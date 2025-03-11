Ngành Báo chí thi khối nào, tổ hợp môn nào?
1. Ngành Báo chí thi khối nào?
Hiện nay, ngành Báo chí tại các trường đại học chủ yếu xét tuyển qua các tổ hợp môn như C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh), D78 (Văn, Khoa học xã hội, Anh), cùng một số tổ hợp đặc thù khác có sự kết hợp giữa các môn xã hội và ngoại ngữ.
Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các tổ hợp xét tuyển phổ biến gồm D01 (Toán, Văn, Anh), D72 (Văn, Khoa học tự nhiên, Anh) và D78 (Văn, Khoa học xã hội, Anh), trong đó môn Ngữ văn được nhân đôi hệ số. Trong khi đó, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) lại tập trung vào các tổ hợp như C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh) và D78 (Văn, Khoa học xã hội, Anh). Trong đó, tổ hợp C00 thường có điểm chuẩn cao nhất, phản ánh sự cạnh tranh lớn trong ngành này.
Ngoài ra, một số trường như Đại học Văn hóa Hà Nội còn bổ sung tổ hợp D09 (Văn, Địa, Tiếng Anh) và D15 (Văn, Địa, Tiếng Đức), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông bổ sung các tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) và A01 (Toán, Vật lý, tiếng Anh) để đa dạng hóa lựa chọn cho thí sinh.
Sự thay đổi trong các tổ hợp xét tuyển qua từng năm cũng cho thấy sự linh hoạt và cập nhật của các trường đại học để phù hợp với xu hướng giáo dục hiện nay.
|
Khối thi
|
Tổ hợp môn
|
C00
|
Văn, Sử, Địa
|
D01
|
Toán, Văn, Anh
|
D04
|
Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung
|
D09
|
Toán, Tiếng Anh và Lịch sử
|
D14
|
Ngữ văn, Lịch sử và Tiếng Anh
|
D15
|
Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh
|
D72
|
Văn, Khoa học tự nhiên, Anh
|
D78
|
Văn, Khoa học xã hội, Anh
|
D83
|
Văn, Khoa học xã hội, tiếng Trung
|
A00
|
Toán, Vật lý, Hóa học
|
A01
|
Toán, Lý, Anh
2. Phương thức xét tuyển ngành Báo chí phổ biến
Khi xét tuyển vào ngành Báo chí, thí sinh có thể lựa chọn giữa nhiều phương thức khác nhau, tùy vào điều kiện và điểm mạnh của bản thân để tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển. Các phương thức xét tuyển ngành Báo chí phổ biến bao gồm xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển học bạ và xét tuyển kết hợp.
-
Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT: Đây là phương thức phổ biến nhất và chiếm tỷ lệ chỉ tiêu lớn. Thí sinh sẽ tham gia kỳ thi và căn cứ vào điểm số của các môn thi theo tổ hợp xét tuyển để xác định khả năng trúng tuyển. Điểm xét tuyển sẽ được quy đổi theo thang điểm 30 (hoặc 40 tùy từng trường quy định), giúp đảm bảo tính công bằng và chính xác trong việc lựa chọn thí sinh.
-
Xét tuyển học bạ: Phương thức xét tuyển này dựa vào kết quả học tập trong quá trình học phổ thông, cụ thể là điểm trung bình của các môn học trong 5 học kỳ (thường không tính học kỳ II năm lớp 12). Thí sinh sẽ được xét tuyển thông qua điểm học bạ của các môn thuộc những tổ hợp xét tuyển, giúp những thí sinh có thành tích học tập ổn định nhưng không đạt điểm thi cao vẫn có cơ hội trúng tuyển.
-
Xét tuyển kết hợp: Phương thức này áp dụng cho thí sinh có chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEFL hoặc SAT. Các chứng chỉ này sẽ được quy đổi điểm và kết hợp với điểm học bạ để xét tuyển vào ngành.
-
Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Dành cho những thí sinh đạt được giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế hoặc có thành tích đặc biệt khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Trường đại học tuyển sinh, đào tạo ngành Báo chí
Ngành Báo chí hiện được đào tạo tại nhiều trường đại học uy tín trên cả nước, thu hút đông đảo thí sinh đăng ký xét tuyển hàng năm. Những trường đào tạo ngành báo chí top đầu như Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội và TP. HCM) hay Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, đều chú trọng đào tạo ngành này với các phương thức tuyển sinh đa dạng, nhằm tạo cơ hội cho nhiều đối tượng thí sinh.
Đặc biệt, một số trường đã loại bỏ kỳ thi năng khiếu và chuyển sang xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT, học bạ và các phương thức kết hợp. Các tổ hợp môn xét tuyển cũng phong phú, ngoài những khối thi truyền thống như C00, D01 còn có những tổ hợp mới được bổ sung như A01, D09, D72 hay D78.
Mức điểm chuẩn ngành Báo chí tại các trường này luôn duy trì ở mức cao, với những ngành chuyên sâu như Báo truyền hình, Báo mạng điện tử có điểm chuẩn rất cạnh tranh, đòi hỏi thí sinh phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Những trường này không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn mà còn phát triển kỹ năng thực tế cho sinh viên thông qua các môn học và phương thức giảng dạy tiên tiến.
Dưới đây là bảng thống kê chi tiết về các trường đại học tuyển sinh ngành Báo chí và mức điểm chuẩn qua các năm.
TỔ HỢP MÔN THI CỦA NGÀNH BÁO CHÍ
|
Trường
|
Chuyên ngành
|
Tổ hợp
|
Môn học
|
Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền
|
Báo in; Báo phát thanh; Báo truyền hình; Báo mạng điện tử
|
D01
|
Toán, Văn, tiếng Anh
|
D66
|
Văn, tiếng Anh, Tin
|
D14
|
Văn, Lịch sử, Tiếng Anh
|
D72
|
Văn, Anh, Khoa học tự nhiên
|
D78
|
Văn, Anh, Khoa học xã hội
|
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội)
|
Báo chí
|
A01
|
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
|
C00
|
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
|
D01
|
Toán, Văn, tiếng Anh
|
D04
|
Ngữ văn, Toán, tiếng Trung
|
D06
|
Toán học, Ngữ văn, tiếng Nhật
|
DD2
|
Toán học, Ngữ văn, tiếng Hàn
|
D14
|
Văn, Lịch sử, Tiếng Anh
|
D78
|
Ngữ Văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội
|
Đại học Văn hóa Hà Nội
|
C00
|
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
|
Báo chí
|
D01
|
Toán, Văn, tiếng Anh
|
D09
|
Toán, Tiếng Anh, Lịch sử
|
D14
|
Văn, Lịch sử, Tiếng Anh
|
D15
|
Ngữ Văn, Địa Lý, tiếng Anh
|
C19
|
Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
|
Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông
|
Báo chí
|
A00
|
Toán, Vật lý, Hóa
|
A01
|
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
|
D01
|
Toán, Văn, tiếng Anh
|
Đại học Khoa học - Đại học Huế
|
Báo chí
|
C00
|
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
|
C19
|
Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
|
D14
|
Văn, Lịch sử, Tiếng Anh
|
Đại Học sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
|
Báo chí
|
C00
|
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
|
D01
|
Toán, Văn, tiếng Anh
|
C14
|
Toán học, Ngữ văn, Giáo dục công dân
|
D66
|
Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
|
Đại học Cần Thơ
|
Báo chí
|
C00
|
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
|
D01
|
Toán, Văn, tiếng Anh
|
D14
|
Văn, Lịch sử, Tiếng Anh
|
D15
|
Ngữ Văn, Địa Lý và tiếng Anh
|
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM
|
Báo chí
|
C00
|
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
|
D01
|
Toán, Văn, tiếng Anh
|
D14
|
Văn, Lịch sử, Tiếng Anh
ĐIỂM CHUẨN NGÀNH BÁO CHÍ
(2022 - 2024)
Điểm chuẩn vào ngành Báo chí thường ở mức cao, dao động từ 25 - 37 điểm tùy theo tổ hợp và chuyên ngành, cho thấy sự cạnh tranh gay gắt trong ngành học này.
|
Trường
|
Điểm chuẩn ngành Báo chí
|
2022
|
2023
|
2024
|
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
|
33,85 (thang 40)
|
34,47 (thang 40)
|
34,98 (thang 40)
|
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội
|
25,75
|
25,5
|
25,51
|
Đại học Văn hóa Hà Nội
|
26,5
|
25,85
|
27
|
Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông
|
24,4
|
25,36
|
25,29
|
Đại học Khoa học - Đại học Huế
|
17
|
17,5
|
18
|
Đại Học sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
|
24,15
|
24,77
|
25,8
|
Đại học Cần Thơ
|
Chưa tuyển sinh
|
Chưa tuyển sinh
|
26,87
|
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM
|
27
|
26,13
|
26,7
Với các tổ hợp môn xét tuyển phong phú như C00, D01, D78 hay A01,... thí sinh có thể dễ dàng chọn lựa tổ hợp phù hợp với khả năng và sở thích của bản thân khi tìm hiểu ngành Báo chí thi khối nào. Việc lựa chọn đúng tổ hợp môn là bước quan trọng giúp thí sinh chuẩn bị tốt cho hành trình trở thành nhà báo. Ngoài ra, để tìm hiểu thêm về các vị trí việc làm ngành Báo chí hấp dẫn, hãy truy cập Job3s.ai ngay hôm nay.