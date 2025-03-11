Top 10 trường đào tạo ngành công nghệ thông tin tốt nhất

TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, Ngành công nghệ thông tin hiện đang là một trong những lĩnh vực được quan tâm hàng đầu, thu hút số lượng lớn sinh viên theo đuổi. Hiện nay, nhiều trường đại học uy tín trên cả nước đang đào tạo ngành Công nghệ thông tin với chất lượng cao, chương trình giảng dạy hiện đại và cơ hội việc làm rộng mở. Dưới đây là danh sách các trường đào tạo ngành Công nghệ thông tin mà bạn có thể tham khảo:

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Đại học Bách khoa Hà Nội Công nghệ Thông tin A00, A01 28,53 24.000.000 - 30.000.000 VNĐ/năm Hà Nội Học viện Kỹ thuật Mật mã An toàn Thông tin A00, A01 25,5 9.000.000 - 12.000.000 VNĐ/năm Hà Nội Học viện Kỹ thuật Quân sự Công nghệ Thông tin A00, A01 26,1 14.000.000 - 15.000.000 VNĐ/ năm Hà Nội Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội Công nghệ Thông tin A00, A01 27,8 32.000.000 VNĐ/năm Hà Nội Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội Công nghệ Thông tin A00, A01 27,8 37.000.000 VNĐ/năm TP. Hồ Chí Minh Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM Công nghệ Thông tin A00, A01 84,16 30.000.000 - 80.000.000 VNĐ/ năm TP. Hồ Chí Minh Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia TP.HCM Trí tuệ Nhân tạo A00, A01 27,5 30.000.000 VNĐ/ năm TP. Hồ Chí Minh Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Công nghệ Thông tin A00, A01 26 25.000.000 VNĐ/năm Đà Nẵng Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng Công nghệ Thông tin A00, A01 27,5 30.000.000 VNĐ/năm Toàn quốc Đại học FPT Công nghệ Thông tin A00, A01 21 8.000.000 - 11.000.000 VNĐ/năm

1. Trường đại học Bách khoa Hà Nội

Nếu bạn đang thắc mắc ngành Công nghệ thông tin trường nào thì Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) chính là một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật đa ngành hàng đầu tại Việt Nam, đồng thời giữ vai trò là trường đại học trọng điểm quốc gia. HUST vinh dự là một trong 13 thành viên của Hiệp hội các trường đại học kỹ thuật hàng đầu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (AOTULE – Asia-Oceania Top University League on Engineering), qua đó khẳng định uy tín cũng như vị thế của mình trên trường quốc tế.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành Công nghệ Thông tin được tuyển sinh theo 3 phương thức chính: xét tuyển tài năng (chiếm khoảng 20% tổng chỉ tiêu, dành cho thí sinh có thành tích học tập xuất sắc hoặc đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế), xét tuyển dựa trên kết quả bài thi Đánh giá Tư duy (chiếm khoảng 30% tổng chỉ tiêu) và xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT (chiếm khoảng 50% tổng chỉ tiêu).

Năm 2024, điểm chuẩn của ngành này dao động từ 28,22 - 28,53 điểm đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, trong khi xét theo bài thi Đánh giá Tư duy, mức điểm chuẩn từ 81,6 - 83,82 điểm tùy từng chương trình đào tạo.

Về học phí, chương trình chuẩn có mức dao động từ 24.000.000 - 30.000.000 VNĐ/năm, còn chương trình song bằng tiếng Anh khoảng 45.000.000 VNĐ/năm. Học phí có thể tăng không quá 10% trong các năm tiếp theo.

Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Website: https://www.hust.edu.vn

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) là một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật đa ngành hàng đầu tại Việt Nam

2. Học viện Kỹ thuật Mật mã

Học viện Kỹ thuật Mật mã là cái tên tiếp theo trong danh sách ngành Công nghệ thông tin trường nào tốt. Năm 2024, trường tuyển sinh ngành này theo 3 phương thức: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT và xét tuyển thẳng. Điểm chuẩn của ngành theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 25,5 - 26,8 điểm (A00). Trong khi đó, điểm chuẩn xét học bạ cao hơn, khoảng 27 điểm.

Học phí của chương trình đào tạo đại trà dao động từ 9.000.000 - 12.000.000 VNĐ/học kỳ và có mức tăng không quá 10% mỗi năm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Địa chỉ: Số 17A, đường Cộng Hòa, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Website: https://actvn.edu.vn

Sinh viên tốt nghiệp tại Trường đại học Kỹ Thuật Mật Mã

3. Học viện Kỹ thuật Quân sự

Tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, ngành Công nghệ Thông tin được tuyển sinh thông qua phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, với các tổ hợp môn xét tuyển bao gồm: Toán, Vật lý, Hóa học (A00); Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) và Toán, Khoa học Tự nhiên, Tiếng Anh (D90).

Ngoài ra, thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn giá trị sử dụng sẽ được cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển, cụ thể: IELTS từ 5.5 đến 6.0, TOEIC từ 650 đến dưới 750, TOEFL iBT từ 65 đến dưới 80 được cộng 1,5 điểm; IELTS từ 6.5 đến 7.0, TOEIC từ 750 đến dưới 850, TOEFL iBT từ 80 đến dưới 95 được cộng 2,0 điểm; IELTS từ 7.5 trở lên, TOEIC từ 850 trở lên, TOEFL iBT từ 95 trở lên được cộng 2,5 điểm.

Năm 2024, điểm chuẩn ngành Công nghệ Thông tin của trường là 26,1 điểm. Về học phí, mức dự kiến cho năm học 2024-2025 là 14.000.000-15.000.000 VNĐ/ năm.

Địa chỉ: 71 Đ. Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Website: https://mta.edu.vn

Học viện Kỹ thuật Quân sự đã đào tạo ra hàng ngàn cử nhân đáp ứng nguồn chất lượng cao cho cả đất nước

4. Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Được thành lập vào năm 2004, Đại học Công nghệ (UET) trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là cái tên không thể bỏ qua trong danh sách từ khóa ngành Công nghệ thông tin trường nào tốt 2024.

Ngành Công nghệ Thông tin (CNTT) tại trường được đào tạo với mã ngành CN1. Năm 2024, trường áp dụng 4 phương thức xét tuyển sau: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo cùng ĐHQG Hà Nội; xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức và xét tuyển theo các chứng chỉ quốc tế như SAT, A-Level, ACT.

Điểm chuẩn năm 2024 cho ngành CNTT là 27,8 điểm, áp dụng cho các tổ hợp A00, A01 và D01.

Về học phí, các ngành như Công nghệ Nông nghiệp, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Trí tuệ Nhân tạo, Thiết kế Công nghiệp và Đồ họa có mức học phí là 32.000.000 VNĐ/năm, trong khi các ngành còn lại, bao gồm CNTT, có mức học phí là 40.000.000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Website: https://uet.vnu.edu.vn

Đại học Công nghệ (UET) là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực đào tạo công nghệ thông tin và kỹ thuật tại Việt Nam

5. Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hiện tại, trường đã thành lập các phòng nghiên cứu chuyên sâu về AI như AILab và câu lạc bộ Robotics hiện đại, mang đến cho sinh viên những trải nghiệm học tập thú vị bên cạnh các giờ học trên lớp.

Năm 2024, trường tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin theo 4 phương thức: xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế như SAT, A-Level, ACT.

Điểm chuẩn của ngành Công nghệ thông tin năm 2024 dao động từ 25 - 27,8 điểm, tùy theo phương thức xét tuyển. Cụ thể, điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT là 27,8 điểm (A00; A01; D01).

Ngành Công nghệ thông tin hiện có học phí là 37.000.000 VNĐ/năm học, tương đương 3.700.000 VNĐ/tháng.

Địa chỉ: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Website: https://hus.vnu.edu.vn

Điểm chuẩn của ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 dao động từ 23,5 - 27,8 điểm

6. Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. HCM

Tại HCMUT, ngành Công nghệ Thông tin được đào tạo trong các chương trình như Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Máy tính. Năm 2024, trường áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp (mã 701), chiếm 75 - 90% tổng chỉ tiêu. Phương thức này đánh giá dựa trên các tiêu chí về học lực (kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập THPT), năng lực khác và hoạt động xã hội (nếu có).

Điểm chuẩn cho ngành Khoa học Máy tính theo phương thức xét tuyển tổng hợp năm 2024 là 84,16/90, tăng hơn 4 điểm so với năm trước. Học phí của trường dao động từ 30.000.000 - 80.000.000 VNĐ/năm, cao nhất đối với các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Website: https://hcmut.edu.vn

Tại HCMUT, ngành Công nghệ Thông tin được đào tạo trong các chương trình như Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Máy tính

7. Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia TP. HCM

Được thành lập vào năm 2006, Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia TP.HCM (UIT) nhanh chóng khẳng định vị thế trong lĩnh vực giảng dạy và đào tạo IT. Với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, luôn được cập nhật theo xu hướng công nghệ mới nhất, trường tập trung vào mô hình đào tạo kết hợp nghiên cứu, giúp sinh viên phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Trường đang áp dụng 5 phương thức tuyển sinh như: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ); xét tuyển kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế; xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và xét tuyển dựa vào điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM.

Năm 2024, điểm chuẩn trúng tuyển ngành Công nghệ Thông tin theo tổ hợp A00, A01 là 27,5 điểm, trong khi điểm xét tuyển dựa trên học bạ là 28,0 điểm. Về học phí, chương trình đào tạo chuẩn của UIT áp dụng mức học phí 30.000.000 VNĐ/năm học cho mỗi sinh viên, tăng 2 triệu đồng so với năm trước.

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Website: https://www.uit.edu.vn

UIT nhanh chóng khẳng định vị thế trong lĩnh vực giảng dạy và đào tạo IT

8. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được thành lập vào năm 1997 cũng là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc dành cho sinh viên theo học ngành Công nghệ thông tin. Hiện nay, trường có 3 cơ sở đặt tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Thái Nguyên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và nghiên cứu.

Học viện cũng áp dụng 5 phương thức xét tuyển đa dạng, bao gồm: xét tuyển dựa trên điểm bài thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển học bạ; xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; cùng với xét tuyển dựa trên kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực của các đại học uy tín.

Năm 2024, điểm chuẩn trúng tuyển vào ngành CNTT tại PTIT dao động từ 26 - 28 điểm, tùy thuộc vào từng tổ hợp xét tuyển. Về học phí, Học viện áp dụng mức phí khoảng 25.000.000 VNĐ/năm học cho chương trình đào tạo chuẩn, với mức tăng nhẹ so với năm trước.

Địa chỉ: Km10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Website: https://portal.ptit.edu.vn

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc khi học ngành Công nghệ thông tin

9. Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Sinh viên đang tìm kiếm thông tin ngành Công nghệ thông tin trường nào có thể cân nhắc Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Ngành Công nghệ Thông tin (CNTT) tại DUT được đào tạo với nhiều chuyên ngành như Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Phần mềm và Hệ thống Thông tin.

Trường áp dụng 4 phương thức tuyển sinh đa dạng, bao gồm: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển theo học bạ THPT; xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế; tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và xét tuyển dựa trên điểm bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM.

Năm 2024, điểm chuẩn ngành CNTT tại DUT cho các tổ hợp A00, A01 và D01 là 27,5 điểm. Đối với phương thức xét tuyển học bạ, điểm chuẩn là 28,0 điểm. Mức học phí cho chương trình đào tạo chuẩn của ngành CNTT tại DUT là 30.000.000 VNĐ/năm học, tăng 2.000.000 VNĐ so với năm trước.

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Website: https://dut.udn.vn

Tại DUT, ngành Công nghệ Thông tin (CNTT) được đào tạo với nhiều chuyên ngành như Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Phần mềm và Hệ thống Thông tin

10. Trường Đại học FPT

Nếu vẫn chưa biết học ngành Công nghệ thông tin trường nào thì bạn có thể tham khảo ngay Đại học FPT. Tại đây, ngành Công nghệ Thông tin bao gồm các chuyên ngành như Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo và An toàn thông tin.

Năm 2024, trường áp dụng 3 phương thức tuyển sinh:

Xét kết quả xếp hạng học sinh THPT năm 2024: Thí sinh đạt xếp hạng Top 40 theo học bạ THPT năm 2024, được chứng nhận trên trang SchoolRank.

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024: Thí sinh đạt tổng điểm 21 trở lên, tính bằng điểm môn Toán và hai môn cao điểm nhất trong các môn Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Vật lý, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, cộng với điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét tuyển thẳng: Áp dụng cho thí sinh thuộc diện được xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024.

Về học phí, tại cơ sở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, sinh viên đóng 11.900.000 VNĐ cho kỳ định hướng và 11.900.000 VNĐ cho mỗi mức tiếng Anh dự bị. Tại các cơ sở Đà Nẵng, Quy Nhơn và Cần Thơ, mức học phí tương ứng là 8.330.000 VNĐ cho kỳ định hướng và 8.330.000 VNĐ cho mỗi mức tiếng Anh dự bị.

Địa chỉ cơ sở Hồ Chí Minh: Lô E2a-7, Đường D1 Khu Công nghệ cao, P. Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Website: https://daihoc.fpt.edu.vn

Trường Đại học FPT tuyển sinh ngành công nghệ thông tin theo 3 phương thức xét tuyển

Hy vọng với bài viết ngành công nghệ thông tin trường nào trên đây, bạn đã có thêm thông tin hữu ích để lựa chọn ngôi trường phù hợp theo đuổi đam mê CNTT. Với mức điểm chuẩn dao động từ 18 - 28 điểm tùy từng trường, bạn hoàn toàn có thể cân nhắc và thử sức với ngành học đầy tiềm năng này. Nếu bạn đang tìm kiếm việc làm công nghệ thông tin, hãy truy cập website Job3s.ai để cập nhật thông tin tuyển dụng mới nhất!