Top 10 trường đào tạo ngành hệ thống thông tin quản lý tốt nhất Việt Nam

TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Miền Bắc Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội Hệ thống thông tin A00, A01, D01 26.87 35,000,000 VNĐ/năm Đại học Khoa học tự nhiên Khoa học máy tính và thông tin A00, A01, D07, D08 34 (Toán nhân hệ số 2) 35,000,000 VNĐ/năm Đại học Kinh tế quốc dân Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01, D07 26.26 (Toán nhân hệ số 2) 16,000,000 - 35,000,000 VNĐ/năm Đại học Bách khoa Hà Nội Hệ thống thông tin quản lý A00, A01 27.34 23,000,000 - 90,000,000 VNĐ/năm Học viện Ngân hàng Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01, D07 26 26,000,000 VNĐ/năm Trường đại học Ngoại thương Hệ thống thông tin quản lý A00, D01 27.2 45,000,000 VNĐ/năm Miền Trung Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01, D90 24 18,000,000 - 24,000,000 VNĐ/năm Miền Nam Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, C01, D01 17 32,500,000 VNĐ/năm Đại học Tài chính - marketing Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01, D96 25 25,000,000 VNĐ/năm Trường đại học Mở TP.HCM Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01, D07 20 22,000,000 VNĐ/năm

1. Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Công nghệ (UET) là một trong những trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, được thành lập vào năm 2004, kế thừa truyền thống từ Khoa Công nghệ của ĐHQGHN. Trường nổi bật với các chương trình đào tạo kỹ thuật và công nghệ cao, đặc biệt trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính và công nghệ thông tin.

Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý tại trường được xây dựng trên nền tảng kết hợp giữa công nghệ thông tin và quản trị doanh nghiệp, giúp sinh viên nắm vững kiến thức về lập trình, phân tích dữ liệu và ứng dụng AI trong quản lý.

Năm 2024, trường tuyển sinh ngành này theo bốn phương thức: xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQGHN tổ chức và xét tuyển theo hồ sơ năng khiếu công nghệ. Điểm chuẩn ngành hệ thống thông tin quản lý là 26.87 điểm, với học phí trung bình khoảng 35,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 144 Xuân Thủy, đường Cầu Giấy, Hà Nội.

Website: https://uet.vnu.edu.vn/

2. Đại học Khoa học Tự nhiên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (HUS) có lịch sử hơn 60 năm, tiền thân là Khoa Toán – Lý thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Đây là cái nôi đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản hàng đầu cả nước, với nhiều công trình nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, vật lý, hóa học và địa chất.

Tại Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, ngành Hệ thống Thông tin Quản lý tập trung vào phát triển các hệ thống thông tin doanh nghiệp, phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và tối ưu hóa quy trình kinh doanh. Trường có thế mạnh về nghiên cứu khoa học, giúp sinh viên có nền tảng vững chắc trong việc ứng dụng công nghệ vào quản lý.

Năm 2024, ngành hệ thống thông tin quản lý tuyển sinh theo bốn phương thức, gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN và xét tuyển thẳng. Điểm chuẩn 34 điểm (toán hệ số 2) và học phí 35,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 334 Nguyễn Trãi, đường Thanh Xuân, Hà Nội.

Website: https://hus.vnu.edu.vn/

3. Đại học Tài chính - Marketing

Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) là một trong những trường đào tạo hàng đầu về lĩnh vực kinh tế, tài chính và marketing tại Việt Nam. Được thành lập vào năm 1976, trường đã phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Năm 2024, UFM tuyển sinh theo bốn phương thức: xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM và xét tuyển học bạ kết hợp với chứng chỉ quốc tế. Ngành Marketing và Quản trị kinh doanh tiếp tục thu hút lượng lớn thí sinh với điểm chuẩn dự kiến từ 24 - 26 điểm (A00, D01). Trong đó, ngành hệ thống thông tin quản lý có mức điểm chuẩn 25 điểm, với học phí trung bình 25,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 2/4 Trần Xuân Soạn, Quận 7, TP.HCM.

Website: https://ufm.edu.vn/

4. Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH)

Được thành lập năm 1995, Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) là một trong những trường đại học tư thục hàng đầu tại Việt Nam, nổi bật với chương trình đào tạo đa ngành từ công nghệ, kỹ thuật đến kinh tế, y dược và thiết kế. Trường có cơ sở vật chất hiện đại, nhiều phòng thí nghiệm, studio sáng tạo, khu thực hành chuyên biệt cho từng ngành.

Năm 2024, trường tuyển sinh theo năm phương thức: xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT, xét kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM, xét tuyển thẳng và xét kết hợp chứng chỉ quốc tế. Ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật ô tô và Marketing có mức điểm chuẩn cao nhất, dao động từ 22 - 25 điểm (A00, D01).

Trường tuyển sinh ngành hệ thống thông tin quản lý bằng nhiều phương thức, bao gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ và xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực. Học phí trung bình khoảng 32,500,000 VNĐ/năm, với điểm chuẩn năm 2024 là 17 điểm.

Địa chỉ: 475A Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, TP.HCM.

Website: https://www.hutech.edu.vn/

5. Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) là một trong những trường đại học hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh và tài chính. Được thành lập năm 1956, trường là trung tâm đào tạo và nghiên cứu có ảnh hưởng lớn trong và ngoài nước.

Năm 2024, NEU tuyển sinh theo bốn phương thức: xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế và xét kết quả học bạ đối với học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố. Ngành Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh và Tài chính – Ngân hàng có mức điểm chuẩn cao nhất, dao động từ 26 - 28 điểm (A00, D01). Điểm chuẩn ngành hệ thống thông tin quản lý là 36.36 với điểm Toán nhân hệ số 2. Mức học phí trung bình từ 16,000,000 – 32,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Website: https://www.neu.edu.vn/

6. Đại học Bách khoa Hà Nội

Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) là trường đại học kỹ thuật hàng đầu tại Việt Nam, có lịch sử hơn 65 năm, nổi bật với các chương trình đào tạo về khoa học công nghệ, kỹ thuật và đổi mới sáng tạo. Trường có hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, hợp tác chặt chẽ với nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Samsung, Intel, Microsoft.

Năm 2024, trường tuyển sinh theo bốn phương thức: xét tuyển tài năng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do trường tổ chức và xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế. Các ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điều khiển – Tự động hóa và Khoa học dữ liệu có điểm chuẩn cao nhất, từ 26 - 28 điểm (A00).

Học phí trung bình ngành hệ thống thông tin quản lý từ 23,000,000 - 90,000,000 VNĐ/năm với mức điểm chuẩn năm 2024 là 27.34 điểm. Sinh viên tốt nghiệp có lợi thế cạnh tranh cao trên thị trường lao động, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật.

Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, đường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Website: https://hust.edu.vn/

7. Học viện Ngân hàng

Học viện Ngân hàng là cơ sở đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trường có chương trình đào tạo gắn liền với thực tiễn, hợp tác với nhiều tổ chức tài chính lớn như BIDV, Vietcombank, Techcombank.

Năm 2024, trường tuyển sinh theo bốn phương thức: xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế và xét kết quả học bạ đối với học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố. Ngành Tài chính – Ngân hàng và Kế toán – Kiểm toán có mức điểm chuẩn cao nhất, dao động từ 24 - 26 điểm (A00, D01).

Học phí trung bình từ 26,000,000 VNĐ/năm với điểm chuẩn ngành hệ thống thông tin quản lý năm 2024 là 26 điểm. Sinh viên ra trường có nhiều cơ hội làm việc trong các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán và tập đoàn tài chính.

Địa chỉ: 12 Chùa Bộc, đường Đống Đa, Hà Nội.

Website: https://hvnh.edu.vn/

8. Đại Học Kinh Tế – ĐH Đà Nẵng

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng là một trong những cơ sở đào tạo kinh tế - quản lý hàng đầu khu vực miền Trung. Trường có chương trình giảng dạy hiện đại, kết hợp lý thuyết và thực tiễn, với mạng lưới hợp tác doanh nghiệp rộng lớn.

Năm 2024, trường tuyển sinh theo bốn phương thức: xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM và xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế. Các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế quốc tế có điểm chuẩn cao nhất, dao động từ 24 - 26 điểm (A00, D01).

Ngành hệ thống thông tin quản lý với mức điểm chuẩn năm 2024 là 24 điểm, học phí trung bình từ 18,000,000 - 24,000,000 VNĐ/năm. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty lớn trong nước hoặc các tập đoàn quốc tế.

Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn, Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

Website: https://due.udn.vn/

9. Trường Đại học Ngoại thương

Trường Đại học Ngoại thương được thành lập năm 1960, là một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh quốc tế, thương mại và tài chính.

Năm 2024, FTU tuyển sinh theo 6 phương thức: xét tuyển thẳng, xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển theo chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, xét tuyển theo học bạ kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ, xét tuyển theo đề án riêng và xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 3.800 sinh viên. Ngành hệ thống thông tin quản lý có điểm chuẩn 27.2 điểm. Học phí trung bình từ 45,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Website: https://ftu.edu.vn/

10. Trường Đại Học Mở TP HCM

Trường Đại học Mở TP.HCM được thành lập năm 1990, là một trong những trường đại học công lập có mô hình đào tạo mở, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu học tập của nhiều sinh viên.

Năm 2024, trường tuyển sinh theo 4 phương thức: xét tuyển thẳng, xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển theo học bạ, và xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của trường ĐHQG TP.HCM. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 7.000 sinh viên. Ngành hệ thống thông tin quản lý có điểm chuẩn là 20 điểm. Học phí trung bình từ 22,000,000 VNĐ/năm.

Địa chỉ: 97 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM.

Website: https://ou.edu.vn/

Hy vọng bài viết trên đây đã giải đáp cho bạn thắc mắc ngành hệ thống thông tin quản lý học trường nào tốt.