Ngành Báo chí thi khối nào, tổ hợp môn nào?

1. Ngành Báo chí thi khối nào?

Hiện nay, ngành Báo chí tại các trường đại học chủ yếu xét tuyển qua các tổ hợp môn như C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh), D78 (Văn, Khoa học xã hội, Anh), cùng một số tổ hợp đặc thù khác có sự kết hợp giữa các môn xã hội và ngoại ngữ.

Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các tổ hợp xét tuyển phổ biến gồm D01 (Toán, Văn, Anh), D72 (Văn, Khoa học tự nhiên, Anh) và D78 (Văn, Khoa học xã hội, Anh), trong đó môn Ngữ văn được nhân đôi hệ số. Trong khi đó, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) lại tập trung vào các tổ hợp như C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh) và D78 (Văn, Khoa học xã hội, Anh). Trong đó, tổ hợp C00 thường có điểm chuẩn cao nhất, phản ánh sự cạnh tranh lớn trong ngành này.

Ngành Báo chí hiện nay có sự đa dạng trong các tổ hợp môn xét tuyển

Ngoài ra, một số trường như Đại học Văn hóa Hà Nội còn bổ sung tổ hợp D09 (Văn, Địa, Tiếng Anh) và D15 (Văn, Địa, Tiếng Đức), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông bổ sung các tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) và A01 (Toán, Vật lý, tiếng Anh) để đa dạng hóa lựa chọn cho thí sinh.

Sự thay đổi trong các tổ hợp xét tuyển qua từng năm cũng cho thấy sự linh hoạt và cập nhật của các trường đại học để phù hợp với xu hướng giáo dục hiện nay.

Khối thi Tổ hợp môn C00 Văn, Sử, Địa D01 Toán, Văn, Anh D04 Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung D09 Toán, Tiếng Anh và Lịch sử D14 Ngữ văn, Lịch sử và Tiếng Anh D15 Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh D72 Văn, Khoa học tự nhiên, Anh D78 Văn, Khoa học xã hội, Anh D83 Văn, Khoa học xã hội, tiếng Trung A00 Toán, Vật lý, Hóa học A01 Toán, Lý, Anh

2. Phương thức xét tuyển ngành Báo chí phổ biến

Khi xét tuyển vào ngành Báo chí, thí sinh có thể lựa chọn giữa nhiều phương thức khác nhau, tùy vào điều kiện và điểm mạnh của bản thân để tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển. Các phương thức xét tuyển ngành Báo chí phổ biến bao gồm xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển học bạ và xét tuyển kết hợp.

Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT: Đây là phương thức phổ biến nhất và chiếm tỷ lệ chỉ tiêu lớn. Thí sinh sẽ tham gia kỳ thi và căn cứ vào điểm số của các môn thi theo tổ hợp xét tuyển để xác định khả năng trúng tuyển. Điểm xét tuyển sẽ được quy đổi theo thang điểm 30 (hoặc 40 tùy từng trường quy định), giúp đảm bảo tính công bằng và chính xác trong việc lựa chọn thí sinh.

Xét tuyển học bạ: Phương thức xét tuyển này dựa vào kết quả học tập trong quá trình học phổ thông, cụ thể là điểm trung bình của các môn học trong 5 học kỳ (thường không tính học kỳ II năm lớp 12). Thí sinh sẽ được xét tuyển thông qua điểm học bạ của các môn thuộc những tổ hợp xét tuyển, giúp những thí sinh có thành tích học tập ổn định nhưng không đạt điểm thi cao vẫn có cơ hội trúng tuyển.

Xét tuyển kết hợp: Phương thức này áp dụng cho thí sinh có chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEFL hoặc SAT. Các chứng chỉ này sẽ được quy đổi điểm và kết hợp với điểm học bạ để xét tuyển vào ngành.

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Dành cho những thí sinh đạt được giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế hoặc có thành tích đặc biệt khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các phương thức xét tuyển và tiêu chí đánh giá có thể thay đổi tùy theo từng trường và từng năm

3. Trường đại học tuyển sinh, đào tạo ngành Báo chí

Ngành Báo chí hiện được đào tạo tại nhiều trường đại học uy tín trên cả nước, thu hút đông đảo thí sinh đăng ký xét tuyển hàng năm. Những trường đào tạo ngành báo chí top đầu như Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội và TP. HCM) hay Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, đều chú trọng đào tạo ngành này với các phương thức tuyển sinh đa dạng, nhằm tạo cơ hội cho nhiều đối tượng thí sinh.

Đặc biệt, một số trường đã loại bỏ kỳ thi năng khiếu và chuyển sang xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT, học bạ và các phương thức kết hợp. Các tổ hợp môn xét tuyển cũng phong phú, ngoài những khối thi truyền thống như C00, D01 còn có những tổ hợp mới được bổ sung như A01, D09, D72 hay D78.

Ngành báo chí hiện được đào tạo tại nhiều trường đại học uy tín

Mức điểm chuẩn ngành Báo chí tại các trường này luôn duy trì ở mức cao, với những ngành chuyên sâu như Báo truyền hình, Báo mạng điện tử có điểm chuẩn rất cạnh tranh, đòi hỏi thí sinh phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Những trường này không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn mà còn phát triển kỹ năng thực tế cho sinh viên thông qua các môn học và phương thức giảng dạy tiên tiến.

Dưới đây là bảng thống kê chi tiết về các trường đại học tuyển sinh ngành Báo chí và mức điểm chuẩn qua các năm.

TỔ HỢP MÔN THI CỦA NGÀNH BÁO CHÍ

Trường Chuyên ngành Tổ hợp Môn học Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền Báo in; Báo phát thanh; Báo truyền hình; Báo mạng điện tử D01 Toán, Văn, tiếng Anh D66 Văn, tiếng Anh, Tin D14 Văn, Lịch sử, Tiếng Anh D72 Văn, Anh, Khoa học tự nhiên D78 Văn, Anh, Khoa học xã hội Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) Báo chí A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý D01 Toán, Văn, tiếng Anh D04 Ngữ văn, Toán, tiếng Trung D06 Toán học, Ngữ văn, tiếng Nhật DD2 Toán học, Ngữ văn, tiếng Hàn D14 Văn, Lịch sử, Tiếng Anh D78 Ngữ Văn, Tiếng Anh, Khoa học xã hội Đại học Văn hóa Hà Nội C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý Báo chí D01 Toán, Văn, tiếng Anh D09 Toán, Tiếng Anh, Lịch sử D14 Văn, Lịch sử, Tiếng Anh D15 Ngữ Văn, Địa Lý, tiếng Anh C19 Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông Báo chí A00 Toán, Vật lý, Hóa A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh D01 Toán, Văn, tiếng Anh Đại học Khoa học - Đại học Huế Báo chí C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C19 Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân D14 Văn, Lịch sử, Tiếng Anh Đại Học sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng Báo chí C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý D01 Toán, Văn, tiếng Anh C14 Toán học, Ngữ văn, Giáo dục công dân D66 Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh Đại học Cần Thơ Báo chí C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý D01 Toán, Văn, tiếng Anh D14 Văn, Lịch sử, Tiếng Anh D15 Ngữ Văn, Địa Lý và tiếng Anh Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM Báo chí C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý D01 Toán, Văn, tiếng Anh D14 Văn, Lịch sử, Tiếng Anh

ĐIỂM CHUẨN NGÀNH BÁO CHÍ

(2022 - 2024)

Điểm chuẩn vào ngành Báo chí thường ở mức cao, dao động từ 25 - 37 điểm tùy theo tổ hợp và chuyên ngành, cho thấy sự cạnh tranh gay gắt trong ngành học này.

Trường Điểm chuẩn ngành Báo chí 2022 2023 2024 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 33,85 (thang 40) 34,47 (thang 40) 34,98 (thang 40) Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội 25,75 25,5 25,51 Đại học Văn hóa Hà Nội 26,5 25,85 27 Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông 24,4 25,36 25,29 Đại học Khoa học - Đại học Huế 17 17,5 18 Đại Học sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng 24,15 24,77 25,8 Đại học Cần Thơ Chưa tuyển sinh Chưa tuyển sinh 26,87 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM 27 26,13 26,7

Với các tổ hợp môn xét tuyển phong phú như C00, D01, D78 hay A01,... thí sinh có thể dễ dàng chọn lựa tổ hợp phù hợp với khả năng và sở thích của bản thân khi tìm hiểu ngành Báo chí thi khối nào. Việc lựa chọn đúng tổ hợp môn là bước quan trọng giúp thí sinh chuẩn bị tốt cho hành trình trở thành nhà báo.