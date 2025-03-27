Ngành giáo dục là gì? Ra trường làm nghề gì bạn đã biết chưa?
1. Ngành giáo dục là ngành gì?
Ngành giáo dục là lĩnh vực chuyên đào tạo, nghiên cứu và phát triển các phương pháp giảng dạy, học tập, quản lý trong hệ thống giáo dục. Ngành này không chỉ tập trung vào việc giảng dạy mà còn quan tâm đến các yếu tố liên quan đến học sinh, sinh viên, giáo viên, chương trình học và các hoạt động hỗ trợ. Ngành giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển thế hệ tương lai, tạo ra những nhân lực có trình độ cao để phục vụ cho sự phát triển của xã hội.
2. Các khối xét tuyển ngành giáo dục
Khi đăng ký xét tuyển vào ngành giáo dục học, các thí sinh sẽ phải lựa chọn tổ hợp môn thi phù hợp với chuyên ngành mà mình định theo đuổi. Các khối xét tuyển ngành giáo dục không chỉ giới hạn ở các môn khoa học tự nhiên mà còn bao gồm các môn học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và ngôn ngữ. Dưới đây là một số tổ hợp môn phổ biến cho các thí sinh muốn học ngành giáo dục:
|
Tổ hợp
|
Môn học
|
A00
|
Toán, Lý, Hóa
|
B00
|
Toán, Hóa, Sinh
|
C00
|
Văn, Sử, Địa
|
C01
|
Văn, Toán, Vật Lý
|
C14
|
Văn, Toán, Giáo dục công dân
|
C15
|
Văn, Toán, Khoa học xã hội
|
C19
|
Văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
|
D01
|
Văn, Toán, Anh
3. Các chuyên ngành đào tạo của ngành giáo dục
Ngành giáo dục không chỉ giới hạn trong việc giảng dạy mà còn mở rộng ra nhiều chuyên ngành, mỗi chuyên ngành có một hướng đi riêng và đóng góp vào sự phát triển của ngành giáo dục. Sau đây là những chuyên ngành phổ biến:
3.1. Sư phạm
Chuyên ngành sư phạm là một trong những lĩnh vực đào tạo cốt lõi của ngành giáo dục. Các sinh viên theo học ngành này sẽ học các phương pháp giảng dạy, kỹ năng quản lý lớp học và tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh. Tùy vào cấp học mà sinh viên có thể lựa chọn các chuyên ngành như sư phạm mầm non, sư phạm tiểu học, sư phạm trung học cơ sở hoặc sư phạm trung học phổ thông.
3.2. Tư vấn học đường
Tư vấn học đường là chuyên ngành tập trung vào việc giúp học sinh giải quyết các vấn đề về tâm lý, cảm xúc và học tập. Sinh viên ngành này sẽ học các phương pháp tư vấn cá nhân, nhóm và những kỹ năng cần thiết để hỗ trợ học sinh vượt qua các vấn đề cá nhân hoặc xã hội, đồng thời phát triển năng lực học tập và nghề nghiệp.
3.3. Giáo dục người lớn
Giáo dục người lớn là một chuyên ngành đào tạo các phương pháp giáo dục cho người trưởng thành, giúp họ nâng cao trình độ học vấn và kỹ năng nghề nghiệp. Chuyên ngành này nhắm đến những người đã đi làm, học sinh bỏ học hoặc những người cần nâng cao trình độ trong suốt cuộc đời.
3.4. Tâm lý giáo dục
Tâm lý giáo dục giúp sinh viên hiểu rõ về sự phát triển tâm lý của học sinh, từ đó áp dụng các lý thuyết tâm lý vào công tác giáo dục. Sinh viên trong ngành này sẽ học cách phân tích và giải quyết các vấn đề về hành vi, cảm xúc của học sinh trong môi trường học tập.
3.5. Công nghệ giáo dục
Chuyên ngành công nghệ giáo dục nhằm phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy và học tập. Sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức về phần mềm, thiết bị giáo dục và các công cụ hỗ trợ quá trình học tập, giúp nâng cao chất lượng giáo dục.
3.6. Lãnh đạo giáo dục
Lãnh đạo giáo dục là chuyên ngành đào tạo những nhà quản lý giáo dục có khả năng điều hành, quản lý các cơ sở giáo dục, đưa ra các chiến lược nâng cao chất lượng giáo dục và quản lý tài chính trong các trường học.
3.7. Giáo dục đặc biệt
Chuyên ngành này đào tạo các phương pháp giáo dục đặc biệt cho học sinh khuyết tật hoặc có nhu cầu học đặc biệt. Sinh viên học ngành này sẽ học các phương pháp giảng dạy phù hợp với các đối tượng học sinh đặc biệt như trẻ em khuyết tật, trẻ em có rối loạn phát triển, trẻ em gặp khó khăn trong học tập.
4. Ngành giáo dục ra trường làm gì?
Với sự phát triển không ngừng của ngành giáo dục, những người tốt nghiệp ngành này có thể làm việc trong các trường học, cơ quan nhà nước, tổ chức giáo dục, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ. Dưới đây là những việc làm ngành giáo dục đào tạo phổ biến mà sinh viên ngành giáo dục có thể đảm nhận sau khi ra trường:
4.1. Trợ giảng
Trợ giảng là công việc hỗ trợ giáo viên trong các công tác giảng dạy hàng ngày. Công việc này bao gồm việc chuẩn bị tài liệu học tập, hỗ trợ học sinh trong giờ học, quản lý lớp học, chấm bài và giúp đỡ giáo viên với các công việc hành chính. Trợ giảng thường được tuyển dụng tại các trường đại học, trung học cơ sở và tiểu học, đặc biệt là trong các trường quốc tế hoặc các trường dạy tiếng Anh.
Mức lương của trợ giảng có thể dao động từ 5 triệu đến 8 triệu đồng/tháng, tùy vào từng trường và từng khu vực.
4.2. Giáo viên
Giáo viên là công việc chính trong ngành giáo dục. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể trở thành giáo viên giảng dạy các môn học ở các cấp học khác nhau, bao gồm mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Công việc của giáo viên là truyền đạt kiến thức, tổ chức hoạt động học tập, kiểm tra đánh giá học sinh và hỗ trợ học sinh phát triển kỹ năng sống.
Mức lương của giáo viên thay đổi tùy theo cấp học và khu vực, thường dao động từ 7 triệu đến 15 triệu đồng/tháng, có thể cao hơn ở các trường quốc tế hoặc trường tư thục.
4.3. Giáo vụ
Giáo vụ là công việc hành chính trong các trường học. Người làm giáo vụ sẽ thực hiện các công việc như quản lý hồ sơ học sinh, lên kế hoạch lịch học, theo dõi sự tiến bộ của học sinh, tổ chức các kỳ thi và kiểm tra. Giáo vụ giúp cho việc điều hành trường học được thuận lợi và hiệu quả.
Mức lương của giáo vụ thường dao động từ 6 triệu đến 10 triệu đồng/tháng, tùy vào khối lượng công việc và cấp học.
4.4. Quản lý học viên
Quản lý học viên là công việc liên quan đến việc giám sát, hỗ trợ và giải quyết các vấn đề của học sinh, sinh viên trong quá trình học tập. Công việc này có thể bao gồm việc quản lý các hoạt động ngoại khóa, tổ chức các sự kiện cho học sinh, hay hỗ trợ các vấn đề về học tập, hành vi của học sinh.
Mức lương của người quản lý học viên dao động từ 8 triệu đến 12 triệu đồng/tháng, tùy vào quy mô và cấp độ trường học.
4.5. Chuyên viên đào tạo
Chuyên viên đào tạo trong ngành giáo dục là những người thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Công việc của họ bao gồm việc nghiên cứu, phát triển, áp dụng các phương pháp giảng dạy mới, tổ chức các khóa học, hội thảo và chương trình tập huấn cho giáo viên.
Chuyên viên đào tạo có thể làm việc tại các trung tâm đào tạo giáo viên, các trường đại học, các tổ chức giáo dục hoặc các đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực giáo dục.
Mức lương của chuyên viên đào tạo trong ngành giáo dục dao động từ 8 triệu đến 15 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào vị trí công việc, quy mô tổ chức và địa phương.
4.6. Tư vấn tuyển sinh
Tư vấn tuyển sinh là công việc giúp thí sinh chọn ngành học phù hợp và hỗ trợ quá trình đăng ký tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng. Người làm công việc này sẽ cung cấp thông tin về các ngành học, điều kiện tuyển sinh và giúp thí sinh hiểu rõ các quy trình tuyển sinh. Các tư vấn viên cũng có thể làm việc tại các trung tâm tư vấn tuyển sinh hoặc các công ty giáo dục.
Mức lương của việc làm tư vấn tuyển sinh dao động từ 7 triệu đến 12 triệu đồng/tháng, với mức lương có thể cao hơn ở các công ty giáo dục tư nhân hoặc các trường quốc tế.
4.7. Nghiên cứu giáo dục
Nghiên cứu giáo dục là công việc liên quan đến việc tìm hiểu, phân tích và đánh giá các phương pháp giảng dạy, các chương trình học tập, các vấn đề trong hệ thống giáo dục. Người làm công việc này có thể là các nhà nghiên cứu tại các trường đại học, viện nghiên cứu hoặc các tổ chức phi chính phủ.
Mức lương cho công việc nghiên cứu giáo dục thường dao động từ 10 triệu đến 20 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào cấp độ nghiên cứu và tổ chức.
4.8. Tư vấn hướng nghiệp
Tư vấn hướng nghiệp giúp học sinh và sinh viên xác định nghề nghiệp phù hợp với sở thích, khả năng và tiềm năng của mình. Công việc này bao gồm việc tổ chức các buổi tư vấn, giúp đỡ học sinh xác định lộ trình nghề nghiệp và chuẩn bị các kỹ năng cần thiết cho công việc tương lai.
Mức lương của tư vấn hướng nghiệp dao động từ 8 triệu đến 15 triệu đồng/tháng, tùy vào cơ sở làm việc.
4.9. Chuyên viên phát triển chương trình
Chuyên viên phát triển chương trình là người thiết kế, cải tiến các chương trình giảng dạy và học tập. Công việc này có thể diễn ra tại các trường học, tổ chức giáo dục hoặc các công ty phát triển phần mềm giáo dục. Họ sẽ làm việc với các đội ngũ giáo viên để tạo ra các chương trình học tập hiệu quả và hiện đại, đáp ứng nhu cầu của học sinh.
Mức lương của chuyên viên phát triển chương trình dao động từ 10 triệu đến 18 triệu đồng/tháng, tùy vào mức độ và quy mô chương trình.
4.10. Nhân viên quản lý giáo dục
Nhân viên quản lý giáo dục làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức giáo dục hoặc các trường học; có nhiệm vụ quản lý các hoạt động liên quan đến giáo dục, từ việc xây dựng chính sách, triển khai các chương trình đào tạo đến quản lý ngân sách và cơ sở vật chất.
Mức lương của nhân viên quản lý giáo dục dao động từ 10 triệu đến 20 triệu đồng/tháng, tùy vào cấp độ công việc và tổ chức.
5. Trường đào tạo ngành giáo dục tốt nhất
Ngành giáo dục học là một trong những ngành đào tạo quan trọng, có ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển của xã hội. Các trường đại học, học viện đào tạo ngành giáo dục ở Việt Nam đều chú trọng phát triển chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, giúp sinh viên có thể trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và phẩm chất để trở thành những giáo viên, chuyên viên giáo dục tài năng. Dưới đây là một số trường đào tạo ngành giáo dục được đánh giá cao tại Việt Nam:
|
Khu vực
|
Tên trường
|
Ngành học
|
Khối tuyển sinh
|
Điểm chuẩn
(2024)
|
Học phí
(2024)
|
Miền Bắc
|
Đại học Sư phạm Thái Nguyên
|
Giáo dục học
|
C00, C19, C20, D01
|
26.62
|
370,000đ/tín chỉ
|
Miền Bắc
|
Đại học Tân Trào
|
Giáo dục học
|
C14, C19, C00, D01
|
26.07
|
262,000đ/tín chỉ
|
Miền Bắc
|
Học viện Quản lý giáo dục
|
Giáo dục học
|
A00, B00, C00, D01
|
15.00
|
16,400,000đ/năm
|
Miền Nam
|
Đại học Thủ Dầu Một
|
Giáo dục học
|
C00, D01, C14, C15
|
23.00
|
750,000đ/tín chỉ
6. Tiềm năng và cơ hội của ngành giáo dục
Tiềm năng phát triển nghề nghiệp: Ngành giáo dục không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo thế hệ trẻ, mà còn có sự liên kết mật thiết với các lĩnh vực khác như khoa học công nghệ, xã hội học, tâm lý học, quản lý. Vì vậy, nhu cầu tuyển dụng nhân lực trong ngành giáo dục luôn ở mức cao. Các chuyên ngành như sư phạm, quản lý giáo dục, tư vấn học đường, nghiên cứu giáo dục,… đều có nhiều cơ hội nghề nghiệp tại các trường học, các trung tâm giáo dục, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức quốc tế.
Cơ hội làm việc tại các cơ sở giáo dục quốc tế: Với xu hướng hội nhập toàn cầu, nhiều trường học quốc tế đang ngày càng phát triển tại Việt Nam. Các giáo viên, chuyên viên giáo dục có trình độ chuyên môn cao và khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo sẽ có cơ hội làm việc tại các trường quốc tế, trường tư thục hoặc tổ chức giáo dục ngoài công lập, với mức lương và chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Đây là một trong những cơ hội lớn cho những ai theo đuổi ngành giáo dục.
Tóm lại, ngành giáo dục là một trong những ngành thiết yếu, có ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển của xã hội và đất nước. Với sự thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ, yêu cầu về giáo dục chất lượng cao đang ngày càng gia tăng, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp và tiềm năng phát triển cho những ai theo đuổi ngành này. Nếu bạn đang tìm hiểu về việc làm giáo dục đào tạo, bạn hãy truy cập vào website Job3s.ai để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết!