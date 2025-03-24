Top 10 trường đào tạo ngành Báo chí tốt nhất Việt Nam

TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH BÁO CHÍ

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Học viện Báo chí và Tuyên truyền Báo in D78 D01 D72 36,48 35,48 34,98

(thang 40) 507.000 VNĐ/tín chỉ Báo phát thanh D01 D72 D78 35,75 35,25 36,75

(thang 40) Báo truyền hình D01 D72 D78 35,96 35,46 37,21

(thang 40) Báo mạng điện tử D01 D72 D78 35,65 35,15 36,9

(thang 40) Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội Báo chí D01 D78 C00 A01 26,07 26,97 29,03 25,51 30.000.000 VNĐ/năm học Đại học Văn hóa Hà Nội Báo chí C00 D01; D09; D14; D15; C19 28,9 27,9 384.000 VNĐ/tín chỉ Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông Báo chí A00; A01; D01 25,29 27.000.000 - 34.000.000 VNĐ/năm học Học viện Phụ nữ Việt Nam Truyền thông đa phương tiện A00; A01; C00; D01 26 373.000 - 458.000 VNĐ/tín chỉ Học viện ngoại giao Truyền thông quốc tế A01; D01; D07 D03; D04; D06 C00 27,05 26,05 29,05 45.000.000 VNĐ/năm học Huế Đại học Khoa học - Đại học Huế Báo chí C00; D01; D15 18 1.500.000 VNĐ/tháng Đà Nẵng Đại học sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng Báo chí C00; D01; C14; D66 25,8 16.700.000 VNĐ/năm học Cần Thơ Đại học Cần Thơ Báo chí C00; D01; D14; D15 26,87 20.000.000 VNĐ/năm học TP.HCM Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM Báo chí C00 D01 D14 28,8 26,7 27,4 24.200.000 VNĐ/năm học

1. Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền là ngôi trường đào tạo ngành báo chí uy tín tại Hà Nội

Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tiền thân là Trường Tuyên giáo trung ương, được thành lập từ năm 1962. Với hơn 60 năm phát triển, trường luôn giữ vững vị thế là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành truyền thông, báo chí. Đây là một trong những cơ sở đào tạo lớn và lâu đời tại Việt Nam, với hệ thống chương trình học đa dạng, từ Báo chí, Truyền thông, Quảng cáo đến các ngành lý luận chính trị, công tác xã hội.

Năm 2025, Học viện tuyển sinh khoảng 2.400 chỉ tiêu theo 4 phương thức: xét học bạ, xét tuyển kết hợp, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng. Trong đó, 2.050 chỉ tiêu dành cho hệ đại học chính quy cấp bằng thứ nhất và 350 chỉ tiêu cho hệ đại học chính quy cấp bằng thứ hai.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh các chuyên ngành trong lĩnh vực Báo chí như: Báo in, Báo phát thanh, Báo truyền hình, Ảnh báo chí, Quay phim truyền hình và Báo mạng điện tử. Năm 2024, tổng chỉ tiêu nhóm ngành báo chí là 360, với điểm chuẩn dao động từ 34,98 đến 37,21 tùy tổ hợp xét tuyển (D01, D72, D78).

Với mức điểm trên, các thí sinh cần nỗ lực rất nhiều để có thể trúng tuyển vào những ngành này. Học phí của nhóm ngành Báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm học 2024-2025 là 507.000 VNĐ/tín chỉ, dao động trong khoảng 16.000.000 - 22.000.000 VNĐ/năm học một mức học phí hợp lý so với chất lượng đào tạo và cơ hội nghề nghiệp mà trường mang lại.

Địa chỉ: Số 36 Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Website: https://ajc.edu.vn

2. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Ngành báo chí của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội luôn thu hút thí sinh

Được thành lập từ năm 1995, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội là một trường trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, một trong những đại học hàng đầu của Việt Nam. Trường có bề dày lịch sử trong việc đào tạo các ngành khoa học xã hội và ngành Báo chí là một trong những ngành nổi bật. Được biết đến với phương pháp giảng dạy thực tiễn, trường đã đào tạo ra nhiều thế hệ nhà báo, chuyên gia truyền thông thành công trên nhiều lĩnh vực.

Năm 2024, trường tuyển sinh 2.300 chỉ tiêu với 6 phương thức xét tuyển, bao gồm xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực, xét tuyển chứng chỉ quốc tế, xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển xét quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, ngành Báo chí có chỉ tiêu 160, xét tuyển theo các tổ hợp D01, D78, C00 và A01, với điểm chuẩn lần lượt là 26,07, 26,97, 29,03 và 25,51.

Học phí của ngành Báo chí tại trường cho năm học 2024 - 2025 là 30.000.000 VNĐ/năm. Mức học phí này khá hợp lý so với chất lượng đào tạo của trường và cơ hội nghề nghiệp mà sinh viên sẽ có sau khi ra trường. Trường cũng nổi bật với môi trường học tập năng động, hỗ trợ sinh viên phát triển các kỹ năng cần thiết cho nghề báo chí, bao gồm viết lách, phỏng vấn, sản xuất nội dung truyền thông và nhiều kỹ năng thực tế khác.

Địa chỉ: Số 336 đường Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Website: https://ussh.vnu.edu.vn

3. Đại học Văn hóa Hà Nội

Đại học Văn hóa xứng đáng lọt top trường đào tạo ngành báo chí uy tín tại Hà Nội

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội được thành lập vào năm 1959, là cơ sở đào tạo uy tín tại phía Bắc, chuyên cung cấp nguồn nhân lực cho ngành văn hóa, nghệ thuật và báo chí. Đây là ngôi trường có lịch sử lâu dài và nhiều đóng góp quan trọng trong việc phát triển lĩnh vực báo chí tại Việt Nam.

Trong năm 2024, Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 1.850 sinh viên, trong đó ngành Báo chí có chỉ tiêu 120 sinh viên. Trường áp dụng 5 phương thức xét tuyển, bao gồm xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển theo kết quả học bạ THPT, kết hợp học bạ với các quy định của trường và xét tuyển kết hợp kết quả học bạ với điểm thi năng khiếu.

Điểm chuẩn ngành Báo chí của trường trong năm 2024 có sự chênh lệch theo từng tổ hợp môn, với mức điểm 28,9 cho khối C00 và 27,9 điểm đối với các tổ hợp D01; D09; D14; D15; C19. Bên cạnh đó, học phí hệ đại học chính quy tại trường được tính theo tín chỉ, mỗi tín chỉ có mức phí 384.000 VNĐ, dao động từ 19.000.000 - 25.000.000 VNĐ/năm học. Nhà trường áp dụng lộ trình tăng học phí hàng năm theo quy định của Chính phủ, do đó sinh viên sẽ cần chuẩn bị tài chính hợp lý trong suốt quá trình học tập.

Địa chỉ: Số 418 La Thành, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Website: https://huc.edu.vn

4. Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông

PTIT có hai cơ sở đào tạo: cơ sở phía Bắc tại Hà Nội và cơ sở phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh

Thành lập năm 1997, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) đã xây dựng được vị thế vững chắc trong việc đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ và truyền thông, đặc biệt là ngành Báo chí. Học viện này nổi bật với chất lượng giảng dạy đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Năm 2024, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển sinh tổng cộng 5.060 chỉ tiêu, trong đó có 80 chỉ tiêu cho ngành Báo chí. Trường áp dụng 4 phương thức xét tuyển: xét tuyển tài năng, xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ quốc tế và kết quả học tập THPT và xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của những đại học lớn. Đối với ngành Báo chí, các tổ hợp xét tuyển bao gồm A00, A01 và D01, với điểm chuẩn năm 2024 là 25,29 điểm.

Trong năm học này, nhà trường áp dụng mức học phí từ 27.000.000 - 34.000.000 VNĐ/năm học, tuỳ thuộc vào ngành học và chương trình đào tạo. Đây là mức học phí hợp lý đối với một học viện có chất lượng đào tạo cao và cơ sở vật chất hiện đại, đặc biệt phù hợp với sinh viên có nhu cầu học ngành Báo chí với những môn học hiện đại và chuyên sâu.

Địa chỉ: Km10, Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

Website: https://ptit.edu.vn

5. Học viện Phụ nữ Việt Nam - Truyền thông đa phương tiện

Học viện Phụ nữ Việt Nam là địa chỉ uy tín trong lĩnh vực đào tạo truyền thông và báo chí

Học viện Phụ nữ Việt Nam được thành lập từ năm 2012 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cơ sở giáo dục đại học công lập có uy tín và đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia. Trường luôn thu hút thí sinh với các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội, trong đó có nhóm ngành liên quan đến truyền thông và báo chí.

Năm 2024, Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyển sinh tổng cộng 1.590 chỉ tiêu cho các ngành đại học chính quy, trong đó ngành Truyền thông đa phương tiện có 150 chỉ tiêu. Trường áp dụng 5 phương thức xét tuyển linh hoạt gồm xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết hợp giữa kết quả thi tốt nghiệp THPT và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và xét tuyển học bạ THPT. Đối với ngành Truyền thông đa phương tiện, điểm chuẩn năm 2024 là 26 điểm với tất cả các tổ hợp A00, A01, C00, D01.

Năm học 2023- 2024, học viện Phụ nữ Việt Nam quy định mức học phí trong khoảng từ 373.000 - 458.000 VNĐ/tín chỉ tương đương khoảng 12.000.000 - 17.000.000 VNĐ/năm học. Đây là một mức học phí hợp lý cho sinh viên có thể tiếp cận với chất lượng đào tạo cao. Trường luôn xây dựng một môi trường học tập chất lượng với đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm, cơ sở vật chất đầy đủ và hỗ trợ sinh viên trong những dự án thực tế, giúp các em sẵn sàng bước vào thị trường lao động.

Địa chỉ: Số 68 đường Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Website: https://hvpnvn.edu.vn

6. Học viện ngoại giao - Truyền thông quốc tế

Ngành Truyền thông quốc tế của Học viện được đánh giá cao về chất lượng đào tạo

Học viện Ngoại giao được thành lập vào năm 1959, ban đầu có tên gọi là Trường Ngoại giao. Trải qua hơn 60 năm phát triển, trường đã khẳng định được vị thế trong lĩnh vực đào tạo quan hệ quốc tế và truyền thông. Ngành Truyền thông quốc tế tại Học viện bắt đầu được triển khai từ năm 2009 và chính thức nhận sinh viên vào năm 2010, với mục tiêu đào tạo ra những chuyên gia truyền thông có kiến thức sâu rộng về các vấn đề toàn cầu.

Năm 2024, Học viện Ngoại giao tuyển sinh tổng cộng 2.200 chỉ tiêu, trong đó ngành Truyền thông quốc tế sẽ có 460 chỉ tiêu. Trường áp dụng 4 phương thức xét tuyển linh hoạt, bao gồm kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, xét học bạ THPT, xét tuyển thẳng và phương thức kết hợp xét tuyển học lực và phỏng vấn.

Các tổ hợp xét tuyển của ngành Truyền thông quốc tế bao gồm A01, D01, D07 (27,05 điểm), D03, D04, D06 (26,05 điểm), C00 (29,05 điểm). Đây là mức điểm chuẩn tương đối cao, phản ánh chất lượng đào tạo và yêu cầu tuyển sinh khắt khe của trường.

Mức học phí cho ngành Truyền thông quốc tế tại Học viện Ngoại giao trong năm 2024 là 45.000.000 VNĐ/năm. Chương trình đào tạo được xây dựng trên nền tảng kế thừa và phát huy thế mạnh của Học viện, đồng thời tham khảo các chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới, mang đến cho sinh viên kiến thức và kỹ năng thực tiễn cao.

Địa chỉ: 69 Phố Chùa Láng, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Website: https://www.dav.edu.vn

7. Đại học Khoa học - Đại học Huế

Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế là cơ sở đào tạo ngành báo chí uy tín tại miền Trung

Đại học Khoa học - Đại học Huế, tiền thân chính là Ban Văn khoa và Ban Toán học đại cương thuộc Viện Đại học Huế, được thành lập từ năm 1959. Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, trường đã trở thành một cơ sở đào tạo uy tín tại miền Trung. Trường cung cấp nhiều ngành học trong đó ngành Báo chí là một trong những lựa chọn được nhiều sinh viên quan tâm.

Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế tuyển sinh 24 ngành đào tạo đại học chính quy vào năm 2024, với tổng chỉ tiêu là 1.589. Trong đó, ngành Báo chí của trường có 165 chỉ tiêu. Trường áp dụng ba phương thức xét tuyển, bao gồm sử dụng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia TP. HCM, xét tuyển theo kết quả học bạ và phương thức xét tuyển riêng. Với ngành Báo chí, điểm chuẩn năm 2024 là 25,8 cho các tổ hợp C00, D01, C14, D66, cho thấy mức độ cạnh tranh và chất lượng đào tạo cao.

Học phí ngành Báo chí tại Đại học Khoa học - Đại học Huế trong năm 2024 là 16.700.000 VNĐ/năm học, mức học phí này rất hợp lý nếu so với các trường đại học khác cùng ngành. Trường cam kết mang đến chương trình đào tạo với phương pháp giảng dạy hiện đại, giúp sinh viên không chỉ nắm vững lý thuyết mà còn có khả năng ứng dụng trong môi trường thực tế.

Địa chỉ: Số 77 Nguyễn Huệ, Phú Nhuận, Q. Thuận Hoá, TP. Huế

Website: https://husc.edu.vn

8. Đại học sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng

Điểm chuẩn ngành báo chí tại Đại học sư Phạm Đà Nẵng khá cao

Thành lập từ năm 1975, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đã có hơn 4 thập kỷ phát triển và cống hiến cho nền giáo dục, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo nhóm ngành sư phạm, khoa học xã hội và nhân văn. Trong đó, ngành Báo chí tại trường không chỉ chú trọng đào tạo lý thuyết mà còn đặc biệt chú trọng kỹ năng thực hành, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các cơ quan truyền thông.

Với tổng chỉ tiêu là 2.800 cho những ngành đào tạo đại học chính quy trong năm 2024, trường đưa ra 6 phương thức xét tuyển linh hoạt để thu hút thí sinh. Các phương thức xét tuyển bao gồm xét kết quả kỳ thi THPT, xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, xét học bạ THPT.

Ngoài ra, trường cũng áp dụng xét tuyển thẳng đối với học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia và những đối tượng khác theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngành Báo chí tại trường có 110 chỉ tiêu, với điểm chuẩn ngành là 25,8 đối với các tổ hợp C00, D01, C14 và D66.

Năm 2024, mức học phí ngành Báo chí của trường trong là 16.700.000 VNĐ/năm. Mức thu này được đánh giá là hợp lý và phù hợp với chất lượng giảng dạy tại trường.

Địa chỉ: Số 459 đường Tôn Đức Thắng, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Website: https://ued.udn.vn

9. Đại học Cần Thơ

Đại học Cần Thơ đặt mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành báo chí

Đại học Cần Thơ, tiền thân là Viện Đại học Cần Thơ, có lịch sử lâu đời từ năm 1966, là một trong những cơ sở đào tạo uy tín tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Năm 2024, Đại học Cần Thơ lần đầu tiên tuyển sinh ngành Báo chí với 60 chỉ tiêu so với tổng chỉ tiêu là 9.594 trên toàn trường. Bên cạnh đó, Trường áp dụng 3 phương thức xét tuyển đối với ngành học này bao gồm tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; xét tuyển kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét điểm học bạ THPT. Các tổ hợp xét tuyển bao gồm: C00, D01, D14 và D15, với cùng mức điểm chuẩn năm 2024 là 26,87 điểm.

Mức học phí cho ngành Báo chí tại Đại học Cần Thơ trong năm 2024 là 20.000.000 VNĐ/năm. Trong đó, trường cũng luôn chú trọng phát triển cơ sở vật chất, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Địa chỉ: Khu 02, Đường 3/2, Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Website: https://www.ctu.edu.vn

10. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM luôn nằm top đầu trong số các trường đào tạo ngành báo chí phía Nam

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM được thành lập từ năm 1957 và hiện là một trong những đơn vị đào tạo hàng đầu về nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn tại Việt Nam. Đây là trường có uy tín lâu năm trong việc giảng dạy và nghiên cứu các lĩnh vực liên quan đến văn hóa, xã hội và báo chí, cung cấp cho sinh viên nền tảng vững chắc để thành công trong nghề báo.

Năm 2024, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM tuyển sinh tổng cộng 3.699 chỉ tiêu cho 34 ngành đào tạo. Ngành Báo chí có tổng chỉ tiêu 170 sinh viên, chia thành hai chương trình: chương trình chuẩn với 110 chỉ tiêu và chương trình tăng cường tiếng Anh với 60 chỉ tiêu. Thí sinh có thể lựa chọn từ các tổ hợp xét tuyển như C00, D01 và D14, với điểm chuẩn lần lượt là 28,8, 26,7 và 27,4 trong năm 2024.

Về học phí, trong năm học này, ngành Báo chí tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM thu 24.200.000 VNĐ/năm. Ngoài ra, sinh viên sau khi trúng tuyển có thể chọn chương trình đào tạo đại trà hoặc chất lượng cao, tùy vào nguyện vọng và khả năng tài chính của bản thân.

Địa chỉ: Cơ sở 01: Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM Cơ sở 02: Khu Đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Website: https://hcmussh.edu.vn

Ngành báo chí học trường nào là thắc mắc thường thấy của những thí sinh muốn theo đuổi con đường trở thành nhà báo chuyên nghiệp. Top trường đại học đào tạo ngành báo chí danh tiếng kể trên sẽ giúp bạn có được chương trình học chất lượng và cơ hội nghề nghiệp rộng mở. Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm các vị trí CTV, việc làm Báo chí tại Job3s.ai, nơi cập nhật liên tục cơ hội việc làm từ những công ty uy tín.