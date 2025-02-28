Thiết kế đồ họa học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành thiết kế đồ họa tốt nhất

TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Miền Bắc Trường Đại học RMIT Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo Xét tuyển - Điểm TB lớp 12: 7/10 - IELTS: 6.5+, không có môn dưới 6.0 351,264,000 đồng/năm Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Thiết kế đồ họa H00; H02 24.2 13,500,000 đồng/năm Trường Đại học FPT Hà Nội Thiết kế đồ họa A00, A01, D01, D96 21 28,700,000 – 32,500,000 đồng/học kỳ Trường Đại học Duy Tân Thiết kế đồ họa A00; A16; V01; D01 16 13,020,000 đồng/kỳ Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội Thiết kế đồ họa H00; H07 22.18 14,800,000 đồng/năm Trường Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông Công nghệ đa phương tiện A00; A01; D01 25.75 27,000,000 - 34,000,000

đồng/năm Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Thiết kế đồ họa H00 37.5 13,500,000 đồng/năm Miền Trung Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế Thiết kế đồ họa H00 18.5 13,500,000 đồng/năm Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Thiết kế đồ họa V00; V01; V02; H00; 5K1; 121 23 16,400,000 đồng/năm Miền Nam Trường Đại học Kiến Trúc thành phố Hồ Chí Minh Thiết kế đồ họa H01; H06 25.54 5,814,000 đồng/kỳ

Lưu ý: Thông tin từ bảng trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn có thể truy cập website của các trường đại học để nắm được chính xác và cụ thể.

Nhiều học sinh và các bậc phụ huynh phân vân theo ngành thiết kế đồ họa học trường nào tốt nhất.

1. Trường Đại học RMIT

Để tốt nghiệp ra trường trở thành các nhà thiết kế đồ họa, sinh viên có thể theo học khoa Thiết kế ứng dụng sáng tạo tại Đại học RMIT. Nhà trường chuyên đào tạo sinh viên từ căn bản đến nâng cao giúp các bạn trẻ có thể cảm thụ mỹ thuật và tiếp xúc với nhiều nền hội họa hiện đại của nước ngoài. Đây được coi là ngôi trường dành cho “rich kid” và nằm trong Top trường Đại học kiến trúc độc đáo và lạ nhất Việt Nam.

Thiết kế đồ họa học trường nào? Đại học RMIT là một sự lựa chọn khá tốt cho các bạn học sinh sinh viên

Khác với những trường đại học khác, Đại học RMIT Việt Nam có hình thức xét tuyển khá đặc biệt. Trường sẽ có 3 kỳ nhập học vào các tháng 2, 6 và 10 và sẽ nhận hồ sơ của học sinh với 2 tiêu chí xét như sau: Điểm TB lớp 12: 7/10 và IELTS: 6.5+, không có môn dưới 6.0. Năm 2024, học phí của trường là 351,264,000 đồng/năm.

Địa chỉ: Handi Resco Building, 521 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Handi Resco Building, 521 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội Website: https://www.rmit.edu.vn/vi

2. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Đại học Kiến trúc Hà Nội ngoài chương trình đào tạo hiện đại, còn có xưởng Đồ họa rất phù hợp cho việc học lý thuyết và thực hành. Các sinh viên ngành Thiết kế đồ họa tại Đại học Kiến trúc Hà Nội có thể thường xuyên được tham gia vào các buổi giao lưu quốc tế, từ đó giúp các bạn trẻ có nhiều cơ hội du học, làm việc sau khi tốt nghiệp.

Đại học Kiến trúc Hà Nội là trường đào tạo thiết kế đồ họa khá tốt

Khoa thiết kế đồ họa của Đại học Kiến trúc Hà Nội có phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT. Năm 2024, kết quả trúng tuyển ngành Thiết kế đồ họa của Đại học Kiến trúc với các tổ hợp H00; H02 là 24.2 điểm. Với chuyên ngành đào tạo chuẩn, trường có học phí là 13,500,000 đồng/năm.

Địa chỉ : 10 đường Nguyễn Trãi, P. Văn Quán, Thanh Xuân, Hà Nội

: 10 đường Nguyễn Trãi, P. Văn Quán, Thanh Xuân, Hà Nội Website: http://hau.edu.vn/

3. Trường Đại học FPT Hà Nội

Chuyên ngành Thiết kế đồ họa tại Đại học FPT được đánh giá cao vì đạt chuẩn yêu cầu của NASAD, Hiệp hội quốc gia các Trường Nghệ Thuật và Thiết kế tại Mỹ, thuộc lĩnh vực truyền thông đa phương tiện. Những sinh viên theo học chuyên ngành này ở FPT được đảm bảo đào tạo chuyên sâu và có nhiều cơ hội phát triển.

Đối với câu hỏi ngành thiết kế đồ họa học trường nào, câu trả lời là Đại học FPT Hà Nội

Năm 2024, Đại học FPT có 3 phương thức tuyển sinh mà các bạn học sinh có thể tham khảo: Xét tuyển theo kết quả xếp hạng học sinh THPT năm 2024, Xét tuyển thẳng, Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT trúng tuyển với tổ hợp A00, A01, D01, D90 là 21 điểm. Mức học phí khi sinh viên theo học tại đây dao động từ 28,700,000 – 32,500,000 đồng/học kỳ.

Địa chỉ : Đất Thổ Cư Hòa Lạc, Km29 Đường Cao Tốc 08, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội

: Đất Thổ Cư Hòa Lạc, Km29 Đường Cao Tốc 08, Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội Website: https://hanoi.fpt.edu.vn/

4. Trường Đại học Duy Tân

Trường Đại học Duy Tân có chương trình trình đào tạo được thiết kế riêng nhờ tiếp thu đào tạo từ trường Đại học Bách khoa Singapore và tham khảo các chương trình của trường trong nước ví dụ như ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Đây là ngôi trường được nhiều bạn trẻ lựa chọn vì có chương trình hợp tác với quốc tế.

Trường Đại học Duy Tân có tiếp thu chương trình đào tạo nước ngoài phù hợp với nhiều sinh viên muốn học thiết kế đồ họa

Năm 2024, Đại học Duy Tân xét tuyển theo các hình thức như điểm thi TN THPT; Học bạ và điểm thi ĐGNL. Cụ thể, Khoa Thiết kế đồ họa điểm chuẩn theo kết quả thi tổ hợp môn A00; A16; V01; D01 là 16 điểm, theo phương thức học bạ với tổ hợp môn A01; V01; C02; D01 là 18 điểm và theo ĐGNL là 85 điểm.

Học phí mà các sinh viên phải nộp khi học tại Đại học Duy Tân khoa Thiết kế đồ họa là 13,020,000 đồng/kỳ.

Địa chỉ : 254 Nguyễn Văn Linh, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

: 254 Nguyễn Văn Linh, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng Website: http://www.duytan.edu.vn/

5. Trường Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế

Trường Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế là một trong những trường đào tạo Thiết kế đồ họa uy tín và chất lượng. Sinh viên tốt nghiệp ngành này có trình độ và khả năng sáng tạo, thiết kế các tác phẩm đồ họa đặc sắc.

Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế là trường đào tạo khá chất lượng và uy tín chuyên ngành thiết kế đồ họa

Để theo học ngành Thiết kế đồ họa tại trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế, học sinh có thể tham khảo 2 phương thức xét tuyển là theo điểm thi tốt nghiệp THPT và xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) với tổ hợp môn là H00 lần lượt có điểm chuẩn là 18,5 điểm và 20 điểm. Học phí năm 2024 tại ngôi trường này không quá cao, phù hợp với nhiều sinh viên: 13,500,000 đồng/năm

Địa chỉ : 10 Tô Ngọc Vân, Thuận Thành, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

: 10 Tô Ngọc Vân, Thuận Thành, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Website: http://hufa.hueuni.edu.vn/

6. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng là trường đại học tư thục đào tạo đa ngành. Sinh viên ngành Thiết kế đồ họa của trường được trang bị kiến thức về nền tảng nghệ thuật với phương pháp thiết kế, các kỹ thuật ứng dụng, sử dụng công nghệ trong thiết kế đồ họa theo xu hướng phát triển.

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng có nhiều phương thức xét tuyển phù hợp sinh viên muốn học thiết kế đồ họa

Ngoài phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng còn có thêm 3 phương thức khác là kết hợp kết quả thi tốt nghiệp & điểm thi năng khiếu, xét theo kết quả học tập học bạ và kết hợp kết quả học tập cấp THPT và điểm thi năng khiếu.

Năm 2024, điểm chuẩn chuyên ngành Thiết kế đồ họa dựa theo điểm thi là 23 điểm (V00; V01; V02; H00; 5K1; 121) và điểm chuẩn học bạ là 21.5 điểm, với mức học phí là 16,400,000 đồng/năm.

Địa chỉ: 566 Núi Thành, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng

566 Núi Thành, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng Website: http://dau.edu.vn/

7. Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội

Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội là một trong những nơi có uy tín, tên tuổi về đào tạo ngành Thiết kế đồ họa ở miền Bắc. Trường có đội ngũ giảng viên giỏi, dồi dào kinh nghiệm và tạo ra rất nhiều họa sĩ, nhà thiết kế chất lượng uy tín trên khắp cả nước.

Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội có nhiều đội ngũ giáo viên giỏi, đào tạo nhiều họa sĩ, nhà thiết kế

Năm 2024, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp chỉ áp dụng 1 phương thức tuyển sinh duy nhất là kết hợp kết quả học tập cấp THPT và điểm thi năng khiếu để xét tuyển với điểm chuẩn là 22.18 điểm (H00; H07). Mức học phí khi theo học tại là 14,800,000 đồng/năm.

Địa chỉ : 360 đường La Thành, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

: 360 đường La Thành, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội Website: http://mythuatcongnghiep.edu.vn/

8. Trường Đại học Kiến Trúc TP. HCM

Đại học Kiến trúc TP. HCM được coi là một trong những trường đào tạo chuyên ngành Thiết kế đồ họa tốt nhất cả nước. Trường có lịch sử hơn 20 năm hoạt động với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, sinh viên theo học tại đây sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận với các thiết kế hiện đại, con đường tương lai rộng mở.

Đại học Kiến Trúc TP. HCM là trường có lịch sử lâu đời, đào tạo chuyên ngành thiết kế nội thất tốt nhất nước ta

Năm 2024, trường Đại học Kiến trúc TP. HCM đưa ra 5 phương thức tuyển sinh, trong đó 50% chỉ tiêu xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT và 25% chỉ tiêu dựa vào kết quả kỳ thi ĐGNL HCM. Điểm chuẩn theo phương thức điểm thi là 25.54 điểm (H01; H06), theo phương thức học bạ là 25.44 điểm (ghi chú: HS THPT Chuyên, năng khiếu), dựa vào ĐGNL là 22 điểm.

Trong năm học 2024 - 2025, mức học phí của trường cho mỗi tín chỉ là 342,000 đồng. Ngành thiết kế đồ họa có 17 tín chỉ, với học phí là 5,814,000 đồng/kỳ.

Địa chỉ: 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Website: http://www.uah.edu.vn/

9. Trường Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cũng là một trong những trường có chuyên ngành đào tạo thiết kế đồ họa rất uy tín tại Hà Nội. Các học viên có thể lựa chọn Khoa Công nghệ đa phương tiện chuyên đào tạo ngành thiết kế đồ họa để có cơ hội học hỏi với đội ngũ giáo viên giảng dạy là những người giỏi, có nhiều kinh nghiệm trong nghề.

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông có nhiều đội ngũ giáo viên giỏi, chất lượng giảng dạy tốt

Học viện áp dụng các phương thức tuyển sinh năm 2024 như sau: Xét tuyển thẳng; Xét tuyển theo điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy; Xét tuyển kết hợp, Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, Công nghệ đa phương tiện có điểm chuẩn dựa vào kết quả thi là 27.75 điểm với tổ hợp môn A00; A01; D01, dựa vào ĐGNL và đánh giá tư duy là 20.21 điểm. Với phương thức xét tuyển kết hợp, điểm chuẩn là 27 điểm dựa theo học bạ và chứng chỉ quốc tế.

Học phí theo học tại ngôi trường này có mức dao động từ 27,000,000 - 34,000,000 đồng/năm.

Địa chỉ: Km10 đường Nguyễn Trãi, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội.

Km10 đường Nguyễn Trãi, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội. Website: https://ptit.edu.vn/

10. Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước với nhiều chuyên ngành hot. Trong đó, ngành Thiết kế đồ họa rất được học sinh sinh viên quan tâm cùng đội ngũ giảng dạy nhiều năm kinh nghiệm.

Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương bồi dưỡng ra khá nhiều nhân lực chuyên ngành thiết kế đồ họa cho cả nước

Năm 2024, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương tuyển sinh theo các phương thức: Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển thẳng; Xét tuyển học bạ THPT; Xét tuyển kết hợp với phần thi tuyển năng khiếu. Điểm chuẩn của ngành Thiết kế đồ họa năm 2024 tổ hợp môn H00 tại trường là 37.5 điểm. Với chương trình đào tạo chuẩn, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương có mức học phí là 13,500,000 đồng/năm.

Địa chỉ : Ngõ 55 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.

: Ngõ 55 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội. Website: https://spnttw.edu.vn/

Mong rằng với bài viết Thiết kế đồ họa học trường nào? có thể giúp các bạn trẻ đưa ra sự lựa chọn sáng suốt cho mình để học chuyên ngành yêu thích. Với nhiều phương thức xét tuyển khác nhau, học sinh có nhiều cơ hội học trường tốt cùng mức học phí vừa phải phù hợp với tài chính của gia đình. Ngoài ra, khi tốt nghiệp ra trường và có nhu cầu tìm việc làm thiết kế đồ họa, bạn có thể truy cập vào Job3s.ai để tìm hiểu thông tin chi tiết nhất.