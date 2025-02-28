Ngành thiết kế đồ họa học khối nào? Tổ hợp môn nào?

1. Ngành thiết kế đồ họa học khối nào?

Thông thường các trường đại học cao đẳng có ngành thiết kế đồ họa sẽ ưu tiên xét tuyển các khối H, khối V và tổ hợp môn thi của 2 khối này có chứa môn năng khiếu (môn vẽ). Nhưng, học thiết kế đồ họa không cần phải vẽ đẹp. Nếu bạn không có năng khiếu vẽ thì có thể học dần. Và nếu bạn có sẵn năng khiếu với môn vẽ thì quá trình học tập và làm việc có thể trở nên dễ dàng hơn.

Hiện nay, dưới thời đại phát triển xã hội cùng sự bùng nổ của công nghệ, học sinh không cần dự thi năng khiếu mà chỉ cần dùng tổ hợp môn thi xét tuyển ngành thiết kế đồ họa.

Thiết kế đồ họa học khối nào? Tổ hợp môn nào? là các câu hỏi mà các bạn học sinh cấp 3 luôn thắc mắc khi đăng ký thi đại học

Nếu bạn giỏi các khối như A, B, C, D cũng đừng vội lo lắng vì vẫn có thể thi đậu chuyên ngành Thiết kế đồ họa. Học sinh có thể lựa chọn cho mình khối thi phù hợp với học lực của bản thân để theo đuổi ngành học này. Cụ thể, các khối thi chi tiết dưới đây:

Tổ hợp Môn học Khối D01 Toán, Văn, Anh Khối D10 Toán, Anh, Địa Khối D15 Văn, Anh, Địa Khối D96 Toán, Anh, Khoa học xã hội Khối A00 Toán, Lý, Hóa Khối A01 Toán, Lý, Anh Khối A17 Toán, Lý, Khoa học xã hội Khối A18 Toán, Hóa, Khoa học xã hội Khối H00 Ngữ văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 Khối H01 Toán, Văn, Vẽ Khối H02 Toán, Vẽ hình mĩ thuật, Vẽ trang trí màu Khối H03 Toán, Khoa học tự nhiên, Năng khiếu Khối H04 Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu Khối H05 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Vẽ năng Khiếu Khối H06 Ngữ văn, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật Khối H07 Toán, Môn hình họa, Trang trí Khối H08 Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật Khối V00 Toán, Lý, Vẽ hình họa mỹ thuật Khối V01 Toán, Văn, Vẽ hình họa mỹ thuật Khối V02 Vẽ mỹ thuật, Toán, Tiếng Anh Khối V03 Vẽ mỹ thuật, Toán, Hoá

2. Trường đại học tuyển sinh ngành thiết kế đồ họa

Sau khi nắm được thiết kế đồ họa thi khối nào, học sinh có thể tìm kiếm các trường chuyên đào tạo lĩnh vực này để nghiên cứu điểm chuẩn các năm. Thực tế, điểm chuẩn ngành thiết kế đồ họa không quá cao so với các ngành học khác. Ngoài ra, cơ cấu tuyển sinh cũng rất đa dạng.

Nếu yêu thích ngành thiết kế đồ họa, bạn không cần quá lo lắng vì các trường đại học có nhiều phương thức xét tuyển khác nhau giúp bạn có thể thoải mái lựa chọn sao cho phù hợp nhất với bản thân và khả năng trúng tuyển cao nhất.

Nhiều người cho rằng thiết kế đồ họa học khối nào có môn năng khiếu vẽ mới có thể trúng tuyển

Chi tiết một số trường dạy thiết kế đồ họa với tổ hợp và môn học cụ thể dưới đây:

Trường Tổ hợp Môn học Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội H00 Văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu H02 Toán, Vẽ hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu Trường Đại học FPT Hà Nội A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Lý, Anh D01 Toán, Văn, Anh D96 Toán, Anh, KHXH Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội H00 Văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu H07 Toán, Môn hình họa, Trang trí Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế H00 Văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng V00 Toán, Lý, Vẽ hình họa mỹ thuật V01 Toán, Văn, Vẽ hình họa mỹ thuật V02 Vẽ mỹ thuật, Toán, Anh H00 Văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu 5K1 Điểm trung tất cả các môn của 5 học kỳ (HK1, HK2 lớp 10, HK1,HK2 lớp 11 và HK 1 lớp 12), kết hợp Điểm thi năng khiếu. 121 Tổ hợp xét tuyển sử dụng Điểm trung bình cả năm lớp 12 kết hợp Điểm thi năng khiếu Trường Đại học Kiến Trúc thành phố Hồ Chí Minh H01 Toán, Văn, Vẽ H06 Ngữ văn, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật Trường Đại học Duy Tân A00 Toán, Lý, Hóa A16 Toán, Văn, KHTN V01 Toán, Văn, Vẽ hình họa mỹ thuật D01 Toán, Văn, Anh Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương H00 Văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu Trường Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông A00 Toán, Lý, Hóa A01 Toán, Lý, Anh D01 Toán, Văn, Anh

ĐIỂM CHUẨN NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Trường Điểm chuẩn

Ngành thiết kế đồ họa 2022 2023 2024 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 23 24 24.2 Trường Đại học FPT Hà Nội 21 90/150

(Điểm chuẩn

theo ĐGNL

ĐHQG Hà Nội) 21 Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội 21.75 23.75 22.18 Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế 19.5 18 18.5 Trường Đại học Kiến Trúc thành phố Hồ Chí Minh 25.17 25.69 25.54 Trường Đại học Duy Tân 14 14 16 Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 14 23 16 Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 35

(Năng khiếu x hệ số 2) 38

(Năng khiếu x hệ số 2) 37.5

(Năng khiếu x hệ số 2) Trường Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông 26.45 25.89 25.75

3. Phương thức xét tuyển ngành thiết kế đồ họa phổ biến

Theo xu hướng hiện đại, nhiều trường đại học cao đẳng hiện nay đã có sự thay đổi lớn trong cơ chế tự chủ tuyển sinh nhưng vẫn theo quy định của Bộ giáo dục và đảm bảo chất lượng đào tạo. Từ đó, các thí sinh có thể lựa chọn cho mình phương thức xét tuyển phù hợp theo đánh giá năng lực của bản thân và có nhiều cơ hội bước chân vào đại học hơn.

Có khá nhiều phương thức xét tuyển giúp các bạn học sinh có thể lựa chọn phù hợp với bản thân

Hiện tại, các phương thức xét tuyển ngành thiết kế đồ họa phổ biến như sau:

Xét tuyển dựa theo điểm thi tốt nghiệp THPT: Mỗi trường sẽ có các quy định tổ hợp xét tuyển chuyên ngành thiết kế đồ họa khác nhau nhưng các mức điểm chuẩn của từng tổ hợp môn không chênh nhiều thậm chí là như nhau.

Xét tuyển theo kết quả học bạ tại THPT: Thí sinh sẽ dùng kết quả học tập của các năm lớp 12, 3 năm THPT hoặc có thể là 3 học kỳ để xét tuyển vào trường mình mong muốn. Phương thức này giúp các bạn có nhiều cơ hội trong việc chọn trường phù hợp với năng lực của bản thân.

Xét tuyển theo kỳ thi đánh giá năng lực do một số trường tổ chức: Có rất nhiều trường đại học sử dụng điểm thi đánh giá năng lực nhưng mỗi trường có mức điểm chuẩn xét tuyển, quy định ngưỡng điểm khác nhau.

Ngoài ra, nước ta có rất nhiều trường đại học có thêm các phương thức xét tuyển bổ sung khác ví dụ như xét tuyển thẳng hay xét tuyển theo kỳ thi tuyển sinh riêng mà mỗi trường tổ chức ở các môn năng khiếu ví dụ như vẽ.

Trên đây là những thông tin chi tiết giúp các bạn học sinh sinh viên có thể tìm hiểu kỹ thiết kế đồ họa học khối nào, thi tổ hợp môn nào. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn học sinh, các bậc phụ huynh có thể chọn cách ôn luyện những môn học phù hợp. Nếu sau này tốt nghiệp ra trường và mong muốn tham gia vào thị trường việc làm thiết kế đồ họa, các bạn trẻ có thể truy cập vào Job3s.ai để tìm kiếm cơ hội cho bản thân.