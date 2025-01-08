Muốn làm phiên dịch viên nên học trường nào? Tham khảo 8 trường top đầu Việt Nam

Muốn làm phiên dịch viên nên học trường nào? Tham khảo 8 trường top đầu Việt Nam
CEO Tony Vũ Thứ Tư, 08/01/2025
Muốn làm phiên dịch viên nên học trường nào? Ngành biên phiên dịch ngày càng trở nên phổ biến và thu hút đông đảo các bạn trẻ đam mê ngoại ngữ. Tuy nhiên, để trở thành một phiên dịch viên chuyên nghiệp, việc lựa chọn một trường đào tạo uy tín và chất lượng là vô cùng quan trọng. Tham khảo ngay cùng job3s.
1. Giới thiệu về ngành phiên dịch viên

Trước khi tìm hiểu muốn làm phiên dịch viên nên học trường nào? Chúng ta cần tìm hiểu chung về công việc phiên dịch viên. Ngành phiên dịch viên là một ngành quan trọng trong việc hỗ trợ giao tiếp, truyền tải thông điệp giữa các cá nhân hoặc tổ chức có ngôn ngữ và văn hóa khác nhau. Công việc của phiên dịch viên là chuyển đổi ý nghĩa của văn bản hoặc lời nói từ một ngôn ngữ sang ngôn ngữ khác một cách chính xác nhất.

Trong môi trường đa ngôn ngữ hiện nay, vai trò của phiên dịch viên rất đa dạng và cần thiết ở nhiều lĩnh vực như hội thảo, hội nghị, y tế, pháp lý, du lịch, kinh doanh, giáo dục,... Để trở thành phiên dịch viên, các bạn cần trang bị những yếu tố sau:

  • Phiên dịch viên phải có kiến thức sâu rộng về ngôn ngữ, văn hóa và chuyên ngành để có thể hiểu và truyền đạt thông điệp một cách chính xác nhất. Ví dụ như điều kiện để làm phiên dịch viên tiếng Trung là bạn phải thông thạo ngôn ngữ Trung và nắm rõ được nền văn hóa của người Trung Quốc.

  • Bạn cần rèn luyện kỹ năng giao tiếp tốt để có thể trở thành phiên dịch viên chuyên nghiệp. Đây là yếu tố quan trọng để giúp người nhận hiểu rõ nội dung đang được truyền đạt.

  • Dịch thuật thường đòi hỏi sự kiên nhẫn và khả năng linh hoạt, nhạy bén trước các tình huống. Muốn trở thành phiên dịch viên, bạn cần thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin kiến thức mới hàng ngày. Ngoài ra, bạn cũng cần giữ nguyên nội dung gốc, tránh dịch sai lệch hoặc thêm bớt từ ngữ làm người nghe hiểu nhầm theo một hướng khác.

>>>Xem thêm: Học Kinh Tế Đối Ngoại Làm Gì? Những Góc Khuất Ít Ai Biết Của Nghề Hái Ra Tiền Này

2. Thi khối nào để trở thành phiên dịch viên?

Để trở thành phiên dịch viên, bạn phải tham gia kỳ thi THPT Quốc gia để thi tuyển vào các trường đại học. Sau đây là các khối thi mà bạn có thể lựa chọn:

Phiên dịch viên

Khối thi

Môn thi

Phiên dịch viên tiếng Anh

A01

Toán - Lý - Anh

D01

Toán - Văn - Anh

D09

Toán - Sử - Anh

D10

Toán - Địa - Anh

D14

Văn - Sử - Anh

D15

Văn - Địa - Anh​

D66

Văn - GDCD - Anh

D78

Văn - KHXH - Anh

D90

Toán - Anh - KHXH

Phiên dịch viên tiếng Nhật

A01

Toán - Lý - Anh

D01

Toán - Văn - Anh

D06

Toán - Văn - Nhật

D14

Văn - Sử - Anh

D15

Văn - Địa - Anh​

D78

Văn - KHXH - Anh

D90

Toán - Anh - KHXH

Phiên dịch viên tiếng Hàn

A01

Toán - Lý - Anh

C00

Văn - Sử - Địa

D01

Toán - Văn - Anh

D14

Văn - Sử - Anh

D15

Văn - Địa - Anh​

D78

Văn - KHXH - Anh

D96

Toán - KHXH - Anh

Phiên dịch viên tiếng Trung

A01

Toán - Lý - Anh

C00

Văn - Sử - Địa

D01

Toán - Văn - Anh

D04

Toán - Văn - Trung

D15

Văn - Địa - Anh​

Phiên dịch viên tiếng Pháp

A01

Toán - Lý - Anh

D01

Toán - Văn - Anh

D03

Toán - Văn - Pháp

Phiên dịch viên tiếng Đức

D01

Toán - Văn - Anh

D05

Toán - Văn - Đức

D78

Văn - KHXH - Anh

D90

Toán - Anh - KHXH

Phiên dịch viên tiếng Nga

D01

Toán - Văn - Anh

D02

Toán - Văn - Nga

3. Muốn làm phiên dịch viên nên học trường nào?

Muốn làm phiên dịch viên nên học trường nào là câu hỏi được nhiều bạn quan tâm. Sau đây là danh sách các trường đại học đào tạo phiên dịch viên hàng đầu cả nước, nổi tiếng về chất lượng giảng dạy:

3.1. Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội (ULIS)

Nếu bạn đang thắc mắc ngành phiên dịch viên học trường nào thì ULIS là lựa chọn hàng đầu hiện nay. Đây là một trong những trường đào tạo ngôn ngữ hàng đầu ở Việt Nam. Trường cung cấp nhiều chương trình đào tạo về ngôn ngữ, bao gồm cả các hệ đào tạo cử nhân và thạc sĩ về Phiên dịch và Thông dịch.

Sinh viên học ở ULIS sẽ được hướng dẫn bởi các giáo viên giàu kinh nghiệm, cùng nguồn tài liệu phong phú được tài trợ bởi các Đại sứ quán. Nhờ đó, cơ hội nghề nghiệp của sinh viên vô cùng đa dạng: Tham gia vào các tổ chức chính phủ, đại sứ quán, trở thành những nhà phiên dịch có năng lực,… Sau đây là bảng điểm chuẩn đầu vào ULIS năm 2023 mà bạn có thể tham khảo:

Ngành

Khối thi

Điểm

Ngôn ngữ Anh

D01, D78, D90

35,55 điểm

Ngôn ngữ Nga

D01, D02, D78, D90

33,3 điểm

Ngôn ngữ Pháp

D01, D03, D78, D90

34,12 điểm

Ngôn ngữ Trung

D01, D04, D78, D90

35,55 điểm

Ngôn ngữ Đức

D01, D05, D78, D90

34,35 điểm

Ngôn ngữ Nhật

D01, D06, D78, D90

34,65 điểm

Ngôn ngữ Hàn

D01, D02, D78, D90

35,4 điểm

Ngôn ngữ Ả Rập

D01, D78, D90

33,04 điểm
Muốn làm phiên dịch viên nên học trường nào? ULIS là cơ sở đào tạo ngôn ngữ hàng đầu ở Việt Nam.
Muốn làm phiên dịch viên nên học trường nào? ULIS là cơ sở đào tạo ngôn ngữ hàng đầu ở Việt Nam

3.2. Đại học Hà Nội (HANU)

Khi tìm hiểu muốn làm phiên dịch viên nên học trường nào thì bạn không nên bỏ qua Đại học Hà Nội. Đại học Hà Nội bắt đầu hoạt động từ năm 1959 dưới cái tên trường Đại học Ngoại ngữ và từ năm 2006 chính thức đổi tên thành Đại học Hà Nội. Tên tiếng Anh của trường là Hanoi University hay còn gọi là HANU. HANU đóng vai trò là một trung tâm quan trọng trong việc đào tạo, nghiên cứu và cung cấp nhân lực có trình độ cao, chuyên nghiệp, thành thạo ngoại ngữ.

Cơ sở vật chất của trường được nâng cấp và hoàn thiện liên tục, bao gồm 20 phòng máy dạy học ngoại ngữ, phòng dạy dịch cabin chuyên nghiệp và phòng học từ xa theo tiêu chuẩn châu Âu. Ngoài ra, trường còn có hàng chục phòng đa năng trang bị hàng trăm máy tính kết nối mạng và các phần mềm hiện đại phục vụ cho việc học ngoại ngữ chuyên ngành. Để thi đậu vào HANU, các bạn cần đăng ký những khối thi sau:

Ngành

Khối thi

Điểm thi

Ngôn ngữ Anh

D01

35,38 điểm

Ngôn ngữ Nga

D01, D02

33,7 điểm

Ngôn ngữ Pháp

D01, D03

33,7 điểm

Ngôn ngữ Trung

D01, D04

35,75 điểm (34,82 điểm đối với chương trình chất lượng cao)

Ngôn ngữ Đức

D01, D05

33,96 điểm

Ngôn ngữ Nhật

D01, D06

34,59 điểm

Ngôn ngữ Hàn

D01, D02

36,15 điểm (34,73 điểm đối với chương trình chất lượng cao)

Ngôn ngữ Tây Ban Nha

D01

33,38 điểm

Ngôn ngữ Bồ Đào Nha

D01

31,35 điểm

Ngôn ngữ Italia

D01

32,63 điểm (30,95 điểm đối với chương trình chất lượng cao)
HANU - ngôi trường đào tạo phiên dịch viên chất lượng cao
HANU - ngôi trường đào tạo phiên dịch viên chất lượng cao

3.3. Đại học Ngoại thương (FTU)

Ngoài 2 trường Đại học kể trên, bạn có thể tham khảo trường Đại học Ngoại thương (FTU) nếu muốn làm phiên dịch viên nên học trường nào? Đại học Ngoại thương được mọi người biết đến với các tên “Harvard Chùa Láng” là ngôi trường danh giá và nổi tiếng top đầu ở Việt Nam. Trường không chỉ có thế mạnh về đào tạo các ngành kinh tế mà còn là cơ sở uy tín trong việc giảng dạy ngôn ngữ.

Đại học Ngoại thương cung cấp chương trình chất lượng trong việc đào tạo ngôn ngữ thương mại. Điều này cho phép sinh viên có thể theo đuổi các vai trò truyền thống trong lĩnh vực giáo viên, biên phiên dịch mà còn mở ra các cơ hội nghề nghiệp khác như kinh doanh, marketing, xuất nhập khẩu, nhân sự,… Bạn có thể tham khảo bảng điểm của các ngành ngôn ngữ ở FTU trong năm 2023 dưới đây:

Ngành

Khối thi

Điểm thi

Ngôn ngữ Anh

D01

27,5 điểm

Ngôn ngữ Nhật

D01

26,8 điểm

D06

26,8 điểm

Ngôn ngữ Pháp

D01

26,2 điểm

D01

25,2 điểm

Ngôn ngữ Trung

D01

28,5 điểm

D04

27,5 điểm
Muốn làm phiên dịch viên nên học trường nào? Tham khảo FTU là trường đại học top đầu ở Việt Nam trong việc giảng dạy ngôn ngữ
Muốn làm phiên dịch viên nên học trường nào? Tham khảo FTU là trường đại học top đầu ở Việt Nam trong việc giảng dạy ngôn ngữ​

3.4. Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế (ULF - HU)

Trường Đại học Ngoại Ngữ thuộc Đại học Huế là một trong những ngôi trường trọng điểm về đào tạo ngoại ngữ ở Việt Nam. ULF không chỉ có đội ngũ giảng viên nhiệt huyết, chuyên môn cao mà còn sở hữu cơ sở vật chất hiện đại, giúp sinh viên đạt hiệu quả cao nhất trong học tập. Có thể nói, ULF là cơ sở đào tạo đáng để bạn tham khảo nếu bạn vẫn đang phân vân muốn làm phiên dịch viên nên học trường nào? Để thi đậu ULF, bạn có thể tham khảo danh sách các ngành ngôn ngữ và điểm chuẩn năm 2023 sau đây:

Ngành

Khối thi

Điểm thi

Ngôn ngữ Anh

D01, D14, D15

19.5 điểm

Ngôn ngữ Nhật

D01, D15, D06, D43

19.5 điểm

Ngôn ngữ Trung

D01, D15, D04, D45

15 điểm

Ngôn ngữ Nga

D01, D15, D02, D42

15 điểm

Ngôn ngữ Trung

D01, D15, D04, D45, XDHB

25.5 điểm

Ngôn ngữ Pháp

D01, D15, D03, D44, XDHB

18 điểm
ULF là ngôi trường có bề dày lịch sử với nguồn cán bộ nhân viên chất lượng cao
ULF là ngôi trường có bề dày lịch sử với nguồn cán bộ nhân viên chất lượng cao

3.5. Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội (USSH)

USSH không chỉ là cơ sở đào tạo ngành phiên dịch viên chất lượng mà còn nổi tiếng với mức học phí vô cùng hợp lý (khoảng 280.000/ tín chỉ đối với chương trình đại trà). Do đó, nếu các bạn đang phân vân muốn làm phiên dịch viên nên học trường nào vừa tiết kiệm chi phí vừa có quy trình đào tạo bài bản, chất lượng thì hãy tham khảo ngay USSH. Cách khối thi và điểm chuẩn USSH năm 2023 như sau:

Ngành

Khối thi

Điểm thi

Ngôn ngữ Anh

D01

26.05 điểm

Ngôn ngữ Đức

D01, D05

24.87 điểm

Ngôn ngữ Pháp

D01, D03

23.6 điểm

Ngôn ngữ Nga

D01, D02

22.2 điểm

Ngôn ngữ Trung

D01, D04

25.8 điểm

Ngôn ngữ Pháp

D01, D03

23.2 điểm

Ngôn ngữ Đức

D01, D05

24.85 điểm

Ngôn ngữ Italia

D01, D03, D05

22. 4 điểm

Ngôn ngữ Tây Ban Nha

D01, D03, D05

24.31 điểm
USSH nổi tiếng với chất lượng đào tạo phiên dịch viên có năng lực cao với mức học phí rẻ
USSH nổi tiếng với chất lượng đào tạo phiên dịch viên có năng lực cao với mức học phí rẻ

3.6. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng (UFL)

Để trở thành phiên dịch viên tương lai, bạn cần tham gia các chương trình học tập tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng (UFL) - ngôi trường với bề dày 39 năm đào tạo nguồn nhân sự phiên dịch chất lượng. Ở UFL, các bạn sẽ được trải nghiệm chương trình đào tạo bài bản với hơn 200 giảng viên có học vị Thạc sĩ, Tiến sĩ, Phó Giáo sư. Dưới đây là bảng điểm chuẩn 2023 các ngành ngôn ngữ tại UFL:

Ngành

Khối thi

Điểm thi

Ngôn ngữ Anh

D01; A01; D96; D78

23.22 điểm

Ngôn ngữ Nhật

D06

23.13 điểm

Ngôn ngữ Pháp

D01; D03; D96; D78

21.58 điểm

Ngôn ngữ Nga

D01; D02; D96; D78

15.54 điểm

Ngôn ngữ Trung

D01; D04; D83; D78

25.28 điểm

Ngôn ngữ Thái Lan

D01; D15; D96; D78

22.43 điểm

Ngôn ngữ Hàn

D01; DD2; D96; D78

25.14 điểm
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng (UFL) là lựa chọn phù hợp với các bạn đang phân vân muốn làm phiên dịch viên nên học trường nào
UFL là lựa chọn phù hợp với những bạn đang phân vân muốn làm phiên dịch viên nên học trường nào

3.7. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE)

HNUE - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng là một trong những trường đào tạo phiên dịch viên có tiếng cả nước. Trường không chỉ có bề dày lịch sử hơn 70 năm mà còn sở hữu khuôn viên rộng, trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho công tác giảng dạy và thực hành của sinh viên. Bạn hãy tham khảo ngay bảng điểm chuẩn năm 2023 dưới đây của trường Đại học Sư phạm Hà Nội:

Ngành

Khối thi

Điểm thi

Ngôn ngữ Anh

D01

26.6 điểm

Ngôn ngữ Trung Quốc

D01

26.56 điểm

D04

26.12 điểm
HNUE là lựa chọn đáng cân nhắc khi tìm hiểu muốn làm phiên dịch viên nên học trường nào
HNUE là lựa chọn đáng cân nhắc khi tìm hiểu muốn làm phiên dịch viên nên học trường nào

3.8. Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUE)

HCMUE là ngôi trường đào tạo giáo dục chất lượng top đầu của cả nước. Khi học ngôn ngữ ở HCMUE bạn sẽ được cung cấp cơ sở vật chất hiện đại và một môi trường đào tạo chất lượng bởi đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm,... Muốn làm phiên dịch viên nên học trường nào? Bạn nên tham khảo trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và để thi tuyển vào HCMUE, bạn nên tham khảo bảng điểm chuẩn 2023 dưới đây để đặt ra mục tiêu phấn đấu cho mình:

Ngành

Khối thi

Điểm thi

Ngôn ngữ Anh

D01

25.10 điểm

Ngôn ngữ Nga

D01, D02, D78, D80

19.00 điểm

Ngôn ngữ Pháp

D01, D03

20.70 điểm
Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn tốt dành cho bạn
Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn tốt dành cho bạn

4. Cơ hội việc làm và mức lương của phiên dịch viên

Ngoài câu hỏi muốn làm phiên dịch viên nên học trường nào? Cơ hội việc làm và mức lương của công việc này cũng được nhiều bạn quan tâm. Trong thời đại hội nhập toàn cầu trở thành xu thế như hiện nay, ngành phiên dịch viên có cơ hội việc làm vô cùng rộng mở. Bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức nào cũng cần ít nhất một người phiên dịch để giúp họ xóa bỏ rào cản ngôn ngữ từ đó hợp tác phát triển với nhiều đối tác hơn. Theo thống kê, mức lương trung bình của ngành phiên dịch viên dao động như sau:

  • Phiên dịch viên mới ra trường, có ít kinh nghiệm: từ 8.000.000 đến 10.000.000/tháng.

  • Phiên dịch viên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm: từ 15.000.000 đến 25.000.000/tháng

  • Phiên dịch viên cao cấp, thông thạo ngôn ngữ: từ 30.000.000 đến 40.000.000/tháng, nếu bạn làm việc ở cấp quản lý, mức lương cao nhất có thể lên đến 50.000.000/tháng.

5. Ưu điểm khi tìm việc phiên dịch viên tại job3s

Sau khi tìm hiểu muốn làm phiên dịch viên nên học trường nào thì điều bạn cần quan tâm tiếp theo chính là tìm công việc này ở đâu khi ra trường. Job3s là một trong những trang web uy tín, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng và việc làm. Cụ thể:

  • Uy tín và đáng tin cậy: Job3s đã được nhiều ứng viên và nhà tuyển dụng đánh giá cao về sự uy tín và chất lượng dịch vụ. Với thời gian hoạt động lâu dài, trang web này đã xây dựng được một cộng đồng lớn với nhiều cơ hội việc làm chất lượng.
  • Bảo mật thông tin: Job3s luôn coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và đảm bảo rằng thông tin tuyển dụng và hồ sơ ứng viên được bảo mật một cách an toàn nhất.
  • Các cơ hội việc làm đa dạng: Trên Job3s, bạn có thể dễ dàng tìm thấy các cơ hội việc làm trong lĩnh vực phiên dịch từ các công ty uy tín và đa dạng, giúp bạn có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình.
  • Tiện lợi và dễ sử dụng: Giao diện của Job3s được thiết kế đơn giản và dễ sử dụng, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và ứng tuyển vào các vị trí việc làm một cách thuận tiện nhất.

>>>Xem thêm: Học Marketing Ra Làm Gì? TOP Những Ngành Nghề Hot Nhất Năm 2024

Như vậy, qua tìm hiểu các thông tin liên quan đến câu hỏi muốn làm phiên dịch viên nên học trường nào? Bạn đã có cho mình 7 lựa chọn khác nhau về những ngôi trường có chương trường trình học phù hợp, đào tạo ra một phiên dịch viên tương lai như HCMUE, USSH, UFL, HANU,... Bạn nên lựa chọn ngôi trường phù hợp với năng lực và nhu cầu của bạn và nỗ lực học tập để có thể sớm trở thành phiên dịch viên cao cấp trong tương lai.

