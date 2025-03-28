Ngành giáo dục tiểu học là gì? Các chuyên ngành đào tạo và cơ hội việc làm
1. Ngành giáo dục tiểu học là ngành gì?
Ngành giáo dục tiểu học là chuyên ngành đào tạo giáo viên có nhiệm vụ giảng dạy, quản lý học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 (từ 6 đến 11 tuổi). Ngành giáo dục ở cấp bậc tiểu học không chỉ giúp sinh viên trang bị kiến thức về các môn học cơ bản như Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử,... mà còn cung cấp các kỹ năng và phương pháp giảng dạy hiện đại.
Sinh viên ngành giáo dục tiểu học được học cách quản lý lớp học, xây dựng kế hoạch giảng dạy, đánh giá học sinh và các phương pháp giáo dục, giúp học sinh phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và đạo đức. Ngành giáo dục tiểu học đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền tảng vững chắc cho học sinh trong giai đoạn đầu đời, giúp các em phát triển kỹ năng sống và học tập trong tương lai.
2. Các khối xét tuyển ngành giáo dục tiểu học
Để vào học ngành giáo dục tiểu học, các thí sinh có thể đăng ký xét tuyển theo một số tổ hợp môn phổ biến. Các khối thi xét tuyển chính cho ngành này bao gồm:
|
Tổ hợp
|
Môn học
|
A00
|
Toán, Vật lý, Hóa học
|
A01
|
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
|
D01
|
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
|
D02
|
Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
|
D03
|
Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
3. Các chuyên ngành đào tạo của ngành giáo dục tiểu học
Ngành giáo dục tiểu học không chỉ đào tạo giáo viên mà còn cung cấp một loạt các chuyên ngành giúp sinh viên có thể học chuyên sâu vào các lĩnh vực nhất định trong giáo dục tiểu học. Dưới đây là một số chuyên ngành đào tạo nổi bật nhất:
3.1. Sư phạm
Chuyên ngành sư phạm trong ngành giáo dục tiểu học là chuyên ngành chính và phổ biến nhất, cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản, chuyên sâu về các môn học mà giáo viên tiểu học cần phải giảng dạy như Toán, Tiếng Việt, Lịch sử,... Bên cạnh đó, sinh viên cũng sẽ được đào tạo về các phương pháp giảng dạy, quản lý lớp học, xây dựng kế hoạch giảng dạy, kỹ năng đánh giá học sinh. Chuyên ngành này cũng đặc biệt chú trọng vào việc phát triển các kỹ năng giao tiếp, sự sáng tạo trong giảng dạy, cũng như khả năng giải quyết các vấn đề trong lớp học.
3.2. Tư vấn học đường
Chuyên ngành tư vấn học đường giúp sinh viên nắm vững kiến thức về tâm lý học trẻ em, các phương pháp tư vấn học sinh, các kỹ năng cần thiết để hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn trong học tập cũng như phát triển tinh thần. Sinh viên học ngành này sẽ được trang bị các kỹ năng để giúp học sinh phát triển tốt nhất về mặt cảm xúc và xã hội, từ đó xây dựng một môi trường học tập lành mạnh và hiệu quả.
3.3. Giáo dục tiểu học người lớn
Chuyên ngành giáo dục tiểu học người lớn tập trung vào việc giảng dạy các chương trình tiểu học cho người lớn chưa hoàn thành cấp tiểu học hoặc có nhu cầu học lại các môn học cơ bản. Chuyên ngành này cung cấp các phương pháp giảng dạy đặc biệt, phù hợp với đối tượng học viên là người trưởng thành, giúp họ tiếp cận lại với kiến thức nền tảng cần thiết.
3.4. Tâm lý giáo dục tiểu học
Chuyên ngành tâm lý giáo dục tiểu học giúp sinh viên hiểu rõ hơn về sự phát triển tâm lý của học sinh trong độ tuổi tiểu học và áp dụng các phương pháp giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm lý của lứa tuổi này. Sinh viên học ngành này sẽ nghiên cứu các vấn đề về sự phát triển nhận thức, cảm xúc, hành vi của học sinh tiểu học, từ đó tìm ra những giải pháp giáo dục hiệu quả để hỗ trợ sự phát triển toàn diện của học sinh.
3.5. Công nghệ giáo dục tiểu học
Chuyên ngành công nghệ giáo dục tiểu học đào tạo sinh viên cách sử dụng các công nghệ hiện đại để hỗ trợ cho việc giảng dạy và học tập trong môi trường tiểu học. Các công cụ và phần mềm hỗ trợ học tập, phương pháp giảng dạy qua internet, sử dụng máy tính và các thiết bị kỹ thuật số trong lớp học là những kiến thức quan trọng mà sinh viên trong chuyên ngành này sẽ học.
3.6. Lãnh đạo giáo dục tiểu học
Chuyên ngành lãnh đạo giáo dục tiểu học tập trung vào việc đào tạo các nhà quản lý giáo dục, người có khả năng lãnh đạo và quản lý các trường học tiểu học. Sinh viên chuyên ngành này sẽ được học về các kỹ năng quản lý hành chính, lập kế hoạch phát triển giáo dục, tổ chức hoạt động giáo dục và các chiến lược quản lý nhân sự trong môi trường giáo dục tiểu học.
3.7. Giáo dục tiểu học đặc biệt
Chuyên ngành giáo dục tiểu học đặc biệt chuyên đào tạo các giáo viên có khả năng giảng dạy cho học sinh khuyết tật hoặc học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức về các loại khuyết tật, các phương pháp giảng dạy đặc biệt và cách xây dựng chương trình giảng dạy phù hợp với nhu cầu của học sinh đặc biệt.
4. Ngành giáo dục tiểu học ra trường làm gì?
Sau khi tốt nghiệp ngành giáo dục tiểu học, sinh viên có thể đảm nhận nhiều công việc khác nhau trong các trường học, tổ chức giáo dục, cơ quan quản lý hoặc các tổ chức phi chính phủ liên quan đến giáo dục. Các công việc sau khi ra trường chủ yếu tập trung vào việc giảng dạy, quản lý và phát triển giáo dục cho học sinh tiểu học. Dưới đây là một số việc làm giáo dục đào tạo phổ biến mà sinh viên ngành giáo dục tiểu học có thể lựa chọn:
4.1. Trợ giảng
Trợ giảng là công việc hỗ trợ giáo viên chính trong các giờ học tại trường tiểu học. Trợ giảng giúp giáo viên chuẩn bị bài giảng, tổ chức các hoạt động học tập trong lớp, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập và làm bài tập. Công việc này phù hợp với những sinh viên mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy nhưng muốn học hỏi thêm từ các giáo viên có kinh nghiệm.
Mức lương cho công việc trợ giảng thường dao động từ 5 - 7 triệu VND/tháng, tùy vào trường học và khu vực làm việc.
4.2. Giáo viên
Giáo viên là công việc chủ yếu và chính thức mà sinh viên ngành giáo dục tiểu học có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp. Là giáo viên tiểu học, bạn sẽ giảng dạy các môn học cơ bản như Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử,... cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Giáo viên tiểu học không chỉ dạy kiến thức mà còn giúp học sinh phát triển các kỹ năng xã hội, kỹ năng sống và tư duy phản biện.
Mức lương của giáo viên tiểu học tại các trường công lập có thể dao động từ 7 - 10 triệu VND/tháng, tùy theo kinh nghiệm và chức vụ. Trong các trường tư thục hoặc các trường quốc tế, mức lương có thể cao hơn từ 10 - 15 triệu VND/tháng.
4.3. Giáo vụ
Giáo vụ là công việc hành chính liên quan đến quản lý và tổ chức các hoạt động trong trường học. Người làm công việc này chịu trách nhiệm quản lý các hồ sơ học sinh, sắp xếp lịch học, làm các thủ tục hành chính cho giáo viên và học sinh. Giáo vụ cũng có thể tham gia vào việc chuẩn bị các tài liệu giảng dạy, thông báo các sự kiện hoặc kế hoạch học tập.
Mức lương cho công việc giáo vụ dao động từ 6 - 8 triệu VND/tháng, tùy thuộc vào vị trí và quy mô của trường học.
4.4. Quản lý học viên
Công việc quản lý học viên liên quan đến việc theo dõi, giám sát và quản lý hoạt động học tập, sinh hoạt của học sinh trong trường tiểu học. Người làm công việc này có thể là quản lý lớp, giám sát các hoạt động ngoại khóa, đảm bảo học sinh tham gia đầy đủ các lớp học và các hoạt động khác. Công việc quản lý học viên giúp các nhà quản lý nắm bắt thông tin về sự tiến bộ của học sinh và có các biện pháp hỗ trợ kịp thời nếu học sinh gặp khó khăn.
Mức lương cho công việc quản lý học viên dao động từ 8 - 12 triệu VND/tháng.
4.5. Chuyên viên đào tạo
Chuyên viên đào tạo trong ngành giáo dục tiểu học có nhiệm vụ thiết kế và phát triển các chương trình đào tạo, nghiên cứu các phương pháp giảng dạy mới, giúp các giáo viên tiểu học cải thiện phương pháp giảng dạy của mình. Công việc này có thể làm tại các tổ chức giáo dục, trung tâm đào tạo giáo viên, các cơ quan quản lý giáo dục.
Mức lương cho chuyên viên đào tạo dao động từ 10 - 15 triệu VND/tháng, tùy theo tổ chức và vị trí công việc.
4.6. Tư vấn tuyển sinh
Tư vấn tuyển sinh là công việc hỗ trợ các thí sinh tìm hiểu thông tin về các trường học, ngành học và các cơ hội học bổng. Người làm công việc này sẽ cung cấp thông tin, tư vấn cho các học sinh và phụ huynh về các lựa chọn học tập, giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt khi chọn trường và ngành học.
Mức lương cho công việc tư vấn tuyển sinh dao động từ 7 - 10 triệu VND/tháng.
4.7. Nghiên cứu giáo dục tiểu học
Nghiên cứu giáo dục tiểu học là công việc liên quan đến việc nghiên cứu và phát triển các phương pháp giảng dạy mới, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh. Các chuyên gia nghiên cứu có thể làm việc tại các viện nghiên cứu giáo dục, các trường đại học hoặc các tổ chức phi chính phủ.
Mức lương của những chuyên gia nghiên cứu giáo dục tiểu học dao động từ 8 - 12 triệu VND/tháng.
4.8. Tư vấn hướng nghiệp
Tư vấn hướng nghiệp là công việc cung cấp thông tin và hỗ trợ học sinh trong việc lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Tư vấn viên hướng nghiệp giúp học sinh tiểu học phát triển kỹ năng tự nhận thức, hiểu rõ khả năng của bản thân và giúp họ xây dựng những định hướng nghề nghiệp phù hợp.
Mức lương cho công việc tư vấn hướng nghiệp dao động từ 8 - 12 triệu VND/tháng.
4.9. Chuyên viên phát triển chương trình
Chuyên viên phát triển chương trình là những người làm công việc nghiên cứu và xây dựng các chương trình giảng dạy mới cho các trường tiểu học. Họ sẽ phát triển các giáo trình, tài liệu giảng dạy và kiểm tra phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục. Công việc này yêu cầu sự sáng tạo và khả năng phân tích, đánh giá các phương pháp giảng dạy.
Mức lương cho công việc chuyên viên phát triển chương trình dao động từ 10 - 15 triệu VND/tháng.
4.10. Nhân viên quản lý giáo dục tiểu học
Nhân viên quản lý giáo dục tiểu học làm việc tại các cơ quan quản lý giáo dục như sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục các quận, huyện. Công việc của họ bao gồm việc giám sát các hoạt động giáo dục, xây dựng các chương trình phát triển giáo dục, đảm bảo các trường tiểu học thực hiện đúng các quy định về giáo dục.
Mức lương của nhân viên quản lý giáo dục dao động từ 9 - 14 triệu VND/tháng, tùy vào vị trí công tác.
5. Trường đào tạo ngành giáo dục tiểu học tốt nhất
Ngành giáo dục tiểu học được đào tạo tại nhiều trường đại học trên cả nước, mỗi trường đều có ưu điểm riêng về chương trình đào tạo, cơ sở vật chất và mức học phí. Dưới đây là bảng danh sách các trường đại học đào tạo ngành giáo dục tiểu học uy tín nhất:
|
Khu vực
|
Tên trường
|
Ngành học
|
Khối tuyển sinh
|
Điểm chuẩn
(2024)
|
Học phí
(2024)
|
Miền Bắc
|
Đại học Sư phạm Thái Nguyên
|
Giáo dục tiểu học
|
D01, C03, B03, C14
|
25.90
|
Miễn học phí
|
Miền Bắc
|
Đại học Tân Trào
|
Giáo dục tiểu học
|
A00, D01, C00, C19
|
26.88
|
262,000đ/tín chỉ
|
Miền Bắc
|
Học viện Quản lý giáo dục tiểu học
|
Giáo dục tiểu học
|
A00, B00, C00, D01
|
15.00
|
16,400,000đ/năm
|
Miền Nam
|
Đại học Thủ Dầu Một
|
Giáo dục tiểu học
|
A00, C00, D01, A16
|
26.47
|
750,000đ/tín chỉ
6. Tiềm năng và cơ hội của ngành giáo dục tiểu học
Ngành giáo dục tiểu học có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai, đặc biệt khi xã hội ngày càng chú trọng vào giáo dục mầm non và tiểu học. Nhu cầu giáo viên tiểu học chất lượng cao vẫn đang tăng lên, nhất là trong các khu vực có nhu cầu phát triển giáo dục. Việc ứng dụng công nghệ và phương pháp giảng dạy hiện đại cũng tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp và nâng cao hiệu quả giảng dạy. Bên cạnh đó, sự phát triển của giáo dục đặc biệt và các chương trình giáo dục quốc tế cũng mở ra nhiều cơ hội cho các sinh viên ngành giáo dục tiểu học.
Ngành giáo dục tiểu học là một ngành học quan trọng, có tác động trực tiếp đến sự phát triển của thế hệ trẻ. Với nhu cầu giáo viên tiểu học tăng cao và sự phát triển của nền giáo dục, ngành này sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn. Nếu bạn đang tìm hiểu về việc làm giáo dục đào tạo, bạn có thể truy cập vào website Job3s.ai để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết!