Ngành E-commerce là gì? Những điều bạn không nên bỏ qua về ngành nghề phát triển này

1. Ngành E-commerce là gì?

Ngành E-commerce là gì? Đây là thuật ngữ tiếng Anh, dịch ra tiếng Việt là thương mại điện tử. Đây là một mô hình kinh doanh cho phép các công ty và cá nhân thực hiện việc kinh doanh qua các mạng điện tử, đặc biệt là Internet. Với sự phát triển của Internet, thương mại điện tử là ngành công nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ trong vài năm gần đây.

2. Doanh nghiệp kinh doanh E-commerce có những hình thức dịch vụ nào?

Để hiểu rõ hơn về E-commerce là gì, các bạn nên biết thêm về những loại hình giao dịch thương mại điện tử. Dưới đây là những hình thức dịch vụ của ngành này bạn có thể tham khảo:

Doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B): giao dịch thương mại giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Ví dụ: nhà bán buôn với nhà bán lẻ, nhà sản xuất với nhà bán buôn.

Doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C): giao dịch thương mại giữa doanh nghiệp tới người tiêu dùng cuối cùng.

Người tiêu dùng với người tiêu dùng (C2C): giao dịch thương mại giữa người tiêu dùng với người tiêu dùng thông qua 1 bên thứ ba, chẳng hạn như 1 web làm trung gian đấu giá trực tuyến hay trung gian bán hàng.

Người tiêu dùng với doanh nghiệp (C2B): giao dịch thương mại giữa người tiêu dùng với doanh nghiệp mà người tiêu dùng tạo ra giá trị, bán lại cho doanh nghiệp.

Những hình thức dịch vụ của ngành e-commerce

3. Các hình thức hoạt động chủ yếu của E-commerce

Để hiểu rõ hơn E-commerce là gì, bạn cũng cần biết được những hoạt động phổ biến trong ngành này. Dưới đây là các hình thức hoạt động chủ yếu của E-commerce:

Thư điện tử: các doanh nghiệp, các cơ quan Nhà nước,.. sử dụng thư điện tử để gửi thư cho nhau một cách "trực tuyến" thông qua mạng, gọi là thư điện tử.

Thanh toán điện tử: thanh toán thông qua bức thư điện tử. Ví dụ: trả lương bằng chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng, mua hàng bằng thẻ tín dụng,... Một số lĩnh vực mới mà ngành thương mại điện tử đang quan tâm là ví điện tử, trao đổi dữ liệu điện tử tài chính, tiền lẻ điện tử, giao dịch điện tử của ngân hàng.

Trao đổi dữ liệu điện tử: trao đổi các dữ liệu dưới dạng "có cấu trúc" (structured form), từ máy tính điện tử này sang máy tính điện tử khác, giữa các công ty hoặc đơn vị đã thỏa thuận buôn bán với nhau.

Mua bán hàng hoá hữu hình: danh sách các hàng hóa bán lẻ qua mạng đã mở rộng, từ hoa tới quần áo, ôtô và xuất hiện một loại hoạt động gọi là "mua hàng điện tử", hay "mua hàng trên mạng"; ở một số nước, Internet bắt đầu trở thành công cụ để cạnh tranh bán lẻ hàng hữu hình.

Các hình thức hoạt động của e-commerce

4. Ngành E-commerce có những việc làm nào?

Sau khi hiểu rõ ngành E-commerce là gì, các bạn có thể tìm những công việc dưới đây nếu muốn theo đuổi và phát triển trong ngành này.

4.1. Nhân viên Marketing Online

Marketing Online là một trong những nhóm ngành luôn có nhu cầu tuyển dụng cao. Khi bạn học và có những kiến thức liên quan đến ngành thương mại điện tử, bạn có thể làm việc tại vị trí nhân viên Marketing Online trong các doanh nghiệp.

Nhân viên Marketing Online là một trong những vị trí cần thiết trong ngành thương mại điện tử

4.2. Nhân viên thương mại điện tử

Chuyên viên thương mại điện tử (E-Commerce Executive) là những nhân sự đảm nhiệm các công việc, nhiệm vụ liên quan đến hoạt động thương mại điện tử của doanh nghiệp. Tuy mới xuất hiện ở Việt Nam, nhưng đây vẫn đang là một trong những vị trí khá HOT hiện nay. Họ là người quản lý các trang bán hàng, gian hàng sàn thương mại điện tử của doanh nghiệp.

Nhân viên thương mại điện tử

4.3. Chuyên viên SEO

Chuyên viên Seo có nhiệm vụ liên quan đến nội dung, từ khoá, tăng thứ hạng trên trang tìm kiếm cho doanh nghiệp. Dưới đây là những đầu công việc của một chuyên viên SEO:

Xây dựng chiến lược liên quan đến nội dung, từ khoá, link building, đảm bảo mục tiêu chi website,...

Nghiên cứu, xây dựng bộ từ khoá cho hoạt động SEO.

Phối hợp với content để xây dựng nội dung cho website, trang bán hàng,....

Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để đảm bảo hỗ trợ về yếu tố kỹ thuật của website bán hàng chuẩn SEO.

Theo dõi, giám sát kết quả SEO.

Chuyên viên SEO không thể thiếu trong ngành thương mại điện tử

4.4. Chuyên viên Content Marketing

Những bạn có kiến thức về marketing và đam mê viết lách thì chắc chắn nên thử sức với Content Marketing. Khi kinh doanh thương mại điện tử, các doanh nghiệp rất cần người mua hiểu về họ, những Content Marketer sẽ đảm nhận biên tập nội dung giúp khách hàng hiểu rõ sản phẩm, dịch vụ hay chính doanh nghiệp.

Chuyên viên Content Marketing hỗ trợ đội ngũ SEO

4.5. Nhân viên Strategy Planner

Đây là vị trí đảm nhiệm kế hoạch phát triển kinh doanh của doanh nghiệp trên sàn thương mại điện tử. Họ sẽ phối hợp cùng các bộ phận khác để xây dựng và thực hiện những kế hoạch kinh doanh, kế hoạch marketing,... cho doanh nghiệp. Ngoài ra, Strategy Planner cũng nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ, sản phẩm, dịch vụ để đưa ra được những mối đe dọa, cơ hội của doanh nghiệp là gì.

Để kinh doanh ngành thương mại điện tử đúng đắn cần một 1 Planner

Nhìn chung thì những thông tin cũng giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất về ngành E-commerce là gì cùng với những thông tin xoay quanh hình thức dịch, những hoạt động của một công ty E-commerce. Hy vọng bài viết trên có thể giúp bạn phát triển, tìm được công việc phù hợp trong ngành thương mại điện tử đầy hứa hẹn này.