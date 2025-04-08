Top 10+ trường đào tạo Marketing có học phí thấp nhất ở TP.HCM

TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH MARKETING

Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024 - 2025) Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM Marketing (Chuyên ngành Marketing) A00; A01; D01; D07 26,87 27.500.000 VNĐ/năm Đại học Kinh Tế TPHCM Tiếp thị A00; A01; D01; D07 26,8 22.000.000 - 27.000.000 VNĐ/năm Công nghệ tiếp thị A00; A01; D01; D07 27,2 Đại học Tài chính - Marketing Tiếp thị A00; A01; D01; D96 25,9 28.000.000 VNĐ/năm Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông TP. HCM Tiếp thị A00; A01; D01 25,85 27.000.000 - 34.000.000 VNĐ/năm Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM Tiếp thị kỹ thuật số A00; A01; D01; C00 17 29.900.000 VNĐ/năm Tiếp thị A00; A01; D01; C00 18 Đại học Văn Hiến Tiếp thị A00; A01; C04; D01 16 17.472.000 - 36.888.000 VNĐ/năm Đại học Nguyễn Tất Thành Tiếp thị A00; A01; D01; D07 15 21.000.000 - 183.000.000 VNĐ/năm Tiếp thị (Tiếp thị số lượng và truyền thông xã hội) A00; A01; C00; D01 15 Đại học Văn Lang Tiếp thị A00; A01; C01; D01 18 40.000.000 - 60.000.000 VNĐ/năm Đại học Tôn Đức Thắng Tiếp thị A00; A01; D01 34,25 (Thang điểm 40) 27.060.000 - 31.680.000 VNĐ/năm

1. Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM

Chương trình đào tạo UEL chú trọng kỹ năng thực tế, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động

Đại học Kinh tế - Luật (UEL), thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM, nổi tiếng với chương trình đào tạo chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế và luật, đồng thời cũng là một lựa chọn hấp dẫn về chi phí cho sinh viên theo đuổi ngành Marketing.

Với học phí 27.500.000 VNĐ/năm, UEL mang đến một môi trường học tập chuyên nghiệp với thời gian đào tạo tiêu chuẩn là 4 năm. Trong kỳ tuyển sinh gần đây nhất, điểm chuẩn của ngành Marketing chuyên ngành tại UEL là 26,87, cho thấy sự cạnh tranh nhất để được tham gia chương trình này.

Sinh viên theo học sẽ được trang bị khối lượng kiến ​​trúc toàn khóa là 130 tín chỉ, bao gồm các kiến ​​thức cơ bản, cơ sở chuyên ngành, chuyên ngành và thực tập khóa cuối cùng, tạo nền tảng vững chắc để phát triển kỹ năng làm việc tiếp thị chuyên ngành .

Địa chỉ: Số 669 Đỗ Mười, Khu phố 6, P. Linh Xuân, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Trang web: https://uel.edu.vn

2. Đại học Kinh Tế TP.HCM

UEH áp dụng các dạng học phí đa dạng cho từng chương trình học

Trong số các cơ sở đào tạo ngành Marketing tại TP.HCM, Đại học Kinh tế TP.HCM nổi bật không chỉ bởi chất lượng giảng dạy mà còn nhờ trình học phí được đánh giá là hợp lý so với thiết bị bằng chung.

Năm học 2024 - 2025, học phí của trường dự kiến dao động từ khoảng 975.000 - 3.290.000 VNĐ/ tín chỉ, tùy theo chương trình đào tạo và ngôn ngữ giảng dạy. Với số tín chỉ trung bình mỗi năm từ 35 - 40, tổng học phí có thể nằm trong khoảng 34.000.000 - 130.000.000 VNĐ/năm. Tuy nhiên, nhiều chương trình học tiêu chuẩn hoặc giảng dạy bằng tiếng Việt vẫn duy trì ở mức thấp hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên theo học.

Bên cạnh đó, điểm chuẩn ngành Marketing năm 2024 tại đây đạt mức 26,8 điểm và 27,2 điểm đối với ngành Công nghệ Marketing, phản ánh mức độ cạnh tranh cao và chất lượng đầu vào ổn định. Sự kết hợp giữa chi phí đào tạo hợp lý và chuẩn đầu vào rõ ràng giúp Đại học Kinh tế TP.HCM trở thành lựa chọn phù hợp cho những ai định hướng phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Marketing với ngân sách giới hạn.

Địa chỉ: Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. HCM

Website: https://www.ueh.edu.vn

3. Đại học Tài chính - Marketing

UFM hiện đang đào tạo 3 chuyên ngành Marketing, mang đến nhiều lựa chọn chuyên sâu cho sinh viên

Là một trong những trường đầu ngành về đào tạo Marketing tại TP.HCM, UFM thu hút thí sinh với mức điểm chuẩn 25,9 điểm, năm 2025, đối với chương trình chuẩn và học phí khoảng 28.000.000 VNĐ/năm học.

Trường cung cấp 3 chuyên ngành hấp dẫn: Quản trị Marketing, Quản trị thương hiệu và Truyền thông Marketing, giúp sinh viên lựa chọn hướng đi phù hợp với năng lực và đam mê. Chương trình đào tạo bài bản với 121 tín chỉ, tập trung vào các kỹ năng thực tiễn như xây dựng chiến lược, phân tích thị trường và phát triển thương hiệu.

Bên cạnh đó, sinh viên có thể linh hoạt hoàn thành chương trình trong 4 - 7 năm, phù hợp với nhiều điều kiện học tập khác nhau. Với chất lượng đào tạo được công nhận và mức học phí cạnh tranh, UFM là lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn theo đuổi ngành Marketing bài bản tại TP.HCM.

Địa chỉ: Số 778 Nguyễn Kiệm, P. 4, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Website: https://ufm.edu.vn

4. Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông TP.HCM

Nằm trong nhóm các trường đại học có mức học phí thấp tại TP.HCM, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là lựa chọn của nhiều thí sinh

Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông (PTIT) cơ sở TP.HCM là một lựa chọn đáng chú ý cho những sinh viên tìm kiếm chương trình đào tạo Marketing với mức học phí phải chăng, dao động từ 27.000.000 - 34.000.000 VNĐ/năm học.

Bên cạnh mức chi phí hợp lý, PTIT còn chú trọng trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng vững chắc về lý luận chính trị, kinh tế, pháp luật, cùng với các nghiệp vụ marketing chuyên sâu như phân tích thị trường, hành vi khách hàng và các công cụ marketing tác nghiệp.

Ở kỳ tuyển sinh 2024, ngành Marketing của trường đã lấy mức điểm chuẩn là 25,85 với các tổ hợp xét tuyển A00, A01 và D01, cho thấy sự cạnh tranh vừa phải để gia nhập chương trình đào tạo chất lượng này.

Địa chỉ: Cơ sở Quận 1: Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM Cơ sở Thủ Đức : Số 97 Man Thiện, P. Hiệp Phú, Thủ Đức, TP. HCM

Website: https://ptithcm.edu.vn

5. Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM

UEF được đánh giá là một trong những cơ sở đào tạo ngành Marketing có chi phí hợp lý tại khu vực TP.HCM

Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) nổi bật với chương trình đào tạo Marketing hệ chính quy kéo dài 4 năm, tương đương 134 tín chỉ, với mức học phí năm 2024 là 29.900.000 VNĐ/năm học.

Mặc dù không phải là mức học phí thấp nhất, UEF vẫn được đánh giá là có chi phí tương xứng với chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất hiện đại, bao gồm phòng học máy lạnh và internet phủ sóng.

Trong kỳ tuyển sinh năm 2024, ngành Marketing của UEF có mức điểm chuẩn là 18, với các tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01 và C00, cho thấy sự cạnh tranh vừa phải để gia nhập chương trình học chú trọng tính ứng dụng và kết hợp chặt chẽ với mạng lưới doanh nghiệp đối tác.

Địa chỉ: Trụ sở số 141 - 145 Điện Biên Phủ, P. 2, Q. Bình Thạnh, TP.HCM Cơ sở 276 - 282 Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Website: https://www.uef.edu.vn

6. Đại học Mở TP.HCM

Đại học Mở TP.HCM nổi tiếng là một trong những cơ sở giáo dục đại học công lập có mức học phí khá cạnh tranh

Theo tìm hiểu của Job3s, trường đại học Mở TP.HCM hiện đang là một trong những lựa chọn hàng đầu cho sinh viên muốn theo đuổi ngành Marketing tại TP.HCM với mức học phí hợp lý. Trong năm học 2023, mức học phí chương trình đại trà của trường dao động từ 21.400.000 - 23.000.000 VNĐ/năm, với mức học phí trung bình là khoảng 21.400.000 VNĐ/năm.

Đây là một mức phí không quá cao so với nhiều trường đại học khác, giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận nền giáo dục chất lượng mà vẫn đảm bảo chi phí hợp lý. Năm 2024, trường áp dụng thu học phí dao động từ 22.000.000 - 27.000.000 VNĐ/năm học, mức này không tăng quá 10% mỗi năm, tạo điều kiện cho sinh viên an tâm trong suốt quá trình học.

Với điểm chuẩn ngành Marketing dao động từ 22 - 24,5 điểm trong kỳ tuyển sinh 2023, Đại học Mở TP.HCM thu hút nhiều thí sinh bởi chất lượng đào tạo và mức học phí phải chăng. Chương trình học tại đây cung cấp nền tảng vững chắc về Marketing hiện đại, giúp sinh viên có thể ứng dụng vào thực tiễn, phát triển kỹ năng chuyên môn và sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động ngay sau khi ra trường.

Địa chỉ: Số 35 – 37 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Q. 1, TP. HCM.

Website: https://ou.edu.vn

7. Đại học Văn Hiến

Đại học Văn Hiến nhanh chóng trở thành một lựa chọn đáng chú ý tại TP.HCM nhờ mức học phí tương đối dễ tiếp cận

Từ năm 2023, Đại học Văn Hiến chính thức tuyển sinh ngành Marketing, thu hút sự quan tâm của thí sinh nhờ vào mức học phí hợp lý, dao động từ 17.472.000 - 36.888.000 VNĐ/năm. Đây là một mức học phí khá phải chăng so với nhiều trường đào tạo ngành Marketing khác trong khu vực.

Với điểm chuẩn là 16 điểm trong năm 2024, ngành Marketing tại Đại học Văn Hiến không chỉ phù hợp với những thí sinh có năng lực học tập khá mà còn tạo cơ hội cho nhiều bạn trẻ có đam mê với lĩnh vực này. Chương trình đào tạo của trường cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng vững chắc về marketing, bao gồm kỹ năng cơ bản và những kiến thức chuyên sâu như quản trị marketing, marketing dịch vụ và truyền thông xã hội.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc trong một số lĩnh vực như nghiên cứu thị trường, phát triển thương hiệu, hay quản lý các chiến dịch marketing tại doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Địa chỉ: Số 613 Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP.HCM

Website: https://vhu.edu.vn

8. Đại học Nguyễn Tất Thành

Chương trình đào tạo ngành marketing tại trường được xây dựng theo chuẩn năng lực

Với mức điểm chuẩn 15 điểm (năm 2023) cho cả hai chuyên ngành Marketing truyền thống và Marketing số, Đại học Nguyễn Tất Thành là lựa chọn phù hợp cho thí sinh có học lực trung bình. Trường áp dụng mức học phí đa dạng từ 21.000.000 - 183.000.000 VNĐ/năm học, trong đó chương trình chuẩn có chi phí hợp lý nhất (từ 21.000.000 VNĐ/năm), phù hợp với sinh viên muốn tiết kiệm chi phí.

Chương trình đào tạo được thiết kế theo chuẩn năng lực nghề nghiệp, tập trung vào 4 kỹ năng cốt lõi: lập kế hoạch, tổ chức, quản lý và kiểm soát hoạt động Marketing. Đặc biệt, sinh viên được học trực tiếp với giảng viên là các doanh nhân đến từ những tập đoàn lớn, kết hợp đào tạo kỹ năng mềm và ngoại ngữ - lợi thế lớn khi gia nhập thị trường lao động. .

Địa chỉ: Số 300A Nguyễn Tất Thành, P. 13, Q. 4, TP.HCM

Website: https://ntt.edu.vn

9. Đại học Văn Lang

Học phí Đại học Văn Lang tương đối cạnh tranh trong nhóm các trường đại học tư thục có chương trình đào tạo chính quy tại TP.HCM

Đại học Văn Lang (VLU) thu hút thí sinh với chương trình đào tạo cử nhân ngành Marketing được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về kinh doanh và quản lý, cùng chuyên sâu trong lĩnh vực Marketing.

Với mức học phí dao động từ 40.000.000 - 60.000.000 VNĐ/năm học trong năm 2024, VLU mang đến một lựa chọn đáng cân nhắc về chi phí so với nhiều trường khác tại TP.HCM.

Bên cạnh đó, điểm chuẩn ngành Marketing của trường trong năm 2024 là 18 điểm, xét tuyển qua các tổ hợp môn A00, A01, C01 và D01. Sinh viên theo học tại VLU còn có cơ hội tham gia vào nhiều dự án Marketing thực tế, tạo điều kiện ứng dụng kiến thức vào môi trường doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Địa chỉ: Số 69/68 Đ. Đặng Thuỳ Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Website: https://www.vlu.edu.vn

10. Đại học Tôn Đức Thắng

Sinh viên theo học Marketing tại đây được trang bị kiến thức marketing online và offline

Đại học Tôn Đức Thắng được đánh giá là một trong những trường công lập có học phí thấp nhưng chất lượng đào tạo ngành Marketing vẫn đảm bảo tính thực tiễn và chuyên sâu. Mức học phí năm 2024 dao động từ 27.060.000 - 31.680.000 VNĐ/năm học, có số lượng phù hợp với nhiều đối tượng sinh viên, đặc biệt là những người mong muốn học ngành Marketing trong môi trường học thuật bài bản.

Với điểm chuẩn đạt 34.25 theo thang điểm 40, ngôi trường này vẫn giữ yêu cầu đầu vào ở khá cao, ánh sáng phản xạ cạnh tranh trong tuyển sinh. Sinh viên theo học tại đây không chỉ được trang web nền tảng kiến ​​thức vững chắc mà còn được rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ thông qua những hoạt động truyền thông, thực tập thực tế và tham gia vào các dự án chuyên ngành chuyên ngành.

Sự kết hợp chính xác giữa học thuật và trải nghiệm thực tiễn đã giúp Tôn Đức Thắng trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai mong muốn tìm việc làm ngành Marketing mà không phải đối mặt với áp lực học phí quá lớn.

Địa chỉ: Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q. 7, TP. HCM

Trang web: https://tdtu.edu.vn

Nếu bạn cũng đang đặt câu hỏi chuyên ngành Marketing học trường nào ở TPHCM học phí thấp thì việc so sánh kỹ năng về học phí và định hướng đào tạo của từng trường ở danh sách trên có thể giúp bạn dễ dàng lựa chọn hơn. Đó đều là những ngôi trường có học phí vừa phải nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đào tạo. Ngoài ra, đừng quên truy cập Job3s.ai để nhanh chóng tiếp cận cơ hội làm việc hấp dẫn.