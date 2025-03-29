Top 10+ trường đào tạo ngành trí tuệ nhân tạo tốt nhất Việt Nam

TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Miền Bắc Trường Đại học Thủy Lợi Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu A00, A01, D01, D07 24.2 16,000,000 VNĐ/năm Đại học Kinh tế quốc dân Trí tuệ nhân tạo A00, A01, D01, D07 34.5 (Toán nhân hệ số 2) 16,000,000 - 22,000,000 VNĐ/năm Trường đại học Thăng Long Trí tuệ nhân tạo A00, A01 22 39,000,000 VNĐ/năm Trường đại học Công nghệ (ĐHQG HN) Trí tuệ nhân tạo A00, A01, D01 27.12 32,000,000 VNĐ/năm Miền Trung Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo A00, A01 26.1 28,000,000 VNĐ/năm Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng Trí tuệ nhân tạo A00, A01, D01, D90 25 32,800,000 VNĐ/năm Miền Nam Trường đại học Công nghệ TP.HCM Trí tuệ nhân tạo A00, A01, C01, D01 16 18,000,000 - 19,000,000 VNĐ/năm Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM Robot và trí tuệ nhân tạo A00, A01, D01, D90 25.66 32,000,000 VNĐ/năm Trường đại học Kinh tế - Luật TP.HCM (UEL) Trí tuệ nhân tạo A00, A01, D01, D07 26.35 27,500,000

1. Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng là một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật hàng đầu khu vực miền Trung – Tây Nguyên, trực thuộc Đại học Đà Nẵng. Với bề dày lịch sử phát triển, trường đã khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy công nghệ, đặc biệt là ngành Trí tuệ nhân tạo (AI).

Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng là một trong những trường top đầu để trả lời cho câu hỏi ngành trí tuệ nhân tạo học trường nào

Năm 2024, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng tuyển sinh ngành Trí tuệ nhân tạo với chỉ tiêu 200 sinh viên, theo các phương thức: Xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM và xét kết hợp học bạ THPT với chứng chỉ SAT/ACT.

Năm 2023, điểm chuẩn ngành Trí tuệ nhân tạo theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là 25.5 điểm (A00, A01). Năm 2024, điểm trúng tuyển theo phương thức này tăng nhẹ lên 26.1 điểm (A00, A01). Học phí ngành Trí tuệ nhân tạo tại trường dao động từ 28,000,000 VNĐ/năm, tùy theo chương trình đào tạo.

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Website: https://dut.udn.vn/

2. Trường Đại học Công nghệ TP.HCM

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) là một trong những trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và ứng dụng tại khu vực phía Nam. Ngành Trí tuệ nhân tạo tại HUTECH được đầu tư mạnh mẽ về chương trình đào tạo, cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên chất lượng cao.

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)

Năm 2024, HUTECH tuyển sinh ngành Trí tuệ nhân tạo với 300 chỉ tiêu, theo các phương thức: Xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM và xét tuyển học bạ THPT.

Điểm chuẩn năm 2023 của ngành này theo phương thức xét điểm thi THPT là 22 điểm (A00, A01, D01), trong khi điểm xét học bạ lấy từ 24 điểm trở lên. Năm 2024, mức điểm chuẩn giảm xuống còn 16 điểm với phương thức xét điểm thi THPT, phương thức học bạ là 18 điểm. Học phí ngành Trí tuệ nhân tạo tại HUTECH trung bình 18,000,000 - 19,000,000 VNĐ/năm , tùy theo lộ trình học và chương trình đào tạo.

Địa chỉ: 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Website: https://www.hutech.edu.vn/

3. Trường Đại Học Thủy Lợi

Trường Đại học Thủy Lợi không chỉ nổi bật trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng mà còn là một trong những cơ sở đào tạo về công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo có chất lượng cao tại Việt Nam. Ngành Trí tuệ nhân tạo của trường được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức chuyên sâu về học máy, xử lý dữ liệu lớn, và ứng dụng AI trong các lĩnh vực thực tiễn.

Trường Đại học Thủy Lợi là một trong những cơ sở đào tạo về công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo

Năm 2024, Trường Đại học Thủy Lợi tuyển sinh ngành Trí tuệ nhân tạo với chỉ tiêu 150 sinh viên, theo các phương thức: Xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và xét tuyển học bạ THPT.

Năm 2023, điểm chuẩn trúng tuyển ngành này theo phương thức xét điểm thi THPT là 23.5 điểm (A00, A01). Năm 2024, mức điểm tăng lên 24.2 điểm. Học phí ngành Trí tuệ nhân tạo tại Đại học Thủy Lợi dao động 16,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Website: https://www.tlu.edu.vn/

4. Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân là một trong những trường đại học hàng đầu về kinh tế, quản trị kinh doanh và công nghệ tại Việt Nam. Trước xu hướng phát triển của Trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và kinh doanh số, NEU đã đưa ngành Trí tuệ nhân tạo vào chương trình đào tạo, kết hợp với ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu kinh tế.

Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân

Năm 2024, Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh ngành Trí tuệ nhân tạo với chỉ tiêu 250 sinh viên, theo các phương thức: Xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và xét học bạ THPT kết hợp chứng chỉ SAT/IELTS.

Năm 2023, điểm chuẩn của ngành này theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là 26 điểm (A00, A01, D01). Năm 2024, mức điểm trúng tuyển của ngành trí tuệ nhân tạo là 34.5 điểm với điểm Toán nhân hệ số 2. Học phí ngành Trí tuệ nhân tạo tại NEU trung bình 16,000,000 - 22,000,000 VNĐ/năm, tùy theo chương trình đào tạo tiêu chuẩn hoặc chất lượng cao.

Địa chỉ: 207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Website: https://www.neu.edu.vn/

5. Trường Đại Học Thăng Long

Trường Đại học Thăng Long là một trong những trường đại học tư thục hàng đầu tại Việt Nam, có thế mạnh về đào tạo công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo. Trường luôn chú trọng đến chất lượng giảng dạy, đầu tư vào hệ thống cơ sở vật chất hiện đại và hợp tác quốc tế trong nghiên cứu công nghệ.

Trường Đại học Thăng Long là một trong những trường đại học tư thục hàng đầu

Năm 2024, Trường Đại học Thăng Long tuyển sinh ngành Trí tuệ nhân tạo với chỉ tiêu 150 sinh viên, theo các phương thức: Xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT và xét điểm đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội.

Điểm chuẩn ngành Trí tuệ nhân tạo năm 2023 theo phương thức xét điểm thi THPT là 22 điểm (A00, A01, D01). Năm 2024, mức điểm chuẩn của ngành trí tuệ nhân tạo theo phương thức xét điểm thi THPT là 22 điểm. Học phí ngành này tại Đại học Thăng Long dao động 32,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: Nghiêm Xuân Yêm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: https://thanglong.edu.vn/node/1

6. Đại học Khoa học tự nhiên (ĐHQG HCM)

Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM là một trong những trường đại học hàng đầu về khoa học và công nghệ tại Việt Nam, với bề dày nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Ngành Trí tuệ nhân tạo tại trường tập trung vào các lĩnh vực như học máy, thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và phân tích dữ liệu lớn.

Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM

Năm 2024, trường tuyển sinh ngành Trí tuệ nhân tạo với chỉ tiêu 300 sinh viên, theo các phương thức: Xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM và xét học bạ THPT.

Năm 2023, điểm chuẩn ngành này theo phương thức xét điểm thi THPT là 26 điểm (A00, A01). Năm 2024, mức điểm phương thức xét điểm thi THPT là 27.7 điểm cho ngành trí tuệ nhân tạo. Học phí ngành Trí tuệ nhân tạo tại trường rơi vào khoảng 31,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM

Website: https://hcmus.edu.vn/

7. Trường Đại học Công nghệ (ĐHQG HN)

Trường Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu về khoa học – công nghệ tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Chương trình đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo tại trường được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp lý thuyết và thực hành chuyên sâu.

Trường Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội

Năm 2024, Trường Đại học Công nghệ tuyển sinh ngành Trí tuệ nhân tạo với chỉ tiêu 250 sinh viên, theo các phương thức: Xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội và xét tuyển học bạ THPT kết hợp chứng chỉ SAT, ACT.

Năm 2023, điểm chuẩn ngành này theo phương thức xét điểm thi THPT là 27 điểm (A00, A01). Năm 2024, điểm trúng tuyển của ngành trí tuệ nhân tạo là 27.12 điểm. Học phí ngành Trí tuệ nhân tạo tại trường rơi vào khoảng 32,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: https://uet.vnu.edu.vn/

8. Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM là một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu tại miền Nam, chuyên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật. Ngành Trí tuệ nhân tạo tại trường có định hướng ứng dụng thực tiễn, tập trung vào các công nghệ như học sâu, thị giác máy tính và hệ thống thông minh.

Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

Năm 2024, trường tuyển sinh ngành Trí tuệ nhân tạo với chỉ tiêu 200 sinh viên, theo các phương thức: Xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM và xét học bạ THPT.

Điểm chuẩn năm 2023 theo phương thức xét điểm thi THPT là 25 điểm (A00, A01, D01). Mức điểm trúng tuyển ngành trí tuệ nhân tạo năm 2024 là 25.66 điểm. Học phí ngành Trí tuệ nhân tạo tại trường trung bình 32,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, TP.HCM

Website: https://hcmute.edu.vn/

9. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng (UTE – UD) là một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật uy tín tại khu vực miền Trung, cung cấp chương trình đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo gắn liền với thực tiễn doanh nghiệp.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng (UTE – UD)

Năm 2024, ngành Trí tuệ nhân tạo tuyển sinh với 150 chỉ tiêu, xét tuyển theo các phương thức: Xét tuyển thẳng; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM; Xét tuyển theo học bạ THPT

Điểm chuẩn năm 2023 theo phương thức xét điểm thi THPT là 24 điểm (A00, A01, D07). Năm 2024, mức điểm trúng tuyển ngành trí tuệ nhân tạo là 25 điểm. Học phí ngành Trí tuệ nhân tạo tại trường khoảng 32,800,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 48 Cao Thắng, Hải Châu, Đà Nẵng

Website: https://ute.udn.vn/default.aspx

10. Trường Đại học Kinh tế – Luật TPHCM (UEL)

Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, là trường tiên phong trong việc kết hợp công nghệ và kinh tế, với chương trình Trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý.

Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL) trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM

Năm 2024, ngành Trí tuệ nhân tạo tại UEL tuyển sinh với 100 chỉ tiêu, theo các phương thức xét tuyển sau: Xét tuyển thẳng; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM; Xét học bạ kết hợp chứng chỉ SAT, ACT

Năm 2023, điểm chuẩn ngành này theo phương thức xét điểm thi THPT là 26 điểm (A00, A01, D01). Năm 2024, mức điểm là 26.35 điểm. Học phí ngành Trí tuệ nhân tạo tại trường khoảng 27,500,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: Khu phố 3, Linh Xuân, Thủ Đức, TP.HCM

Website: https://www.uel.edu.vn/

Ngoài ra, thí sinh có thể tham khảo thêm thông tin tuyển sinh ngành Trí tuệ nhân tạo tại một số trường khác như: Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Công nghiệp Hà Nội…

Hy vọng bài viết trên đây đã giải đáp cho bạn thắc mắc ngành trí tuệ nhân tạo học trường nào, nếu bạn có điểm thi THPT từ 20 - 28 điểm, hoàn toàn có thể thử sức với ngành học này. Để tham khảo thêm về nhu cầu tìm việc làm công nghệ thông tin, bạn vui lòng truy cập vào Website tuyển dụng Job3s.ai để biết thêm thông tin chi tiết!