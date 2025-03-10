Công nghệ thông tin gồm những ngành, chuyên ngành nào?

1. Khoa học máy tính

Công nghệ thông tin gồm những ngành nào? Khoa học máy tính là một trong các ngành thuộc lĩnh vực này. Đây là ngành nghiên cứu về các nguyên lý và ứng dụng của máy tính, bao gồm các thuật toán, phần mềm và công nghệ liên quan đến máy tính. Chuyên ngành này thường tập trung vào việc nghiên cứu, thiết kế và phát triển các cấu trúc dữ liệu, các thuật toán, chương trình và các mô hình tính toán có khả năng ứng dụng cao, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo, các hệ thống xử lý dữ liệu thông minh.

Công nghệ thông tin gồm những ngành nào? Khoa học máy tính là một trong những ngành CNTT có sức ảnh hưởng lớn nhất hiện nay

Trong ngành khoa học máy tính, công việc phổ biến thường bao gồm lập trình viên, nhà phát triển phần mềm, kỹ sư hệ thống và nhà khoa học dữ liệu. Những công việc này thường yêu cầu người lao động phải có trình độ cao và kinh nghiệm dày dặn, và điều này cũng đi kèm với mức lương rất hấp dẫn. Mức lương trung bình hiện nay của nhân sự chuyên ngành khoa học máy tính dao động từ 15 - 40 triệu VNĐ/tháng tùy theo kinh nghiệm.

2. Công nghệ thông tin phần mềm

Công nghệ phần mềm là một ngành CNTT tập trung vào việc nghiên cứu phần mềm. Chuyên ngành này bao gồm nhiều quy trình như phân tích, thiết kế, phát triển, quản lý, test và bảo trì phần mềm. Đây là lĩnh vực quan trọng trong việc tạo ra các ứng dụng và hệ thống quản lý để phục vụ các doanh nghiệp và cá nhân.

Ứng dụng từ các công nghệ phần mềm vào cuộc sống ngày càng trở nên phổ biến

Công việc trong ngành công nghệ phần mềm cũng rất đa dạng như nhà phát triển ứng dụng, kỹ sư phần mềm, kiểm thử phần mềm, quản lý dự án phần mềm…. Hiện tại, có thể nói đây là một trong những ngành có cơ hội việc làm và mức lương tốt nhất hiện nay với mức lương trung bình dao động từ 12 - 35 triệu VNĐ/tháng.

3. Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu có thể hiểu là ngành nghiên cứu về việc kết nối, trao đổi dữ liệu và bảo mật thông tin giữa các hệ thống máy tính nhằm chia sẻ thông tin và tài nguyên. Đây là nền tảng của internet và hệ thống mạng của các doanh nghiệp. Nó bao gồm các công nghệ như mạng LAN, WAN, internet và các giao thức truyền thông.

Hệ thống mạng máy tính là nền tảng của nhiều công ty và doanh nghiệp

Kỹ sư mạng, chuyên viên quản trị hệ thống và chuyên gia bảo mật mạng thường là những công việc được tuyển dụng nhiều nhất trong ngành này. Mức lương trung bình cho các vị trí này hiện đang dao động trong khoảng 13 - 30 triệu VNĐ/tháng. Đây cũng được coi là một ngành ¨hot¨ trong thị trường việc làm hiện nay.

4. Kỹ thuật máy tính

Ngành kỹ thuật máy tính là ngành kết hợp giữa kỹ thuật điện tử và khoa học máy tính để nghiên cứu, thiết kế và phát triển các hệ thống máy tính. Hiểu một cách đơn giản thì đây là ngành kết hợp nghiên cứu giữa phần cứng và phần mềm nhằm tối ưu hóa các hệ thống máy tính. Nó bao gồm việc nghiên cứu và phát triển các vi xử lý, bo mạch chủ, và các thiết bị ngoại vi.

Ngành CNTT kết hợp giữa kỹ thuật điện tử và khoa học máy tính

Công nghệ thông tin gồm những ngành nào, lương bao nhiêu? Thông thường mức lương của ngành kỹ thuật máy tính dao động từ 14 - 35 triệu VNĐ/tháng với nhiều đãi ngộ tốt. Hiện nhu cầu tuyển dụng ngành kỹ thuật máy tính tập trung cho các vị trí kỹ sư phần cứng, kỹ sư thiết kế vi mạch và kỹ sư hệ thống nhúng.

5. An ninh mạng

An ninh mạng tập trung vào việc bảo vệ các hệ thống máy tính và hệ thống mạng khỏi sự tấn công mạng và các mối đe dọa trên không gian mạng. Nhiệm vụ chính của an ninh mạng là thiết kế các biện pháp phòng ngừa, bảo mật, phát hiện và ứng phó với các hành vi đe dọa đến an toàn bảo mật của hệ thống máy tính và mạng.

An ninh mạng được coi là một trong những ngành CNTT quan trọng nhất hiện nay

Có thể nói kỹ sư an ninh mạng là công việc được săn đón nhất hiện nay, không chỉ ở các công ty, doanh nghiệp mà còn trong các đơn vị và cơ quan nhà nước. Ngoài ra chuyên gia bảo mật thông tin, nhà phân tích bảo mật cũng là những vị trí việc làm có mức thu nhập cao trong ngành này. Hiện tại mức lương của các vị trí trên khoảng từ 15 - 40 triệu VNĐ/tháng và có thể cao hơn tùy thuộc vào trình độ và kinh nghiệm.

6. Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý là sự kết hợp và ứng dụng CNTT vào việc quản lý thông tin. Vai trò của ngành này là tập trung vào việc quản lý và sử dụng thông tin để xây dựng các hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong các doanh nghiệp, tổ chức. Nó bao gồm việc thiết kế, triển khai, và quản lý các hệ thống thông tin. Công nghệ thông tin gồm những ngành nào? Hệ thống thông tin quản lý là ngành bạn có thể theo đuổi.

Quản lý và phân tích dữ liệu của ngành CNTT hệ thống thông tin quản lý

Các công việc phổ biến trong ngành này bao gồm quản lý hệ thống thông tin, nhà phân tích dữ liệu và chuyên viên ERP. Mức lương 12 - 30 triệu VNĐ/tháng là thu nhập trung bình hiện nay của các vị trí công việc này. Đây không phải mức lương cao nhất trong ngành CNTT nhưng đã cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của thị trường việc làm hiện nay.

7. Trí tuệ nhân tạo và Robotics

Công nghệ thông tin gồm những ngành nào? Trí tuệ nhân tạo hay còn được biết đến với tên gọi ngắn gọn là AI (Artificial Intelligence) là một chuyên ngành lớn của CNTT. Trí tuệ nhân tạo liên quan đến việc nghiên cứu, thiết kế và phát triển các hệ thống AI, máy móc và robot tự động. AI được tạo ra thông qua các chương trình máy tính vô cùng phức tạp có khả năng tự học và đưa ra các quyết định mô phỏng trên quá trình suy nghĩ và hoạt động của con người. Công nghệ AI được ứng dụng trong việc tính toán các thuật toán phức tạp hay thiết kế, lập trình, và trong hầu hết các lĩnh vực ngày này đều có sự xuất hiện của AI.

Sự xuất hiện và sức ảnh hưởng của các công cụ AI như ChatGPT, Gemini….

Là một chuyên ngành bùng nổ trong vài năm gần đây, mức lương của các nhà khoa học dữ liệu, kỹ sư AI, và kỹ sư Robotics trung bình dao động từ 18 - 50 triệu VNĐ/tháng. Có thể nói đây là một trong những công việc có mức lương cao nhất hiện nay, thậm chí thu nhập có thể tăng cao hơn tùy vào năng lực của người lao động.

Vậy công nghệ thông tin gồm những ngành nào? Công nghệ thông tin là một lĩnh vực rộng lớn với nhiều ngành nghề, đem đến nhiều cơ hội việc làm đa dạng. Trong thời kỳ bùng nổ của khoa học kỹ thuật hiện nay, các công việc liên quan đến CNTT có thể giúp người lao động có một vị trí việc làm ổn định với mức lương cạnh tranh. Vì thế, nếu bạn yêu thích công nghệ, hãy tham khảo các thông tin tuyển dụng ngành công nghệ thông tin tại Job3s.ai, từ đó đưa ra lựa chọn một chuyên ngành phù hợp để phát triển sự nghiệp bền vững trong tương lai.