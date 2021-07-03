Ngành chứng khoán học trường nào? Gợi ý 10 trường HOT nhất ở 3 miền

1. Tìm hiểu về chứng khoán

Trước khi đến với thông tin ngành chứng khoán học trường nào, chúng ta cùng tìm hiểu về chứng khoán. Chuyên ngành chứng khoán là một lĩnh vực của tài chính tập trung vào việc quản lý, giao dịch. Chứng khoán là có thể là cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, hợp đồng quyền chọn, v.v. Chứng khoán được sử dụng để huy động vốn, là cầu nối giữa những nhà đầu tư và các công ty, tổ chức có nhu cầu vay vốn. Thị trường chứng khoán đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế bởi nó giúp phân bổ lại nguồn lực tài chính trong xã hội một cách hiệu quả.

Ngành chứng khoán học trường nào là một câu hỏi quan trọng quyết định chất lượng và sự nghiệp sau này. Việc học tại các trường đại học uy tín giúp bạn tiếp cận được chương trình đào tạo bài bản, giúp bạn nắm vững kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành. Những trường này còn tạo cơ hội cho bạn tham gia các hoạt động ngoại khóa, kết nối với các chuyên gia trong ngành, từ đó mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp.

2. Ngành chứng khoán học trường nào?

Một trong những câu hỏi quan trọng mà các bạn sinh viên thường đặt ra là Ngành chứng khoán học trường nào, ngành chứng khoán học khối nào. Dưới đây là một số trường đại học uy tín tại các khu vực Bắc, Trung và Nam, nổi bật với các chương trình đào tạo chất lượng:

2.1. Miền Bắc học ngành chứng khoán ở trường nào?

Học viện Ngân hàng

Học viện Ngân hàng được thành lập năm 1961, trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, là cơ sở đào tạo uy tín về lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Trường có cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên chất lượng cao với nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán. Ngoài ra, trường còn hợp tác với các tổ chức tài chính lớn như Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, các công ty chứng khoán và quỹ đầu tư, giúp sinh viên có cơ hội thực hành thực tế ngay từ khi còn học tập. Ngành Tài chính của trường có chuyên ngành Đầu tư Tài chính, đào tạo chuyên sâu về phân tích đầu tư chứng khoán, quản lý rủi ro, và chiến lược giao dịch. Vì thế, trường trở thành lựa chọn hàng đầu cho câu hỏi ngành chứng khoán học trường nào.

Năm 2024, ngành tài chính của trường tuyển khoảng 200 sinh viên. Trường xét tuyển theo bốn phương thức chính: Xét tuyển dựa trên kết quả thi ĐGNL, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển học bạ và xét tuyển thẳng với thí sinh có thành tích xuất sắc. Các tổ hợp ngành này bao gồm A00, A01, D01 và D07. Năm 2024, điểm chuẩn ngành là 26,45. Học phí khoảng 25.000.000 đồng/năm và có thể thay đổi theo từng năm.

Địa chỉ: 12 Chùa Bộc, phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

Website: https://www.hvnh.edu.vn

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Đây là một trong những lựa chọn phổ biến cho câu hỏi ngành chứng khoán học trường nào. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sở hữu chương trình đào tạo về chứng khoán nổi bật tại miền Bắc (thành lập ngành 1956). Trường cung cấp chương trình học đa dạng, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Sinh viên tại NEU sẽ được học các kiến thức chuyên sâu về tài chính, đầu tư chứng khoán, đồng thời tham gia các buổi hội thảo giao lưu với các chuyên gia trong ngành.

Năm 2024, ngành Tài chính – Ngân hàng của NEU tuyển sinh với chỉ tiêu khoảng 300 sinh viên. Trường xét tuyển qua các phương thức: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Xét học bạ và Xét tuyển thẳng đối với những thí sinh đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia. Để trúng tuyển NEU, bạn cần có điểm số trung bình khá trở lên ở khối A1, A0 dao động từ 26 đến 28 điểm. Riêng ngành tài chính - ngân hàng yêu cầu khoảng 27,3 điểm. Mức học phí ngành này tại trường là khoảng 20.000.000 đồng/năm.

Địa chỉ: Số 207 Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Website: www.neu.edu.vn

Đại học Ngoại thương (FTU)

Đại học Ngoại thương (FTU) được thành lập năm 1960. Trường nổi tiếng không chỉ về lĩnh vực ngoại thương mà còn về các ngành kinh tế, tài chính và chứng khoán. Trường có một chương trình đào tạo rất mạnh về tài chính, trong đó có cả các môn học chuyên sâu về chứng khoán. Ngoài ra, FTU còn tổ chức các chương trình thực tập tại các tổ chức tài chính, ngân hàng lớn. Vì vậy đây là một trường đại học phù hợp cho câu hỏi ngành chứng khoán học trường nào.

Năm 2024, Đại học Ngoại thương tuyển sinh ngành Tài chính - Ngân hàng với chỉ tiêu khoảng 250 sinh viên. Trường xét tuyển qua bốn phương thức: Xét dựa trên kết quả ĐGNL, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ và xét tuyển thẳng đối với các thí sinh đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia. Điểm chuẩn của Đại học Ngoại thương năm 2024 dao động từ 27,2 đến 28,1 điểm. Về chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng của trường rơi vào mức 27,8 điểm và xét theo 3 tổ hợp môn A00,A01,D01. Mức học phí của ngành Chứng khoán tại FTU vào khoảng 22.00.000 - 24.000.000 đồng/năm.

Địa chỉ: Số 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Website: www.ftu.edu.vn

Đại học Thương mại (TMU)

Đại học Thương mại (TMU) được thành lập năm 1960 là trường cũng được đánh giá cao trong việc đào tạo các ngành liên quan đến chứng khoán. Trường có đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của sinh viên. Chuyên ngành Tài chính – Chứng khoán của TMU sẽ cung cấp những kiến thức cần thiết về đầu tư và phân tích tài chính. Nhờ vậy nên trường trở thành câu trả lời quen thuộc cho câu hỏi ngành chứng khoán học trường nào.

Năm 2024, TMU tuyển sinh ngành Tài chính - ngân hàng với chỉ tiêu 300 sinh viên. Trường xét tuyển qua ba phương thức: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Xét học bạ và Xét tuyển thẳng. Các tổ hợp môn xét tuyển chủ yếu là A00, A01, D01, D02. Mức điểm chuẩn ngành Tài chính – Ngân hàng của TMU năm 2024 dao động từ 26,15 điểm. Học phí của ngành này khoảng 24.000.000 đồng/năm, có sự điều chỉnh theo từng năm học.

Địa chỉ: Số 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.tmu.edu.vn

2.2. Miền Trung học ngành chứng khoán ở trường nào?

Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng:

Tại miền Trung, Đại học Kinh tế Đà Nẵng là lựa chọn lý tưởng cho câu hỏi ngành chứng khoán học trường nào .Trường được thành lập năm 1975. Với một đội ngũ giảng viên giỏi và cơ sở vật chất hiện đại, trường đã xây dựng được uy tín trong lĩnh vực đào tạo các chuyên ngành kinh tế, tài chính và chứng khoán. Ngành Chứng khoán học, chú trọng vào việc cung cấp kiến thức vững vàng về các công cụ tài chính, phân tích chứng khoán và chiến lược đầu tư.

Năm 2024, Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tại trường này tuyển sinh khoảng 280 sinh viên. Trường xét tuyển theo các phương thức: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ và xét tuyển thẳng với các thí sinh có thành tích xuất sắc. Về điểm chuẩn, ngành Tài chính - ngân hàng tại Đại học Kinh tế Đà Nẵng năm 2024 là 26,75 điểm tùy và xét theo các tổ hợp môn xét tuyển chủ yếu là A00, A01 và D01, D09. Mức học phí năm 2024 là khoảng 21.000.000 đồng/năm.

Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Website: www.ue.edu.vn

Đại học Kinh tế - Đại học Huế (HU)

Trường Đại học Huế, được thành lập từ năm 1957, là một trong những trường đại học lớn và uy tín tại miền Trung. Trường không chỉ nổi bật trong các ngành khoa học tự nhiên mà còn chú trọng đào tạo các ngành về kinh tế, tài chính. Sinh viên học ngành này sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về chứng khoán, giao dịch tài chính, và phân tích đầu tư. Ngoài kiến thức lý thuyết, sinh viên tại HU còn được tham gia các khóa học thực tế và các cuộc thi tài chính, giúp trau dồi kỹ năng và khả năng ứng dụng vào công việc.

Ngành Tài chính - Ngân hàng của Đại học Huế nhận khoảng 150 sinh viên mỗi năm. Trường tuyển sinh thông qua các phương thức như xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ và xét tuyển thẳng với đối tượng có thành tích học tập nổi bật. Các tổ hợp môn xét tuyển chủ yếu là A00, A01, D01 đảm bảo đầu vào phù hợp với yêu cầu chuyên ngành. Điểm chuẩn ngành Tài chính - ngân hàng năm 2024 tại Đại học Huế dao động từ 17 điểm. Học phí của ngành này ước tính khoảng 9.800.000 đồng/năm.

Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, TP. Huế

Website: www.hueuni.edu.vn

Đại học Nha Trang (NTU)

Dù không phải là trường kinh tế chuyên sâu nhưng Đại học Nha Trang (NTU) là một trong những lựa chọn quen thuộc câu hỏi ngành chứng khoán học trường nào. Trường được thành lập từ năm 1959. Trường nổi bật với chương trình học rất chất lượng và cập nhật theo xu hướng mới của thị trường. Ngoài việc học lý thuyết, sinh viên cũng được tham gia các hoạt động ngoại khóa tạo điều kiện để phát triển kỹ năng thực tế.

Năm 2024, trường tuyển sinh ngành Tài chính - Ngân hàng với 200 chỉ tiêu. Trường sử dụng các phương thức xét tuyển bao gồm kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ và xét tuyển thẳng cho các thí sinh đạt thành tích nổi bật trong các kỳ thi học sinh giỏi. Các tổ hợp môn xét tuyển cho ngành này là A00, A01, D01. Điểm chuẩn của ngành này năm 2024 tại Đại học Nha Trang dao động từ 21 điểm. Mức học phí dao động khoảng 4.000.000 - 5.000.000 đồng/kỳ.

Địa chỉ: 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa

Website: www.ntu.edu.vn

2.3. Miền Nam học ngành chứng khoán ở trường nào?

Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)

Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) thành lập năm 1976 và là trường nằm trong top đại học hàng đầu tại TP.HCM trong lĩnh vực đào tạo các ngành kinh tế và tài chính. Trường có cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, cung cấp môi trường học tập chất lượng cho sinh viên ngành Chứng khoán. Sinh viên tại trường sẽ được học các môn học liên quan đến phân tích tài chính, chứng khoán và các chiến lược đầu tư.

Ngành Chứng khoán học tại UEH thu hút khoảng 100 sinh viên vào năm 2024, với phương thức xét tuyển đa dạng: Xét tuyển dựa trên kết quả thi ĐGNL, Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, và xét tuyển thẳng đối với những thí sinh đạt thành tích xuất sắc. Điểm chuẩn ngành Thị Trường Chứng khoán tại UEH năm 2024 xét theo các tổ hợp môn xét tuyển chủ yếu bao gồm A00, A01, và D01. Học phí của ngành này khoảng 27.000.000 đồng/năm.

Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.ueh.edu.vn

Đại học Mở TP.HCM (HOU)

Đại học Mở TP.HCM (HOU) được thành lập vào năm 1997. Trường sẽ cung cấp chương trình đào tạo ngành chứng khoán chất lượng với mục tiêu đào tạo các chuyên gia có kiến thức vững vàng và kỹ năng thực tế trong ngành tài chính. Các sinh viên ngành chứng khoán tại HOU sẽ được học các môn chuyên sâu về phân tích tài chính, chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư.

Năm 2024, trường tuyển sinh ngành Tài chính - Ngân hàng với 150 chỉ tiêu. Trường xét tuyển qua các phương thức: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ và xét tuyển thẳng. Các tổ hợp môn xét tuyển thường là A00, A01, D01,D96. Điểm chuẩn của ngành tại Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh năm 2024 từ 23,2 điểm. Học phí ngành này khoảng 27.000.000 đồng/năm.

Địa chỉ: 35-36 Hồ Hảo Hớn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.hou.edu.vn

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

Đối với khu vực miền Nam, Đại học Ngân hàng TP.HCM là một trong câu trả lời nổi bật về ngành chứng khoán học trường nào . Chương trình đào tạo tại đây cung cấp kiến thức cơ bản đến nâng cao về các công cụ tài chính, phân tích thị trường chứng khoán, và các chiến lược đầu tư hiệu quả. Trường có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và các đối tác là các công ty chứng khoán lớn, giúp sinh viên có cơ hội thực hành và tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Ngành Tài chính - Ngân hàng của trường có chỉ tiêu khoảng 510 sinh viên mỗi năm. Trường xét tuyển qua bốn phương thức chính: Xét tuyển dựa trên kết quả thi ĐGNL, Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ và xét tuyển thẳng đối với các thí sinh có thành tích xuất sắc. Điểm chuẩn của ngành năm 2024 từ 25,47 điểm cho tổ hợp môn A01, A00, D01. Mức học phí khoảng 23.500.000 triệu đồng/năm.

Địa chỉ: 36 Tôn Thất Thuyết, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.hub.edu.vn

3. Chứng khoán học ngành nào?

Sau khi chọn ngành chứng khoán học trường nào thì sinh viên cần nắm vững và chọn một số lĩnh vực chuyên sâu. Các ngành học liên quan đến chứng khoán thường bao gồm:

Tài chính

Đây là một trong những chuyên ngành chính của ngành chứng khoán. Sinh viên sẽ học cách phân tích các báo cáo tài chính của công ty, đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư chính xác. Phân tích tài chính là yếu tố quan trọng giúp các nhà đầu tư đưa ra những dự báo về xu hướng của thị trường và các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.

Chứng khoán

Học ngành chứng khoán, sinh viên cũng sẽ được đào tạo về giao dịch chứng khoán, tức là mua bán các công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, và chứng chỉ quỹ. Chuyên ngành này yêu cầu sinh viên nắm vững các kỹ thuật giao dịch và chiến lược đầu tư, đồng thời có khả năng theo dõi, đánh giá các biến động của thị trường tài chính để đưa ra quyết định mua bán kịp thời.

Kinh tế

Đây là một chuyên ngành quan trọng Cung cấp kiến thức vĩ mô về thị trường tài chính, cách thức vận hành của nền kinh tế và các yếu tố tác động đến chứng khoán. Sinh viên sẽ học cách phân tích, đánh giá các cơ hội đầu tư, tối ưu hóa danh mục đầu tư và giảm thiểu rủi ro.

4. Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp

Việc ngành chứng khoán học trường nào sẽ tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn, khi bạn chọn đúng trường được trường uy tín và chất lượng. Dưới đây là một số vị trí tiềm năng mà sinh viên ngành chứng khoán có thể đảm nhận:

4.1. Vị trí làm việc trong ngành chứng khoán

Chuyên viên phân tích tài chính:

Công việc của chuyên viên phân tích tài chính là nghiên cứu, đánh giá các báo cáo tài chính của doanh nghiệp, phân tích dữ liệu và xu hướng thị trường để đưa ra các quyết định đầu tư chính xác. Đây là một công việc quan trọng giúp các nhà đầu tư có được cái nhìn chính xác về các cơ hội đầu tư.

Giao dịch viên chứng khoán:

Giao dịch viên chứng khoán thực hiện các giao dịch mua bán chứng khoán trên thị trường, theo dõi và phân tích các biến động của thị trường để đưa ra quyết định giao dịch hợp lý. Họ là những người có khả năng nhanh nhạy trong việc nhận diện cơ hội và rủi ro trên thị trường.

Quản lý danh mục đầu tư:

Quản lý danh mục đầu tư là người chịu trách nhiệm theo dõi và điều chỉnh các khoản đầu tư của tổ chức hoặc cá nhân, nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Công việc này đòi hỏi khả năng phân tích mạnh mẽ và sự hiểu biết sâu rộng về thị trường chứng khoán.

4.2. Tiềm năng phát triển nghề nghiệp

Việc chọn ngành chứng khoán học trường nào là rất quan trọng vì ngành hiện đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ và được dự báo sẽ tiếp tục mở rộng trong tương lai. Sự phát triển của các công ty chứng khoán, ngân hàng và các dịch vụ tài chính đã tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp. Ngoài ra, xu hướng việc làm ngành chứng khoán trong tương lai sẽ bao gồm sự gia tăng của các giao dịch trực tuyến, phát triển các sản phẩm tài chính phức tạp như chứng khoán phái sinh, và sự ra đời của các công nghệ mới như blockchain trong giao dịch chứng khoán.

Các chuyên gia trong ngành chứng khoán còn có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp thông qua việc tham gia các khóa học nâng cao, chứng chỉ chuyên môn hoặc các chương trình đào tạo của các tổ chức tài chính quốc tế. Việc liên tục cập nhật kiến thức và kỹ năng sẽ giúp bạn thăng tiến trong ngành chứng khoán, từ các vị trí phân tích tài chính cơ bản cho đến các vị trí lãnh đạo cao cấp trong ngành chứng khoán.

5. Quy trình làm việc của sales chứng khoán

Việc chọn ngành chứng khoán học trường nào xong thì sinh viên có thể đi làm trong quá trình học với vị trí sales chứng khoán. Đây là vị trí có vai trò quan trọng trong việc thu hút khách hàng và thúc đẩy giao dịch. Dưới đây là quy trình làm việc cơ bản của sales chứng khoán:

Tìm kiếm khách hàng: Đây là bước đầu tiên và rất quan trọng trong quy trình làm việc của sales chứng khoán. Sales cần xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, có thể qua các cuộc gặp mặt trực tiếp, hội thảo, hoặc qua mạng xã hội. Phương pháp tìm kiếm khách hàng chủ yếu là phát triển mối quan hệ và tạo sự tin tưởng với đối tác.

Tư vấn và chốt giao dịch: Sau khi tiếp cận được khách hàng, sales chứng khoán sẽ tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm chứng khoán phù hợp với mục tiêu đầu tư của họ. Đây là công đoạn đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về các sản phẩm tài chính và khả năng thuyết phục khách hàng. Để chốt giao dịch thành công, sales cần nắm bắt được tâm lý khách hàng và đưa ra những lời khuyên hợp lý.

Hỗ trợ sau bán hàng: Sau khi giao dịch thành công, sales chứng khoán sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ với khách hàng, hỗ trợ họ trong việc theo dõi các khoản đầu tư và giải quyết các vấn đề phát sinh. Đây là bước quan trọng giúp xây dựng sự trung thành và tạo nền tảng cho các giao dịch trong tương lai.

Tóm lại, ngành chứng khoán là một ngành học đầy triển vọng và thú vị, với nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn. Chọn trường học chất lượng sẽ giúp bạn trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong môi trường tài chính đầy thử thách. Nếu có nhu cầu tìm hiểu ngành chứng khoán học trường nào, bạn có thể truy cập vào website Job3s.ai để tìm hiểu thông tin chi tiết.