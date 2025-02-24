Muốn ra trường làm phiên dịch học trường gì tốt nhất?

1. Khái quát về nghề phiên dịch

Phiên dịch viên chính là người thu hẹp khoảng cách giao tiếp giữa những người không nói chung một ngôn ngữ. Phiên dịch viên sẽ truyền tải thông điểm cho cả hai bên bằng hình thức đơn giản nhất với tư cách là người dẫn dắt. Do đó, vai trò của những người này là giúp người nói và người nghe có thể hiểu nhau hơn.

Có nhiều lý do để bạn chọn lựa nghề phiên dịch viên vì trong thời đại hội nhập toàn cầu, các phiên dịch viên giúp các doanh nghiệp có thể giải quyết vấn đề rào cản ngôn ngữ. Do đó, công việc này rất quan trọng trong các công ty. Nếu có kỹ năng tốt, cơ hội việc làm cùng mức thu nhập hấp dẫn dành cho các phiên dịch viên khá cao.

Khác với nhiều ngành nghề khác, phiên dịch viên có cơ hội thăng tiến. Ngoài ra, làm việc ở vị trí này, bạn có cơ hội được đi nhiều nước, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau, được ở bên các quan chức cấp cao, giúp bạn học hỏi được nhiều điều. Sau nhiều năm kinh nghiệm, phiên dịch viên có thể sẽ trở thành một nhà ngoại giao có tài, uyên bác và lịch lãm.

Ngoài ra, lý do khác để bạn lựa chọn trở thành một phiên dịch viên là vì đây là ngành có “tuổi thọ cao”. Những dịch giả giỏi không bao giờ sợ không có việc làm dù đã lớn tuổi. Kinh nghiệm lâu năm cùng kiến thức uyên thâm giúp họ được nhiều người kính nể và tin tưởng.

Nhiều bạn trẻ thắc mắc muốn làm phiên dịch học trường gì là tốt nhất?

Có thể nói nghề phiên dịch viên là một ngành nghề có tiềm năng phát triển lớn hiện nay. Nếu đam mê với lĩnh vực dịch thuật, ngôn ngữ và mong ước có mức thu nhập cao, bạn có thể lựa chọn nghề phiên dịch và theo học các trường đào tạo tốt nhất.

2. Các chuyên ngành liên quan đến phiên dịch

Do nhu cầu tìm việc làm phiên dịch cao, một số học sinh muốn theo học lĩnh vực dịch viên để có nhiều cơ hội việc làm trong tương lai. Vậy, để trở thành phiên dịch học trường gì là tốt nhất?

2.1. Ngành ngôn ngữ học

Ngành ngôn ngữ học là ngành học chuyên đào tạo nhân lực với mục đích nghiên cứu chuyên sâu những nội dung liên quan đến một ngôn ngữ nhất định ví dụ như tiếng Việt, Anh, Trung, Hàn… Những nội dung học có thể là lịch sử phát triển ngôn ngữ, ngữ âm, ngữ nghĩa, ngữ pháp… của mỗi từ, mỗi câu mà ngôn ngữ đó biểu đạt.

Ngành ngôn ngữ học yêu cầu bạn phải thường xuyên làm việc với các con chữ. Để phát triển nghề nghiệp, sinh viên ngoài việc đọc sách, còn cần trau dồi thêm các nhóm kỹ năng quan trọng:

Kỹ năng cứng:

Kỹ năng cứng hay kỹ năng thiên về chuyên môn ngành nghề mà các sinh viên lựa chọn ví dụ như các phiên dịch viên, các nhà ngoại giao cần nắm rõ thể chế chính trị, đặc điểm văn hóa của các quốc gia.

Kỹ năng mềm:

Kỹ năng tự học ngôn ngữ tốt và nâng cao tính tự giác, bổ sung các kiến thức tích lũy theo thời gian.

Kỹ năng phân tích và ghi nhớ chuẩn xác các từ vựng, cấu trúc và mẫu câu quan trọng, hay xuất hiện.

Kỹ năng quản lý thời gian tốt, cùng lúc có thể triển khai nhiều dự án ngôn ngữ.

Kỹ năng giao tiếp hoạt ngôn, đặc biệt là những người làm vị trí phiên dịch viên, ngoại giao…

2.2. Ngành phiên dịch và biên dịch

Ngành học phiên dịch và biên dịch là ngành chuyên đào tạo những người dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác có thể là văn bản hoặc bằng lời nói. Ví dụ, dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh hay sang ngoại ngữ khác hoặc ngược lại.

Kỹ năng cần thiết:

Tích cực đọc nhiều tài liệu, nhiều thông tin khác nhau để bổ sung kiến thức còn thiếu.

Biết cách tra từ điển, chọn đúng nguồn tra cứu chuẩn xác để tra cứu kết quả tốt nhất, phù hợp nhất.

Có khả năng tốc ký ghi lại những ý quan trọng cần dịch thành câu hoàn chỉnh.

Kỹ năng nghe tốt, để bắt kịp mạch câu chuyện và chuyển ngữ ngay khi người nói vừa kết thúc câu.

Khả năng nói năng lưu loát, truyền tải trọn vẹn ý nghĩa mà không gây ra hiểu lầm.

Làm phiên dịch học trường gì tốt phụ thuộc vào ngành mà bạn lựa chọn

2.3. Các ngành học khác

Ngoài ngành Ngôn ngữ học, Biên dịch và Phiên dịch, chuyên ngành Ngoại ngữ cũng là một trong những ngành học giúp sinh viên khi tốt nghiệp ra trường có thể trở thành phiên dịch viên. Khi theo học ngành ngoại ngữ, các bạn trẻ được đào tạo cả về biên dịch lẫn phiên dịch từ đó có thể chuyển ngữ khá tốt khi ra trường.

Ngoài ra, các sinh viên ngành văn hóa và xã hội cũng có thể trở thành phiên dịch viên nếu học thêm các kiến thức về dịch thuật bên ngoài hoặc các trường có đào tạo khoa về ngôn ngữ, phiên dịch.

3. Phiên dịch học trường gì?

Muốn trở thành phiên dịch học trường gì tốt nhất? là câu hỏi mà nhiều học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông thắc mắc. Dưới đây là những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam với những chương trình đào tạo phù hợp giúp các bạn trẻ có thể trở thành phiên dịch viên tương lai:

3.1. Trường đại học đào tạo phiên dịch tại Miền Bắc

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội: Là một trong những trường đại học đào tạo ngôn ngữ hàng đầu Việt Nam. Bạn hoàn toàn có thể tự tin chọn ngôi trường này nếu băn khoăn về việc phiên dịch học trường gì tốt nhất. Học phí của trường năm 2024 là 400.000 đồng/tín chỉ.

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội

Đường Phạm Văn Đồng – Quận Cầu Giấy – Hà Nội Website: https://ulis.vnu.edu.vn/

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội lọt top ngành đào tạo Phiên dịch viên

Điểm chuẩn năm 2024 như sau:

NN Trung: 37 điểm

NN Hàn: 36.38 điểm

NN Anh: 36.99 điểm

NN Nhật: 35.40 điểm

NN Pháp: 34.53 điểm

NN Nga: 34.24 điểm

Sư phạm Tiếng Trung: 37.85 điểm

Sư phạm tiếng Anh: 38.45 điểm

Sư phạm tiếng Nhật: 37.21 điểm

Sư phạm tiếng Hàn: 37.31 điểm

Trường Đại học Hà Nội: Là cơ sở đào tạo chuyên ngành bằng ngoại ngữ và cung cấp các dịch vụ ngoại ngữ lớn nhất Việt Nam. Năm 2024, học phí chương trình dạy tiêu chuẩn của trường là 720.000 đ/tín chỉ.

Địa chỉ : Km9, Nguyễn Trãi, P. Văn Quán, Nam Từ Liêm, Hà Nội

: Km9, Nguyễn Trãi, P. Văn Quán, Nam Từ Liêm, Hà Nội Website: https://www.hanu.vn/

Điểm chuẩn năm 2024 như sau:

NN Anh: 35.43 điểm

NN Anh - chương trình tiên tiến (TT): 33 điểm

NN Nga: 32 điểm

NN Pháp: 32.99 điểm

NN Trung Quốc: 35.8 điểm

NN Trung Quốc - TT: 34.95 điểm

NN Đức: 34.2 điểm

NN Tây Ban Nha: 33.14 điểm

NN Bồ Đào Nha: 31.4 điểm

NN Italia: 32.41 điểm

NN Italia - TT: 30.48 điểm

NN Nhật Bản: 34.45 điểm

NN Hàn Quốc: 34.59 điểm

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Là một trong những cơ sở giáo dục đại học lớn nhất tại Việt Nam, có chuyên ngành đào tạo sinh viên tốt nghiệp ra trường làm phiên dịch. Đối với ngành học ngoài sư phạm, học phí năm 2024 của trường là 9.800.000 đồng/năm, riêng ngành sư phạm được miễn học phí.

Địa chỉ : 136 Đ. Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

: 136 Đ. Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Website: https://hnue.edu.vn/

Điểm chuẩn năm 2024 như sau:

NN Trung Quốc: 26.74 điểm (NN x2)

NN Anh: 26.99 điểm (NN x2)

Sư phạm Tiếng Anh: 27.75 điểm (NN x2)

Sư phạm Tiếng Pháp: 26.59 điểm (NN x2)

3.2. Trường đại học đào tạo phiên dịch tại Miền Trung

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế được xếp vào nhóm đại học trọng điểm của quốc gia Việt Nam, là một ngôi trường danh giá dành cho các bạn sinh viên học sinh miền Trung theo đuổi ngành phiên dịch. Năm 2024, mức học phí của trường là 12.500.000 đồng/năm

Địa chỉ: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, An Cựu, Huế, Thành phố Huế

57 Nguyễn Khoa Chiêm, An Cựu, Huế, Thành phố Huế Website: https://ums.huflis.edu.vn/

Điểm chuẩn năm 2024 như sau:

NN Anh: 21.5 điểm

NN Trung: 24.5 điểm

NN Nga: 15 điểm

NN Hàn Quốc: 24.5 điểm

NN Pháp: 15 điểm

NN Nhật: 20.5 điểm

Sư phạm Tiếng Anh: 27.1 điểm

Sư phạm Tiếng Trung: 26.5 điểm

Trường Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng: là trường chuyên ngành ngoại ngữ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ ngoại ngữ, đáp ứng công tác giáo dục, đối ngoại, giao lưu và hợp tác quốc tế. Theo học trường này, sinh viên sẽ đóng mức học phí là 14.100.000 đồng/năm

Địa chỉ: 131 Lương Nhữ Hộc, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

131 Lương Nhữ Hộc, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng Website: http://ufl.udn.vn/vie/

Trường Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng đào tạo nhân lực ngoại ngữ chất lượng cao

Điểm chuẩn năm 2024 như sau:

NN Anh: 23.58 điểm

NN Trung: 26.09 điểm

NN Hàn Quốc: 25.07 điểm

NN Pháp: 21.09 điểm

NN Nhật: 22.6 điểm

Sư phạm Tiếng Anh: 27.24 điểm

Sư phạm Tiếng Trung: 26.09 điểm

Đông phương học: 20.88 điểm

3.3. Trường đại học đào tạo phiên dịch tại Miền Nam

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM: Là một trường đại học tiên phong hàng đầu trong xác định “ngoại ngữ và công nghệ thông tin là công cụ để nhân loại tiến vào thế kỷ 21 với nền văn minh trí tuệ, một nền kinh tế tri thức, tiến vào hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa”. Mức học phí của trường năm 2024 là 46,951,000 đồng/năm

Địa chỉ : 828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM

: 828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM Website: https://huflit.edu.vn/

Điểm chuẩn năm 2024 như sau:

NN Anh: 20 điểm

NN Trung Quốc: 16 điểm

NN Nhật Bản: 15 điểm

NN Hàn Quốc: 15 điểm

Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. HCM: là một trong những trường đại học đào tạo khối ngành khoa học xã hội hàng đầu tại khu vực miền Nam nói riêng và cả nước Việt Nam nói chung. Năm 2024, học phí các ngành Ngôn ngữ Italy, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ Nga là 17,160,000 đồng/năm. Với các ngành ngôn ngữ còn lại, trường đưa ra mức học phí 22,000,000 - 29,000,000 đồng/năm.

Cơ sở 1 : 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM Cơ sở 2 : Khu Đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, TP. Thủ Đức, TP.HCM

: Khu Đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, TP. Thủ Đức, TP.HCM Website: https://hcmussh.edu.vn/

Điểm chuẩn năm 2024 như sau:

NN Anh: 26.27 điểm

NN Anh (chuẩn quốc tế): 25.68 điểm

NN Nga: 22.95 điểm

NN Pháp: 24.4 điểm

NN Trung Quốc: 25.78 điểm

NN Đức: 25.33 điểm

NN Tây Ban Nha: 24.48 điểm

NN Italia: 22.2 điểm

Ngôn ngữ học: 24.8 điểm

4. Các chứng chỉ và khóa học bổ sung

Ngoài việc lựa chọn phiên dịch học trường gì, những sinh viên tốt nghiệp ra trường cần có một số chứng chỉ có liên quan cùng những khóa học bổ sung cần tham gia trước khi hành nghề. Chi tiết dưới đây:

4.1. Chứng chỉ phiên dịch

Chứng chỉ hành nghề dịch thuật hiện nay được công nhận và sử dụng nhiều nhất trên thế giới là chứng chỉ do Hiệp hội Phiên dịch Hoa Kỳ (ATA) cung cấp. Đây là chứng chỉ được công nhận, tôn trọng nhất trong ngành dịch thuật tại Mỹ.

Ở Việt Nam, chưa có quy định chính thức nào về chứng chỉ hành nghề dịch thuật. Chỉ có dự thảo nghị định tiêu chuẩn cấp chứng chỉ dịch thuật.

Có 6 loại chứng chỉ được công nhận được sử dụng phổ biến hiện nay:

Chứng chỉ dịch thuật quốc tế (ITI: Institute of Translation and Interpreting) : Là chứng chỉ dịch thuật uy tín do tổ chức chuyên nghiệp tại Anh quốc cấp. Có giá trị đánh giá năng lực các cá nhân, xác nhận rằng họ đủ khả năng trở thành biên dịch, phiên dịch trong ngành dịch thuật.

: Là chứng chỉ dịch thuật uy tín do tổ chức chuyên nghiệp tại Anh quốc cấp. Có giá trị đánh giá năng lực các cá nhân, xác nhận rằng họ đủ khả năng trở thành biên dịch, phiên dịch trong ngành dịch thuật. Chứng chỉ hành nghề dịch thuật Châu Âu (DipTrans): Là chứng chỉ được Hiệp hội dịch thuật Anh kiểm tra, cấp bằng. Chứng chỉ này tập trung vào khả năng dịch tiếng Anh và thêm một ngôn ngữ nào đó.

Là chứng chỉ được Hiệp hội dịch thuật Anh kiểm tra, cấp bằng. Chứng chỉ này tập trung vào khả năng dịch tiếng Anh và thêm một ngôn ngữ nào đó. Chứng chỉ hành nghề dịch thuật Quốc gia (NAATI: National Accreditation Authority for Translators and Interpreters): Là chứng chỉ do tổ chức quốc gia tại Úc thực hiện bài test, sau đó cấp chứng chỉ khi đạt yêu cầu. Những người sở hữu tín chỉ này sẽ đủ năng lực trong ngành dịch thuật cho ngôn ngữ nào đó.

Luôn có các khóa học phù hợp cho các bạn lựa chọn để trở thành biên phiên dịch

4.2. Khóa học ngắn hạn

Hiện nay, các trường đại học và một số trung tâm đào tạo các khóa học ngắn hạn kéo dài từ 3 - 10 tháng, có thể là online hoặc offline dành cho những người muốn trở thành biên dịch, phiên dịch viên. Các bạn trẻ có thể lựa chọn những hình thức học phù hợp với bản thân với mức học phí hợp lý.

Một số khóa học bạn có thể tham khảo tại Đại học Hà Nội:

Lớp biên - phiên dịch cơ bản: 3.000.000 VNĐ/khóa (20 buổi, 2h/buổi).

Lớp biên - phiên dịch nâng cao: 6.000.000 VNĐ/khóa (20 buổi, 2h/buổi).

Lớp biên - phiên dịch chuyên nghiệp: 9.000.000 VNĐ/khóa (20 buổi, 2h/buổi).

Một số khóa biên phiên dịch tại Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN:

Khóa Biên phiên dịch cơ bản: 11.625.000 VNĐ/3 tháng).

Khóa Biên phiên dịch nâng cao: 23.250.000 VNĐ/10 tháng).

Những khóa biên phiên dịch tại các địa điểm khác (tham khảo):

Chi phí khóa học phiên dịch song song và cabin: 8.000.000 - 9.000.000 VNĐ.

Chi phí khóa học phiên dịch đuổi/nối tiếp: 5.000.000 - 6.000.000 VNĐ.

Nhìn chung, muốn trở thành phiên dịch học trường gì tốt nhất là câu hỏi đầu tiên mà tất cả các bạn học sinh hoặc phụ huynh muốn tìm hiểu để có sự lựa chọn phù hợp với từng người. Bài viết này đã tổng hợp những trường tốt nhất cho các bạn theo học khi tốt nghiệp muốn tham gia vào thị trường việc làm phiên dịch. Nếu đam mê với ngành ngôn ngữ và muốn có dễ dàng tìm kiếm công việc tốt khi ra trường, bạn có thể vào website Job3s.ai để tìm hiểu thông tin cần thiết.