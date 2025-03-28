Ngành giáo dục mầm non là gì? Ra trường làm nghề gì?
1. Ngành giáo dục mầm non là ngành gì?
Ngành giáo dục mầm non là ngành đào tạo những người làm công tác giảng dạy và chăm sóc trẻ em trong độ tuổi từ 0 đến 6 tuổi. Đây là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục, bởi đây là giai đoạn trẻ em phát triển nhanh chóng cả về thể chất lẫn trí tuệ.
Ngành giáo dục mầm non chú trọng đến việc nuôi dưỡng, giáo dục và tạo môi trường học tập phát triển toàn diện cho trẻ em, giúp trẻ hình thành những kỹ năng cơ bản để chuẩn bị cho việc học tập sau này. Người làm trong ngành giáo dục này cần có khả năng giảng dạy, chăm sóc và hiểu biết về tâm lý, nhu cầu của trẻ nhỏ.
2. Ngành giáo dục mầm non học những gì?
Khi theo học ngành giáo dục mầm non, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản về việc làm giáo dục đào tạo, tâm lý học trẻ em, kỹ năng giao tiếp, quản lý lớp học, phương pháp giảng dạy đặc thù cho lứa tuổi mầm non.
Ngoài ra, sinh viên cũng được học các môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nghệ thuật, các phương pháp dạy học sáng tạo, kỹ năng tổ chức hoạt động học tập, vui chơi cho trẻ. Đặc biệt, sinh viên sẽ được thực hành trong môi trường học tập thực tế để nâng cao năng lực giảng dạy và kỹ năng giao tiếp với trẻ.
3. Các khối xét tuyển ngành giáo dục mầm non
Ngành giáo dục mầm non xét tuyển chủ yếu từ các tổ hợp khối thi khác nhau, nhằm đánh giá năng lực và khả năng của thí sinh trong các môn học cơ bản. Dưới đây là những tổ hợp môn phổ biến mà thí sinh có thể chọn để xét tuyển vào ngành này:
|
Tổ hợp
|
Môn học
|
M00
|
Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát
|
M01
|
Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu
|
M02
|
Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
|
M03
|
Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
|
M11
|
Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh
|
C14
|
Văn, Toán, Giáo dục công dân
|
C19
|
Văn, Sử, Giáo dục công dân
|
C20
|
Văn, Địa, Giáo dục công dân
4. Ngành giáo dục mầm non ra trường làm gì?
Sau khi tốt nghiệp ngành giáo dục mầm non, sinh viên có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm giáo dục trực tiếp cho trẻ em, quản lý các cơ sở giáo dục, nghiên cứu hoặc tư vấn giáo dục. Dưới đây là một số công việc chính mà sinh viên ngành giáo dục mầm non có thể theo đuổi:
4.1. Giáo viên mầm non
Giáo viên mầm non là công việc chính và phổ biến nhất đối với sinh viên ngành giáo dục mầm non. Nhiệm vụ của giáo viên mầm non bao gồm việc giảng dạy các kỹ năng cơ bản cho trẻ, tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi sáng tạo và giáo dục đạo đức cho trẻ em. Họ cần phải xây dựng môi trường học tập thân thiện, an toàn và kích thích sự phát triển của trẻ.
Mức lương của giáo viên mầm non dao động từ 6 triệu đến 10 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào mức độ kinh nghiệm, vị trí làm việc và loại hình cơ sở giáo dục (trường công lập hay tư thục).
4.2. Quản lý tại các cơ sở giáo dục mầm non
Quản lý mầm non là công việc yêu cầu người làm có khả năng quản lý, lãnh đạo và tổ chức các hoạt động giảng dạy, chăm sóc trẻ em. Các công việc bao gồm xây dựng và triển khai chương trình học, quản lý nhân sự, tổ chức các sự kiện, hoạt động ngoại khóa, đảm bảo chất lượng giáo dục.
Mức lương của quản lý giáo dục mầm non dao động từ 8 triệu đến 12 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào cơ sở giáo dục và kinh nghiệm của người quản lý.
4.3. Chuyên viên tư vấn giáo dục mầm non
Chuyên viên tư vấn giáo dục mầm non đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phụ huynh và các cơ sở giáo dục trong việc phát triển các phương pháp giáo dục phù hợp với lứa trẻ. Công việc này có thể bao gồm việc tư vấn cho phụ huynh về cách chăm sóc, nuôi dạy con cái, xây dựng các chương trình đào tạo cho giáo viên mầm non.
Mức lương của chuyên viên tư vấn dao động từ 7 triệu đến 10 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào vị trí làm việc và quy mô của tổ chức.
4.4. Nghiên cứu viên về giáo dục mầm non
Nghiên cứu viên về giáo dục mầm non tập trung vào việc nghiên cứu các phương pháp giáo dục, phân tích sự phát triển của trẻ, tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. Công việc của nghiên cứu viên có thể liên quan đến các dự án khoa học, nghiên cứu về tâm lý trẻ em, đánh giá các chương trình giáo dục mầm non hiện tại.
Mức lương của nghiên cứu viên giáo viên mầm non có thể từ 10 triệu đồng/tháng trở lên, tùy thuộc vào vị trí công tác và tổ chức nghiên cứu.
5. Trường đào tạo ngành giáo dục mầm non tốt nhất
Sau đây là một số trường đào tạo ngành giáo dục mầm non tốt nhất tại Việt Nam, với chất lượng đào tạo được công nhận và cơ hội nghề nghiệp phong phú:
|
Khu vực
|
Tên trường
|
Ngành học
|
Khối tuyển sinh
|
Điểm chuẩn
(2024)
|
Học phí
(2024)
|
Miền Bắc
|
Đại học Hải Phòng
|
Giáo dục mầm non
|
M00, M01, M02
|
21.50
|
430,000VNĐ/ tín chỉ
|
Miền Bắc
|
Đại học Sư phạm Hà Nội
|
Giáo dục mầm non
|
M00, M01, M02
|
23.43
|
Miễn học phí
|
Miền Bắc
|
Đại học Sư phạm Hà Nội 2
|
Giáo dục mầm non
|
M00, M01, M02
|
25.73
|
12,500,000 VNĐ/năm
|
Miền Nam
|
Đại học Sài Gòn
|
Giáo dục mầm non
|
M00, M01, M02
|
23.51
|
18,500,000 VNĐ/năm
|
Miền Nam
|
Đại học Sư phạm TP. HCM
|
Giáo dục mầm non
|
M02, M03
|
24.24
|
Miễn học phí
|
Miền Nam
|
Đại học Thủ Dầu Một
|
Giáo dục mầm non
|
M00, M05, M07, M11
|
23.04
|
750,000VNĐ/tín chỉ
|
Miền Nam
|
Đại học Cần Thơ
|
Giáo dục mầm non
|
M01, M06, M11, M05
|
25.95
|
16,925,000 VNĐ/năm
|
Miền Nam
|
Đại học Đồng Tháp
|
Giáo dục mầm non
|
M00, M05, C14, C19, C20
|
26.41
|
14,400,000 VNĐ/năm
|
Miền Nam
|
Đại học Trà Vinh
|
Giáo dục mầm non
|
M00, M05, C00, C14
|
26.23
|
15,000,000 – 18,000,000 VNĐ/ năm
|
Miền Nam
|
Đại học An Giang
|
Giáo dục mầm non
|
M02, M03, M04, M05
|
22.79
|
15,900,000VNĐ/năm
6. Tiềm năng và cơ hội của ngành giáo dục mầm non
Ngành giáo dục mầm non hiện đang có nhiều tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai, bởi vì đây là ngành có nhu cầu rất cao về nguồn nhân lực. Với sự thay đổi trong xã hội và nhận thức của phụ huynh, ngày càng có nhiều gia đình mong muốn cho con em mình được học ở những môi trường giáo dục mầm non chất lượng. Điều này tạo ra cơ hội nghề nghiệp lớn cho sinh viên ngành này.
Các cơ sở giáo dục mầm non không chỉ có nhu cầu lớn về giáo viên mà còn cần các nhà quản lý có năng lực, chuyên viên tư vấn giáo dục, các chuyên gia nghiên cứu về giáo dục mầm non. Thêm vào đó, ngành này cũng đang được chú trọng phát triển ở các thành phố lớn, tạo cơ hội cho sinh viên có thể làm việc ở các cơ sở giáo dục hiện đại, từ các trường mầm non công lập đến các trường mầm non tư thục chất lượng cao.
Như vậy, ngành giáo dục mầm non đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống giáo dục, giúp trẻ em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần trong những năm tháng đầu đời. Với sự phát triển không ngừng của xã hội, nhu cầu về giáo viên, quản lý và các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục mầm non ngày càng gia tăng. Nếu bạn đang tìm hiểu về việc làm giáo dục đào tạo, bạn có thể truy cập vào website Job3s.ai để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết!