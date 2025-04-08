Top 10+ trường đào tạo Marketing uy tín nhất Việt Nam

TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH MARKETING

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024 - 2025) Học phí (2024) Hà Nội Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) Marketing A00; A01; D01; D07 27,78 16.000.000 - 22.000.000 VNĐ/năm học Truyền thông Marketing A01; D01; D07; D09 37,49 (thang 40, nhân đôi tiếng Anh) Trường Đại học Thương mại (TMU) Marketing (Marketing thương mại) A00; A01; D01; D07 27 24.000.000 - 26.000.000 VNĐ/năm học Marketing (Quản trị thương hiệu) A00; A01; D01; D07 26,75 Đại học Ngoại thương (FTU) Marketing số A00 28,1 22.000.000 - 25.000.000 VNĐ/năm học A01; D01; D02; D03; D04; D06; D07 27,6 Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing D01 A01 D72 D78 37,7 36,13 35,63 37,38 22.000.000 - 55.000.000 VNĐ/năm học Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Marketing A00; A01; D01 25,85 27.000.000 - 34.000.000 VNĐ/năm học Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) Marketing A00; A01; D01 25,33 24.600.000 VNĐ/năm học Đại học Hà Nội (HANU) Marketing (dạy bằng tiếng Anh) D01 33,93 (thang 40, tiếng Anh nhân đôi) 21.600.000 - 52.200.000 VNĐ/năm học Đà Nẵng Đại học Kinh tế Đà Nẵng (DUE) Marketing A00; A01; D01; D90 26 22.500.000 - 25.500.000 VNĐ/năm học TP. HCM Đại học Kinh tế – Luật (UEL) Marketing (Chuyên ngành Marketing) A00; A01; D01; D07 26,87 22.000.000 - 24.000.000 VNĐ/năm học Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH) Marketing A00; A01; D01; D07 26,8 27.200.000 VNĐ/năm học Công nghệ marketing A00; A01; D01; D07 27,2

1. Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

NEU là cái nôi đào tạo marketing hàng đầu khu vực phía Bắc

Là một trong những cái nôi đào tạo khối ngành kinh tế - tài chính hàng đầu Việt Nam, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) thành lập từ năm 1956, sở hữu bề dày lịch sử gần 7 thập kỷ với chất lượng giảng dạy được khẳng định qua nhiều thế hệ sinh viên.

Năm 2024, trường tuyển sinh 6.995 chỉ tiêu toàn trường, trong đó ngành Marketing thuộc top những ngành có sức hút lớn với thí sinh. Trường triển khai 3 phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng theo quy chế và đề án riêng (chiếm 2%), xét kết quả thi tốt nghiệp THPT (18%) và chủ yếu là xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của trường với tỷ lệ lên đến 80%.

Chương trình đào tạo ngành Marketing tại NEU được chia thành 4 chuyên ngành chính: Truyền thông Marketing, Quản trị Bán hàng, Quản trị Marketing và Thẩm định giá, mang đến cho sinh viên lộ trình học tập bài bản từ nền tảng đến chuyên sâu.

Về phương thức xét tuyển, trường áp dụng đa dạng tổ hợp với mức điểm chuẩn năm 2024 dao động từ 27,78 điểm (khối A00, A01, D01, D07) đến 37,49 điểm (thang 40, nhân đôi tiếng Anh) cho chuyên ngành Truyền thông Marketing.

Mức học phí hợp lý từ 16.000.000 - 22.000.000 VNĐ/năm cùng mạng lưới cựu sinh viên rộng khắp trong các tập đoàn lớn đã biến NEU thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn theo đuổi việc làm ngành Marketing chuyên nghiệp.

Địa chỉ: Số 207 Giải Phóng, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Website: https://neu.edu.vn

2. Đại học Thương Mại (TMU)

Đại học Thương mại là một trong top 5 trường đại học đào tạo ngành Marketing uy tín và chất lượng hàng đầu Việt Nam

Thành lập từ năm 1960 với tên gọi ban đầu là Trường Thương nghiệp Trung ương, Đại học Thương mại (TMU) đã khẳng định vị thế qua 60 năm phát triển, lọt top 5 trường đào tạo Marketing uy tín nhất Việt Nam. Năm 2024, trường tuyển sinh 4.950 chỉ tiêu, áp dụng 5 phương thức xét tuyển linh hoạt gồm xét tuyển thẳng, sử dụng điểm thi THPT quốc gia, xét tuyển học bạ trường chuyên, kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội và ĐH Bách Khoa Hà Nội, cùng xét kết hợp chứng chỉ quốc tế với điểm THPT.

Ngành Marketing xét tổ hợp A00, A01, D01, D07, với điểm chuẩn năm 2024 là 27 cho Marketing thương mại và 26,75 cho Quản trị thương hiệu. Học phí dao động từ 24.000.000 - 26.000.000 VNĐ/năm, hợp lý với chất lượng từ đội ngũ hơn 40 giảng viên giàu kinh nghiệm.

Với 4 chuyên ngành đào tạo bài bản gồm Quản trị thương hiệu, Marketing thương mại, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, TMU đang là lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn theo đuổi ngành Marketing chuyên nghiệp.

Địa chỉ: Số 79 Hồ Tùng Mậu, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Website: https://tmu.edu.vn

3. Đại học Ngoại thương (FTU)

Ngành marketing tại FTU nổi bật bởi tính thực tiễn và tầm nhìn toàn cầu

Với bề dày hơn 60 năm hình thành và phát triển từ năm 1960, Đại học Ngoại thương (FTU) đã khẳng định vị thế hàng đầu trong đào tạo ngành Marketing số, xu hướng then chốt của thời đại chuyển đổi số.

Trong kỳ tuyển sinh năm 2024, trường triển khai đồng thời 6 phương thức xét tuyển gồm kết quả học bạ THPT cho học sinh giỏi, kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với học bạ hoặc điểm THPT, điểm thi THPT quốc gia, kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội và TP.HCM, cùng xét tuyển thẳng.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học chính quy là 4.130, phân bổ cho cả cơ sở Hà Nội và các đơn vị trực thuộc. Trong đó, ngành Marketing số tại đây thu hút đông đảo thí sinh với điểm chuẩn tổ hợp A00 đạt 28,1 và các tổ hợp khác với mức điểm 27,6 phản ánh sức cạnh tranh rất cao.

Về học phí, chương trình chuẩn năm học 2024 - 2025 được FTU áp dụng mức thu từ 22.000.000 - 25.000.000 VNĐ/năm. Chương trình đào tạo tại FTU chú trọng phát triển năng lực thực chiến trong môi trường số, trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức từ nền tảng đến chuyên sâu về digital marketing cùng kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Địa chỉ: Số 91 Phố Chùa Láng, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Website: https://ftu.edu.vn

4. Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC)

AJC đã khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu về lĩnh vực truyền thông và marketing tại phía bắc

Với nền tảng hơn 60 năm hình thành và phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một trong những cơ sở đào tạo truyền thông – marketing hàng đầu cả nước. Trong kỳ tuyển sinh năm 2024, Học viện tuyển 2.400 chỉ tiêu, trong đó 2.050 chỉ tiêu dành cho chương trình đại học chính quy cấp bằng thứ nhất.

Về phương thức tuyển sinh, năm 2024, Học viện áp dụng 3 phương thức chính gồm: xét tuyển học bạ THPT, xét tuyển kết hợp (có thể với chứng chỉ ngoại ngữ hoặc thành tích học tập) và xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong đó phương thức cuối chiếm tỷ trọng cao nhất, khoảng 70% tổng chỉ tiêu.

Ngành Quan hệ công chúng chuyên sâu Truyền thông marketing tại đây có tổ hợp xét tuyển đa dạng như D01, A01, D72 và D78, với điểm chuẩn dao động từ 35,63 đến 37,7 điểm, cho thấy sức hút lớn từ thí sinh toàn quốc.

Học phí năm học 2024 - 2025 được công bố dao động từ 22.000.000 - 55.000.000 VNĐ/năm học, tùy thuộc chương trình đào tạo và khối lượng tín chỉ. Với sự kết hợp giữa truyền thống đào tạo bài bản và xu hướng đổi mới theo nhu cầu thị trường, AJC hiện là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai theo đuổi lĩnh vực truyền thông - marketing trong môi trường học thuật chuẩn mực và định hướng nghề nghiệp rõ nét.

Địa chỉ: Số 36 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội,

Website: https://ajc.hcma.vn

5. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông luôn tạo điều kiện cho sinh viên được cọ xát thực tế tại các doanh nghiệp

Ra đời từ năm 1997, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã khẳng định vị thế là một trong những điểm đến uy tín cho sinh viên theo đuổi ngành Marketing, đặc biệt với thế mạnh kết hợp giữa lý thuyết và thực hành tại doanh nghiệp.

Trong kỳ tuyển sinh 2024, trường lấy tổng cộng 5.060 chỉ tiêu, với 3.900 chỉ tiêu tại cơ sở Hà Nội, sử dụng 4 phương thức xét tuyển linh hoạt gồm xét tuyển tài năng, điểm thi THPT quốc gia, xét tuyển kết hợp và kết quả thi đánh giá năng lực từ ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP.HCM và ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Ngành Marketing tại PTIT xét các tổ hợp A00, A01, D01, ghi nhận điểm chuẩn 25,85 vào năm 2024. Học phí tại Học viện dao động từ 27.000.000 - 34.000.000 VNĐ/năm học, phù hợp với chất lượng đào tạo cũng như cơ hội nghề nghiệp mà sinh viên có thể nhận được sau khi ra trường.

Với môi trường học tập sôi động, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông không chỉ trang bị kiến thức mà còn rèn luyện kỹ năng thực chiến, giúp sinh viên tự tin bước vào thị trường lao động đầy tiềm năng.

Địa chỉ: Số 96A Trần Phú, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

Website: https://ptit.edu.vn

6. Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI)

HaUI là lựa chọn lý tưởng cho những bạn trẻ muốn phát triển kỹ năng toàn diện trong ngành Marketing

Được thành lập năm 2005 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) đã nhanh chóng khẳng định vị thế trong lĩnh vực đào tạo, đặc biệt với ngành Marketing mang tính thực tiễn cao.

Năm 2024, trường triển khai tới 5 phương thức xét tuyển đa dạng, bao gồm xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố hoặc chứng chỉ quốc tế, dựa trên kết quả thi THPT, học bạ THPT và kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, với tổng chỉ tiêu toàn trường lên đến 7.650 sinh viên.

Riêng ngành Marketing (mã 7340115) tuyển 120 chỉ tiêu, xét tuyển qua các tổ hợp A00, A01, D01, đạt điểm chuẩn 25,33, mức điểm cạnh tranh đáng chú ý. Học phí năm học 2024 - 2025 được nhà trường áp dụng ở mức trung bình 24.600.000 VNĐ/năm, tăng 4.600.000 VNĐ so với năm trước, tính theo mức thu 500.000 VNĐ/tín chỉ. Tuy nhiên, mức thu trên vẫn phù hợp với chương trình đào tạo kết hợp lý thuyết và thực hành tại các doanh nghiệp trong lẫn ngoài nước.

Chương trình đào tạo của HaUI kết hợp lý thuyết với thực hành, đồng thời cung cấp cơ hội thực tập tại doanh nghiệp trong và ngoài nước, giúp sinh viên phát triển kỹ năng mềm và làm quen với môi trường làm việc thực tế.

Địa chỉ: Số 298 Đ. Cầu Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Website: https://www.haui.edu.vn

7. Đại học Hà Nội (HANU)

Đại học Hà Nội cũng là một địa chỉ uy tín cho những ai đam mê lĩnh vực Marketing

Đại học Hà Nội (HANU) từ lâu đã ghi dấu ấn với thế mạnh đào tạo ngoại ngữ vượt trội, trở thành bệ phóng lý tưởng cho ngành Marketing trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Năm 2024, trường triển khai 3 phương thức xét tuyển linh hoạt, gồm xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, xét tuyển kết hợp theo tiêu chí riêng và dựa trên điểm thi THPT, với tổng chỉ tiêu toàn trường đạt 3.225 sinh viên, trong đó chương trình liên kết quốc tế chiếm 190 suất.

Ngành Marketing tại HANU nổi bật nhờ chương trình chuẩn quốc tế, tích hợp thực tiễn Việt Nam, được giảng dạy bởi đội ngũ tiến sĩ, thạc sĩ tốt nghiệp từ Anh, Mỹ, Úc cùng đội ngũ chuyên gia hàng đầu.

Mức thu học phí năm học 2024 - 2025 tại Đại học Hà Nội dao động từ 21.600.000 - 52.200.000 VNĐ/năm (tương đương 720.000 - 1.740.000 VNĐ/tín chỉ), tăng 10 - 25% so với năm trước. Tuy nhiên, đi cùng với đó, chất lượng đào tạo toàn diện về kiến thức, kỹ năng và ngoại ngữ chính là lợi thế cạnh tranh lớn cho sinh viên theo đuổi sự nghiệp Marketing chuyên nghiệp.

Địa chỉ: Km09 Đ. Nguyễn Trãi, P. Văn Quán, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Website: https://www.hanu.vn

8. Đại học Kinh tế Đà Nẵng (DUE)

DUE là một trung tâm đào tạo kinh tế hàng đầu ở khu vực miền Trung

Đại học Kinh tế Đà Nẵng, được thành lập từ năm 1975, là một trong những trường đại học lâu đời và uy tín tại khu vực miền Trung Việt Nam, nổi bật trong việc đào tạo khối ngành kinh tế, bao gồm Marketing.

Với chương trình đào tạo Marketing toàn diện, trường không chỉ chú trọng vào kiến thức lý thuyết mà còn tích cực áp dụng những phương pháp giảng dạy thực tiễn, giúp sinh viên phát triển kỹ năng chuyên môn và khả năng phân tích thị trường.

Năm 2024, trường tuyển sinh 3.325 chỉ tiêu, với 5 phương thức xét tuyển, bao gồm xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, xét tuyển theo thành tích học tập và năng lực ngoại ngữ, xét tuyển dựa trên kết quả học bạ, kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM và kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Ngành Marketing xét tuyển với các tổ hợp A00, A01, D01 và D90. Trong đó, điểm chuẩn năm 2024 của ngành Marketing là 26 điểm, với mức học phí dao động từ 22.500.000 đến 25.500.000 VNĐ/năm. Đây là mức học phí hợp lý so với chất lượng đào tạo, đặc biệt trong bối cảnh ngành Marketing đang là một trong những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao với mức lương hấp dẫn.

Trường cũng chú trọng đào tạo sinh viên có khả năng nghiên cứu hành vi tiêu dùng và quản lý thương hiệu, giúp họ dễ dàng thích nghi với yêu cầu công việc trong môi trường doanh nghiệp hiện đại.

Địa chỉ: Số 71 Đ. Ngũ Hành Sơn, P. Bắc Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Website: https://due.udn.vn

9. Đại học Kinh tế – Luật (UEL)

Chương trình đào tạo Marketing tại UEL gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tiễn

Được thành lập vào năm 2010 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Đại học Kinh tế - Luật (UEL) nhanh chóng khẳng định vị thế là một trong những trung tâm đào tạo Marketing hàng đầu khu vực miền Nam.

Năm 2024, trường tuyển sinh tổng cộng 2.600 chỉ tiêu cho 15 ngành học, trong đó ngành Marketing thu hút sự chú ý đặc biệt với chuyên ngành Marketing. Trường áp dụng 5 phương thức xét tuyển linh hoạt, bao gồm xét tuyển thẳng (tối đa 5% chỉ tiêu), ưu tiên xét tuyển (tối đa 20% chỉ tiêu), xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT (30%-50% chỉ tiêu), kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM (40%-60% chỉ tiêu) và xét tuyển dựa trên kết quả chứng chỉ quốc tế kết hợp với học bạ (tối đa 10% chỉ tiêu).

Ngành Marketing của UEL sử dụng tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01 và D07, với điểm chuẩn năm 2024 là 26,87 điểm. Học phí ngành Marketing tại UEL dao động từ 22.000.000 - 24.000.000 VNĐ/năm học.

Chương trình đào tạo của trường chú trọng vào việc trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành những chuyên gia marketing thực thụ, đồng thời tạo cơ hội học bổng giá trị và chương trình trao đổi sinh viên quốc tế tại các trường đại học hàng đầu thế giới.

Địa chỉ: Số 669 QL1A, khu phố 03, Thủ Đức, TP. HCM

Website: https://www.uel.edu.vn

10. Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH)

UEH là một trong những ngôi trường hàng đầu tại Việt Nam về đào tạo nhóm ngành kinh tế và quản lý

Là trường đại học khối kinh tế đầu tiên của Việt Nam thành lập từ năm 1976, Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH) đã khẳng định vị thế hàng đầu trong đào tạo Marketing với chương trình đa dạng, kết hợp giữa lý thuyết chuyên sâu và kỹ năng thực tiễn.

Năm 2024, UEH tuyển 7.900 chỉ tiêu (tăng 100 so với 2023) cho 56 chương trình đào tạo, trong đó Marketing thuộc nhóm ngành trọng điểm với 4 tổ hợp xét tuyển (A00, A01, D01, D07) và điểm chuẩn 26,8. Học phí ngành này ở mức 27.200.000 VNĐ/năm, tương xứng với chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất hiện đại.

UEH áp dụng 6 phương thức xét tuyển linh hoạt, bao gồm: Xét học bạ, điểm thi THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng và xét chứng chỉ quốc tế. Điểm nổi bật của UEH là định hướng đa ngành, mở rộng sang lĩnh vực công nghệ và nghệ thuật (ArtTech), giúp sinh viên Marketing tiếp cận kiến thức liên ngành.

Ngành Marketing UEH được đánh giá cao nhờ chương trình đào tạo bài bản, kết hợp Digital Marketing, PR, quảng cáo cùng kỹ năng mềm như thuyết trình, làm việc nhóm,... hành trang vững chắc cho nghề nghiệp trong kỷ nguyên số.

Địa chỉ: Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3, TP. HCM

Website: https://www.ueh.edu.vn

Việc tìm hiểu kỹ ngành marketing học trường nào là bước đầu tiên để xây dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp. Thông tin về chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển và điểm chuẩn của trường sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn trước khi lựa chọn một ngôi trường phù hợp với năng lực của mình.