Ngành thiết kế đồ họa học khối nào? Tổ hợp môn nào?

Ngành thiết kế đồ họa học khối nào? Tổ hợp môn nào?
CEO Tony Vũ Thứ Sáu, 28/02/2025
Ngành thiết kế đồ họa học khối nào? Ngành thiết kế đồ họa chủ yếu yêu cầu học sinh thi các khối năng khiếu là V hoặc H nhưng giỏi các khối A, B, C, D, bạn vẫn có thể thi thiết kế đồ họa.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Ngành thiết kế đồ họa học khối nào?
  4. 2. Trường đại học tuyển sinh ngành thiết kế đồ họa
  6. 3. Phương thức xét tuyển ngành thiết kế đồ họa phổ biến

1. Ngành thiết kế đồ họa học khối nào?

Thông thường các trường đại học cao đẳng có ngành thiết kế đồ họa sẽ ưu tiên xét tuyển các khối H, khối V và tổ hợp môn thi của 2 khối này có chứa môn năng khiếu (môn vẽ). Nhưng, học thiết kế đồ họa không cần phải vẽ đẹp. Nếu bạn không có năng khiếu vẽ thì có thể học dần. Và nếu bạn có sẵn năng khiếu với môn vẽ thì quá trình học tập và làm việc có thể trở nên dễ dàng hơn.

Hiện nay, dưới thời đại phát triển xã hội cùng sự bùng nổ của công nghệ, học sinh không cần dự thi năng khiếu mà chỉ cần dùng tổ hợp môn thi xét tuyển ngành thiết kế đồ họa.

Thiết kế đồ họa học khối nào? Tổ hợp môn nào? là các câu hỏi mà các bạn học sinh cấp 3 luôn thắc mắc khi đăng ký thi đại học
Thiết kế đồ họa học khối nào? Tổ hợp môn nào? là các câu hỏi mà các bạn học sinh cấp 3 luôn thắc mắc khi đăng ký thi đại học

Nếu bạn giỏi các khối như A, B, C, D cũng đừng vội lo lắng vì vẫn có thể thi đậu chuyên ngành Thiết kế đồ họa. Học sinh có thể lựa chọn cho mình khối thi phù hợp với học lực của bản thân để theo đuổi ngành học này. Cụ thể, các khối thi chi tiết dưới đây:

Tổ hợp Môn học
Khối D01 Toán, Văn, Anh
Khối D10 Toán, Anh, Địa
Khối D15 Văn, Anh, Địa
Khối D96 Toán, Anh, Khoa học xã hội
Khối A00 Toán, Lý, Hóa
Khối A01 Toán, Lý, Anh
Khối A17 Toán, Lý, Khoa học xã hội
Khối A18 Toán, Hóa, Khoa học xã hội
Khối H00 Ngữ văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
Khối H01 Toán, Văn, Vẽ
Khối H02 Toán, Vẽ hình mĩ thuật, Vẽ trang trí màu
Khối H03 Toán, Khoa học tự nhiên, Năng khiếu
Khối H04 Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu
Khối H05 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Vẽ năng Khiếu
Khối H06 Ngữ văn, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật
Khối H07 Toán, Môn hình họa, Trang trí
Khối H08 Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật
Khối V00 Toán, Lý, Vẽ hình họa mỹ thuật
Khối V01 Toán, Văn, Vẽ hình họa mỹ thuật
Khối V02 Vẽ mỹ thuật, Toán, Tiếng Anh
Khối V03 Vẽ mỹ thuật, Toán, Hoá

2. Trường đại học tuyển sinh ngành thiết kế đồ họa

Sau khi nắm được thiết kế đồ họa thi khối nào, học sinh có thể tìm kiếm các trường chuyên đào tạo lĩnh vực này để nghiên cứu điểm chuẩn các năm. Thực tế, điểm chuẩn ngành thiết kế đồ họa không quá cao so với các ngành học khác. Ngoài ra, cơ cấu tuyển sinh cũng rất đa dạng.

Nếu yêu thích ngành thiết kế đồ họa, bạn không cần quá lo lắng vì các trường đại học có nhiều phương thức xét tuyển khác nhau giúp bạn có thể thoải mái lựa chọn sao cho phù hợp nhất với bản thân và khả năng trúng tuyển cao nhất.

Nhiều người cho rằng thiết kế đồ họa học khối nào có môn năng khiếu vẽ mới có thể trúng tuyển
Nhiều người cho rằng thiết kế đồ họa học khối nào có môn năng khiếu vẽ mới có thể trúng tuyển

Chi tiết một số trường dạy thiết kế đồ họa với tổ hợp và môn học cụ thể dưới đây:

Trường Tổ hợp Môn học
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội H00 Văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu
H02 Toán, Vẽ hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu
Trường Đại học FPT Hà Nội A00 Toán, Lý, Hóa
A01 Toán, Lý, Anh
D01 Toán, Văn, Anh
D96 Toán, Anh, KHXH
Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội H00 Văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu
H07 Toán, Môn hình họa, Trang trí
Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế H00 Văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu
Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng V00 Toán, Lý, Vẽ hình họa mỹ thuật
V01 Toán, Văn, Vẽ hình họa mỹ thuật
V02 Vẽ mỹ thuật, Toán, Anh
H00 Văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu
5K1

Điểm trung tất cả các môn của 5 học kỳ (HK1, HK2 lớp 10, HK1,HK2 lớp 11 và HK 1 lớp 12), kết hợp Điểm thi năng khiếu.
121 Tổ hợp xét tuyển sử dụng Điểm trung bình cả năm lớp 12 kết hợp Điểm thi năng khiếu
Trường Đại học Kiến Trúc thành phố Hồ Chí Minh H01 Toán, Văn, Vẽ
H06 Ngữ văn, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật
Trường Đại học Duy Tân A00 Toán, Lý, Hóa
A16 Toán, Văn, KHTN
V01 Toán, Văn, Vẽ hình họa mỹ thuật
D01 Toán, Văn, Anh
Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương H00 Văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu
Trường Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông A00 Toán, Lý, Hóa
A01 Toán, Lý, Anh
D01 Toán, Văn, Anh

ĐIỂM CHUẨN NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Trường Điểm chuẩn
Ngành thiết kế đồ họa
2022 2023 2024
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 23 24 24.2
Trường Đại học FPT Hà Nội 21 90/150
(Điểm chuẩn
theo ĐGNL
ĐHQG Hà Nội)		 21
Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội 21.75 23.75 22.18
Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế 19.5 18 18.5
Trường Đại học Kiến Trúc thành phố Hồ Chí Minh 25.17 25.69 25.54
Trường Đại học Duy Tân 14 14 16
Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 14 23 16
Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 35
(Năng khiếu x hệ số 2)		 38
(Năng khiếu x hệ số 2)		 37.5
(Năng khiếu x hệ số 2)
Trường Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông 26.45 25.89 25.75

3. Phương thức xét tuyển ngành thiết kế đồ họa phổ biến

Theo xu hướng hiện đại, nhiều trường đại học cao đẳng hiện nay đã có sự thay đổi lớn trong cơ chế tự chủ tuyển sinh nhưng vẫn theo quy định của Bộ giáo dục và đảm bảo chất lượng đào tạo. Từ đó, các thí sinh có thể lựa chọn cho mình phương thức xét tuyển phù hợp theo đánh giá năng lực của bản thân và có nhiều cơ hội bước chân vào đại học hơn.

Có khá nhiều phương thức xét tuyển giúp các bạn học sinh có thể lựa chọn phù hợp với bản thân
Có khá nhiều phương thức xét tuyển giúp các bạn học sinh có thể lựa chọn phù hợp với bản thân

Hiện tại, các phương thức xét tuyển ngành thiết kế đồ họa phổ biến như sau:

  • Xét tuyển dựa theo điểm thi tốt nghiệp THPT: Mỗi trường sẽ có các quy định tổ hợp xét tuyển chuyên ngành thiết kế đồ họa khác nhau nhưng các mức điểm chuẩn của từng tổ hợp môn không chênh nhiều thậm chí là như nhau.
  • Xét tuyển theo kết quả học bạ tại THPT: Thí sinh sẽ dùng kết quả học tập của các năm lớp 12, 3 năm THPT hoặc có thể là 3 học kỳ để xét tuyển vào trường mình mong muốn. Phương thức này giúp các bạn có nhiều cơ hội trong việc chọn trường phù hợp với năng lực của bản thân.
  • Xét tuyển theo kỳ thi đánh giá năng lực do một số trường tổ chức: Có rất nhiều trường đại học sử dụng điểm thi đánh giá năng lực nhưng mỗi trường có mức điểm chuẩn xét tuyển, quy định ngưỡng điểm khác nhau.

Ngoài ra, nước ta có rất nhiều trường đại học có thêm các phương thức xét tuyển bổ sung khác ví dụ như xét tuyển thẳng hay xét tuyển theo kỳ thi tuyển sinh riêng mà mỗi trường tổ chức ở các môn năng khiếu ví dụ như vẽ.

Trên đây là những thông tin chi tiết giúp các bạn học sinh sinh viên có thể tìm hiểu kỹ thiết kế đồ họa học khối nào, thi tổ hợp môn nào. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn học sinh, các bậc phụ huynh có thể chọn cách ôn luyện những môn học phù hợp. Nếu sau này tốt nghiệp ra trường và mong muốn tham gia vào thị trường việc làm thiết kế đồ họa, các bạn trẻ có thể truy cập vào Job3s.ai để tìm kiếm cơ hội cho bản thân.

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »