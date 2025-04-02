Top 10 trường đào tạo ngành an toàn thông tin tốt nhất Việt Nam

CEO Tony Vũ Thứ Tư, 02/04/2025
Ngành kỹ thuật máy tính học trường nào? Việc lựa chọn một ngôi trường uy tín với chương trình đào tạo tiên tiến, gắn liền với nhu cầu thực tế là yếu tố then chốt giúp bạn thành công trong lĩnh vực này. Dưới đây là Top 10 trường đào tạo ngành kỹ thuật máy tính tốt nhất tại Việt Nam, giúp bạn dễ dàng tìm được lựa chọn phù hợp cho tương lai.
TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024)
Miền Bắc Đại học Bách khoa Hà Nội (BKA) Kỹ thuật máy tính A00, A01, D01 28.48 24,000,000 - 30,000,000 VNĐ/năm
Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội (QHI) Kỹ thuật máy tính A00, A01, D01 26.97 35,000,000 VNĐ/năm
Miền Trung Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế (DHT) Kỹ thuật phần mềm A00, A01, D01, D07 17 14,000,000 VNĐ/năm
Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (DDK) Kỹ thuật máy tính A00, A01 25.82 5,000,000 VNĐ/tháng
Trường Đại học Đông Á (DAD) Kỹ thuật máy tính A00, A01, D01, D90 15 11,000,000 - 17,500,000 VNĐ/năm
Trường Đại học Duy Tân (DDT) Khoa học máy tính A00, A16, A01, D01 16 11,000,000 - 31,000,000 VNĐ/năm
Miền Nam Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH) Kỹ thuật máy tính A00, A01, C01, D90 22.5 Miễn học phí
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (SPK) Công nghệ kỹ thuật máy tính A00, A01, D01, D90 25.5 20,800,000 - 23,200,000 VNĐ/năm
Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM (QSB) Kỹ thuật máy tính A00, A01 82.87 (tính theo thang điểm 100) 31,000,000 VNĐ/năm
Đại học Cần Thơ (TCT) Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) A00, A01 24.28 19,400,000 - 23,500,000 VNĐ/năm

1. Đại học Bách khoa Hà Nội (BKA)

Thành lập năm 1956, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (BKA) là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu tại Việt Nam. Trường chuyên đào tạo các ngành kỹ thuật, trong đó có ngành kỹ thuật máy tính, với mục tiêu trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn vững vàng, phù hợp với nhu cầu phát triển của công nghệ thông tin hiện đại.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trong năm 2024 áp dụng ba phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển tài năng, xét kết quả kỳ thi đánh giá tư duy và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Ngành kỹ thuật máy tính tại BKA tuyển sinh theo các khối A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh) và D01 (Toán, Văn, Anh), với điểm chuẩn năm 2024 là 28.48, mức học phí dao động từ 24,000,000 - 30,000,000 VNĐ/năm. Đây là một môi trường học tập chuyên nghiệp, giúp sinh viên không chỉ nắm vững lý thuyết mà còn phát triển kỹ năng thực tiễn thông qua các dự án và nghiên cứu khoa học.

Địa chỉ: 1 Đại Cổ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Website: http://www.hust.edu.vn

Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những trường kỹ thuật hàng đầu Việt Nam

2. Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội (QHI)

Trường Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ sở đào tạo uy tín trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ. Ngành kỹ thuật máy tính tại đây cung cấp cho sinh viên một nền tảng vững chắc về các kiến thức liên quan đến phần mềm, phần cứng và ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tế.

Năm 2024, Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh theo các phương thức: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQGHN; xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ quốc tế (SAT, A-Level, ACT, IELTS, TOEFL) và điểm thi THPT các môn Toán, Vật lý; và xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Trường đại học Công nghệ - Đại học quốc gia Hà Nội được đông đảo thí sinh lựa chọn học các ngành về kỹ thuật

Trường xét tuyển theo các khối A00, A01 và D01, với điểm chuẩn năm 2024 là 26.97. Học phí cho chương trình kỹ thuật máy tính trung bình là 35,000,000 VNĐ/năm, giúp sinh viên tiếp cận với chương trình đào tạo chất lượng cao và các cơ hội nghiên cứu quốc tế.

Địa chỉ: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: https://www.uet.vnu.edu.vn

3. Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế (DHT)

Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế là một trong những cơ sở đào tạo lâu đời ở miền Trung, chuyên cung cấp các chương trình đào tạo về khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Ngành Kỹ thuật phần mềm tại trường giúp sinh viên tiếp cận các phương pháp và công nghệ phần mềm hiện đại.

Trong mùa tuyển sinh năm 2024, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế mở rộng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh thông qua 3 phương thức xét tuyển linh hoạt, cụ thể như sau: sử dụng kết quả học tập bậc THPT (học bạ) hoặc kết hợp giữa học bạ và điểm thi năng khiếu đối với các ngành có yêu cầu; xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức; và xét tuyển theo phương thức riêng.

Năm 2024, điểm chuẩn ngành này là 17 với học phí khoảng 14,000,000 VNĐ/năm. Các thí sinh có thể lựa chọn xét tuyển qua các khối A00, A01, D01 và D07. Mặc dù mức học phí hợp lý, nhưng trường vẫn đảm bảo chất lượng giảng dạy, giúp sinh viên phát triển các kỹ năng chuyên môn tốt nhất.

Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, TP. Huế

Website: http://www.hus.edu.vn

Trường Đại học - Khoa học Huế là một trong những trường kỹ thuật trọng điểm của miền Trung

4. Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (DDK)

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng có bề dày lịch sử trong việc đào tạo các ngành kỹ thuật và công nghệ. Ngành kỹ thuật máy tính tại đây trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về phần mềm và phần cứng, đồng thời mở rộng khả năng thực hành qua các dự án và hợp tác với doanh nghiệp.

Năm 2024, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (DDK) thực hiện tuyển sinh với 6 phương thức đa dạng, gồm: xét tuyển thẳng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của trường; xét học bạ dựa trên kết quả học tập bậc THPT; xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức; và xét tuyển thông qua kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.

Với điểm chuẩn năm 2024 là 25.82 và học phí 30,000,000 VNĐ/năm, trường mang đến một môi trường học tập chất lượng cao, đồng thời giúp sinh viên dễ dàng hòa nhập vào môi trường công nghệ phát triển nhanh chóng.

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, TP. Đà Nẵng

Website: http://www.dut.udn.vn

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng được thành lập năm 1944

5. Trường Đại học Đông Á (DAD)

Trường Đại học Đông Á tại Đà Nẵng là một cơ sở đào tạo năng động, chuyên cung cấp các chương trình đào tạo trong lĩnh vực khoa học công nghệ, trong đó ngành kỹ thuật máy tính là một trong những ngành trọng điểm. Trường đào tạo các kiến thức cơ bản về lập trình, hệ thống máy tính và thiết kế phần mềm.

Năm 2024, Trường Đại học Đông Á (DAD) tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc với 4 phương thức xét tuyển dành cho tất cả thí sinh đã tốt nghiệp THPT, bao gồm: xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình của ba học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12); xét tuyển học bạ dựa trên tổng điểm trung bình cả năm lớp 12; và xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Trường Đại học Đông Á tại Đà Nẵng chuyên cung cấp các chương trình đào tạo trong lĩnh vực khoa học công nghệ

Năm 2024, điểm chuẩn ngành kỹ thuật máy tính tại trường là 15 và mức học phí dao động từ 11,000,000 đến 17.500.000 VNĐ/năm. Các thí sinh có thể đăng ký xét tuyển qua các khối A00, A01, D01 và D90.

Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Đà Nẵng

Website: http://www.daiha.edu.vn

6. Trường Đại học Duy Tân (DDT)

Trường Đại học Duy Tân là một trong những trường tư thục hàng đầu tại miền Trung, nổi bật với chương trình đào tạo về khoa học máy tính và kỹ thuật công nghệ. Ngành Khoa học Máy tính tại trường cung cấp kiến thức chuyên sâu về lập trình, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.

Trong kỳ tuyển sinh năm 2024, Trường Đại học Duy Tân áp dụng bốn phương thức tuyển sinh gồm: thí sinh được xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc theo diện ưu tiên do trường quy định; xét tuyển thông qua kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức; xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông; và xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (học bạ).

Điểm chuẩn năm 2024 của ngành này là 16, với mức học phí từ 11,000,000 - 31,000,000 VNĐ/năm, tùy vào chương trình học. Trường luôn chú trọng vào việc kết nối sinh viên với các doanh nghiệp để hỗ trợ phát triển nghề nghiệp.

Địa chỉ: 3 Quang Trung, TP. Đà Nẵng

Website: http://www.duytan.edu.vn

Trường Đại học Duy Tân nằm tại thành phố Đà Nẵng

7. Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH)

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM là một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật lớn tại miền Nam, với ngành kỹ thuật máy tính luôn được chú trọng. Ngành này giúp sinh viên phát triển các kỹ năng về thiết kế, phát triển phần mềm và hệ thống máy tính.

Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM áp dụng bốn phương thức xét tuyển cho năm 2024, bao gồm: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ưu tiên xét tuyển theo Đề án của trường, xét tuyển dựa trên kết quả học bạ THPT, và xét tuyển qua kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ngoài ra, trường còn xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức.

Điểm chuẩn của ngành kỹ thuật máy tính tại trường năm 2024 là 24 và mức học phí là 33.500.000 VNĐ/năm. Trường sử dụng các phương thức xét tuyển qua khối A00, A01, C01 và D90, tạo ra nhiều cơ hội cho thí sinh có thể gia nhập vào môi trường học tập chất lượng.

Địa chỉ: 12 Nguyễn Văn Bảo, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Website: http://www.iuh.edu.vn

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM là một cơ sở đào tạo kỹ thuật lớn tại miền Nam

8. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (SPK)

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM là một trong những trường hàng đầu về đào tạo các ngành kỹ thuật và công nghệ. Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính tại đây giúp sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản về hệ thống máy tính, lập trình và kỹ thuật phần mềm.

Năm 2024, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh triển khai công tác tuyển sinh thông qua 5 hình thức gồm: xét tuyển thẳng, xét tuyển theo diện ưu tiên, xét tuyển dựa trên học bạ THPT, xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Điểm chuẩn năm 2024 là 25.5 và mức học phí dao động từ 20,800,000 - 23,200,000 VNĐ/năm. Trường cung cấp các phương thức tuyển sinh đa dạng như: Xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM và xét học bạ THPT.

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Website: http://www.spkt.edu.vn

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM được đánh giá là trường công lập uy tín ở miền Nam

9. Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM (QSB)

Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM là trường đại học kỹ thuật hàng đầu, chuyên đào tạo các ngành về kỹ thuật và công nghệ, đặc biệt là ngành kỹ thuật máy tính. Chương trình đào tạo tại trường trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để làm việc trong môi trường công nghệ cao.

Trong năm 2024, trường HCMUT áp dụng nhiều phương thức tuyển sinh linh hoạt để tạo cơ hội cho thí sinh, bao gồm xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển dành cho học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, và học sinh các trường chuyên, năng khiếu. Bên cạnh đó, trường cũng xét tuyển qua kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM và xét tuyển học bạ THPT đối với một số chương trình chất lượng cao và tiên tiến.

Điểm chuẩn của ngành kỹ thuật máy tính năm 2024 là 82.87 (theo thang điểm 100), với mức học phí 31,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP.HCM

Website: https://www.hcmut.edu.vn

Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM tuyển sinh nhiều ngành kỹ thuật hàng đầu

10. Đại học Cần Thơ (TCT)

Trường Đại học Cần Thơ là cơ sở đào tạo uy tín ở miền Tây, chuyên cung cấp các chương trình đào tạo ngành kỹ thuật máy tính. Ngành này giúp sinh viên nắm vững các kiến thức về hệ thống máy tính, thiết kế phần cứng và phần mềm.

Trường Đại học Cần Thơ nằm trong những trường đào tạo ngành kỹ thuật máy tính ở miền Tây

Năm 2024, ngành kỹ thuật máy tính tại TCT tuyển sinh với 70 chỉ tiêu, theo các phương thức xét tuyển sau: Xét tuyển thẳng, Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Xét học bạ.

Điểm chuẩn ngành kỹ thuật máy tính tại trường năm 2024 là 24.28 với mức học phí dao động từ 19,400,000 - 23,500,000 VNĐ/năm. Trường xét tuyển qua các khối A00 và A01, tạo ra nhiều cơ hội cho thí sinh có đam mê công nghệ.

Địa chỉ: Khu II, Đ. 3 Tháng 2, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ

Website: http://www.ctu.edu.vn.

Hy vọng rằng với danh sách các trường đào tạo ngành kỹ thuật máy tính hàng đầu tại Việt Nam mà chúng tôi vừa cung cấp, bạn đã có thêm thông tin hữu ích để trả lời câu hỏi ngành kỹ thuật máy tính học trường nào phù hợp với định hướng nghề nghiệp của mình. Ngoài ra, nếu muốn tìm kiếm việc làm công nghệ thông tin, hãy truy cập ngay Job3s.ai để cập nhật thông tin chi tiết và đưa ra quyết định đúng đắn cho tương lai nghề nghiệp của bạn.

