Phân loại chứng khoán, các loại chứng khoán hiện hành

1. Tìm hiểu về chứng khoán

Chứng khoán là những công cụ tài chính được phát hành và giao dịch trên thị trường. Chúng có thể là cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, hợp đồng phái sinh, và các công cụ tài chính khác. Các loại chứng khoán giúp nhà đầu tư sở hữu tài sản, đồng thời là phương tiện để huy động vốn cho các doanh nghiệp và chính phủ. Chứng khoán đóng vai trò thúc đẩy quá trình đầu tư và cung cấp nguồn tài chính cho sự phát triển của các công ty.

Việc phân loại các loại chứng khoán giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về từng công cụ tài chính, từ đó đưa ra quyết định đầu tư hợp lý. Mỗi loại chứng khoán có đặc điểm, mức độ rủi ro và tiềm năng sinh lời khác nhau. Hiểu được các loại hình chứng khoán sẽ giúp nhà đầu tư chọn lựa được sản phẩm phù hợp với chiến lược và mục tiêu tài chính của mình, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

2. Các loại chứng khoán chính

2.1. Chứng khoán nợ

Chứng khoán nợ là những công cụ tài chính mà nhà đầu tư cho tổ chức phát hành vay tiền và nhận lãi suất định kỳ. Khi đến thời gian đáo hạn, nhà đầu tư sẽ nhận lại số tiền gốc đã đầu tư. Các loại chứng khoán nợ bao gồm trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi.

Trái phiếu

Trái phiếu được phát hành bởi chính phủ, doanh nghiệp hoặc các tổ chức tài chính. Khi sở hữu trái phiếu, nhà đầu tư thực chất đang cho tổ chức phát hành vay tiền. Trong suốt thời gian trái phiếu có hiệu lực, bạn sẽ nhận được lãi suất định kỳ. Sau khi trái phiếu đáo hạn, nhà đầu tư sẽ nhận lại số tiền gốc đã đầu tư.

Các loại trái phiếu bao gồm:

Trái phiếu chính phủ: Được phát hành bởi chính phủ, có độ an toàn cao và lãi suất ổn định.

Trái phiếu doanh nghiệp: Do các công ty phát hành, lãi suất cao hơn trái phiếu chính phủ nhưng đi kèm với rủi ro cao hơn.

Trái phiếu chuyển đổi: Là loại trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu của công ty phát hành khi đạt điều kiện nhất định.

Chứng chỉ tiền gửi

Chứng chỉ tiền gửi là một loại chứng khoán nợ do ngân hàng phát hành, cho phép nhà đầu tư gửi tiền vào ngân hàng với một kỳ hạn cố định và nhận lãi suất sau khi đáo hạn.

Chứng chỉ tiền gửi không thể rút trước hạn, và lãi suất thường được cố định từ đầu. Đây là một công cụ đầu tư ít rủi ro và phù hợp với nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định

2.2. Chứng khoán vốn

Chứng khoán vốn là những công cụ tài chính đại diện cho quyền sở hữu của nhà đầu tư trong một công ty. Chứng khoán vốn giúp nhà đầu tư có thể nhận cổ tức và có quyền biểu quyết trong các cuộc họp của công ty. Các loại chứng khoán vốn chủ yếu là cổ phiếu và quỹ đầu tư.

Cổ phiếu

Cổ phiếu là chứng khoán vốn, khi mua cổ phiếu, nhà đầu tư thực chất là mua lại một phần quyền sở hữu của công ty. Người sở hữu cổ phiếu có quyền nhận cổ tức và tham gia biểu quyết trong các cuộc họp của công ty.

Cổ phiếu là một trong các loại chứng khoán vốn

Các loại cổ phiếu bao gồm:

Cổ phiếu thường: Là loại cổ phiếu phổ biến nhất. Chủ sở hữu cổ phiếu thường có quyền biểu quyết trong các cuộc họp cổ đông và có thể nhận cổ tức nếu công ty có lợi nhuận.

Cổ phiếu ưu đãi: Chủ sở hữu cổ phiếu ưu đãi được ưu tiên nhận cổ tức trước cổ đông thường. Tuy nhiên, họ không có quyền biểu quyết trong các cuộc họp cổ đông.

Quỹ đầu tư

Quỹ đầu tư là một tổ chức huy động vốn từ nhiều nhà đầu tư và sử dụng số tiền đó để đầu tư vào các tài sản khác nhau, như cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, v.v. Quỹ đầu tư giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư và giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư.

Các loại quỹ bao gồm:

Quỹ mở: Quỹ mở cho phép bạn mua và bán chứng chỉ quỹ bất kỳ lúc nào. Đây là loại quỹ có tính thanh khoản cao và phù hợp với nhà đầu tư cần sự linh hoạt.

Quỹ đóng: Các chứng chỉ quỹ đóng không thể mua bán trực tiếp trên thị trường mà phải thông qua các nhà đầu tư khác. Quỹ đóng có ít tính thanh khoản hơn quỹ mở.

Quỹ ETF (Exchange-Traded Fund): Quỹ ETF là quỹ đầu tư được niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán, tương tự như cổ phiếu. Nhà đầu tư có thể mua và bán chứng chỉ quỹ ETF trong suốt ngày giao dịch.

2.3. Chứng khoán phái sinh

Chứng khoán phái sinh là những công cụ tài chính có giá trị được xác định từ các tài sản cơ sở như cổ phiếu, chỉ số chứng khoán hoặc hàng hóa. Chứng khoán phái sinh giúp nhà đầu tư bảo vệ danh mục đầu tư hoặc tạo ra cơ hội sinh lời từ biến động giá trị của tài sản cơ sở.

Chứng khoán phái sinh bao gồm:

Hợp đồng tương lai: Là hợp đồng giữa hai bên về việc mua hoặc bán một tài sản cơ sở với mức giá xác định vào một thời điểm trong tương lai.

Hợp đồng quyền chọn: Là hợp đồng cho phép nhà đầu tư có quyền (nhưng không bắt buộc) mua hoặc bán tài sản cơ sở với mức giá xác định trong tương lai.

Hợp đồng swap: Là thỏa thuận trao đổi dòng tiền hoặc các quyền lợi tài chính giữa các bên trong một khoảng thời gian nhất định.

3. Phân loại chứng khoán theo tính chất

Trong đầu tư, các loại chứng khoán có thể được phân loại theo tính chất chuyển nhượng của chúng. Việc phân loại này giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về khả năng giao dịch của từng loại chứng khoán và xác định được tính linh hoạt trong việc mua bán trên thị trường. Dưới đây là hai nhóm chính trong phân loại chứng khoán theo tính chất:

3.1. Chứng khoán có thể chuyển nhượng

Chứng khoán có thể chuyển nhượng là những công cụ tài chính mà nhà đầu tư có thể mua bán, chuyển nhượng cho người khác thông qua giao dịch mua bán trên sàn chứng khoán hoặc thị trường thứ cấp.

Chứng khoán có thể chuyển nhượng có tính thanh khoản cao, tức là dễ dàng mua bán. Nhà đầu tư có thể bán chúng bất cứ lúc nào mà không gặp khó khăn lớn trong việc tìm người mua.

Các loại chứng khoán có thể chuyển nhượng có thể dễ dàng mua bán

Các mã cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán như VN30, HNX30, hay các quỹ ETF như VFMVN30, là những ví dụ điển hình của chứng khoán có thể chuyển nhượng. Những chứng khoán này có thể được giao dịch liên tục trong giờ làm việc của sàn chứng khoán.

3.2. Chứng khoán không thể chuyển nhượng

Chứng khoán không thể chuyển nhượng là những chứng khoán mà nhà đầu tư không thể bán hay chuyển nhượng cho người khác một cách tự do. Các loại chứng khoán này không có tính thanh khoản cao và thường chỉ có thể được chuyển nhượng trong những điều kiện nhất định.

Những chứng khoán này thường có sự ràng buộc về quyền sở hữu và hạn chế trong việc giao dịch. Chúng không thể được chuyển nhượng trên thị trường mở, do đó tính thanh khoản rất thấp.

Một ví dụ điển hình là chứng chỉ quỹ đóng, nơi nhà đầu tư chỉ có thể bán chứng chỉ quỹ thông qua các nhà đầu tư khác thay vì bán trực tiếp trên sàn chứng khoán. Các cổ phiếu ưu đãi cũng có thể không dễ dàng chuyển nhượng vì chủ sở hữu có thể bị ràng buộc bởi các điều kiện cụ thể từ công ty phát hành.

4. Tính chất và rủi ro của các loại chứng khoán

Mỗi loại chứng khoán đều có tính chất và rủi ro riêng biệt, ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược đầu tư. Dưới đây là một số rủi ro của các loại chứng khoán:

Chứng khoán nợ: Chứng khoán nợ như trái phiếu có tính an toàn cao hơn, đặc biệt là trái phiếu chính phủ. Tuy nhiên, chúng cũng chịu rủi ro lãi suất, tức là giá trị trái phiếu có thể giảm nếu lãi suất thị trường tăng lên.

Các loại hình chứng khoán nợ cũng chịu rủi ro lãi suất

Chứng khoán vốn: Cổ phiếu và các quỹ đầu tư có tính thanh khoản cao, nhưng rủi ro chủ yếu là từ biến động của thị trường chứng khoán. Khi thị trường tăng trưởng, nhà đầu tư có thể thu được lợi nhuận cao, nhưng nếu thị trường giảm, giá trị cổ phiếu có thể giảm mạnh.

Chứng khoán phái sinh: Các công cụ như hợp đồng tương lai, quyền chọn và swap có rủi ro rất cao, vì chúng phái sinh từ giá trị của tài sản cơ sở và có thể gây lỗ lớn nếu nhà đầu tư không quản lý rủi ro tốt.

Các loại chứng khoán hiện nay rất đa dạng và mỗi loại có những đặc điểm, lợi ích và rủi ro riêng. Nhà đầu tư cần nắm rõ thông tin về từng loại chứng khoán để lựa chọn sản phẩm phù hợp với mục tiêu tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của mình. Việc hiểu biết về các loại hình chứng khoán và tính chất của chúng sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định đầu tư thông minh và tối ưu hóa lợi nhuận.

