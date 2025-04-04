Top 10+ trường đào tạo ngành Kiến trúc tốt nhất Việt Nam

TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH KIẾN TRÚC

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Miền Bắc Đại học Kiến trúc Hà Nội Kiến trúc V00, V01, V02 29 (tính trên thang điểm 40) 16.400.000 VNĐ/năm Đại học Xây dựng Hà Nội Kiến trúc V00, V02, V10 21,9 16.400.000 VNĐ/năm Đại học Mở Hà Nội Kiến trúc V00, V02, V10 22,5 (tính theo thang điểm 40) 19.580.000 VNĐ/năm Miền Trung Đại học Khoa học - Đại học Huế Kiến trúc V00, V01, V02 16,75 16.400.000 VNĐ/năm Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Kiến trúc V00, V01, V02, A01 21 19.536.000 - 24.552.000 VNĐ/năm Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Kiến trúc V00, V01, V02 22,1 28.700.000 VNĐ/năm Miền Nam Đại học Kiến trúc TP. HCM Kiến trúc V00, V01, V02 24,09 12.312.000 VNĐ/năm Đại học Bách Khoa TP. HCM Kiến trúc A01, C01 70,85 (tính theo thang điểm 100) 29.000.000 VNĐ/năm Đại học Văn Lang Kiến trúc V00, V01, V02 16 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/năm Đại học Quốc tế Hồng Bàng Kiến trúc A00, A01, V00, V01 15 55.000.000 VNĐ/năm

1. Đại học Kiến trúc Hà Nội

Đại học Kiến trúc Hà Nội có bề dày lịch sử lâu đời về đào tạo kiến trúc sư, kỹ sư và nhà thiết kế

Đại học Kiến trúc Hà Nội là một trong những trường hàng đầu tại Việt Nam về đào tạo kiến trúc, xây dựng và thiết kế. Ngoài giảng dạy, trường còn tham gia nghiên cứu, tư vấn và thực hiện các dự án cho doanh nghiệp và Chính phủ. Với bề dày lịch sử, trường đã đào tạo nhiều thế hệ kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thiết kế góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Năm 2024, trường tuyển sinh đại học chính quy với khoảng 2.430 chỉ tiêu, áp dụng 5 phương thức xét tuyển: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ), xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu năm 2024, xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và phương thức khác.

Mức điểm chuẩn của ngành Kiến trúc năm 2024 là 29 điểm tính theo thang điểm 40 (V00, V01, V02). Trong khi đó, năm 2024 ngành này lấy mức chỉ tiêu 600 sinh viên, mở ra cơ hội học tập cho số lượng lớn các thí sinh. Hiện tại, trường công bố mức học phí dự kiến năm 2024 - 2025 là 16.400.000 VNĐ/năm, phù hợp cho sinh viên có thể tiếp cận với các chương trình học chất lượng, cơ sở vật chất tiên tiến và đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm.

Địa chỉ: Km10, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân , Hà Nội

Website: https://hau.edu.vn

2. Đại học Xây dựng Hà Nội

Mức tuyển sinh của Đại học Xây dựng tăng nhẹ so với năm 2023, mở ra cơ hội cho số lượng lớn sinh viên

Đại học Xây dựng có tiền thân là Khoa Xây dựng của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cho đến năm 1966. Sau khi được tách riêng, Đại học Xây dựng trở thành 1 trong 4 trường đại học đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu do Hội đồng cấp cao đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học (HCERES) công nhận.

Mức chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy của trường năm 2024 tăng nhẹ so với năm 2023, rơi vào khoảng 4.000 chỉ tiêu với 5 phương thức xét tuyển: Xét tuyển dùng kết quả thi THPT Quốc gia năm 2024, xét kết quả học tập bậc THPT, xét tuyển dùng kết quả thi Đánh giá tư duy (ĐGTD) do Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức, xét tuyển dựa theo các chứng chỉ quốc tế và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Năm 2024, những thí sinh có nguyện vọng theo học ngành Kiến trúc của trường cần đạt tối thiểu 21,9 điểm (V00, V10, V02) . Cũng trong năm này, ngành lấy chỉ tiêu 500 sinh viên, mở rộng thêm nhiều cơ hội cho các thí sinh có mong muốn theo đuổi nghề kiến trúc sư trong tương lai. Trường Đại học Xây dựng Hà Nội áp dụng mức học phí là 16.400.000 VNĐ/năm đối với năm 2024 - 2025.

Địa chỉ: 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Website: https://huce.edu.vn

3. Đại học Mở Hà Nội

Đại học Mở Hà Nội áp dụng 5 phương thức xét tuyển trong năm 2024

Đại học Mở Hà Nội hay tiền thân có tên gọi Viện Đại học Mở Hà Nội là một trong những trường uy tín đào tạo ngành Kiến trúc. Năm 2018, trường được đổi tên thành Đại học Mở Hà Nội với những loại hình thức giảng dạy như: đào tạo mở, đào tạo từ xa, đào tạo tại chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của xã hội, góp phần nâng cao tiềm lực cán bộ khoa học - kỹ thuật cho đất nước.

Năm 2024, trường tuyển 4.100 thí sinh theo hệ đại học chính quy, áp dụng 5 phương thức xét tuyển: Xét tuyển theo kết quả các môn văn hoá của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT (học bạ), xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét tuyển theo kết quả bài thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức và bài thi Đánh giá tư duy (ĐGTD) do Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức, xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu, xét tuyển kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu.

Năm 2024, ngành Kiến trúc của trường có điểm chuẩn là 22,5 điểm theo thang điểm 40 (V00, V10, V02), phù hợp cho những thí sinh muốn học tập và nâng cao kỹ năng trong lĩnh vực này. Ngoài ra, mức chỉ tiêu tuyển sinh của ngành là 120 sinh viên, tạo cơ hội cho nhiều thí sinh có thể theo học và phát triển nghề nghiệp. Đại học Mở Hà Nội đưa ra mức học phí năm 2024 - 2025 là 19.580.000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: B101 phố Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Website: https://hou.edu.vn

4. Đại học Khoa học - Đại học Huế

Ngoài những ngành Công nghệ, trường còn có thế mạnh trong việc đào tạo ngành Kiến trúc

Trường có tiền thân là Đại học Tổng hợp Huế, được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế. Cho đến năm 1994, trường được đổi tên thành Đại học Khoa học thuộc hệ thống Đại học Huế. Đây là một trong những trường đại học trọng điểm, mang tầm quốc gia, có vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam. Đây là một trong những trường đại học trọng điểm, mang tầm quốc gia, có vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam.

Năm 2024, trường đưa ra mức chỉ tiêu là 1.589 với nhiều phương thức xét tuyển khác nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh. Cụ thể, xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ), xét tuyển điểm học bạ kết hợp với điểm thi năng khiếu, xét tuyển sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học quốc gia TP. HCM và xét tuyển với phương thức riêng theo quy định của nhà trường.

Đối với ngành Kiến trúc, Đại học Khoa học - Đại học Huế có nhu cầu tuyển 105 sinh viên của các tổ hợp V00, V01, V02 với điểm chuẩn năm 2024 là 16,75 điểm. Mức điểm này mang lại cơ hội học tập trong môi trường chuyên nghiệp cho những thí sinh có năng lực và đam mê với ngành Kiến trúc. Học phí trong năm 2024 - 2025 là 16.400.000 VNĐ/năm, phù hợp với chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất hiện tại mà trường cung cấp.

Địa chỉ: 77 phố Nguyễn Huệ, quận Phú Nhuận, Huế

Website: https://husc.edu.vn

5. Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã và đang đào tạo rất nhiều nguồn lực tại vị trí kiến trúc sư

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU) là trường đại học tư thục đào tạo đa ngành, theo hướng ứng dụng và thuộc hệ thống giáo dục của Việt Nam. Trường được xây dựng và phát triển với mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, đáp ứng tốt những yêu cầu của thời đại mới và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Năm 2024, DAU tuyển sinh 2.900 chỉ tiêu cho 18 ngành đào tạo, áp dụng 4 phương thức xét tuyển, bao gồm: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024, xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp và điểm thi năng khiếu, xét tuyển theo kết quả học tập trong học bạ, xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT và điểm thi năng khiếu. Các phương thức này tạo điều kiện cho thí sinh có những lựa chọn phù hợp với năng lực và thành tích học tập của mình, đồng thời mở rộng cơ hội trúng tuyển vào các ngành trong trường.

Riêng ngành Kiến trúc, trường xét tuyển theo tổ hợp V00, V01, V02, A01 với mức điểm chuẩn năm 2024 là 21 điểm, mang đến cơ hội cho những thí sinh có đủ năng lực và đam mê theo đuổi lĩnh vực này. Học phí năm 2024 - 2025 dự kiến sẽ dao động trong khoảng từ 19.536.000 - 24.552.000 VNĐ/năm, tương xứng với chất lượng đào tạo và uy tín của trường.

Địa chỉ: 566 đường Núi Thành, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Website: https://dau.edu.vn

6. Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Nếu bạn đang phân vân ngành Kiến trúc học trường nào, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng cũng là một lựa chọn uy tín

Với tiền thân là Viện Đại học Đà Nẵng, trường được chính thức đổi tên thành Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, chuyên đào tạo về các lĩnh vực kỹ thuật ở khu vực miền Trung. Trường được xếp vào nhóm các đại học trọng điểm quốc gia và nắm giữ vai trò chủ đạo trong việc triển khai, ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đại học Bách Khoa Đà Nẵng tuyển sinh 5.290 chỉ tiêu trong năm 2024 với 6 phương thức xét tuyển: Xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng của trường, theo kết quả học tập THPT (học bạ), dựa trên kết quả thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐHQG TP. HCM tổ chức, dựa trên kết quả thi Đánh giá tư duy (ĐGTD) do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức và dựa trên kết quả thi THPT năm 2024.

Năm 2024, ngành Kiến trúc của trường có mức điểm chuẩn là 22,1 điểm (V00, V01, V02) với mức chỉ tiêu 100 sinh viên. Học phí của năm 2024 - 2025 đối với ngành này là 28.700.000 VNĐ/năm, đáp ứng được nhu cầu về môi trường học tập hiện đại và chương trình giảng dạy tiên tiến.

Địa chỉ: 54 phố Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Website: https://dut.udn.vn

7. Đại học Kiến trúc TP. HCM

Đại học Kiến trúc TP. HCM là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai thắc mắc ngành Kiến trúc nên học trường nào

Trường Đại học Kiến trúc TP. HCM (UAH) có bề dày lịch sử chuyên đào tạo các ngành xây dựng và thiết kế tại Việt Nam. Ngoài công tác giảng dạy, trường còn là trung tâm nghiên cứu cố vấn, thực hiện nhiều dự án cho các doanh nghiệp và Chính phủ. Khi còn là Trường Mỹ thuật Đông Dương, trường đã đào tạo ra nhiều thế hệ kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thiết kế xuất sắc, đóng góp sự phát triển cho đất nước.

Theo thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024, UAH đặt ra mức chỉ tiêu 1.555 thí sinh theo 5 phương thức xét tuyển. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; theo giải học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên ; xét tuyển đối với những học sinh trường chuyên, năng khiếu; xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM và theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Năm 2024, UAH công bố mức điểm chuẩn ngành Kiến trúc là 24,09 điểm (V00, V01, V02), với mức chỉ tiêu là 210 sinh viên. Học phí trường đang áp dụng cho năm 2024 - 2025 là khoảng 6.156.000 VNĐ/học kỳ, tương đương với 12.312.000 VNĐ/năm. Đây là mức học phí hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong suốt quá trình học tập tại trường.

Địa chỉ : 196 đường Pasteur, quận 3, TP. HCM

Website: http://www.uah.edu.vn

8. Đại học Bách Khoa TP. HCM

Với mức điểm chuẩn trung bình, trường Đại học Bách Khoa TP. HCM là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn theo học ngành Kiến trúc

Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM (HCMUT) được công nhận là một trong những cơ sở đào tạo đại học hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực kỹ thuật. Nhà trường luôn nỗ lực cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và chất lượng đào tạo sinh viên, nhằm xây dựng một môi trường học tập vững mạnh và góp phần phục vụ đất nước.

Năm 2024, Đại học Bách Khoa TP. HCM tuyển sinh 5.150 sinh viên theo 5 phương thức: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế hoặc thí sinh người nước ngoài; xét tuyển thí sinh dự tính tham gia chương trình Chuyển tiếp Quốc tế của nhà trường; xét tuyển kết hợp kết quả thi đánh giá năng lực, kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ THPT cùng những chứng chỉ, giải thưởng khác.

Khác với những trường đại học trên, ngành Kiến trúc của HCMUT áp dụng tổ hợp xét tuyển A01, C01 với mức điểm chuẩn năm 2024 là 70,85 trên thang điểm 100. Bên cạnh đó, trường cũng công bố chỉ tiêu tuyển sinh cho những ai theo học ngành Kiến trúc là 90 sinh viên. Học phí cho năm học 2024 - 2025 dự kiến rơi vào khoảng 29.000.000 VNĐ/năm. Mức học phí tương đối hợp lý với chất lượng đào tạo chuyên sâu, cơ sở vật chất hiện đại và uy tín lâu năm của trường trong việc giảng dạy các kiến trúc sư tài năng.

Địa chỉ: 268 đường Lý Thường Kiệt, quận 10, TP. HCM

Website: https://www.hcmut.edu.vn

9. Đại học Văn Lang

Đại học Văn Lang có chương trình đào tạo ngành Kiến trúc bài bản và chất lượng cao

Trường Đại học Văn Lang là trường đại học tư thục ở Việt Nam với tên gọi ban đầu là Trường Đại học Dân lập Văn Lang. Năm 2015, trường được chuyển đổi sang loại hình tư thục và trực thuộc Tập đoàn giáo dục Văn Lang. Hiện nay, trường có nhiều chương trình đào tạo cấp đại học bao gồm: Đại học Tiêu chuẩn, Đào tạo Đặc biệt, Đào tạo Văn bằng 2. Hiện nay, trường có nhiều chương trình đào tạo cấp đại học bao gồm: Đại học Tiêu chuẩn, Đào tạo Đặc biệt, Đào tạo văn bằng 2.

Năm 2024, Đại học Văn Lang áp dụng 5 phương thức xét tuyển, gồm xét kết quả học tập THPT (học bạ), xét kết quả thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia TP. HCM, xét tuyển kết hợp với thi tuyển các môn năng khiếu và tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tổng chỉ tiêu của trường rơi vào khoảng 2.000 sinh viên, phân bổ cho nhiều ngành đào tạo khác nhau, trong đó có ngành Kiến trúc.

Sinh viên theo học ngành này có thể xét tuyển theo các tổ hợp V00, V01, V02, với mức điểm chuẩn 16. Học phí của trường trong năm 2024 - 2025 dao động từ 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/năm, phù hợp với chương trình đào tạo thực tế, giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

Địa chỉ: 45 đường Nguyễn Khắc Nhu, quận 1, TP. HCM

Website: https://www.vlu.edu.vn

10. Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Đại học Quốc tế Hồng Bàng là một trong những lựa chọn phù hợp để theo học ngành Kiến trúc

Nếu bạn đang tìm kiếm trường đào tạo ngành Kiến trúc, Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) là một lựa chọn đáng chú ý. Mới đây, theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, trường được khuyến khích nhờ chất lượng giáo dục cao, môi trường quốc tế hiện đại và khuôn viên rộng rãi. Hiện nay, trường đang tập trung phát triển mạnh mẽ các ngành Y tế và Kiến trúc.

Năm 2024, BVU triển khai 5 phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; xét tuyển học bạ THPT; xét tuyển theo điểm thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia TP. HCM; xét tuyển theo điểm thi SAT và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường đạt 4.500, trải rộng trên 34 ngành và chuyên ngành khác nhau, trong đó có ngành Kiến trúc.

Ngành này tuyển sinh theo tổ hợp A00, A01, V00, V01 với mức điểm chuẩn 15, phù hợp cho những ai mong muốn theo đuổi công việc kiến trúc sư trong tương lai. Năm 2024, trường công bố chỉ tiêu tuyển sinh là 100 và học phí trung bình khoảng 55.000.000 VNĐ/năm. Đây là mức học phí tương xứng với chất lượng đào tạo chuyên sâu và uy tín của trường, đồng thời mang đến cho sinh viên cơ hội được tiếp cận môi trường học tập hiện đại và đầy đủ cơ sở vật chất.

Địa chỉ: 215 đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP. HCM

Website: https://hiu.vn

Ngành Kiến trúc học trường nào là câu hỏi nhiều thí sinh quan tâm. Một số lựa chọn uy tín gồm Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Xây dựng, Đại học Văn Lang, … Chọn trường tốt không chỉ đảm bảo chất lượng đào tạo mà còn mang đến cơ hội thực tập và việc làm rộng mở cho sinh viên. Để tìm hiểu thêm về cơ hội nghề nghiệp liên quan đến việc làm ngành kiến trúc, hãy truy cập Job3s.ai và khám phá hàng loạt tin tuyển dụng hấp dẫn!