Mức lương ngành thiết kế đồ họa là bao nhiêu? Bí quyết để nâng cao mức lương ngành này

Mức lương ngành thiết kế đồ họa là bao nhiêu? Bí quyết để nâng cao mức lương ngành này
CEO Tony Vũ Thứ Sáu, 28/02/2025
Lương ngành thiết kế đồ họa hấp dẫn, đặc biệt đối với những người có kinh nghiệm, kỹ năng và sự đam mê với công việc. Mức lương dao động từ 10.000.000-30.000.000 VNĐ/tháng.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Mức lương trung bình của ngành thiết kế đồ họa
  4. 2. Mức lương ngành thiết kế đồ họa theo từng vị trí
    1. 2.1. Thiết kế sách
    2. 2.2. Thiết kế bao bì
    3. 2.3. Thiết kế game
    4. 2.4. Thiết kế quảng cáo
    5. 2.5. Thiết kế báo, tạp chí
    6. 2.6. Thiết kế đồ họa web/app
    7. 2.7. Thiết kế kiến trúc, nội thất
  6. 3. Bí quyết để nâng cao mức lương ngành thiết kế đồ họa

1. Mức lương trung bình của ngành thiết kế đồ họa

Mức lương trong ngành thiết kế đồ họa không cố định mà có sự chênh lệch đáng kể tùy thuộc vào vị trí công việc, kinh nghiệm, năng lực chuyên môn và khu vực làm việc. Dưới đây là mức thu nhập tham khảo cho một số vai trò phổ biến trong ngành:

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm thiết kế đồ họa

 Mức lương giao động (VNĐ/tháng)

Thực tập sinh thiết kế đồ họa

 2.000.000 - 3.000.000

Nhân viên thiết kế đồ họa (mới ra trường)

 8.000.000 - 10.000.000

Chuyên viên thiết kế đồ họa (1-3 năm kinh nghiệm)

 12.000.000 - 15.000.000

Trưởng phòng (Leader)

 20.000.000 - 25.000.000

Giám đốc (Manager)

 30.000.000 - 50.000.000

Mức lương theo vị trí

Mức lương ngành thiết kế đồ họa

 Mức lương giao động (VNĐ/tháng)

Thiết kế sách

 8.000.000 - 15.000.000

Thiết kế bao bì

 10.000.000 - 12.000.000

Thiết kế quảng cáo

 10.000.000 - 20.000.000

Thiết kế báo, tạp chí

 10.000.000 - 15.000.000

Thiết kế đồ họa web/app

 10.000.000 - 20.000.000

Thiết kế kiến trúc, nội thất

 15.000.000 - 20.000.000

Thiết kế game

 15.000.000 - 30.000.000

2. Mức lương ngành thiết kế đồ họa theo từng vị trí

Ngành thiết kế đồ họa đang phát triển mạnh mẽ trong thời đại công nghệ số. Với khả năng thẩm mỹ và sự sáng tạo, các nhà thiết kế đồ họa có thể tạo ra những sản phẩm thu hút người xem. Vậy mức lương ngành thiết kế đồ họa cho từng vị trí công việc là bao nhiêu?

2.1. Thiết kế sách

Những người làm thiết kế sách chịu trách nhiệm tạo ra hình ảnh và bố cục để tạo nên ấn phẩm thu hút. Ứng viên làm việc với nhà xuất bản và tác giả thống nhất ý tưởng để truyền tải thông điệp mà cuốn sách muốn đem lại.

Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ và khả năng sáng tạo cao. Mức thu nhập trung bình dao động từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

Lương ngành thiết kế đồ họa dao động tăng dần theo kinh nghiệm làm việc
Lương ngành thiết kế đồ họa dao động tăng dần theo kinh nghiệm làm việc

2.2. Thiết kế bao bì

Bao bì không chỉ bảo vệ sản phẩm mà còn là công cụ quan trọng trong việc định vị thương hiệu. Nhà thiết kế bao bì cần hiểu rõ về màu sắc, chất liệu và xu hướng thị trường để tạo ra sản phẩm hấp dẫn. Thu nhập cho vị trí này thường rơi vào khoảng 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, thậm chí cao hơn nếu làm việc tại các công ty lớn hoặc agency sáng tạo.

2.3. Thiết kế game

Nhà thiết kế game chịu trách nhiệm tạo ra nhân vật, môi trường, hiệu ứng hình ảnh và giao diện hấp dẫn trong trò chơi. Nhà thiết kế game có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, từ vẽ concept, dựng mô hình 3D, thiết kế giao diện…

Ứng viên cùng với các nhà phát triển game và tạo ra các trò chơi hấp dẫn, đem lại doanh thu cao cho công ty. Thu nhập trung bình dao động từ 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, với mức cao hơn dành cho những chuyên gia có kinh nghiệm tại các studio game lớn.

2.4. Thiết kế quảng cáo

Trong lĩnh vực quảng cáo, nhà thiết kế chịu trách nhiệm tạo ra các ấn phẩm truyền thông như banner, poster, TVC hay quảng cáo kỹ thuật số. Sự sáng tạo và khả năng nắm bắt xu hướng là yếu tố quyết định. Nhân viên làm việc với nhà quảng cáo và tiếp thị để tạo ra các ấn phẩm thu hút sự chú ý của khách hàng và đúng với chiến dịch đề ra. Mức thu nhập thường từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

2.5. Thiết kế báo, tạp chí

Chịu trách nhiệm về bố cục và hình ảnh cho các ấn phẩm báo, tạp chí. Nhân viên phối hợp với biên tập viên và nhà văn để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật hấp dẫn. Đảm bảo ấn phẩm không chỉ đẹp mắt mà còn truyền tải thông điệp hiệu quả. Nhà thiết kế báo, tạp chí có thể nhận mức lương từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

Ngành thiết kế đồ họa mang đến nhiều cơ hội việc làm với mức lương hấp dẫn
Ngành thiết kế đồ họa mang đến nhiều cơ hội việc làm với mức lương hấp dẫn

2.6. Thiết kế đồ họa web/app

Những chuyên gia thiết kế giao diện web và ứng dụng di động chịu trách nhiệm tối ưu hóa bố cục, màu sắc, biểu tượng và nâng cao trải nghiệm người dùng. Công việc này đòi hỏi kỹ năng UI/UX và hiểu biết về hành vi người dùng. Mức lương dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, đặc biệt cao tại các công ty công nghệ lớn.

2.7. Thiết kế kiến trúc, nội thất

Nhà thiết kế kiến trúc, nội thất giúp tạo ra không gian sống và làm việc hài hòa, thẩm mỹ. Ứng viên thường sử dụng các phần mềm 3D như AutoCAD, SketchUp, 3ds Max để tạo ra các bản thiết kế nội thất cho nơi làm việc, công trình.

Các nhà thiết kế trong ngành này chịu trách nhiệm lên ý tưởng, dựng bản vẽ và phối hợp với các kỹ sư xây dựng để biến bản thiết kế thành hiện thực. Thu nhập trung bình từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

3. Bí quyết để nâng cao mức lương ngành thiết kế đồ họa

Thu nhập trong ngành thiết kế đồ họa không chỉ phụ thuộc vào kinh nghiệm mà còn bị ảnh hưởng bởi kỹ năng và chiến lược phát triển cá nhân. Dưới đây là một số cách giúp bạn gia tăng mức lương ngành thiết kế đồ họa và thăng tiến trong nghề.

  • Nâng cao năng lực chuyên môn

Việc thành thạo các công cụ thiết kế như Photoshop, Illustrator, After Effects hay các phần mềm 3D giúp bạn nâng cao tay nghề và tạo ra những sản phẩm chất lượng. Luôn duy trì và phát triển kỹ năng thiết kế đồ họa bằng cách theo dõi các xu hướng mới, học các phần mềm và công nghệ mới, tham gia các hội thảo hoặc khóa học để cập nhật kiến thức.

Ngoài ra, cập nhật xu hướng thiết kế mới sẽ giúp bạn trở thành ứng viên tiềm năng trong mắt nhà tuyển dụng.

  • Xây dựng thương hiệu cá nhân

Tạo portfolio chuyên nghiệp, cập nhật dự án cá nhân trên các nền tảng như Behance, Dribbble hay LinkedIn sẽ giúp bạn gây ấn tượng với nhà tuyển dụng và khách hàng tiềm năng. Một thương hiệu cá nhân mạnh mẽ có thể giúp bạn nhận được nhiều cơ hội công việc chất lượng với mức thu nhập cao hơn.

Thu nhập của một designer có thể dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng
Thu nhập của một designer có thể dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng
  • Tăng kinh nghiệm làm việc

Làm việc trong nhiều dự án khác nhau, từ freelance đến agency hoặc doanh nghiệp lớn, giúp bạn tích lũy kỹ năng đa dạng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Kinh nghiệm thực tế không chỉ nâng cao khả năng sáng tạo mà còn giúp bạn có lợi thế đàm phán mức lương tốt hơn.

Tham gia các nhóm thảo luận trực tuyến, diễn đàn hoặc sự kiện liên quan đến thiết kế đồ họa để mở rộng mạng lưới và học hỏi từ những người trong ngành.

  • Nâng cao kỹ năng giao tiếp

Biết cách trình bày ý tưởng, lắng nghe khách hàng và làm việc nhóm hiệu quả sẽ giúp bạn dễ dàng thương lượng mức lương cao hơn. Một nhà thiết kế chuyên nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm đẹp mà còn phải biết cách truyền tải giá trị của nó đến khách hàng và nhà tuyển dụng.

Tóm lại, mức lương ngành thiết kế đồ họa vô cùng hấp dẫn, mang đến nhiều cơ hội việc làm rộng mở, đặc biệt dành cho những ai có chuyên môn cao và không ngừng trau dồi kỹ năng. Để đạt được mức thu nhập tốt hơn, bạn cần liên tục cập nhật xu hướng, mở rộng mối quan hệ và xây dựng thương hiệu cá nhân. Nếu có đam mê với lĩnh vực sáng tạo, thiết kế đồ họa chắc chắn sẽ là một lựa chọn đầy tiềm năng!

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »