh

D15

Ngữ Văn, Địa Lý và tiếng Anh

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

Báo chí

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

D01

Toán, Văn, tiếng Anh

D14

Văn, Lịch sử, Tiếng Anh

ĐIỂM CHUẨN NGÀNH BÁO CHÍ

(2022 - 2024)

Điểm chuẩn vào ngành Báo chí thường ở mức cao, dao động từ 25 - 37 điểm tùy theo tổ hợp và chuyên ngành, cho thấy sự cạnh tranh gay gắt trong ngành học này.

Trường

Điểm chuẩn ngành Báo chí

2022

2023

2024

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

33,85 (thang 40)

34,47 (thang 40)

34,98 (thang 40)

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

25,75

25,5

25,51

Đại học Văn hóa Hà Nội

26,5

25,85

27

Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông

24,4

25,36

25,29

Đại học Khoa học - Đại học Huế

17

17,5

18

Đại Học sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng

24,15

24,77

25,8

Đại học Cần Thơ

Chưa tuyển sinh

Chưa tuyển sinh

26,87

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

27

26,13

26,7

Với các tổ hợp môn xét tuyển phong phú như C00, D01, D78 hay A01,... thí sinh có thể dễ dàng chọn lựa tổ hợp phù hợp với khả năng và sở thích của bản thân khi tìm hiểu ngành Báo chí thi khối nào. Việc lựa chọn đúng tổ hợp môn là bước quan trọng giúp thí sinh chuẩn bị tốt cho hành trình trở thành nhà báo. Ngoài ra, để tìm hiểu thêm về các vị trí việc làm ngành Báo chí hấp dẫn, hãy truy cập Job3s.ai ngay hôm nay.

